1. Zlý týždeň pre ruské letectvo
ZSU mali veľkolepý týždeň, pretože zasiahli niekoľko letísk. OK, je to trochu viac ako týždeň, ale skúsim to zhrnúť. Okrem útokov ZSU je tam aj faktor nehôd pre ruských vojakov.
Ukrajina najprv zničila ruský bombardér Tupolev 95. Ten je používaný na ostreľovanie Ukrajiny raketami a strelami, takže o jedného teroristu menej. Lietadlo stálo na ploche, takže žiaľ, piloti to prežili, akurát budú nezamestnaní. Dobrá správa.
Druhá dobrá správa: Ukrajina zničila/poškodila tri vrtuľníky takisto na letisku. Jednalo sa o Kamov 52 a Mil 28 na letisku v Soči. To bolo bombardované kvôli ropným skladom, ale zdá sa, že ZSU si poistili úspešnosť náletu. Tretím strojom bol poškodený Mil 8.
Letisko v Soči je ďaleko od frontu, takže tieto stroje asi neboli používané na nálety na ukrajinské pozície. Na druhej strane, ak sa v Rusku prevalí na Kaukaze občianska vojna, tak práve tieto stroje mohli byť nepríjemné pre separatistov, takže OK i tak.
Naopak, letisko Millerovo je len cobydup od Ukrajiny. Hostí stíhacie bombardéry Suchoj 30MS a pri nálete pred pár dňami ZSU zničili haly. Podľa ukrajinských zdrojov to je lepší zásah ako pri samotnom stroji, pretože Suchoje potrebujú pravidelnú údržbu. Ak Rusákom zničíte servisné haly, celá letka bude po istej dobe neschopná normálnej prevádzky.
Na mieste explodoval aj sklad s muníciou a Ukrajinci zničili dva radary. Dobré skóre.
A aby toho nebolo málo, dve ruské stíhačky Suchoj 35 sa zrazili nad Kurskom. Toto je veľká strata, pretože lietadlá z Kurskej oblasti terorizujú mimo iné aj Kyjev a ruku na srdce, ZZmrdi si ich príliš veľa vyrobiť nevedia. Pravdepodobne tak pri incidente došli o mesačnú produkciu stíhacích bombardérov ako celku, nielen tohto konkrétneho typu. Jeden pilot chcípol.
2. Nálety gradujú
Ako som písal v rannom blogu, ZSU začínajú podľuďom podkurovať aj v nových lovištiach.
Najprv sa dotkneme Dagestanu. Tam Ukrajinci vybombardovali prístav a niekoľko objektov v meste. Dagestan je pomerne ďaleko od bojiska, takže je to ďalší dôkaz rastúcich ukrajinských schopností vymlátiť Rusákov do praveku.
Ďalším bodom bola Mekka ruských plynárov, Urengoj. Toto tajomné miesto je vzdialené od Ukrajiny až 3.200 kilometrov. To je zhruba ako z Bratislavy do južného Egypta.
Urengoj leží v Jamalo-neneckej oblasti, ktorá je sčasti za polárnym kruhom. Oblasť je 15x väčšia ako Slovensko, ale jej populácia sotva prevyšuje Bratislavu.
Zvláštnosťou je to, že v tomto zapadákove s ťaží až 90% ruského zemného plynu. Inými slovami, ak Ukrajinci rozmlátia infraštruktúru ťažby a prevozu plynu z Urengoj a spol., Rusáci budú stratení nielen ako exportér plynu ale aj ako spotrebiteľ plynu. Podobne ako pri PHM a rope, stali by sa asi dovozcom komodity z Kazachstanu a ďalších krajín.
Podľa správ sa podarilo zasiahnuť fabriku spracovávajúcu plynový kondenzát aj ropu. Ak by sa podarilo Ukrajincom útok zopakovať, tak mám tušáka, že Rusáci by mali nepeknú zimu. Gross plynu sa totiž minie v európskej časti Mordoru, napríklad v Moskve a Píteri, ktoré logicky nedokážu výpadok plynu pokryť napríklad drevom ako nejaká dedina na Urale. Takisto je veľkým spotrebiteľom komodity priemysel, takže pri disrupcii dodávok zo zdroja, ktorý pokrýva 90%, by sa značná časť ruskej ekonomiky zastavila. Čo by teda nepomohlo HDP.
Mimochodom, skvelým skokom je prekonanie rekordu. Doteraz držali ZSU rekord v zásahu Omska, čo bolo dva a pol tisícky kilometrov. Teraz je to dosť veľký nárast o 700 km.
