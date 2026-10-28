Deviata výprava na Ukrajinu. Diel II. Na ceste do pekla a späť.

S blogom meškám, pretože ultrakreténski ITčkari v sme.sk nevedia spraviť spôsob dokladania fotiek tak, aby si človek kvôli desiatim fotkám nemusel brať dovolenku. A aby to uprostred procesu nepadlo.
1. Smer Charkov!
Ako som napísal v úvodnom diele, na rozdiel od ostatných ciest na Ukrajinu, táto deviata už dramaticky začala. Opakované problémy s hľadaním ubytovania tam, kde inak nemáte s týmto problém, bombardovanie hneď na západe krajiny, problémy s autom, najmä výpadok stieračov práve v čase, kedy sa pokazilo počasie, neprestajné rušenie GPS, to všetko po brutálnej sérii smoly so štartom, to všetko bolo na palicu. Po jednom celom dni a niekoľkých hodinách na ceste sme boli unavení ako inokedy bývame po celej výprave. A myslím to seriózne. Po nájdení hotela v Boryspile sme spali ako dudkovia, hoci pôvodne sme chceli na Charkov vyrážať čím skôr. Hotel však neustále nemal elektriku. Ráno sme sa chceli najesť a vypiť kýbel kávy, nebolo však kde. Našťastie neďaleko nás bol pouličný bazár, kde sme vedeli, že nájdeme všetko. A vedľa bazára dokonca kvalitný autoservis. Pri troche šťastia nám stierače opravia na počkanie. Ak teda budeme mať to šťastie.
Vchádzame hladní a smädní do servisu. Chlapíkovi vysvetlím, čo máme za problém (musím si pomôcť slovníkom; stierač je v preklade skločistka). Chlapík prikývne a povie, že nám to bez problémov spravia. Ale až vo štvrtok. Je sobota. Poďakujem sa a s Hokim si volíme kebab a poriadnu kávu. Snáď nám do Charkova pršať nebude.
Chlapík, pravdepodobne Turek alebo nejaký Azer, nám robí dobré raňajky a silnú kávu. Nemáme príliš veľa času, ale nechce sa nám odísť. Napokon vyrážame centrom mesta na Poltavu a Charkov. A tu je jeden zádrheľ. Veľký zádrheľ.
Ako sa mi dostalo do uší, od Poltavy na Charkov údajne nie je jediná funkčná čerpacia stanica. Je to okolo dvesto kilometrov diaľnice, teda cca vzdialenosť Bratislava – Žilina, a ak si nedočapujeme predtým, tak nám nepomôže náhodný šofér. Tankujeme ešte pred prvým krajským mestom a spoliehame sa, že plná nádrž nám vyjde nielen na Charkov a Izjum, ale najbližšie budeme tankovať niekde okolo Dnipra na spiatočnej ceste.
Vyrážame s plnou nádržou. Čoskoro to začne. Fámy mali pravdu.
Dvesto kilometrov vyzerá, ako keby prišlo zemetrasenie a selektívne si vybralo len čerpačky. Jedna rozsekaná úplne, len pár oceľových nosníkov ostalo, iná je ako-tak zachovaná ale nemá sklá a je zjavne vypálená na maderu. Na Ukrajine je dosť často zvykom, že máte dve čerpačky naproti sebe. Ak teda na jednej strane je šóra, dotankujete na druhej strane.
Tu to teraz neplatí. Dve zariadenia naproti sebe, obe spálené na uhoľ. Desať kilometrov detto. Ak je aj jedna prevádzka sólo, aj tá je spálená. Pumpový holocaust na dĺžke dvesto kilometrov. Pôvodne som chcel rátať a fotiť, no začalo sa to, čoho sme sa báli.
Stierače stále nejdú a začína popŕchať. Nie je to zlé ale znepokojí nás to.
Pri Poltave dážď pridá. Potom prestane. Potom zasa začne. Potom prestane. Ako v apríli. Hoki prejavuje svoje majstrovstvo za volantom a tam, kde ja, polovodič s takmer siedmymi dioptriami, by som odstavil a rezignoval, on ide pohodlne ďalej. Pozitívom je asi aj to, že ceny PHM vystrelili od začiatku roka raketovo vysoko. Nafta za jedno Euro bolo pre Ukrajinca OK, pre Slováka zadarmo. Dnes je ale dvojnásobok pre bežného Vasyľa neskutočne draho a draho to je aj pre nás. Popri ceste často stojí vojak, niekoľko žien alebo babuška, ktorá stopuje tak ako som prestopoval ja vysokú školu. Ak potrebujete ísť nakúpiť alebo niečo vybaviť a nemáte na päť litrov nafty tam a späť, tak idete proste takto. Keďže tieto stopárky vidíme všade, pravdepodobne to funguje a ľudia si aspoň takto pomáhajú.
No a čoskoro, vari päťdesiat kilometrov pred Charkovom, beriem stopára prvýkrát aj my. Z diaľky vidím stopujúceho vojaka a Hoki zastavuje.
