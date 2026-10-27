Deviata výprava na Ukrajinu. Diel I.: keď sa darí, tak sa darí nonstop.

1. Moja deviata cesta na Donbas – ako to začalo
Čitatelia mojich blogov iste vedia, že zbierku cez buymeacoffee som spustil ešte cez prázdniny. Dôvodom bolo oneskorenie dokladovania výdavkov na Donio (niečo nám chýbalo, niečo sme nestíhali a na niečo, ehm, som sa vysral). Keďže sme vďaka sponzorom a čitateľom vyzberali pomerne veľa humanitárnej pomoci, vrátane oblečenia pre utečencov zo Slavjansku a civilného oblečenia pre vojakov zo 60. brigády (Šolom a Kyrylo) a mali sme našliapnuté doviezť naraz až päť EcoFlowov, potrebovali sme to konečne zrealizovať, bez ohľadu na to, či to bude cez Donio alebo inými spôsobmi financovania cesty.
A tu začalo martýrium. Síce moji čitatelia cez Buymeacoffee zozberali veľa peňazí, ale padal nám jeden spôsob dopravy na Ukrajinu za druhým. Napokon sme sa rozhodli dodávku si prenajať a risknúť vyššie náklady celej cesty (čo ešte nezohľadňovalo viac ako dvojnásobné ceny nafty na Ukrajine od začiatku roku!) ako sedieť na prdeli a kukať na kopu humanitárky.
Slovo dalo slovo a ja s Patrikom/Hokim z DK, mojim sprievodcom na Donbas od pamätnej prvej cesty, sme konečne naplánovali termín cesty...ktorý sme museli presunúť...ktorý sme presunuli ešte raz...a potom som ochorel. A potom som ochorel ešte raz. A Hoki tiež.
Celé mi to pripadalo trochu sureálne, niečo ako v sne, kedy máte niečo na dosah ale neviete sa pre to načiahnuť. Našťastie sa nám pridal tretí kumpán, Maťo, ktorý je profesionálnym kamionistom a teda na ceste prenajatým autom, ktoré ja som odmietol šoférovať, by bol veľkou posilou. Takže sme stanovili termín, pár dní pred cestou sme sa stretli na vykopávkach v Ružomberku a dohodli sme si detaily. Hotovo? Ale kdeže!
Pôvodný plán bol pondelok. Hneď sme zistili, že asi skôr ako utorok to nedáme. V utorok ráno sme museli presunúť štart na neskoršie poobedie až večer. Večer sme to zastavili a dali sme to na ďalší deň doobeda, s tým, že ja to mám sám o sebe do DK tri hodiny.
Ešte horšie bolo, že dva z piatich EcoFlowov nedorazili na Moravu načas. Čo už, pošleme ich Novou poštou alebo niekým, kto na Ukrajinu pôjde namiesto nás.
Ráno som sa pobalil, rozlúčil som sa s našimi a priateľkou a vyrazil som. Inna v práci balila pre svojich rodičov zamrazené potraviny. Horko-ťažko ich nabalíme do auta, do ktorého aj ani ja nevojdem. A teraz vyrážam definitívne. Teda...
Päť minút nato mi volá Hoki, že mu volali z Moravy, že dva chýbajúce EcoFlowy dorazili a že si ich môžeme vyzdvihnúť. Po ceste na Oravu som mal dedinu, kde kamarát Marcel robí kvalitnú kozmetiku, ktorú nám pre naše baby v Slavjansku za výrobnú cenu posielal. Aj teraz nám nabalil pár kíl pre asistentky aj pre mladú Veroniku, ktorá mala v lete stráviť prázdniny na vykopávkach. Vyzdvihol som krémy a s veľkou pompou som sa vrátil na Brezovú.
Ale konečne prišiel deň D a vo štvrtok, mesiac po pôvodných plánoch, som sa dostavil do Dolného Kubína. Chyba lávky. Tretiemu parťákovi Martinovi niečo luplo v bruchu a musel ísť na vyšetrenie a asi aj pobyt na gastro. Je niečo, čo sa nedokáže zopsuť ešte pred odjazdom?
