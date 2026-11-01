Deviata cesta na Ukrajinu. Diel III. Z frontu po Ukrajine.

1. Cesta zo Slavjanska za Ryžým
Kto číta moje blogy vie, že Ryžyj je mladunký vojak z bataliónu Alkatraz, ktorého poznám od Vianoc minulého roka. Krátko pred nimi som dorazil do Slavjanska, kde ma čakalo moje Audi. To sme mesiac predtým búrali pri Novoarchanheľsku neďaleko Umane a vinnycká brigáda nám auto opravila a prehnala do Doneckej oblasti.
Ryžyj dostal nečakané voľno na Vianoce a ako sirota, ktorý má iba starú mamu, sa potreboval dostať domov (ak so dobre pamätám, do Krivého Rihu). Náš uchyľant Ruslan sa za neho prihovoril, či by som mu Audi nepožičal na pár dní. Keďže som nemal plán auto cez sviatky používať (a navyše sme čoskoro menili plány kvôli smrti Slavika Ilčenka), tak som mu bez váhania kľúče dal. Chlapík sa takmer rozplakal od šťastia. Musel som ho samozrejme upozorniť, že Audi bolo krátko predtým búrané a že má letné (a dosť zjazdené) gumy. Ryžyj si nadšene vozidlo zobral k sebe domov, kde sľúbil čosi na vlastné náklady opraviť (samozrejme som si od neho nepýtal ani groš za prenájom, čo ho doslova šoklo. V rámci „prenájmu“ sa teda rozhodol trochu do auta zainvestovať, čo nebol pre neho problém, keďže jeho najlepším kamarátom je automechanik s vlastnou dielňou). Namiesto týždňa mal vozidlo napokon mesiac, ale ako vravím, mne to nechýbalo a Ryžyj vrátil auto nepoškodené a v lepšom stave ako bolo predtým (nerátam späťák, ktorý urval ešte prvý deň cesty k starej matke).
Ostali sme s ním napokon dosť dobrí kamaráti. Ryžyj vždy, keď smeroval cez Slavjansk, sa zastavil na starom humcentre a niečo priniesol buď mne alebo partii. Dokonca mi dával do daru obranný granát, z čoho som dostal záchvat smiechu (niežeby som ho nechcel, ale koledovalo si to dokonca aj na Donbase o strašný malér).
Keď som v júni smeroval po pol roku domov, Ryžyj mal práve narodeniny (tuším 25, bojuje od devätnástky). V Slavjansku na bazáre som mu kúpil ako dronerovi niekoľko tričiek s dronovou tematikou. Ryžyj je malý, o hlavu nižší odo mňa, tak som musel hľadať ženské veľkosti. Napokon som kúpil dve pekné tričká, ktoré som zabalil do zvlášť tašky...ktorú som mu zabudol odovzdať. Až na hranici v Poľsku som si všimol, že narodeninový darček som previezol cez celú Ukrajinu a oslávenec Ryžyj bol bez neho.
Tričká si ho ale počkali a tak pred týždňom som mu tašku vrátil (priateľke boli tričká malé, má oproti Ryžému veľké kozy). Ale poďme poporiadku.
Najprv cesta zo Slavjansku. Po nesmierne stresovej ceste do mesta, kde som zažil PVO raketovej paľby ako aj streľby z Kalašnikovov na drony toľko, koľko vari za predchádzajúceho polroka nie, sme s úľavou leteli do Barvinkove. Patrik/Hoki so Serjóžom/Ustypom išli na našom Jumperovi do tohto mestečka. Barvinkove slúži pre ZSU ako istý uzol, z ktorého možno ísť na sever na Izjum alebo na východ na Slavjansk a Kramatorsk, prípadne na juh na Dobropiľju. Mestečko malo okolo osem tisíc ľudí, ale podľa počtu vojakov v areáli tipujem, že teraz bude mať oveľa viac. Pre nás neznáme sídlo, Barvinkove bolo počas druhej svetovej vojne miestom ťažkých bojov až šesť krát a bolo kompletne zničené. Nasledoval ho osud každého podobného mesta, totiž zastavanie neskutočne hnusnou komunistickou architektúrou, rovnako ako Slavjansk alebo stovky iných usadlostí regiónu.
Hoki s Ustypom nás čakali u mohutného vojaka menom Vitalij. Ten bol v serióznom zmysle slova ľudský medveď. Týpek robí nejaké papiere a výkazy, takže aktívne nebojuje, na druhej strane je posadnutý fitness. V kancelárii má sústavu činiek, pri ktorých som mal svalovicu len keď som na ne pozrel. Má vari 150 kilo, ale žiadne sadlo, len hora svalov.