„Vy nie Ukrajinci?“ pýta sa nás prekvapene. Vysvetľujem mu, že po ukrajinsky vieme ale sme tu len ako voluntjóri. Cestuje na posádku na predmestie Charkova, kde zhodou okolností odbočujeme k Didovi Jurijovi. Nemá hotovosť a pýta sa, či nemáme tuším sto hrivien (dve Eurá) na lístok. Všetko ale platíme kartou, takže sa mu ospravedlňujem a namiesto toho mu dávam energeťák a pár proteínových tyčiniek. Buď prepil žold alebo nešli bankomaty kvôli prúdu, ale v princípe je mi to jedno. Musím vybrať hotovosť.
Lúčime sa s Ihorom a točíme na predmestie, kde stále, ale asi už nie dlho, býva Dido Jurij. Pred cestou nás vystríha, aby sme k nemu nechodili, pretože raz za týždeň dôjde k útoku na mesto pomocou FPV dronov a udierajú najmä na dodávky a nákladiaky.
No ale my sme chlapci zo
SlovenskaSlovjanska a len tak niečoho sa nezľakneme. Mestečko práve zasieťovavávajú, na čo mi následne viacerí miestni hovoria, že to je cez žopu, teda ako keby s pravou rukou za ľavým uchom (podľa ich názorov toto mali robiť začiatkom roka, nie v októbri. Poznámka: ja na rozdiel od nich tomuto rozumiem a chápem, že Ukrajina proste nemá nekonečne veľa peňazí, strojov alebo pracovných síl na zasieťovanie všetkého s predstihom). Časť cesty je teda po sieťami, niekde vidíte konštrukcie ale nie siete... Dá sa predpokladať, že do Vianoc bude celé mestečko pod krytkou, no ale to je ďaleko.
Prichádzame Didovi Jurijovi a ten nás netrpezlivo čaká s obedom.
Vykladáme zamrazené mäso aj zachladené syry od Inny a vykladáme humanitárku.
„Ó, čo vy tu?“ ozve sa mi za chrbtom. „Vitajte na Ukrajine!“
Obzriem sa a rozosmejem sa. Vedľa mňa stojí Ira, žena, ktorej som evakuoval dcéru Viktóriu ešte začiatkom marca 2022. Ira potom za ňou prišla k nám na Brezovú vari na tri mesiace alebo trochu viac a prekladal som jej papiere. Od začiatku roka 2023 som ju nevidel.
„Ja som už Ukrajinec,“ žmurkám na ňu v uniforme ZSU. Nemáme čas a zjavne aj ona sa ponáhľa, takže jej len kývnem a ideme k obedu.
Dido Jurij býva v rekonštruovanej bytovke, ktorá bola ťažko poškodená v samotnom začiatku vojny. Najprv im dopadla raketa na nádvorie a zničila okná a fasádu (predstavujem si bytovku ako ošarpanú marhu, ktorých má Ukrajina nekonečne veľa). Strecha ale po prvom údere prežila. Na Veľkú noc 2022 dopadla druhá raketa, tentokrát im zobralo aj tú.
Jurij a Oľha v tom čase boli u Oľhinej mamy na Lozovej. Bytovka zatiekla tak, že keď Jurij musel prísť domov kvôli práci a povolávaciemu rozkazu (bol na zozname záložníkov pomerne vysoko), tak spal pri mokrej stene v izbe so zatlčenými oknami a triasol sa na hromade handier. Deržava zaplatila z fondu opravu a bytovka vyzerá ako novopostavená, predpokladám, že oveľa lepšie ako pred denacifikáciou. Časť výbavy sme priniesli my – chladničky z druhej ruky, mrazničku, niečo sme ja a Inna prispeli na kachličky. Platilo pravidlo, že štát zaplatil za hardvér, teda samotnú stavbu, a majiteľ si musel zohnať prachy alebo svojpomocne si opraviť softvér, teda interiér bytu. Jurij je fachman a zrekonštruoval byt celkom dobre s pomocou kamarátov, ale jedna izba nie je hotová. Predtým ako dokázal zarobiť nejaké prachy, resp. som stihol spustiť zbierku na Donio na pár tisíc Eur, dostal infarkt a celé sme to posunuli ad acta. Napriek tomu to ani nevyzerá, že tu k niečomu došlo.
Jurij nám pri obede vysvetľuje, že mestečko je čoraz viac pod obstrelom. Rusákom sa nedarí a presne po vzore Slavjanska alebo Kyjeva proste strieľajú na všetko, čo sa hýbe alebo stojí neporušené. Spomenul, že pár dní pred našim príchodom na vedľajšej ulici, vari dvesto metrov od jeho bytu, dopadlo 11 prúdových Šáhidov na jeden z barákov a úplne ho zotlelo. Našťastie bol barák v zákryte a Jurij neprišiel o okná.
Dlho sa nebavíme. Lúčime sa a vyrážame do centra Charkova, Lilji.