Ale po prebaľovaní humanitárky z desiatok rôznych zdrojov, vrátane notebookov pre vojakov v Izjume, mužského oblečenia a civilných vecí vrátane diek a spacákov sme konečne, KONEČNE vyrazili na Ukrajinu. Snáď už smola skončí, nie? NIE?
2. On the road again...
Cestou na Ubľu sme mali nakladať v dedine Kladzany neďaleko Vranova. Marek, takisto čitateľ mojich blogov, pred časom preposlal oblečenie cez chalanov na Slavjansk. Teraz sme sa s ním a jeho ženou Lenkou stretli osobne. Na tomto príklade je krásne vidno jedno zo základných pravidiel dobrovoľníctva: nato, aby si pomohol ľuďom v núdzi, nepotrebuješ veľa peňazí ale aspoň trochu ochoty. Marek s Lenkou nazberali celé vrecia detských vecí a mali toľko trpezlivosti, že nám to v dedine podržali niekoľko týždňov. Nič viac nebolo treba. Výhovorky, že ja nemám trinásty dôchodok alebo vieš, tento mesiac mi nezostalo, neberiem.
Krátka večera a kafé a s Hokim sme šórovali na hranice. S malou dušičkou, či bude vo štvrtok večer na Ubli kolóna, alebo to dáme v kresťanskom čase.
Na našu úľavu sme nielen narazili na poloprázdny prechod ale aj nás napriek plne naloženému Jumperu vybavili pomerne promptne. Lenže na Zakarpatí nás čakajú dva blockposty, kde nás budú kontrolovať ešte dvakrát, plus po všetkom tom strese sme boli unavení ako marhy. Prekročiť Karpaty, nájsť najbližší penzión (zväčša sa pohybujú v rozsahu cca 8 – 12 Eur za noc plus raňajky s kávou do piatich Eur) a vyspať sa.
Chyba lávky. Rad za radom penzióny alebo vypredané alebo zavreté, prípadne nám nikto nedvíhal. Blížilo sa k polnoci, začalo pršať, cesty sú kľukaté a miestami zlé, no a my máme toho plné kecky. Navigácia a Google nám ukáže funkčný a otvorený hotel neďaleko pred nami, a Patrik víťazoslávne zatočí do strmej lesnej cesty medzi obrovské duby.
Prdlajz. Hotel nefunguje zjavne od začiatku vojny a cesta je pokrytá hrbou vrstvou zhnitého lístia. Auto flekuje, v daždi sotva vidíme krajnice cesty a pred nami závora a brána. Vytočiť sa nie je kde, iba scúvať dole svahom na hlavnú cestu. Nie je to ďaleko, ale spoza volantu skrátka nevidno na dráhu a navyše sa auto preklzuje. Vybieham von len tak v tričku, okamžite sa natiahnem do blata a hrešiac jak pohan ho navigujem. Tých vari 100 metrov cúvame snáď pol hodinu. Hoki je spotený, ja premáčaný a tipujem, že do rána nachladnem.
Po troch hodinách hľadania sa napokon potvrdilo to, čo nám povedal jeden prikordónnik s Kalašnikovom v ruke, že aby sme išli o dosť ďalej na Kurort v Užoku.
Užok je malá karpatská dedina, v katastri ktorej pramení rieka Uh. Ak by ste ju hľadali na mape, je to naproti najjuhovýchodnejšiemu cípu Poľska, v Užockom národnom parku. Ak smerujete zo Slovenska na Kyjev, lížete tým Poľsko vari o štvrť kilometra.
S malou dušičkou klopem na zavreté vráta. Na moju aj Patrikovu úľavu vyšiel obézny vrátnik a ochotne nám otvoril izbu. Máme spoločnú posteľ a spoločnú prikrývku a pánko sa nás trochu ospravedlňujúco pýta, či nám to nevadí. Aj keby som mal pod tým paplónom spať s dvadsiatimi malomocnými, je to to posledné, čo ma zaujíma. Neviem, kedy som zaspal.
