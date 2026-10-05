Druhá polovica dnešného blogu (Mor ho detvo môjho rodu!)

1. Olešky ako peklo na zemi. Nuž...
Počas svojho pobytu tak vlani ako aj teraz som bol prekvapený, ako negatívne Ukrajinci reagujú na správy, kde my sa takmer rozplačeme. Až keď nám zabilo dobrovoľníka Slavika Ilčenka (viď blog dakedy z konca januára) som to pochopil. Malé intro.
V istej miere sa dá povedať, že front sa nehýbe. Tie dediny a mestá, ktoré Rusáci dobyli v prvé dni vojny, prešli dodnes takmer nepoškodené a infraštruktúra tam ako-tak znesiteľne funguje. Tam, kde sa front približoval step by step, mali miestni dostatočne veľa času utiecť. A sú mestá a dediny, ktoré majú tú obrovskú smolu, že z toho alebo onoho dôvodu skončili v blízkosti frontu a sú skrátka nákovou. Jedným z týchto mestečiek sú Olešky.
Toto mestečko je doslova na dohľad od Chersonu (ktorý má ten istý problém). Front prebehol Oleškami hneď na začiatku vojny a zastavil sa o sto kilometrov ďalej, na pravom brehu Dnepra. Táto situácia by bola pre mestečko lepšia. Lenže generál Surovikin sa po výprasku pri Izjume a Balakliji rozhodol stiahnuť z pravého brehu, čo bola škoda pre Ukrajincov (pre ruskú armádu to bol gigantický logistický náklad a pri dnešnom spôsobe vedenia vojny by tam mali nepredstaviteľné straty) a ešte väčšia pre Olešky.
Takže od decembra 2022 sú Olešky mestom pod okupáciou Ruska, kým protiľahlý Cherson naopak patrí Ukrajine. A tu je kameň úrazu a dôvod katastrofy.
Každý ruský veliteľ alebo politik má Olešky u prdele. Pre neho, trebárs pre Putina, je jedno, či toto mestečko aspoň trochu prosperuje alebo či tam je hlad, dokonca je mu jedno, či tam ľudia umierajú po kusoch alebo po tisíckach. Populácia Olešiek bola vo veľkej miere ukrajinská a to pre Kremeľ nie je dôvodom sa znepokojovať. Takže nejaká logistika, rozumej zásobovanie obchodov, lekární a spol. je pre Mordor nezaujímavá, o to menej, že aj vlastní vojaci nedokážu byť zásobovaní pod tlakom ukrajinských dronov normálne. Nikto v Moskve sa nejakými Oleškami nebude znepokojovať. Zdochnite.
Lenže presne tak to berú aj Ukrajinci. Po rokoch strádania z mestečka ušiel kto mohol (v podstate všetci príčetní). Osídlenie sa zredukovalo z cca 24.000 na hlásených cca 1.500. inými slovami, zostali žduni. Ostali proruské, soviet-pozitív bábušky a dedkovia prechľastaný na pokraj smrti, ktorým je všetko jedno, pokiaľ ten stachan vodky denne má. Presne to isté sa dialo v Kostantynivke alebo Časiv Jare. Príčetná, použiteľná zložka populácie ušla čím skôr, zvyšok váhal s odchodom podľa toho, nakoľko znesiteľný život pre nich bol. Ak ste potrebovali lieky a nejako vám humanitárka priviezla balenia pravidelne, tak ste ostali. Žili ste síce v pivnici ako potkany, ale žili ste. Nejaká záhrada bola, nejaké sliepky takisto, nuž, kam sa ponáhľať. Tí, ktorí mali rozum, sa zdekovali a odišli preč skôr. Kam? Vždy je kam. Ukrajina to má podchytené, takže aj keď vám nepridelia práve vili Bonaparte alebo trojhviezdičkový hotel, vždy vám nejaké dostatočne slušné bývanie ďaleko od frontu nájdu. A nie ste tam viazaní, takže ak si vaša rodina nájde dodatočne niečo lepšie, nech sa páči. Veľa šťastia.
