1. Najprv k Starlinku
Biely dom a Elon Musk nanovo sa ani nesnažia tváriť, na ktorej strane stola sú. Starlink po nejakej dobe znova začal haprovať, hoci je platený prevažne Poľskom za plný výkon. Po akože-prímerí zo strany Trumpa, kedy akože-vyjednal nezasahovanie na rafinérie a zdôvodňoval to potrebou PHM v USA, Ukrajinci udreli na rafinérie naplno. Ako som písal, odhady sú mínus tridsať percent rafinačných kapacít za zhruba dva týždne, sťahovanie paliva z frontu smerom na Moskvu a Píter a dokonca aj nedostatok dízla a benzínu tam.
No a Biely dom/Elon zareagovali ako správne svine. Starlink znova znížil výkon.
Lenže Elon Musk je podľa mňa človek a podnikateľ, o ktorom sa raz budú písať učebnice podnikania a on tam bude mať mimoriadne vtipnú kapitolu. Tento kretén, ktorého talent je v tom, ako niekoho odrbať a koho vycucať z výkonu ako parazit, si neuvedomuje, že toto je kapitalizmus a demokracia. Ak spravíš zásah do čierneho a vybuduješ si monopol na niečo (ja tomu hovorím ad hoc Kolumbov monopol, čiže niečo, čo dosiahnete ako prvý ale čoskoro tam máte tlačenicu), tak čoskoro ťa niekto dobehne alebo dokonca predbehne. Muskovi zjavne spolu s cenou akcií stúpla do hlavy aj sláva a nie je si vedomý, že svet zareaguje. Izraelsko-talianska firma HiSKY síce nemá vlastné satelity, ale vďaka svojim terminálom dokáže vytlačiť Muskov Starshield z použitia ZSU na ďaleké ciele v Mordore.
Príde mi to podobne, ako keby som spravil auto s veľkým haló v podobe reklamy, ale následne by som povedal, že na slovenských cestách nebude možné dosahovať viac ako 130 km/hod. na diaľnici. Nikto mi ho nekúpi, logicky. Je moja vec, čo robím so zaplateným zbožím. Lenže Musk je mentálny kripel a zjavne mu to nedochádza.
Môj tip teda je, že HiSKY čoskoro preberie feťákovi z Južnej Afriky svoj podiel a akcie celého tohto odrbávacieho koglomerátu menom Tesla/SpaceX a spol. pôjdu prudko nadol.
V každom prípade je pre nás podstatné, že ZSU má náhradu. A využíva ju.
2. Teraz ku Kerčskému mostu
Most, teda jeho cestná časť, trpí od včera Downovým syndrómom. Podľa správ zúfalí Rusáci začali nanovo využívať železničný pruh pre osobnú dopravu, pričom ale zjavne nemôžu dráhu využiť naplno a vlaky chodia pomaly ako babky demokratky na MDŽ Smeru. Dávam bolševikovi rok nanejvýš dva, kým pôjde dolu aj železničný pruh.
Lenže kým som bol v BA, zjavili sa videá útoku na most. Prevedenie viacerými spôsobmi bolo geniálne. Práve toto video ma definitívne utvrdilo v tom, že po skončení vojny Kyjev vybrakuje trh so strelami, raketami a dronmi a vytrie si s Lockheedom a Boeingom prdel. Oblúk mostu totiž má v priemere doslova len jednotky metrov, čo je pre streľbu na stovky kilometrov prakticky nemožné zasiahnuť, nehovoriac o prímorskom vetre a PVO Rusákov. Len pre info: ZZmrdi napríklad v Slavjansku bombardovali KABmi svoje ciele s presnosťou údajne plus mínus tristo metrov, a to na vzdialenosť len 50 kilometrov od mesta.
Ako som vravel, Rusáci najprv mlžili a zahovárali stav mosta. Potom sa rozhorčili a dodali, že útoky ZZmrdov na kyjevské mosty boli reakciou (mosty boli bombardované týždne predtým). No a potom začalo rátanie, čo fčul. Môj tip: Moskva začne do opravy liať prachy. ZSU tam začne stavebné mechanizmy alebo lode zasahovať a všetci budú spokojní. Ja určite.