2. Veselá vdova Lilja
Čitatelia si akiste pamätajú na dobrovoľníka Slavika, ktorý svojho času chodil do Slavjansku na faru. Slavik Ilčenko evakuoval za pár rokov vyše 2000 obyvateľov Charkovštiny a Donečtiny a opakovane sa dostal do situácií, kde by sa bežný Slovák dostať nechcel. Druhý sviatok Vianočný sa mu stal osudný, o čom som písal blog v januári. Ostala po ňom vdova Lilja a dve dcéry. Keď k nim do Charkova išiel niekto z nás, vždy som im poslal vyššie spomínanú kozmetiku. Teraz som sa takisto dohodol na prinesení pár kusov pre ňu aj siroty.
Slavikovi predtým poškodili Rusáci jeden zo skladov. Teraz je dobre ukrytá v bývalej fabrike, kde sa podobných skladov nachádza hafo. Naposledy som tu bol tesne po Slavikovej smrti, vlastne v deň jeho pohrebu, tesne pred Silvestrom. Nič sa nezmenilo.
Sklad je staršia komunistická a ošarpaná budova s hrdzavým výťahom. Chodby majú zapratané detskými aj dospeláckymi vecami, potravinami, suchármi, špagetami, sáčkovými polievkami a kozmetikou. Jeden sektor je vyhradený artefaktom, ktoré Slavik dostal od brigád. Tubusy, demontované rakety, ruské šlemy (tankové prilby), kŕmne dávky (podobné máme u nás v múzeu) alebo rôzne vtipné hovadiny z frontu.
Lilja nás víta v sklade a robí nám kafé. Nechcem sa baviť. Dávame jej asi tretinu detských a ženských vecí, kozmetiku pre ňu aj pre dcéry a trochu drobností. Ona nám ukáže svoju zbierku (príliš k nej nepribudlo, holt, Slavik chodil k frontu, takže vždy sa niečo našlo).
Lilja je ani nie rok po smrti manžela prekvapivo veselá a vyrovnaná. Holt, je to vojnová Ukrajina a každý človek si týmto minimálne raz prešiel. Má asi štyridsať rokov, je prekvapivo malinká a dobre vyzerá, pravdepodobne si po vojne nájde druhého manžela a začne druhý život. Tak ako väčšina Ukrajincov, prekypuje neuveriteľným optimizmom. Je stelesnením toho, čo by som ja pomenoval ako „vlastnosť opačná Slovákom.“ Teda vyrovnanosť, odovzdanosť nejakej misii a hlavne schopnosť nájsť v negatívnej situácii to pozitívne. Je vojna? Ale už to vyzerá na skorý kolaps Rusákov. Super nie? U Slovače mám skôr pocit, že „je mier? No ale to sa môže rýchlo zmeniť. A čo potom?“
Strašne by som túžil naložiť dobrú polovicu mojich známych, najmä patologicky vymúdrelých dôchodcov z môjho okolia, do dobytčáku a na mesiac ich tu nechať na dovolenke. To by pochopili, čo to je problém! Nie maslo o desať centov drahšie alebo cigánska za osem Euro na jarmoku! To sú problémy, nie nejaká elektrika raz za deň alebo zabitý manžel!
Dohodli sme s ňou materiálnu zbierku na zimu a po pol hoďke ideme preč. Čaká nás Izjum.
3. Konečne na Izjum
Čaká nás záverečná cesta po prvú veľkú vykládku. Charkov – Izjum je sotva dvojhodinová etapa, ktorá je ešte v princípe mimo dostrel FPV dronov. Predtým som ju absolvoval stokrát a neviem prečo, práve teraz mám výpadok. Proste som tú cestu akosi predriemal.
Ale mali sme tam niekoľko vykládok. Pamätáte si na Viktora a Viktora z Mukačeva, ktorým som zberal na dodávku? Mali sme sa tu stretnúť a niesli sme im údené kolená, staršieho Viktora vlhký sen po skončení vojny. V Izjume je malé námestíčko, na ktoré mám sentimentálnu spomienku z mojej prvej cesty na Ukrajinu. Dohadujeme si stretko tam a už po zotmení odstavujeme auto pred miestnymi obchodmi. Tak oni ako aj my toho máme plné kecky a oni navyše ponáhľajú čosi vykladať. Mladý Viktor, ktorý bojuje prakticky od matury, je ako vždy plný optimizmu, taký človek, ktorého keď vysadíte v hnojisku, tak postaví továreň na hnojivo a zarobí na tom. Odovzdávame im kolená, hodíme reč na vari pätnásť minút a musia ísť. Izjum je posledné miesto, kde ešte zoženieme alkohol a cítime, že naše vytrasené žalúdky plné hotdogov a podobne ich potrebujú. Kupujeme pivo a miešanú Garáž (napriek tomu, že mám uniformu, predajú mi to; vojaci majú striktný zákaz aj na obyčajné pivo).
Čaká nás posledných – a to ešte neviem, že najroztrasenejších – päť kilometrov dnešnej cesty. Volám Kyrylovi, že o päť minút sme u neho. A vyrazíme s navigáciou.