Kto sekal frajera, tak mohol prísť o život alebo o zdravie, no často rezignoval. Kto sa (dokonale antilogicky) spoliehal nato, že prídu sem Rusi a bude mier, dosť často trpel alebo zdochol. Nie umrel, zdochol. Ak ste rok medzi líniami a najprv sem dopadajú granáty okupantov, ktorí sa to tu snažia dobyť, no a vy si myslíte, že keď sem vstúpi noha Rusa a Ukrajinci zázrakom prestanú posielať svoje granáty, tak IMHO si ani žiť nezaslúžite.
Presne o tomto tu je populácia Olešiek. Mesto sa zredukovalo z 24.000 na ani nie desať percent. To značí, že vyše 90% malo toľko chochmesu a zdrhlo. Niekto okľukou na Ukrajinu, niekto ďalej od frontu, kde to nie je také horúce. Ale zdrhli.
Niekto ale ostal. Ukrajinci mi hovoria ŽDUN. Čakáč. Neviem, na čo v Oleškách miestni žduni čakajú, ale ak by sa ma archanjel Michal opýtal, že či na oslobodenie alebo ruský mir, tak by som sa bol ochotný staviť na to druhé, no nie na prvé. Možno tam niekto ostal, pretože drží tajnú misiu od ZSU a referuje rozviedke, vtedy všetka česť. Ale z tých 1.500 plus mínus obyvateľov, ktorí dnes v Oleškách hladujú, je gross – a to sa stavím – proruských ždunov.
Presne ako v prípade Slavika Ilčenka, ktorý ako ani nie 40-ročný padol pri evakuácii konstantynivských ždunov, teda babiek, prepitých dedov a alkoholických lúzrov, ktorí neodišli, kým boli cesty voľné, aj tu ZSU nasadzujú drahé zdroje nato, aby miestnych ždunov zásobovali. V meste je hlad a podľa mňa tam príchodom prvých mrazov začnú umierať prví obyvatelia od hladu. Od druhej svetovej prvýkrát.
Som tu ale radikálom. Je to ich problém. Olešky sú v okupácii vyše 4,5 roka. Kto mal v hlave viac ako vákuum, odišiel. Mnohí do Európy alebo druhý breh Dnepra. Kto nie, jeho problém.
Ukrajina stavila na PR a začala obyvateľom pomocou dronov zhadzovať zásoby. Je to ale PR, nie riešenie. 1.500 ľudí potrebuje tonu žrádla denne, nehovoriac o liekoch, obväzoch alebo možno aj plynových bombách. Dlhodobo to nedajú. Je to reklama pre ZSU a ja to schvaľujem. Akurát by som to s realokovaním zdrojov nepreháňal. Ak máte vyčleniť príliš veľa zdrojov nato, aby ste pomohli kreténom, je to na úkor ostatných segmentov.
A ako sa hovorí už dlho, hlupákovi ani svätená voda nepomôže.
Ešte novinka, ktorú som práve zistil. Olešky patria k najstarším nonstop obývaným mestám Ukrajiny a majú takmer tisíc rokov (to som vedel). Čo je pre mňa nóvum, že po víťazstve boľševika sa toto prastaré osídlenie premenovalo na Ciurupinsk. Prečo takto?
Pretože v meste sa narodil boľševik Alexander Ciurupa, autor komunistického plánu Gosplan, takže taký sovietsky ekvivalent Lacka Kamenického. Ciurupa sa stal dobrým komunistom v roku 1928 a po jeho smrti mestečko Olešky premenovali. Na pôvodný názov sa vrátili až v roku 2016, teda krátko po Majdane, kedy nová ukrajinská vláda – úplne správne – uzákonila zmeny rôznych miest na originálne názvy. Výsledkom je trochu chaos, pretože máte namiesto Kirovohradu Kropyvnyckyj, čo je ale sídlo Kirovohradskej oblasti.
Iste, stalo sa to v čase chaosu a nedotiahlo sa to. S Slavjansku sme mali kvantum príkladov, že na jednom dome visela ceduľa Krymskaja ulica a na susednom Krymska vulyca, čo ale nevadilo nikomu a ničomu, proste je to evolúcia, ktorú prerušila vojna.
Mimochodom, pre ruské médiá sú Olešky znova Ciurupinsk.