3. On the road again 2.
Pôvodný plán bol využiť denné svetlo čo najviac a vstávať skoro. Hehe. Boli sme tak vyfľusnutí, že sme vstali tesne pred deviatou. O deviatej boli raňajky. Zlatá čašníčka meškala pár minút, ale o to ochotnejšia na nás bola. Raňajky boli super, ale skrátka sme stratili oproti pôvodným plánom niekoľko hodín už v prvý deň. Čo už.
Kurort v Užoku je vážne čarovné miesto a aj ja aj Hoki sme uvažovali, že sa tu musíme niekedy zastaviť. Krásny komplex, sauny, potok oranžový od železa tečúci cez areál, všade hory... Skrátka fantázia. Na ukrajinské pomery drahý rezort, ale pre Slovákov luxusná cena za luxusné ceny (až na ten spoločný paplón). Ak si môžem dovoliť robiť v rámci blogu reklamu, rozhodne to spravím. Aj mojej Radke som už spravil intro na výlet.
Ale čakala nás dlhá cesta, takže sme leteli ďalej. Ľviv, Rivne, smer Kyjev.
Pomaly sa stmieva, my sme neustálym kecaním o politike a vojne unavení. Pred nami je sosnový lesík, nad ktorým sa drží nízka oblačnosť. Vojdeme do neho.
Zrazu ma z polodriemot niečo vyruší. Preberiem sa.
„Patrik, nevšimol si si niečo?“ pýtam sa ho.
„Čo také?“ Takisto napoly za volantom drieme.
„Ako keby sa oblaky nachvíľu zafarbili na ružovo...“
Pozerá na mňa nechápavo. Asi sa mi niečo prisnilo...
Zdá sa mi, že v rozheganej dodávke začujem nejaký zvuk. Takisto to môže byť ilúzia, výtlk na ceste alebo proste nadskakujúca krabica v nákladnom priestore.
V tom vyjdeme z lesíka a ja zisťujem, že som sa nemýlil.
V zástavbe neďaleko diaľnice sa vznáša nad budovami hríb. Ružové oblaky sa zjavili sotva desať alebo pätnásť sekúnd predtým, pretože na mesto za lesom doletela raketa.
Siaham za telefónom a v 120 km/hod sa snažím fotiť. Trochu som prekvapený.
Toto je Volyň. Táto časť Ukrajiny je bombardovaná násobne menej ako Kyjev, Charkov, Dnipro alebo Odessa. Aká je šanca, že po štvrť roku vyjdem na Ukrajinu a práve si to vychutnám s raketovým útokom neďaleko mňa (odhadom to bolo tri kilometre v čase príletu) niekde, kde štatisticky asi ani raz nepriletelo? Normálne ma striaslo. Byť tak v Kyjeve alebo Charkove, ani si to nezoberiem na um, ale teraz ma normálne prebodla zlá predtucha.
Netrvá dlho, snáď minútu, a oblaky sa znova rozsvietia na ružovo. „Už si to videl?“
Patrik sa sústredí na cestu, tak zasa nie je v obraze. Pred nami, teraz tak odhadom zo šesť alebo osem kilometrov, sa zjaví ďalší hríb. Zúfalo sa snažím odfotiť ho tak, aby som ho v tej rýchlosti zaznamenal. Cvak – odfotený strom pri ceste. Cvak – iný strom. Cvak – iný strom. Vari na šiesty alebo siedmy krát sa mi podarí zaznamenať hríb po explózii a nie porast pri diaľnici. Teraz už s Patrikom sledujeme cestu s rozčapenými očami, či priletí niečo ďalšie. Oblaky sa už odmietajú zafarbiť na ružovo. Ale nám sa míňa palivo. A v mojich ľadvinách sa ozýva následok včerajšej navigácie v daždi v tenkej mikine.
„Na ďalšej čerpačke zastav,“ hovorím Hokimu.
To sme nemali robiť.