Telefonujem Ryžému a dávam mu koordináty. Keďže tu žije asi rok, presne vie, kde nás nájsť. Dve minúty neskôr na zapršanom, blatistom námestí zastaví terénna Toyota. Vyjde starý známy vojačik a jeho nadriadený, Polyň. Vítame sa pol štyroch mesiacoch.
Ryžyj a Polyň sú droneri a ako takí teda potrebujú EcoFlowy na nabíjanie strojov. Jeden mu nesieme. Sme dohodnutí, že pokiaľ by sa dalo, pošle dva kusy na Záporižský napriamok, nášmu známemu Serhijovi Halahanovi a druhý Razvalovi. Napokon to nie je treba.
Lúči sa s nami Kyrylo a Ustyp a štafetu záujmu predávam Ryžému a jeho veliteľovi.
Keďže je už poludnie, máme trochu hlad a deficit kofeínu. Ryžyj vybral malú reštiku neďaleko nás a z vďaky nás pozvali na malé menu a kávičku. Odovzdávam mu narodeninový darček (samozrejme medzitým zabudol), čo budú veselý výbuch smiechu (áno, povedal som mu, že si jeho tričká skúšala Radka a že sa jej do nich nenapratali kozy; chalani sa zadúšajú od smiechu a Ryžyj ma ubezpečuje, že u neho taký problém nehrozí).
Polyň nám ukazuje videá a fotky z Bachmutu a Časiv Jaru. Miestami sa mi dvíha žalúdok, hoci musím povedať, že ja mám v tomto pomerne plechový bachor. Bojuje už od začiatku vojny a ako veľa mojich známych z frontu, je to už jeho asi doživotný job. Je optimista, porážku nepripúšťa ani cólom svojej vojenskej duše. Myslí si to čo ja, totiž že Rusáci melú z posledného a že stačí vydržať zimu a niekde v ruských radoch to povolí.
Ani oni ani my nemáme veľa času. Lúčime sa, chalani nám pózujú na video a letíme smer Lozova. Cesta je zlá, nechceme sa zdržovať.
Ale bude to horšie. Oveľa horšie.
2. Lozova ako tréning na Lunochod
Pomerne hlavný ťah na Lozovu je za tie dva roky a čosi, čo sme tadiaľto smerovali prvýkrát, čiastočne opravený. Je to najhoršia cesta, po ktorej som kedy išiel (a to sme kedysi načierno jazdili po horských cestách u nás v Malých Karpatách).
Po ceste sme síce išli opakovane, ale vždy pomocou GPS. Lenže mesto je bombardované čoraz viac, takže čoraz častejšie sa navigácia ruší. Dráha je tak divná, že úprimne by som sa stratil za prvou zákrutou za Barvinkove. Najmä niektoré odbočky sú zradné.
No a presne to sa nám vypomstilo. Na jednom mieste sme mali ísť vpred nenápadnou cestou na križovatke. Ale GPS nás vyniesla vpravo. Po 20 minútach vieme, že sme zle. Otočiť sa nedá nikde. Preberám navigáciu a ideme podľa mapy. Lenže cesta je rozmlátená tak, že u nás sú poľné cesty lepšie ako toto tu. Pýtam sa nejakých vojakov, ale tí v rušenej navigácii sú takisto vedľa. Pýtam sa pani na ulici, tá nám potvrdí môj dohad názvu miesta a ubezpečuje nás, že ak pôjdeme po tomto Lunochode ešte pol hoďku, dôjdeme na odbočku na Lozovu.
Napokon sme to dali. Vytrasený som tak, že ak by som vypil mlieko, vysral by som šľahačku. Do meste prichádzame o dve hodiny neskôr ako bolo plánované. Namiesto obeda sa jedná o olovrant. Babka Oľha aj babusja Maňa nás netrpezlivo čakajú. Týždeň pred našou návštevou im o ulicu vedľa dopadol Šáhid a susedka uhorela zaživa. Hovorili, že predtým vojnu brali akosi vzdialeno, ale proste to teraz majú denne na stole.
Najeme sa len tak zľahka, odovzdáme jedlo a kávu. Chcú, aby sme tam ostali spať, no musíme letieť za Serhijom Halahanom. Ale pár fotkám neodolám.
Matka bývalej priateľky poslala pomerne dobrý kožuch, ten, v ktorom som sa svojho času fotil v Dolnom Kubíne. Oľha si ho chce odskúšať...
...aj s babusjou Maňou...
...ale samozrejme pokazím foto!
Lúčime sa a letíme smer Pavlohrad a Samar. A znova padá GPS.
3. Bez GPS na Samar
Výhoda jazdy smrti na Lozovú bola v tom, že bola za bieleho dňa a po ceste, ktorú sme aspoň miestami poznali. Smer Pavlohrad a hlavne Samar bola smrť sama o sebe. I tu sme párkrát predtým šli, no teraz sa šerí, máme zlé počasie, stierače nefungujú a Halahan ide skoro ráno na front, takže EcoFlowy mu musíme priviezť v normálnom večernom čase.