2. Čísla dňa
Poprosím o tzv. Koniarovu konštantu do komentov (Dušan, díky za kafé v sobotu, dúfam, že ti Barcelona vyjde). Malo by sa jednať o nejakých 120 dni krát 1000 plus dobrých Rusov.
Celkovo tu máme 1.540.700 Slnečníc a ak by som sledoval tieto čísla podrobne, podľa mńa by vyšiel strednodobý priemer nad 1500 Rusákov denne. Včera 1750.
Tanky sa blížia k 12.400, bude to tento týždeň. Včera nula.
Naopak, BVP majú šesť, dokopy 25.483 kusov.
Kanóny ešte len toť prekonali 50.000 a už máme 686 navyše.
Raketomety majú 2.179 kusov, za včera jeden denacifikovaný kus.
Nákladné a cisternové stroje: 157.258. Za včera 527.
Ráno spomínané lietadlá som v štatistike nevidel. A teraz poďme k tankom.
3. Drobnosti zo sveta
Ruská technika je najlepšia a už 4,5 roka to vidíme denne. Takže poďme ďalej, snáď sa Rusáci niečo naučili. Naučili. Napríklad vyvinuli diaľkovo riadený tank, ktorý prešiel testami.
Nuž, mať tank bez posádky je výhoda, pretože pri zásahu dronom vám zhorí len stroj a nie posádka. Ale je tu malý problém: tank potrebuje reagovať hneď, na čo je dobrá práve posádka, nie niekto, kto sto kilometrov odtiaľ sedí za kniplom.
Druhá vec: tento zmienený ruský tank má rýchlosť, čo ja viem, podľa záberov tak 20 km/hod. Iste, jedná sa o prototyp, ale nechápem, ako môžu stodesať rokov starej technológii, navyše so zmenšenými rozmermi kvôli absencii posádky, udeliť takúto rýchlosť. Dron vyvinie možno dvesto km/hod, takže niečo, čo ide rýchlo ako bratislavská električka, ani netreba nasadzovať, skončí to do minút. No a ako vždy v Rusku: pri skúškach tank zapadol do blata.
Ak by ste si mysleli, že v Rusku je to skôr výnimka a inak je táto krajina vyspelá, tak ste na omyle. Okrem toho, že tisícročné mestá premenovávajú podľa boľševických zlodejov, zo skladov vyťahujú tanky staršie ako sú otcovia tankistov a nové tanky majú rýchlosť tých, ktoré boli nasadzované v zákopoch WWI, tak je tu ešte jedno retro.
V Rusku sa začal šíriť mor. Najprv som si myslel, že niekde na Sibíri sa niečo roztopilo a miestny pastier vyfasoval Yersiniu pestis, baktériu moru (pre pobavenie, ak by ste išli do Slavjansku na naše humanitárne centrum, Yersiniapestis je tam heslo na wifi). Toto sa stávalo dosť často na východe pri nákaze antraxom.
Ale teraz je to iné a veľmi mi to pripomína začiatky korony. Z laboratória na Sibíri unikla Yersinia a jeden z laborantov umrel. Ďalších dvesto je v karanténe. Situácia je tak bizarná, že zamestnanci miestnej hlinikárskej fabriky musia nosiť masky/respirátory.
Vtipné je to, že presne toto Putin vyčítal Ukrajine. Mala vraj biolaboratóriá a nakazené holuby mali posielať cez hranice do Ruska. Holt, nevedel som, ale tuším mal pravdu (mrk mrk). V špeciálnom režime sú minimálne tri nemocnice v Irkutsku. Pripomínam, že v rokoch 1347 až orientačne 1350 umrela až tretina populácie v Európe, pričom najťažšie dopadlo Anglicko a Nórsko, kde sa strata na populácii počas jedného až dvoch rokov odhadovala viac ako 50 a dokonca aj viac ako 60%. Predstavte si to na Slovensku dnes, kde by sme museli pochovať za pár mesiacov niekde okolo 2,8 – 3.000.000 ľudí...
