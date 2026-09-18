1. Medzinárodný tribunál II.
Medzinárodný tribunál je niečo, čoho funkcia mi príde logická už z titulu názvu. Teda je to medzinárodné (rozumej, nie americké, nie britské, nie holandské) a je to nejaké zoskupenie naviazané na súdnictvo. Keď poviem jablkový koláč, tak si predstavím koláč, teda nejaké pečivo, a v tom sú pridané jablká. Rozhodne si nepredstavím gulášovú polievku, motorovú pílu alebo rohlík s maslom a medom. Myslím, že moji čitatelia to majú rovnako.
Rusáci teraz vyvinuli newspeak, resp. nový terminus technicus. Volá sa to Medzinárodný verejný tribunál pre zločiny ukrajinského neonacistického režimu. Ak by ste nevedeli, čo od toho čakať, neviem ani ja. Teda okrem toho, že to nebude mať nič spoločné so súdom, prakticky každý zainvolvovaný bude naviazaný na Kremeľ a teda nie medzinárodný, a že „neonacistický režim v Ukrajine,“ teda divné označenie na volený parlament v parlamentnej demokracii na čele so Židom v ukrajinskej spoločnosti bude súdiť krajina, ktorá má v podstate korene v neonacizme. A ktorej jediná medzinárodná prítomnosť bude zo strany svetových neonacistických hnutí, na zdanie legitímnosti. Skúsim vám dať príklad.
„Oci, vieš mi vysvetliť, čo je to ten komunizmus?“
„No synu, ako by som ti to povedal... Bol raz jeden Rus, volal sa Lenin... Teda on sa nevolal Lenin ale Uljanov a nebol čistý Rus, ale zmeska Rusov, Švédov, Mongolov a Židov, a ešte jeden Rus, volal sa Stalin...teda on sa nevolal Stalin ale Džugašvili, a nebol Rusom ale Gruzíncom, a potom bol do tretice ešte jeden Rus, volal sa Trockij...teda on sa nevolal Trockij, on sa volal Bernštajn, a nebol Rus ale takisto Žid, a títo traja chlapi previedli prevrat... teda prevrat, no, v skutočnosti vystrelili slepým nábojom na Zimný palác, no a tam rozohnali cárskych vojakov, teda vojakov, reálne to boli len ženské v uniformách, ktoré cár trtkával, a potom prisľúbili ruským sedliakom pôdu a robotníkom dobre platenú prácu, no ale nakoniec robotníkom pôdu ukradli a robotníci pomreli od hladu, no a títo chlapi ako správni súdruhovia...no správni súdruhovia, jeden prikázal zabiť druhého a tretí zomrel na syfilis, chceli vybudovať beztriednu spoločnosť, ale napokon spravili triedu utláčaných a malú triedu utláčateľov, a nakoniec ten Stalin sľúbil robotníkom mier a prosperitu, ale ihneď umrelo niekoľko miliónov od hladu a veľká časť išla do gulagu. No a tento Stalin sľuboval mier pracujúcim ale vojnu kapitalistom, ale hneď nato podpísal dohodu s Hitlerom a napadol Poľsko, Fínsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko a Rumunsko, aby krátko nato Hitler napadol jeho. No a Stalin sa teda obrátil na tých, ktorým sľuboval vojnu, teda na kapitalistov, aby mu pomohli proti tomu, s ktorým podpísal mierovú dohodu, teda proti Hitlerovi...!
„Oci, preboha, už ďalej ani nepokračuj. Je to strašný bordel.“
„No vidíš synu, ako si rýchlo pochopil, čo je to ten komunizmus!“
Tribunál má „nezvratné dôkazy“ o tom, že Kyjev a Zelenskyj zámerne vraždili svoje obyvateľstvo, aby malo video záznamy o ruských zločinoch. Napríklad v Buči a spol. Predseda tohto bizarného zoskupenia, Maxim Grigorjev, podľa mňa čoskoro vybuchne v aute. Ak by nevybuchol, bral by som všetkými desiatimi, aby ho HUR popravil bez súdu po vojne. Alebo ešte lepšie, medzinárodne a verejne, nech Rusáci vidia na vlastné oči. Inak Grigorjev sa vyjadril, že do ukrajinských nahraných sekvencií boli zapojení aj západní novinári.
Toľko na margo Medzinárodného verejného tribunálu pre zločiny ukrajinského neonacistického režimu. Pokračovanie vo forme receptov z rastlinného mäsa, pretrtkaniu sa k panenstvu alebo na tému „Ako pribrať z hladomoru“ nabudúce.
2. Drobnosti zo sveta
Ruské údajne plánuje spáchať v USA teroristické útoky ešte predtým, ako dôjde k midterms. Tie by mali byť cca o mesiac a pol a teda Amerika sa môže tešiť na Červený október. Iba ak by organizácie ako CIA vedeli pohnúť prdelou o niečom by vedeli vopred.
Pri voľbách ešte ostaneme. Na okupovaných územiach sa začali voľby do ruskej Dumy. Predčasne je to preto, pretože je to samozrejme vojnová zóna. Videá ukazujú plne vyzbrojených vojakov, ako chodia po domoch a nútia babičky voliť „správne.“ Čo správne nebude vôbec, pretože je to a) ukrajinská doména, takže babičky sú kyjevskými subjektami,
a po b) strana Jabloko bola tesne pred voľbami vyradená tak ako tak.
Mimochodom, rozsiahle časti okupovanej Ukrajiny hlásia, že k nim sa vojaci z obavy o vlastný život ani len neunúvali, takže predpokladám, že Putin v rajóne s nulovou účasťou dostane niekde v rozsahu 80 – 95% a Ruská televízia to takto odvysiela.
Ozaj, ako to pochopia naši dezoláti? Nejaké tipy?
Sergej Lavrov vyhlásil, že ak by NATO chcelo zaútočiť na Ruskú federáciu, porážka NATO bude okamžitá. Teda ja to chápem, že k porážke by došlo okamžite potom, čo by ruská armáda dobyla Časiv Jar, teda niekde okolo mája 2029 až apríla 2030.
Teda ak by NATO chcelo napadnúť Rusko, čo tiež nie je isté...
Ani Dmitrij Peskov nezaháľal. „Ak USA zavedú nové sankcie na Rusko, Rusko to bude považovať za nepriateľský akt.“ Čo mi nejako nevychádza, súdiac podľa toho, že sankcie ich predsa podľa vlastných slov posilňujú... Žeby klamali?
Len ako doplnok: všetci Rusáci označujú nový balík ako „pekelný.“ Ako môže niečo, o čom hovoríte 4,5 roka ako o posilnení, označiť ako pekelné posilnenie?
Zobral som si pekelnú Viagru. Dám si kávu, bude pekelná na moju únavu. Idem si vybrať peniaze, pretože nemám ani floka. Budú to pekelné prachy.
Ruské sily postúpili okolo Dobropilje. Nie je to niečo bohviečo, skôr len malé postupy poľom, ale na rozdiel od Lymanu tam nejaké územné zisky majú.
Dnes 1.420 dobrých Rusákov. Je vcelku sranda, keď napíšem, že po vysokých číslach včera sa dnes počet Slnečníc hlboko prepadol – na vysoko nadpriemerné numero.
Zbierka na Izjum pretrváva. Ak viete poslať aspoň jedno kafé, teda 5 Eur, chalani budú extrémne vďační. Heslo: Izjum.