4. Trouble, ktoré neskončí
Mohlo mi to trknúť. Boli sme ale tak unavení, že netrklo. Vystúpime na čerpačke, dobroho dňa, vletím na hajzel a vypustím sa. Doslova hurikán.
Vyjdem do predajne. Žena na mňa kuká jak na zjavenie. Trklo mi.
„Tankovať asi nemôžeme, však?“ pýtam sa jej.
Múdry chlapec. „Nie. Nemáme napruhu.“
Rakety zničili elektrickú sieť a pumpa ide na EcoFlow alebo má malý generátor. To značí, že síce je pomocou úsporných diód osvetlená a ide kasovať, ale slabý výkon neutiahne čerpadlo do pištole. Kupujeme vodu a kekse, Hoki platí kartou.
„Viete, že pri Novohrade Volynskom dopadli dve rakety?“
„Tri,“ opravuje ma. „A letia sem ďalšie.“
Až potom mi to trkne. Pred čerpačkou je hafo ľudí v istom odstupe a ženská je vďaka môjmu mechúru netrpezlivá, pretože chce zamknúť a zdrhnúť do poľa. Len kvôli nám ešte pár sekúnd trpezlivo nahadzuje, pravdepodobne kvôli tomu, že vycítila, že nie sme miestni.
S nedoplnenou nádržou auta alebo vyprázdnenými nádržami vybehneme von. Miestni v šere pred čerpačkou nervózne kukajú raz na nebo a raz na predajňu stanice. Ak by raketa zasiahla čerpačku – to by bol biedny cieľ, ale človek nevie – tak by ich to zosekalo tak ako tak. Skôr si myslím, že na čerpačku by použili Šáhid, oveľa lacnejší prostriedok.
Sadáme do auta a s malou dušičkou smerujeme ďalej. Akosi podvedome sa pozerám do späťáku, či sa za nami nezablysne. Chvalabohu, aspoň pokiaľ sa nám miesto nestratí z dohľadu, nie je vidno nič. Ale stále máme prázdno v nádrži.
Chvalabohu vari o päťdesiat kilometrov naskočí elektrika a nájdeme čerpačku s plným výkonom. Nalejeme plnú, kúpime poslednú kávu večer a ťaháme na Kyjev. Ten je už pomerne neďaleko a zhodujeme sa, že v plánovanom mieste druhého nocľahu, Poltave, spať nebudeme. Nechcem spať ani v Kyjeve, pretože ten bude stopercentne pod obstrelom. Zameriame sa na Boryspiľ, čo je síce širší Kyjev alebo obstrel tam nebýva tak často. V januári 2025 sme tam raz po strastiplnom hľadaní pri výpadku GPS našli obstojný hotel pri ceste aj s parkovaním, a tak sa spoliehame, že nám GPS nevypadne aj teraz.
Znova chyba lávky. A ešte jedna chyba. S tou sme nerátali.
5. Kyjev a Boryspiľ
Vari pol hodinu pred Kyjevom začalo popŕchať. Žiaden hustý dážď, akurát taká miera, aby ste sa rozhodli raz za pol minúty spustiť stierač. Patrik ostrekne sklá...
„No do puče. Nejdú nám stierače.“
Natriasanie sa Jumperu na ukrajinských cestách prerušili kontakt stierača alebo vyhorela poistka. Nie je to naše auto, nemáme šajnu, kde je skrinka s poistkami.
Znovu stojíme. So servítkami stieram predné sklo a Patrik sa snaží nájsť spomínanú skrinku. Nič. Auto nereaguje. Máme dilemu, či to stočiť k najbližšiemu hotelu, kým nezačne pršať prudšie, ale Patrik vyhlasuje, že v meste je dostatok pouličných lámp a dostatočná premávka nato, aby nejako do Boryspiľu trafil aj bez stieračov – pokiaľ nebude pršať širinou a aspoň trochu sa mu darí žmúriť cez zapršané sklo.