Podľa Svarovský tube bude teda dlhodobý problém pre Orkov dovážať alebo vyvážať z Krymu čokoľvek, a to vrátane rodín okupačných vojsk. Podľa neho Moskva polostrov pustí ihneď, akonáhle zásobovanie oblasti prekročí finančne, kádrovo a technicky zisky plynúce z držania Krymu. Pripomeňme, že Krym bol vlajkovou loďou Putina po roku 2014. Jeho držanie bolo pre jeho Otrokov aj slovenských retardov podmienkou prežitia Ruska (čo je samozrejme nonsens) a Ruska ako námornej veľmoci v Čiernom mori (čo je takisto blbosť, pretože Rusko okrem Sevastopoľa má v mori množstvo prístavov, kde mohlo držať svoje kraksne). Teraz teda ide o to, či si ruské velenie uvedomí fakt, že Krym už je pre neho len príťaž.
Zasa môj tip: Putin si to práve preto neuvedomí. Radšej tam utopí v krvi ďalších stotisíc Orkov ako keby sa mal Krymu vzdať. Čo je dobre pre Ukrajinu. Druhou vecou je to, že ak by sa mal vzdať polostrova, musel by sa vzdať dobytej časti Chersonskej a Záporižskej oblasti, teda celého juhu Ukrajiny. Čo by v podstate automaticky značuli kapituláciu Kremľa.
V každom prípade som zvedavý na vývoj okolo Kerčského mosta. Najmä to, kedy ZSU pošle ďalší roj dronov a striel a padne aj železničná časť. Tipujem, že teraz nechajú Ukrajinci doznieť paniku a vystrašených Rusákov utiecť do Latrinistanu.
3. Bombardovacia kampaň a novinky zo sveta
Ukrajina dnes zasiahla v európskej časti Mordoru ďalšie dve rafinérie. Podľa oficiálnych miestnych zdrojov to neboli ukrajinské drony ale len ich trosky. Zasa.
V Kemerovskej oblasti sa denacifikoval Antonov 12. Na palube bolo 19 Rusov, nikomu sa nič nestalo, len všetci Rusáci sa pozabíjali. Zaujímavé je ako Antonov zahučal. Na fotografii je ohnivá čiara kolmo dole, ako keby pilot chcel spáchať samovraždu. Posádka boli vojaci.
Ukrajinci zaspali na vavrínoch. Už dva razy za pár dní majú ZZmrdi straty pod 2000. Hoci len zľahka, pretože je 1970 chcíplych Slnečníc. Dokopy 1.620.630.
Solovjov sa opustil. „Dnes (útokom na Kerčský most) de facto krajiny NATO vstúpili do priamej konfrontácie s nami.“ Čo je celkom zaujímavé, keďže útoky boli prevedené výlučne strelami a dronmi ukrajinskej výroby. Burkina Faso nebude vinovatá?
Za devätnásť dní bolo zasiahnutých 14 ruských rafinérií. Nominálna kapacita všetkých je 170 miliónov ton ročne, teda niečo vyše jednej miliardy barelov ropy.
V Komyšuvache, kde Serhij Halahan len o chlp ušiel úderu ôsmych KABov, našli už 72 obetí.
Ukrajina údajne zhodila alebo poškodil niekoľko mostov na juhu okupovaného územia. Tie prepájajú úseky diaľnice Novorossija, teda z juhu Mordoru na Krym.
Vtípek na záver, odkazujúci sa na Trumpovu hlášku Zelenskému („Nemáte v ruke žiadne karty“). Zelenskyj: „Nezahráme si bridge?“
Vďaka všetkým, ktorých som včera stretol na námestí v BA. Porozdával som pár ševrónikov a pokecal s fajn ľuďmi. Vyzerá to tak, že sme získali ďalšiu humanitárku aj personálnu pomoc. Dnes držte palce, do Slavjansku prišli dozajtra dvaja Slováci.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ešte P.S.: Keďže som bol trošku prepísknutý povinnosťami, určite mi ušlo niekoľko z vašich správ a výziev na humanitárku. Prosím, ak je niekto, kto mi posielal kontakt a ja som sa mu doteraz neozval, skúste sa mi pripomenúť. V nedeľu by mal byť doma z Pavlohradu Patrik/Hoki, budeme pre istotu robiť tabuľku s vecami a zastávkami.
A ešte dobrá správa: keďže ženieme viacero áut, zdá sa, že do nich natrepeme niekoľko stoviek vianočných darčekov pre ukrajinské siroty. Podrobnosti ešte neviem, ale dobročinná organizácia potrebovala previezť do Mikuláša náklad. Dávame sa nato.