Len pre info: Krasnojarsk ako regionálne centrum je vzdialený cca 3.700 km, obrovská elektráreň a hlinikáreň v Bratsku 4.200, Irkutsk so svojimi leteckými fabrikami a kľúčovými logistickými uzlami medzi Ďalekým východom a Európu 4.500 km plus.
3. Drobnosti zo sveta
Lietadlo s ukrajinským prezidentom bolo takmer zasiahnuté dronom. Nemyslím si, že by to v reále bola tragédia, pretože tieto lietadlá zasa nie sú z páperia. Ale je to nepríjemné.
Update: nejednalo sa napokon o niečo malé teroristické ale o Šáhid. Takže ten by v prípade dopadu do blízkosti Zelenského lietadla skutočne narobil šarapatu.
Rusáci vymbombardovali priamo hraničný prechod s Moldavskom. Zahynuli dvaja ľudia, nepodarilo sa mi zistiť akej národnosti alebo či boli vojaci. Európa len kuká...
Nedostatok plynu na trhu donútil nakupovať uhlie. Toľko ku Green dealu a nemeckému vypínaniu jadrových elektrární. Mimochodom, predpokladá sa, že vďaka El Niňu by sme mali mať na severnej pologuli pomerne miernu zimu bez výraznejších mrazov. Dúfam...
Zvláštna a neviem prečo takmer neviditeľná správa: Sýria po rokoch občianskej vojny sa stala samostatná v produkcii potravín. Stačí mier a „demokracia“ a veci idú samotné...
Pri útoku na ruskú rafinériu pred asi mesiacom ruský dezertér vyhodil vežu s elektronickými zariadeniami neďaleko Permu. Možno je to ojedinelá udalosť, ale keď ruskí veteráni a preživší sa stavajú za Ukrajinu, tak to je veľká vec. Len tak ďalej.
Ukrajina by mala dostať až niekde k tisícovke rakiet pre Patriot. Bomba! Odhady pritom boli, že by jej stačilo (ak sa nemýlim) tristo kusov na celú zimu. Konečne sa Západ prebral.
Šok! Nigel Farage dostával finančnú podporu zo zahraničia! O pôvode zahraničných platieb, čo inak Británia zakazuje, môžeme len hádať, však?
V Rusku sa stal zázrak. ZZmrdi našli nejaký relikt, tuším ruku pochovaného svätca a poslali ju na front. Ukrajinci údajne už uvažujú o odovzdaní Kyjeva J
Aby toho nebolo málo, Dugin vyhlásil, že Kyjev padne budúci mesiac.
Tiež by som chcel ten matroš čo Dugin. By som dopísal Aljošu.
Ruskí turisti po prvotnej „vlne“ (hovoríme o doslova pár tisíckach Rusákov) v Severnej Kórei prestali o krajinu javiť záujem. Nie je tam podľa nich nič, čo by nemali doma.
Rozumej: hlad, útlak, sledovanie tajnými službami a prázdne obchody.
Rusko je zaplavené lacným obilím. Aby to mysliteľ Svantevít zasa tradične nepochopil zle, vysvetlím to trochu. V Rusku hrozí hlad. Áno, hrozí, nemajú totiž dostatok potravín ako celku, najmä dobytok a hydina kvôli rastúci nákladom boli vytlčené.
Rusko malo ako jeden z hlavných zdrojov devíz vývoz obilia a kukurice. Lenže ukrajinské sankcie dlhého doletu fungujú dobre, takže export sa nedeje. Napriek oneskorenej a často žiadnej žatve (obilie často hnije na poli, pretože to je pre producenta lacnejšie ako zháňať naftu a pracovnú silu), Rusko má milióny ton lacného obilia. Tým pádom je to pre hospodárstvo náklad (obilie treba skladovať) a prebytok nielenže negeneruje zisk (vývoz), ale negeneruje ani dostatok potravín (je jedno, že dokážete napiecť desaťkrát viac chleba, ale nemáte vďaka vybitému dobytku viac mäsa alebo trebárs vajec).
Aby sme zostali pri agro, Rusáci zasiahli Ukrajincom jedného z najväčších výrobcov vodky. Kým Ukrajinci budú mať drahšiu vodku (ktorá má menšiu spotrebu, keďže vojaci majú zákaz kupovať alkohol akéhokoľvek typu, navyše veľká časť populácie je za hranicou), Ukrajinci vymlátia Rusákom plynovú infraštruktúru. Rozdiel snáď pochopí aj Svantevít. Možno.
Zbierka na Mitsubishi pre Izjumskú 60. Brigádu pokračuje.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Izjum.
Ďakujeme všetkým za akýkoľvek príspevok.