Ty vole, ako to popísať? Cesta je taká typická ukrajinská vidiecka, teda rozmlátená cesta na padrť s výmoľmi takými, že by sa deti s bicyklami vedeli vyblázniť. Päť kilometrov na dodávke značí nie päť minút, ako velí logika, ale dvadsať. Dvadsať minút neprestajného natriasania sa, posúvania sa na jednotke a dvojke a vyhýbanie sa jamám. Oproti ide tereňák a gentlemansky on vojde do hlbokej vody a nás nechá ísť v protismere, v jeho pruhu. Párkrát mi hlavu meglo o bočné sklo, až mi cvakli zuby. Pre miestnych obyvateľov na tereňákoch alebo pre dôchodcov na bicykloch to asi nie je problém, ale pre túto postaršiu dodávku je to záhul.
Napokon prichádzame na miesto. Vybieha Kyrylo, ukazuje nám čerešňu, pod ktorou máme parkovať dlhú mašinu a vítame sa. Po štyroch mesiacoch...
Kyrylo a Serjóha/Ustyp bývajú v Izjume od apríla, kedy ich zo Slavjansku prevelili kvôli zlej bezpečnostnej situácii práve na Izjum. Asi im to príliš nepomohlo, pretože pôvodný dom v Izjume im zasiahla letecká bomba už po pár mesiacoch a spálilo im stroje, počítače, veľa súkromných vecí a navyše Ustyp utrpel kontúzie, z ktorých sa spamätúva doteraz.
Toto je ich tretí privát v meste. Starý, ošuntelý dom u vdovy, babusje Natálie. Všetko je tu staré a zodraté; presne takto si predstavujem priemernú domácnosť v Mordore, niekde ďaleko od luxusných centier. Práve toto je asi výhoda – na satelitoch a prieskumných dronoch tento dom nesvieti novotou a nepriťahuje ruskú pozornosť. Jedna anténa na streche, nanovo nalíčená fasáda alebo prístavba a KAB je istotou.
Vítam sa so Serjóžom tradičným „Alláhu akbar!“ a on mi rovnako tradične odvetí „Voistinu voskres“ (odpoveď na Christos voskres, v preklade „Iste vstal Kristus z mŕtvych“). Vítame sa po dlhej dobe a do tretice nám predstavujú Ihora, obézneho pánka, ktorému by som vojenské remeslo hádal ako to posledné, ešte po gymnastovi a kozmonautovi. A okolo mňa pobehuje Riko, pes, ktorý mi v slavjanskom byte roztrhal polovicu kobercov.
Ja im predstavujem Hokiho, ktorého síce poznajú (viezol im v júni auto) ale fyzicky sa s ním ešte nestretli). Chalani nám navarili boršč a na pahrebe opiekli rybu, ktorej meno neviem preložiť. Babku Natáliu prišla pozrieť jej kamarátka a keďže sa chalani rozhodnú nacúvať náš Jumper do dvora, aby ho v noci nezamerali ruské prieskumné drony, dvor je neprestupný a aj ja mám problém sa presúvať medzi dvoma časťami nádvoria. Babkám dávam ako suvernír to „maslo,“ teda drahý krém od kamaráta. Majú cenu vari ich niekoľkodňového nákupu a keď im poviem cenu, skoro sa prežehnajú. Kyrylo, Serjóha a Ihor sa rehocú s plnou hubou.
Patrik vyťahuje pivo a Garáž. Kyrylo nepije kvôli ľahkej cukrovke vôbec, Serhij od kontúzií. Vraví, že sa mu automaticky začne všetko pliesť a je zmätený, ako keď decko pije alkohol. Ostáva Ihor a my dvaja Slováci. Pojeme rybu, vypijeme pár deci miešaného drinku a jedno pivečko a napriek tomu, že celý deň nič nerobíme len sedíme, ozve sa spánok.
„Johny, potom pozor. Ihor strašne chrápe.“ Serhij/Ustyp rozložil dve skladacie postele vo vedľajšej miestnosti, kde bude spať on a Kyrylo a my ostávame s Ihorom. Myslím si, že keď som v Slavjansku zažil bombardovanie Šáhidmi aj KABmi v jednu noc, tak prežijem Ihora.
Veľká chyba. Ak si predstavíte, že ste zvukový technik a snažíte sa namixovať zvuk cirkulárky, štartu raketového dronu a chechot hyeny, tak to je zhruba to, čo robil obézny Ihor. Chvalabohu sa čoskoro zobudil a vďaka jeho nespavosti sme netrpeli týmto neduhom my. Ja ešte OK, ale Patrik sa ráno zobudil strhaný.
Uprostred noci sa ozval výbuch. Nie ďaleko, nie blízko, proste som vedel, že niektorá časť Izjumu dostala alebo KAB alebo Šáhid.Izjum je o veľkosti Trnavy, takže podľa hluku som si domyslel, že to bola protiľahlá strana mesta. Spal som ďalej. Noc prešla potom pokojne.