Máme dilemu. Pôjdeme do trojmiliónového mesta a začne nám šťať poriadne. To značí, že to stočíme k najbližšiemu hotelu a pôjdeme spať tam, kde sme z bezpečnostných dôvodov nechceli. Alebo to riskneme a budeme sledovať červené svetlá pred nami, no a napokon nejako trafíme do Boryspiľu. GPS ide, ale ktovie ako dlho.
Volám Serhijovi Fiňkovi. To je ten ukrajinský paleontológ a expert na ediakaru, vďaka ktorému celá moja misia na Ukrajinu pred dva a pol rokom začala. Zhodou okolností býva vzdušnou čiarou zo päť kilometrov. Ak by nás prenocoval a prípadne vedel pozrieť stierače...
Serhij je nadšený. Jasne že môžeme spať u neho. Povedal nám, aby sme z diaľnice odbočili k nemu a že zjazd je vari dva kilometre pred nami. Dohodnuté!
Akonáhle sadneme do auta, vypadne GPS (doslova sekundy neskôr) a exit z diaľnice sme minuli. Volám mu nanovo, že vracať sa nebudeme a teda platí Patrikova ponuka na jazdu trojmiliónovou metropolou bez stieračov a GPS, naverímboha.
Nejakou náhodou sme to dali. Dokonca na chvíľu naskočilo GPS. Dážď trochu hustol, ale presne tak, aby sme ešte cez sklo videli a nevzdali to. Ani ryba ani rak.
Každý semafor Hoki vybieha a pretiera handrou sklo aspoň trochu.
Prejdeme Dneper (most chvalabohu drží a nie je vyradený po nedávnych náletoch) a my vďaka práve fungujúcej GPS točíme na juhovýchod.
Krátko nato GPS hasne. Ako bývalý značkár navigujem podľa znakov v krajine – odbočky, zákruty, nejaké vysoké budovy alebo tok rieky. Vchádzame do Boryspiľu a čaká nás úloha nájsť nejaký hotel. Patrik má uložené súradnice toho hotela spred takmer dvoch rokov, ale sú nám naprd, pokiaľ navigácia mlčí. Začína pršať čoraz viac a je nám jasné, že ak sa rýchlo neupraceme, tak môžeme dôjsť k nehode. O to viac, že mne sa zasa ozývajú ľadviny a potrebujem letieť. V polovici mesta Patrik rezignuje a aby sme nelovili medzi panelákmi donekonečna, tak náhodne zatočí za semaforom k najbližšej odbočke vpravo. Nech nájdeme odstavisko, kde si odskočím a kde možno nájsť cestu k hotelu.
Patrik odstavil auto, vystúpime do dažďa, a na môj úžas hovorí: „Veď toto je ten hotel.“
Jeho skutočne náhodná voľba odbočiť do náhodnej uličky v meste veľkosti Trnavy nás priviedla presne k tomu hotelu, ktorý sme hľadali.
A dokonca mali voľnú izbu. S manželskou posteľou. S jednou veľkou prikrývkou ako pre milencov. A na piatok poschodí, keď nešiel prúd a teda ani výťahy.
Konečne jedna skutočne pozitívna správa dňa!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Nabudúce, možno zajtra: O ceste Didovi Jurijovi, vdove po dobrovoľníkovi Slavikovi, ktorého nám na Vianoce zabilo neďaleko Slavjansku a ktorá nás privítala v Charkove, o ceste na Izjum. O prebaľovaní vecí, ako vojak Pavlo nestihol prísť za nami. Napíšem o skutočne vojnovej výprave na Slavjansk a ako bola cesta plná prekvapení. Ďalej o Ryžom, ktorému sme odovzdávali EcoFlow aj o drsnej ceste na Lozovú, kde sme navštívili peruánsku Limu prvýkrát. No a z Lozovej cez Pavlohrad na Dnipro, kde sme boli v Latinskej Amerike druhýkrát. V ďalších blogoch bude viac fotiek aj videí.
Zvyšok nechám na ďalšie diely. Toto zatiaľ stačí. Vďaka za príspevky. Potrebujeme súrne ďalšie dva EcoFlowy, vysvetlím v ďalšom blogu.