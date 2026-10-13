Doplnok k rannému blogu (oprava strát)

1. Najkrvavejší mesiac
V kontexte ranného blogu treba dodať, že september bol najkrvavejším mesiacom vojny. Ako som písal, ak vám denný priemer vyskočí z tisícky na 1400+, tak máte problém v každej modernej armáde. September uvádzala Koniarova konštanta extrémne vysoké straty a dôvody som uviedol ráno. Masová mobilizácia prinajmenšom formálne ešte v Mordore neprebieha, ale podpis rozkazu Chujlom o navýšení armády o stovky tisíc vojakov a pomocného personálu dáva znať, že jej realizácii chýba len pár týždňov. Aby sa predišlo panike, mám tušáka, že Kremeľ spôsobí nejaký false flag, nejaké Glivice, aby sa mohol vyhovoriť na Ukrajincov. Vtipné by bolo, keby vďaka ničeniu datacentier Yandexu bežný Ivan z Uralu nevedel dostať elektronický povolávací rozkaz – to by bola prdel na druhú.
Ešte dačo k stratám ako doplnok ranného blogu. ZSU zasiahli v Kurskej oblasti odpaľovacie centrum pre Iskandery. Malo by sa jednať o niekoľko nosičov ako aj raketomety. Podľa mňa to bude mať za následok prepad v počte odpálení Iskanderov v blízkej budúcnosti, hoci musím úprimne priznať, že nemám šajnu, koľko ZZmrdi majú týchto strojov.
V Luhanskej oblasti zasa ZSU zasiahli palivové sklady a muničák. Toto môže byť v tomto štádiu vojny problém – nielenže máte problém vôbec palivo previezť z fabriky alebo železničného prekladiska do frontovej zóny, ale ešte vám aj tú trochu Ukrajinci zapália.
Zaujímavý poznatok k ukrajinským schopnostiam PVO: v júli dokázali Ukrajinci zostreliť len niečo okolo 40% nových prúdových Geranov/Šáhidov. Teraz je to okolo 85%. Pred mesiacom tuším Zelenskyj alebo Fedorov vyhlásili, že Gerany stratia svoju účinnosť do dvoch mesiacov – Chocholi sú frajeri a stihli to za mesiac v pomerne dobrej miere. A asi to bude rásť.
Na druhej strane, Rusákom sa v noci podarilo zasiahnuť Kyjev s tým, že ukrajinská PVO to zistila až na poslednú chvíľu, teda v čase samotného náletu. Pre mňa zaujímavá info, pretože to by značilo, že buď majú ZZmrdi vo svojich radoch krtka a prezrádza čas a cieľ náletu, alebo majú západní spojenci nejaký spôsob detekcie odpalov in time (to samozrejme majú vo vesmíre, ale družica zaberá odpaľovacie zariadenia len krátko, počas preletu). Špekulácie hovoria, že to je pomsta Trumpa, ale ja si to nemyslím. Je to jediný prípad a shit sa skrátka môže stať na jednej alebo druhej strane. Uvidíme dnes.
Update: Ukrajinskí špecialisti odmietli takisto túto špekuláciu a potvrdili, že odpaly z ruských zariadení už aj predtým prešli mimo pozornosť radarov a detektorov. Donald výnimočne OK. Podľa zdrojov navyše Ukrajina dostáva informácie od USA naďalej.
My sme si vyrátali cestu tak, aby sme nemuseli nocovať v Kyjeve, a to práve pre tieto nálety. Navyše, a mosty cez Dneper v noci spúšťajú reťaze a 00.00 – 5.00 sa nedá na druhý breh prejsť. Takže musíme spať niekde pár desiatok pred alebo až za Kyjevom.
2. Update k stratám
Omylom som dal ráno včerajšie informácie, teda čísla dňa za predvčerajšok. Za včera je to nasledujúce a takisto je to fajn. Slnečníc je plus 1.390, takže nepatrný podpriemer, ale je zaujímavé číslo súhrnných dobrých Rusov, teda 1.555.700.
Prvýkrát spomínam zničené drony, ani nie pre konkrétny deň ako skôr pre súhrn. Doteraz ich Zbrojné sily zbili súhrnne 562.000. Pri cene stoviek Eur za malé drony až po desiatky alebo nižšie stovky tisíc Eur za veľké kusy to musia byť gigantické čiastky, čo Kremeľ do týchto zariadení nalial. Tých hajzlov a obnovených škôl, čo by sa dalo postaviť...
A ešte doplnok k prvému odseku: IX/2026 je najkrvavejší mesiac dokonca nie tejto vojny, ale údajne akéhokoľvek konfliktu od konca druhej svetovej vojny. Keďže Vietnam alebo Afganistan, prípadne iracko-iránska vojna v 80. rokoch stála milióny mŕtvych, pravdepodobne sa jedná o vyčíslenie rekordných vojenských strát, nie vrátane civilov.
No a ešte jeden update: pomer strát Orkov v Ukrajincom vo výške 11:1 potvrdil aj samotný generál Syrskyj. Ak sa teda toto číslo udrží, bude to pre Moskvu veľmi zlé.
3. K Yandexu ešte raz a stručne
Prepad aktivity ruských botov hlásia aj Čechy a USA. Podľa komentátorov napríklad účty voličov MAGA politikov prakticky prestali fungovať. Síce načas, ale prestali.
Detto v ČR. Interakcie politikov ako Rajchl, známy to český dezolát, neonacista, proruský otrok a navyše aj človek, ktorý je za tradičnú rodinu, ale so ženou hral v pornofilme, kde ju šukal cudzí muž a Rajchl jej hnusne nadával, klesli na minimum.
Zaujímavé je aj to, že počet diskusných príspevkov pod jednotlivými článkami týkajúcich sa politiky významne poklesol. Zo stoviek na desiatky a to väčšina diskutujúcich si robila prdel z toho, ako tam konečne je čistý vzduch. Poobede sa trolli vrátili a nastala zaujímavá situácia.
Niektoré služby naviazané na Yandex – taxíky, online shoping atď. – nefungovali. Ruskí trolli sa ale vrátili. Ako povedala jedna diskutujúca, keď vám ruské online služby najprv nahodia internetových trollov a až potom možnosť objednať cez internet lieky, je to Rusko v kocke.
Môj tip: ZSU ešte vymlátia niekoľko datacentier v Mordore a migrácia účtov všetkých týchto fejkových trollov bude viac nemožná. Predpokladám, že po prvom novembri aj také virtuálne indivíduá ako šuflík na sme.sk budú viac alebo menej umlčané.
4. Drobnosti zo sveta
Ruská paralela Starlinku, ktorej sa Ukrajinci tak obávali, zjavne zlyhala. Niektoré satelity nefungujú, niektoré nedoleteli, iné zasa dosiahli len príliš nízku obežnú dráhu a pomaly klesajú, kým nezhoria v atmosfére. Skvelá správa. Polučilo kak zavše.
Pred pár dňami chcel Vladimír Putin pristáť v Moskve. Ukrajinci ale previedli nálet na Blatá a jeho lietadlo muselo nad mestom krúžiť. Putin je údajne netrpezlivý a podľa mňa na jeho psychickom rozpoložení a sebadôvere to asi nepridalo.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ak sa vám moje dielo páčilo, nech sa páči link. Do odchodu už asi blog nebude, takže ak všetko pôjde v poriadku, ozvem sa vám až po návrate. Za príspevok na PHM ďakujeme.
Johny + Patrik + Maťo