Jediné, čo ma mrzelo, že neprišiel bývalý spolubývajúci, droner Pavlo.
4. Veľká cesta na Slavjansk
No a nastalo ráno. O siedmej zvonil budík a okamžite v dome nastal ruch. Otvoriť Jumper (mali sme prísny zákaz ho ťahať do frontovej zóny), VW Caddy, do ktorého sme začali prekladať civilné veci pre Slavjansk, medzitým zovrela káva... Auto po colných prehliadkach je rozbombardované, všetko hore nohami. Vyložiť pánske veci (pre Kyryla a Šaloma) na lavičku, detské a ženské veci do Caddyho, EcoFlowy na ostatné fronty nechať v kúte Jumpera, počítače odovzdať Kyrylovi a Serhijovi... Ihor nosí so žvárom v hube vrecia s mužskými vecami do bytíku a hádže ich na kopu. Keď ako-tak upraceme Jumpera, začne opačný proces.
Ak si pamätáte, Kyrylo sponzorom za EcoFlowy sľúbil podpísané jaščyky, teda plechové bedničky na muníciu. Nastal ich čas. Lenže na rozdiel od plánu, že pošle pár kusov týchto vecí, nazberal od brigády doslova pol stovky. Každá má sotva dve kilá, ale posmaltovaný kov na kove je klzký na ukrajinských cestách sa to bude šmýkať. Dáva nám tkané vrece ako na zeleninu (to vreci si pamätajte, bude mať ešte svoj príbeh) a skladáme do neho bedničku za bedničkou. Čo je navyše, ukladáme jednu na druhú. Kyrylo pridáva nejaké kovové fragmenty z rakiet. Zabuchujeme Jumpera, Patrik ho konečne vyparkuje a ja sa začnem s Kyrylom chystať na cestu na Slavjansk. Teda tam, kam Patrik nechce ísť.
Chalani ládujú zásobníky Kalašnikovov a ja ich pri tom filmujem. Ako človek, s ktorým boli dlhodobo v kontakte mám ich zbraní plnú prdel, ale Patrik si to užíval.
Jedna z podmienok: civilné oblečenie. Neexistuje v Slavjansku chodiť v maskáčoch a ja som si špeciálne pre tento účel vzal čierne rifle a tričko. Ruskí droneri lovia všetko, čo svieti vojenskou zeleňou a tak paradoxne maskáčom sa stáva čokoľvek nemaskáčové.
Z Izjumu na Slavjansk sa dá ísť po hlavnej ceste, teda po tej, po ktorej sme išli bezpočet krát predtým. Lenže táto cesta je už pod dosť intenzívnou kontrolou ruských dronov. Počas noci tam nejazdí ani vojenský konvoj, pokiaľ nemá kvalitnú protidronovú obranu, cez deň málokto. Vozidlá zväčša majú REBy, teda antény radioelektronického boja, vojaci nesú protidronové brokovnice. Ak tam auto musí ísť, tak býva dosť často opancierované pletivami alebo tzv. jožikom, teda hustým „porastom“ trčiacich drôtov.
Kyrylo mi vysvetľuje, že jeden z ich veliteľov (teda šesťdesiatej brigády) cez týždeň na fronte zahynul a on s Ustypom boli pre jeho telo severne od Slavjansku. Po tejto ceste leteli na evakuačnom vozidle 160 km/hod a ukazovali mi fotky pred a po. Nemusel som hádať, čo bolo pred a čo po, stres v očiach týchto zocelených veteránov hovoril za všetko.
Druhá cesta je na juh, na Barvinkove, a odtiaľ na východ cez dediny pred Slavjanskom. Posledné razy sme išli práve tadiaľ a je to zdĺhavejšia no bezpečnejšia cesta.
„Ber si kasku a žiletík,“ prikazuje mi Kyrylo. Beriem si svoju neprestrelnú vestu a prilbu, ktoré som doteraz našťastie použil len na šaškovanie pred kamerou (ale na druhej strane moji známi ju použili naozaj pri evakuáciách). Caddy je naložené tak, že do neho nevojde už nič, a my odchádzame z Izjumu na výpadovku na Barvinkove.
Cesta je zasieťovaná a miestami okolo nej vidno lány suchej, depresívne sfarbenej slnečnice a miestami pomerne pekné pasienky a porasty trávy. Z trávy alebo kríčkov občas zasvieti červená alebo biela stužka. Pochopil som.
„Toto je ešte zamínované, však?“ ukazujem na step.
„Hej. Toto ešte rozmínovať nestihli.“ Krásne pasienky sú mínovým poľom a naše srnky by sa na nich pochutili (kým by ich neroztrhlo). Tam, kde smutne vešajú hlavy vyschnuté šedohnedé slnečnice, to už je čisté. Paradoxne.