Ako cez kopirák. GPS, resp. rušenie, nás vynáša papierovo do Peru, ale reálne nás hodí na bočnú cestu. Tam sa točíme, stratíme pol hodinu. O ďalšiu pol hoďku to isté. V Pavlohrade detto. Namiesto priamej cesty mestom ideme akýmisi uličkami a sídliskom. Všetko nás stojí drahocenný čas, ktorého navyše nemáme. A blíži sa Samar.
Volám Halahanovi, kde bude čakať. Veľmi približne nám vysvetlí, kde by nás chcel počkať. Na mape počas rušenia to identifikujem tak plus mínus kilometer až dva. To je zlé. Za Pavlohradom už je tma, hlavné cesty sa vetvia a jediné, čo mi utkvelo v pamäti je slovo „Domašna kuchňa.“ Kde sa ale oná domáca kuchyňa nachádza, to nemám šajn.
A je tu ešte jeden problém. Samar nie je kompaktné mesto ako napríklad Trnava alebo Nitra, skôr je to zoskupenie rôznych štvrtí a predmestí rozosiatych na viacerých ostrovoch a brehoch sútoku rieky Samara do Dnipra. Je to akýsi lužný les obostavaný ulicami.
Práve v čase, keď sa priblížime k hlavnému diaľničnému uzlu, vypadne GPS znova. Patrik prebehne nadjazd, GPS nám ukáže niečo v lužnom lese a ja – nasratý jak drát – mu hovorím, že nech zastaví na prvom mieste vedľa diaľnice, kde sa len dá. Stočí vozidlo, cez ktorého zapršané okná ani nevidíme cestu, na odpočívadlo vedľa cesty.
Vystúpim z Jumpera, vyberiem telefón a idem volať Halahanovi, nech ma znaviguje lepšie. Skôr, ako stihnem vyhľadať numero, vedľajšia dodávka sa otvorí a Serhij sa zjaví v plnej nádhere. „Johny, druže, našiel si ma!“ smeje sa na nás.
A ja neveriaco kukám ako puk. Nad nami svieti nápis Domašna Kuchňa. Pri absencii GPS, cez zapršané okná, s omylom prebehnutou diaľnicou a s doslova hmlistou predstavou, kde vlastne sme a kam máme ísť, sme náhodou trafili meter od neho.
Asi si začnem podávať Športku. Ako odškodné po nekonečných zlých odbočkách skvelé.
4. Halahan
Je takmer deväť večer a Serhij to má na bázu ďalšiu hodinu. Nemôžme ho zdržiavať. My naopak chceme prejsť mesto Dnipro, aby sme spali niekde na hoteli mimo centrum bombardovaného mesta. Hodíme s veteránom (naposledy som ho videl vari v júni minulého roka) reč o novinkách. Povýšili ho na dôstojníka (ale nepamätám si hodnosť) a preradili ho do kancla, ale on to odmietol a pohrozil, že zmení jednotku, ak ho nedajú priamo do ohňa.
Odovzdávame mu EcoFlow pre neho aj pre Razvala, vojaka, ktorého som nikdy nestretol a s ktorým sa on nepozná, hoci bojujú na rovnakom fronte. Poprosil ma, či by som mu vedel podporiť kúpu nejakých špeciálnych topánok na zimu (viď dolu odkaz).
Akonáhle počul, že plánujeme cestovať Dniprom kvôli hostelu, vyberá telefón a do minúty nám vybavuje neďaleko diaľnice cez mesto nocľah. Je zaujímavé, ako perfektne funguje spolupráca na fronte medzi vojakmi. Potrebuješ nocľah? Minúta. Asi by som si ani nevyhľadal AirBnB, tak extrémne dobre a rýchlo nám Halahan pomohol.
Lúčime sa, želáme mu veľa šťastia a tak on ako aj my odchádzame.
A strašne ma mrzí, že sme na seba nemali aspoň pol hodinu času.
2. Ihor a Ljudmila
Halahanov kamarát a spolubojovník, Ihor, je Bielorus priženený na Ukrajinu. Býva u svokry, milej paničky na okraji Dnipra, ale tesne vedľa nášho hlavného ťahu...akurát zasa vypadlo GPS. S Patrikom hľadáme správnu odbočku, nadídeme si snáď desať kilometrov ale napokon parkujeme vedľa obchodu, kam nás Ihor znavigoval.