Neviem ako vás, ale mňa by taký malý stredovek v Rusku potešil. Pre Rusko by tak ako tak bol európsky stredovek krajinou zasľúbenou a nepredstaviteľným pokrokom ;)
Ak si pamätáte, moja „svokra,“ babka Oľha, žila neďaleko mesta Lozova v Charkovskej oblasti. Mesto je sto kilometrov západne od Slavjansku a pravidelne sme sem jazdili po týchto nepredstaviteľne zničených cestách. Mesto je železničným uzlom a veľa z miestnej populácie podobnej populácii Trnavy pracuje v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.
Veľký rozruch si zaslúžil fakt, že pred pár dňami bolo mesto Lozova dobyté („oslobodené“) Ruskými vojskami. Putin osobne to vyhlásil na kameru a celý svet sa smial. Nato, aby ruská noha vstúpila do Lozovej, by musel na východe padnúť Slavjansk a potom niekoľko mocných línií obrany smerom na Barvinkove. Je to sto kilometrov a ak ste dávali na hodinách mojich blogov pozor, rekordný ruský postup s výnimkou prvých dní vojny bol cca 60 km vzdušnou čiarou. Ak by ZZmrdi mali preskočiť z dnešných pozícií východne od Slavjansku až sem, zobralo by im to štatisticky ďalších sedem až osem rokov vojny v priemere, dnešným tempom by som si to seriózne tipol na jedno storočie pohybu. Čiže bullshit.
Ale je tu malá chyba. Napriek tomu, že sa svet na Putinovi (oprávnene) smeje, Rusáci seriózne dobyli Lozovu. Akurát sa nejedná o 60.000 mesto v Charkovskej oblasti ale o zaprdenú dieru na rozhraní Charkovskej a Luhanskej oblasti, kúsok na juh od Kupjansku. Iste, omyl sa môže stať a v kľude Chujlo mohol pochopiť mesto namiesto dedinu. Takže tu by som to nevidel až tragicky, chibyčki sa stávajú.
Akurát dedina Lozova bola dobytá pred rokom a pol a Chujlo to oznámil minulý týždeň.
Ukrajina asi predsa len nasadí pontónové mosty v Kyjeve. Pre mňa to bol zdroj pobavenia, pretože Dneper je v meste veľmi široký, ale asi to majú nejako vyriešené.
Putin vyzval západných diplomatov na odchod z Kyjeva. Ako vždy, všetko podľa plánu, nemecký kancelár Mertz naopak do Kyjeva pricestoval.
Údajne o tom zvažuje aj slovenský premiér. Haha, ten bol dobrý, čo? :D
Podľa západných analytikov Putin aktivoval tzv. Dead hand doctrine/Systém Perimetr. Malo by to byť opatrenia nato, ak USA/NATO zničí ruské vedenie nukleárnych síl, aby tie vedeli udrieť v druhom údere na Západ. Ak som dobre pochopil, v prípade zrušenia komunikácie medzi vedením a jednotkami by to malo slúžiť ako náhrada.
Ukrajinské drony vybombardovali ruskú základňu pri Orle. Práve odtiaľto Podľudia posielali na Ukrajinu svoje prúdové drony. Podľa správ sú značné škody.
V Moskve vybuchla fabrika na muníciu. Nikomu sa nič nestalo, iba sedem Rusov chcíplo.
Rusáci zostrelili bojový vrtuľník Mil 8. Akurát že sami sebe. Inak nie som expertom na tieto témy, ale v tomto prípade sa pomýlil pilot Suchoja, že to je dron. Neviem, ale podľa mňa na druhú štvrtinu 21. storočia by mali byť systémy asi schopné rozoznať rozdiel medzi priateľom a nepriateľom, resp. medzi malým dronom a pomerne značným vrtuľníkom.
Ale čo čakať od krajiny, kde v roku 2026 prepukne bubonický mor.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Na naše PHM, teda pivo, horylku a mladuchy, ako sa smeje kamarát. Vyrážame o týždeň v pondelok alebo možno do dvoch dní neskôr. Veľmi nám pomôžete. Vďaka každému čo len za pár Eur. Mimochodom, za 40 káv bude jaščyk na muníciu podpísaný 60. Brigádou. Akurát treba uviesť meno a nejaký kontakt, doručenie do konca októbra alebo na prednáške.