Míňame akúsi ligotavú plochu. „Tam ja cebe našol ce železňaky.“
Kyrylo s brigádou mi ponosili niekoľko artefaktov, napríklad dve rakety Grad. Našli ich na týchto „smetiskách,“ alebo ako by som to pomenoval, rozmíniskách. Je to plocha veľkosti malého parkoviska, na ktorú pyrotechnici poznášali pomocou traktorov čokoľvek, čo už bolo deaktivované a neškodné. Slovenskí Cigáni by tam došli na svoje rovnako ako každý slovenský fanúšik vojenskej histórie, ale tieto smetiská sú prakticky pri každej dedine, ktorú Rusáci okupovali. Priznám sa, nebyť časového sklzu, poprosil by som Kyryla, aby mi zastavil.
Je nedeľa. V Slavjansku som mal kamarátku Ksušu, majiteľku obchodu s maliarskymi a sochárskymi potrebami. Vďaka nej som sa zoznámil so Serhijom Smetankinom, ak si ho pamätáte z letných blogov. Keďže potrebujeme maliarske potreby pre náš ateliér, vopred u nej objednávam štyri igelitky olejok, akrylu, plátien, štetcov a pastelov. Lenže v nedeľu je obchod zavretý. Ksuša však zhodou okolností chodí na bohoslužby na tú istú faru, kam smerujeme s humanitárkou, takže ma to tam čaká na výmenu. Na fare však bude medzi pol desiatou a obedom, takže musíme ponáhľať. Našťastie Kyrylo je NikkyLauda a po cestách na Barvinkove letí ako víchor. Plánujeme dať raňajky v mestečku. Zvoní mu telefón a mení plány.
Od Barvinkového na Slavjansk sa rozprestiera nádherný, skutočne rozprávkový kus lesa 103503a stepi. Borovice, sem-tam breza alebo iný strom, proste niečo iné, ako som zvyknutý z Malých Karpát. V podstate celá cesta je zasieťovaná proti dronom. Na jednom mieste Kyrylo brzdí. „Johny, kofé a snjedanok?“ pýta sa ma. Padá mi čeľusť.
Priamo pri sieťach, na rozšírenej ceste pod borovicami, sa rozprestiera minibazár. Ukrajinky vyzberali nejaké prostriedky, nakúpili jedlo a doručili dopomoc. Mladé kočky, často len po maturách, vydávajú jedlo, kávu a horúci čaj pre vojakov, ktorí križujú cestu. Okolo cesty je kolóna áut, že ak by Rusáci udreli KABom, zabijú tu zo dvesto ľudí naraz.
Postavíme sa do rady a vyberáme si plov, akúsi ryžovú kašu s kotletkou. Nie som veľmi hladný, ale kafé mi padlo dosť dobre a najmä je mi zima. Rýchlo využijem, že Kyrylo má väčšiu porciu a nafotím si pár videí a fotiek. Dievčatám dávam dva kusy krémov na ruky a hajde!
Predmestia Slavjansku – Bilbasivka, Čerkasske, Majdan – dýchajú zvláštnym ruchom. Vojaci, civilisti, vojenské autá, kde tu ježik ježiaci sa ostňami, pred ktorým každé vozidlo radšej odbočí ku krajnici, sanitky, samohybné delá, prakticky všetko vybavené REBmi. Často sú domy napriek vzdialenosti od priameho frontu rozbité – niekto udal koordináty a Rusáci na ubytovaných vojakov nasmerovali raketu alebo dron. V Majdane takto zasiahlo rodinný dom v zástavbe, v ktorom bolo ubytovaných pár poddôstojníkov. V aute mali naskladnenú muníciu pre vojakov a následná explózia zrovnala so zemou celú ulicu.
Žiletík, kaska, v ruke čujka. Čujka zachytáva analógový signál z nepriateľských dronov. Skrátka dron si letí nad krajinou a operátor sleduje, čo video prenáša. Ale ten istý signál viete zachytiť aj vy. Chalani mi hovorili, že najdesivejším zážitkom ich vojenskej kariéry bolo, keď si šinuli v aute nočnou krajinou a zrazu zbadali na displeji svoj záber z vtáčej perspektívy. Kyrylovi a Ustipovi sme kupovali pár čujok a večer som si prezeral neďalekú ulicu okolo slavjanského kurortu z pohľadu ruského dronu – z môjho balkónu.
Tesne pred mestom čujku spúšťame. Ideme Čerkassy, vari desať kilometrov od hraníc mesta. Čujka spraví píp. Prídeme do Biľbasivky, tesne pred mestom – píp, píp. Obraz nie a nie naskočiť a ja neviem, či sa displej pokazil alebo je nad mestom ticho. Blížime sa k Slavjansku a čujka pípa ako besná. Stále však žiaden prenos. Je to pre mňa záhada a aj Kyrylo hovorí, že aktivita je ale prenos nie. Má to chybu lávky. Drony na optovlákne nič neprenášajú vzduchom, takže ak vás zameria ten, máte smolu, nedozviete sa, čo vás zabilo.
Vchádzame do mesta. Protestantské humcentrum je vo štvrti na svahu, z ktorého možno vidieť celé mesto. „Johny, vyložíme a letíme,“ hovorí Kyrylo s brokovnicou v ruke.