Ihorove deti a žena sú niekde v Rakúsku a videl ich naposledy vari rok nazad. Ljudmila, jeho svokra, práve nechala tepovať všetky koberce, takže dom je ako vybombardovaný. Ustlala nám ako inak so spoločnou prikrývkou (máme na čele napísané, že sme buzeranti?) a ospravedlňujúco sa nás opýtala, že či nám to nevadí. Za posledné dni som s Hokim spal na jednej posteli a pod jednou prikrývkou toľko krát, že keď sa vrátim na Slovensko, už si asi noc bez neho nebudem vedieť predstaviť. Navarila nám toľko, že o deviatej večer, kedy môj žalúdok zvykne ísť do večných lovísk, sa schizofrenicky premáham medzi „daj si ešte aj toto, je to zadarmo“ a „nežer, bude ti blivno.“ Vyhráva to prvé, samozrejme.
V noci je Dnipro bombardované, ale nejaké vzdialené predmestie. Prvýkrát po niekoľkých dňoch nie je počuť sirény ani ozveny detonácií. Spíme ako decká a ráno chceme ísť skoro.
Ale Ljudmila nás nepustí bez raňajok, samozrejme o troch chodoch. Potom nám to je blbé a Ihorovi pomôžeme so sťahovaním nábytku. Pomáhame za nocľah ochotne, ale zasa nás to stojí dobrú hodinu času. Proste všetko krát 1,5 a až vtedy to bude plus mínus OK.
Vyrážame smer Vinnyca. Ešte rýchlo jedno video z čerpačky vedľa rieky Dnipro. Našťastie husto neprší. Teším sa, že večer budeme v Novodnistrovsku na nálezisku z čias ediakary a že cesta bude síce dlhá ale priama. Chacha. Takto to proste nefunguje.
Čoskoro Patrikovi zvoní telefón. Jeho klient potrebuje preklad. Potrebuje ten dokument najneskôr o druhej poobede. Priama cesta bez zastávok sa nekoná.
Skrátim to. Moje Audi sme búrali v novembri minulého roku v meste Novoarchanheľsk. Vtedy som si tam overil hotel s reštikou a dobrým internetom. Vychádzalo nám to tak, že prídeme práve niekam do oblasti mesta a Patrik bude mať čas na svoju prácu.
Aj tak bolo. Za dve hodiny mal hodiny. Za ten čas sme sa najedli.
Lenže to boli presne tie dve hodiny, ktoré nás odradili od toho, aby sme išli z Novoarchanheľsku priamo na Novodnistrovsk. Navyše sa znova spizdilo počasie. Výsledkom bolo, že prenocujeme v meste Vinnyca, v hotelíku, kde sme spali počas druhej jazdy na Ukrajinu. Meníme navigáciu z Novodnistrovska na hotel uprostred Vinnyce.
Pani nám hovorí, že ostal im už iba mladomanželský apartmán za trojnásobnú cenu. Trojnásobná cena na Ukrajine značí, že ubytovanie je za polovicu toho, čo na Slovensku. Ale ako inak, máme jednu posteľ a jednu prikrývku, aby sme sa zohrievali.
Patrik musí ešte večer dorobiť nejaký preklad – ale vypadne elektrika. To značí, že LEDky v apartmáne idú na elektriku z EcoFlowu, ale signál wifi nie je.
Kupujeme si vo vedľajšej večierke nejaký alkohol a trochu jedla. Spím ako zarezaný.
To nás ešte čaká cesta na juh na Novodnistrovsk, kde by sme mali navštíviť rodinu Bučarských. To je tá rodina, ktorá mala prísť v auguste na Slovensko na vykopávky. Z Vinnyce to je do Novodnistrovsku zhruba dve a pol hodiny.
Ráno vyrážame. Okamžite vypadne GPS a vynesie nás inou cestou. Ale to nabudúce.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Zbierka na prvý EcoFlow pre Andrjuchu skončila dobre, prostriedky sa vyzberali a máme ešte zhruba stovku na ďalší EcoFlow k dobru. Práve mi poslal Serhij Halahan špecifikáciu na jeho topánky. Budú stáť menej ako tristo Eur a má v nich prejsť celú zimu bojov.
Kto chce pomôcť, môže cez kafé. Heslo: Halahan. Snáď to dáme do utorka.
Videá od Serhija Halahana:
https://x.com/Hoki4242/status/2116845895077773651?a=-HvE3Os9v9DP25u6b5k&s=20
https://x.com/Hoki4242/status/2116845867458076938?a=Zn9B6y88lAIk4oMluYU&s=20
https://x.com/Hoki4242/status/2116845831349567662?a=tVrsj4FvMr131MljmZo&s=20
https://x.com/Hoki4242/status/2116845799422185509?a=ylNoHYX_6erYI9ntErk&s=20
https://x.com/Hoki4242/status/2116845768464085229?a=HNmv5huABzDGijtc_ug&s=20
https://x.com/Hoki4242/status/2116845733328388482?a=oAN4J4eCVVELSjgN5jE&s=20