Lenže tak rýchle to nebude. Časť humanitárky je pre Marinu, manželku Nazaretha, ktorému sme viezli EcoFlow a ktorá ma malinký obchodík s vecami. Dohodol som sa s ňou, že je časť humanitárky dám na predaj, nech si manželovu absenciu na fronte a teda nižší žold aspoň pár Eurami doplní takto. Zároveň chcem pozdraviť mojich známych.
Vyjdem z auta – päť sekúnd a vo štvrti pod nami niečo explodovalo. Kyrylo drží brokovnicu ako keby sme vykladali zlato alebo peniaze do bankomatu. Vítam sa s chalanmi, ktorých som od júna nevidel a spoločne vykladáme na dvor veci. Trafili sme nevhodnú dobu. V centre varia v nedeľu pre dôchodcov a bezdomovcov, takže všade je veľa ľudí, ktorí zavadzajú všetkým a nemôžme sa spoliehať nato, že by nám niečím pomohli.
Napokon všetko vyložíme. Stretávam Ksušu, ktorá mi dáva igelitky umeleckých potrieb a na papieriku napísaný súčet. Medzitým mám vybratú hotovosť a platím jej čosi vyše sto Eur aj s trinkgeldom, pretože mi nemá vydať. Desať minút, kedy ma Kyrylo prebodáva pohľadom a vyzerá, ako keby potreboval ísť na záchod. Strašne ma to serie, ale predsa len odchádzam bez nejakého normálneho pokecu; najhoršie je, že sme ani vykladanie neodfotili. (Ksuša mi poslala fotky z dodatočnej distribúcie túto nedeľu, keď to pretriedili).
Najväčší problém napokon je, že oblastná vojenská rada na druhý deň po vykládke rozhodla, že deti a ženy musia Kramatorsk a Slavjansk opustiť.
Takže sme to tam viezli prakticky zbytočne...
Pokračujeme na bazár, kde kamarátka Larissa predáva uniformy.
5. Bazár uprostred pekla
Pre mňa počas toho pol roka nebolo v Slavjansku zrána čo extra robiť. Ranným rituálom bolo teda vybehnúť na bazár, dať si tam kafé a pozdraviť známych, taká alternatíva k rozcvičke. Bazár je niečo ako Miletička, množstvo stánkov, obchodíkov, kaviarničiek alebo predajcov prkotín z druhej ruky, zeleniny, vajec, medu atď. Časť je zastrešená, časť je voľná a časť naopak tvoria malé búdky ako PNS. Larissa nám vždy dala zľavu a celkovo to bola taká predajkyňa maskáčov a topánok, ku ktorej som sa vždy vracal rád.
Týždeň pred našim odchodom jej KAB zabil Natašu, postaršiu paničku, ktorej som na jar dal kostihojovú masť na boľavé nohy. Aj jedna aj druhá mali dostať kozmetiku, takže teraz som to – sprosto povedané – ušetril. Larissa mala zoznam, čo budem kupovať a mal som to spoľahlivo nachystané. Napriek Kyrylovmu stresu na bazáre bol taký normálny ruch...
Až na to PVO. Neuveriteľné, ale za pol hodinu, čo som bol u nej, neprešla minúta, keby niečo v meste nebuchlo, neozvali sa automaty alebo raketa z predmestia, ktorá vyletela na letiacu hrozbu. Skúste si pozrieť film Nepriateľ pred bránami so scénami zo Stalingradu. Nechcem zo seba robiť starého harcovníka a veterána, to si zasluhujú iní. Ale nejakú tú streľbu, PVO rakety alebo prilietavajúcu hrozbu som zažil, nepodlieham panike ako amatér. Ale tuto to bolo desivé. Možno za to môže práve Kyrylo, ktorý stresoval a nechcel mimo svojej misie, prakticky vo svojom voľnom čase nasadzovať kejhák zbytočne.
Zaplatil som, objal som Larissu (mal som seriózneho tušáka, že ju vidím naposledy) a išiel som na parkovisko za Kyrylom. To už preparkoval pod strom, ako sa v Slavjansku patrí.
Bočná ulička patrila k bazáru ako také vysunuté chápadlo. Sem chodili ľudia, ktorí neplatili za prenájom plochy – babičky s trochou domáceho mlieka alebo ovocia, chlapíci rozpredávajúci staré knihy alebo ozubené kolesá na Žiguláky atď. Vždy tam bol čulý ruch, hoci nepamätám si, či som niekedy niečo kúpil v tejto časti. Teraz bola pustá. Dokonca aj z desiatok áut tam boli vari štyri. Pochopil som prečo. Predajcovia svoje zbožie predávali okolo staršieho pavlačového domu. Namiesto neho tu stála polovica domu. KAB. Ešte ani všetky trosky neboli odvezené, takže som rátal, že to bol čerstvý úder na mesto, možno týždeň dozadu.
No a prichádzajú naši hostia. Andrjucha a Ruslan – uchyľant. Andrjucha sa s Kyrylom pozná cezo mňa, je to úplne iná brigáda. Objímame sa a ja len trpko konštatujem, že Andrjucha za toho čosi vyše štvrť roka zostarol vari o dekádu. Potom vysvetľuje prečo.
Možno si spomínate, že som asi na začiatku septembra dával link na jeho pozíciu, na ktorú priletel KAB. V blindáži nebolo v tom čase nikoho, pretože kopali zákop, takže straty na životoch boli nulové. Ale nejako som to z toho rozhovoru nepochopil, že samotný Andrjucha bol ranený. Presnejšie kontúzený. „Johny, stojím vedľa blindáže, za takým obrovským dubom. Ponad nás denne preletí tridsať KABov, takže keď počujem svistenie, tak ani nereagujem. Ale zrazu bum a ja som stratil vedomie. Zobudím sa – dub vyvrátený na mňa z koreňov, desať centi pred mojimi očami taká vetvička, že by mi ju vrazilo až do mozgu, keby dub padol hlbšie, blyať.“ Najväčší problém pre neho bol ten, že síce mu okamžite dali prvú pomoc, ale na kontúzie treba špeciálne lieky. Tie vo vedľajšej blindáži nemali.
Spolubojovníci teda volali na veliteľstvo. Spoza línií vzlietol dron Vampír, ktorý má dlhší dolet. zhodil požadované lieky. Lenže do nesprávnej pozície. Potom vzlietol ešte raz. Zasa inde. Päťkrát poslali ten istý typ lieku na nesprávne pozície, zakaždým sa proste minuli. Andrjucha vysvetľuje, že to bolo asi tým, že okolie predtým Rusáci strašne zorali KABmi a operátor dronu nemohol lokalizovať z mesačnej krajine ten správny bunker.
Napokon po Andrjuchu, ktorý nevedel prvý deň alebo dva ani trafiť na toaletu, poslali narkášku (v preklade slangom narkomanku). Jedná sa o NRK, nazemnyj robotičeskij komplex, teda malý tančík, ktorými teraz obe strany operujú pri evakuácii vojakov z frontu. Nevládneho Andrjuchu dodali ďalej od frontu a potom ho odviezli do lazaretu pomocou pancierového vozidla. Hovorí, že hoci je odvtedy mesiac a pol, stále má niekedy problém spomenúť si, prečo išiel do obchodu alebo kam sa mal poobede hlásiť (deň po tomto rozhovore narukoval naspäť na pozície, takže bude dva týždne v turnuse. Držme mu palce).
A náš Ruslan? Prišiel v civile ako čávo. Uchyľant začal pracovať pre regionálnu správu ako úradník vybavujúci dokumenty pre evakuantov. Vraví, že predtým robil sedem až desať denne. Teraz pod päťdesiat nejde, štandardom je sedemdesiat.
Zo Slavjanska sa stalo peklo. Ozvala sa streľba automatmi a neďaleko nás zostrelili FPV.
S chalanmi sme boli pol hoďku. Kozmetiku mám ešte pre dve známe, Natašu z obchodu a paničku zo susedstva môjho privátu, u ktorej som kupoval kávu a čaje pre rodinu.
Obe prevádzky sú rozstrieľané a zavreté. Ktovie kde sú teraz.
Vyrážame naspäť. Na Kyrylovej tvári je vidno úľavu ihneď, čo prejdeme hranice mesta a vnoríme sa do hlavnej cesty v Bilbasivke. Tu už FPV majú problém doletieť.
Cestou sa stavíme v tom odstavisku, kde sme predtým jedli plov. Dávame si úplne čerstvý bohrač (guláš), ktorým si popálim jazyk. Nato, že za odhadom 90 minút pobytu v Slavjansku niečo v okolí nás stokrát niečo vybuchlo alebo niečo zostrelili, dobré skóre.
V treťom diele vyrozprávam, ako sme sa stretli s Ryžym a ako dostal narodeninový darček, ktorý prešiel štyritisíc kilometrov z Ukrajiny na Ukrajinu. A ako sme dostali zaujímavé videá od iného Ihora. A ako sme hľadali Halahana niekde, kde nefungovalo GPS. A ako nám vybavil ubytko v miliónovom meste, kde takisto GPS ani náhodou. A ako sme jechali cez Ukrajinu a ubytovali sme sa v hoteli, kde sme dostali mladomanželský apartmán.
A ako sme dorazili na ediakaru a stretli Veroniku, čo mala ísť na mamuty na Slovensko. A ako som jej predal maliarske potreby namiesto mamuta.
P.S. Andrjucha dostal od nás, resp. od Čechov, v marci jeden EcoFlow. Ten dal do eráru na pozíciu, na ktorú priletel onen KAB, ktorý ho kontúzil. Hoci je teraz naspäť v zákope, potrebuje náhradu (teraz to tam budú mať vzhľadom na chlad a skorú tmu veľmi zlé).
Ak viete prispieť cielene na tento účel, tak budeme v jeho mene vďační. Nákupná cena je okolo 450 Eur/kus a dodanie asi na konci novembra.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Andrjucha.