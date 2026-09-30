Huliak to s tými medveďmi už preháňa

1. Stovky zajatých a stovky kričiacich Rusov
Zdá sa mi, že 250 zajatých Rusákov na Lymanskom napriamku vyvolalo v Mordore oveľa vyšší poprask ako sa na začiatku zdalo. Milblogeri kričia po trestaní zodpovedných, ale dokonca už hlasno poukazujú na zlyhanie na najvyšších miestach. Rozumej v Kremli. Pretože práve z Kremľa prišli informácie o dobytí Svjatohirsku, teda mestečku a kláštore na tomto fronte, ale desiatky kilometrov od frontu pred touto fázou operácie Vivaldi. Teraz je front ešte hlbšie v ruských zadniciach a Orkovia sa predháňajú, kto spustí väčšiu lamentáciu.
Jedna z milblogeriek dokonca priznala, že to je ruský folklór. Na jeseň 2022 sa toto udialo v Charkovskej oblasti, kde Rusáci neutekali ako králiky, nechávajúc za sebou stovky kusov techniky a tisícky zajatých, ale „skracovali front“ (čo mimochodom robil Wehrmacht od Stalingradu). V Chersonskej oblasti sa „preskupovali.“ Rusáci proste musia skrývať každú svoju šlamastiku za nejaký newspeak, nejakú fasádu. Čo je pre nás dobre, pretože čím viac sa budú ZZmrdi samoklamať, tým väčšie zlyhania budú nasledovať na fronte.
Ešte niečo k Lymanu. Neviem presné podrobnosti, ale zdá sa, že Rusáci líniu nie sú schopní stabilizovať. Na tomto trojrozmedzí Charkovskej, Luhanskej a Doneckej oblasti sa odohrávali ťažké boje o tri Luhanské mestá, Lysyčansk, Severodoneck a Kreminna, na jar a začiatkom leta 2022 (ako jeden z mála dátumov si pamätám pád Lysyčansku, pretože ten padol presne na Innine prvé „slovenské“ narodeniny, druhého júla 2022). Teraz sa zdá, že Ukrajinci už dosahujú východného brehu rieky Žerebec. Podľa niektorých zdrojov by to bola vhodná pozícia na nástup práve na Kreminnu, ktorá je dnes dvadsať kilometrov od frontu.
Zatiaľ je toto príliš optimistické, ale keby som sa zasníval, pád Kreminny by bol asi posledný klinec do rakvy ruských milblogerov – strata mesta po štyroch rokoch okupácie a stovkách tisícok mŕtvych a ranených vojakov v tomto napriamku by bola katastrofa par excellence.
Ešte ktosi v diskusiách dal hint, že tento breh Žerebca je vyvýšený a teda pre ukrajinskú artilériu bude jednoduchšie ostreľovať ruské pozície. Nuž, ja si to nemyslím. Nato, aby Ukrajinci na toto miesto, trebárs priamo na breh, priviedli svoje húfnice, by potreboval byť front tak tridsať kilometrov vzdialený. ZSU nie sú fanatici, aby artilériu v tejto fáze vojny presunuli tesne pred nulku zónu, keď dostrel optodronmi je v desiatkach kilometrov.
2. O jedného Medveďa menej
U nás na Brezovej máme posledný mesiac poprask. Po dlhej dobe sa tu objavil medveď, a keďže sme ďaleký západ Slovenska, pre nás je to nezvyk. Medveďa sme tu mali pred asi šiestimi rokmi, kedy sa moji známi báli ísť na turistiku (kokos, Orava alebo Poľana by musela sedieť doma ako v karanténe). V auguste sa zjavila správa, že sa teda macko vrátil a ako pri každej masovej panike, na rázcestiach stála lesná stráž, ktorá vraj obracala turistov na iné miesta, pretože včera videli medveďa tam a tam (logika level milión, keďže medveď za 24 hodín prejde vzdialenosť vo vyšších desiatkach kilometrov a pokojne môže byť o okres ďalej).
No nie o tom medveďovi som chcel. Dnešná téma sa dotýka Medveďa menom Tupolev 95. Najhlučnejšie lietadlo sveta, ktorého konce vrtúľ presahovali rýchlosť zvuku a teda vydávali neznesiteľný rachot aj na ruské pomery. Stroj bol zavedený dakedy v prvej polovici 50. rokov, čo značí, že je staršie ako 70 rokov. To nie je na škodu, ostatne B-52 sú v US Air Force takisto extrémne staré stroje a pritom po rozsiahlych modernizáciách slúžia fantasticky.
Ako pri všetkom, v prípade Tupoleva je iný problém. ZZmrdi si ho nevedia vyrobiť. Stroj mal prejsť modernizačným programom tesne pred vojnou a ja som len zvedavý, koľko rubľov skončilo v Monaku v jachte. Každá strata je teda pre Rusákov bolestivejšia ako strata napríklad Suchoja, ktoré síce v malom množstve ale predsa sa vyrábajú.
Aktuálne jeden Tupolev Medveď rachol na ruskom ďalekom východe. Lietadlo je samozrejme na odpis a chvalabohu sa nikomu nič nestalo, iba šesť členov posádky chcíplo. Siedmy Ork je zranený a bol prevezený do špitálu, kde asi umrie na infekciu, vzhľadom na kvalitu ďalekovýchodných vidieckych nemocníc v Mordore.
Flotila týchto Tučiek je teda po operácii Pavučina obmedzená, pretože vtedy HUR odstránil vyššie jednotky strojov. Pri počtoch v nižších desiatkach a niekoľkých ďalších nehodách strojov v uplynulých mesiacoch je to skutočne zlé skóre. Stroj inak bol nosičom rôznych striel, ktoré tyranizovali ukrajinské mestá a školy, takže fajn. Aj nabudúce.
Akurát je jasné, že Huliak to s tým lovom medveďov preháňa.
3. Drobnosti zo sveta
Pre poľnohospodárstvo treba mimo dusíkaté a fosforečnanové hnojivá aj potaš, resp. draselné hnojivá produkované z potaše. Len málo národov sú veľkými exportérmi tejto suroviny a v Európe máme asi len tri, menovite Nemecko, Rusko a Bielorusko. Keďže dve z krajín sú aktuálne pod sankciami, svet sa začal rozhliadať inde, napríklad po lídrovi v tomto exporte, Kanade. Nie tak Donald Trump. Ten ako správny cvok po mentálnom zrútení sa, keď citeľne väčšia Kanada odmietla sa stať americkou provinciou a navyše prestala skákať podľa toho, ako mentálne narušený Donnie pískal, sa začal obracať namiesto importu kúsok spoza hraníc na vnútrozemskú krajinu bez prístavov, navyše pod sankcami. Čo je asi taká logika, ako keby som nechodil na pivo do krčmy na našej ulici ale peši by som chodil z Brezovej trebárs do Vrbového, lebo veď prečo nie, keď môžem. Ako to pocítia farmári na cenách, to ešte neviem, zdá sa mi ale, že i keď kanadská práca je drahšia, predsa len ten import spoza polovice sveta a navyše z krajiny, ktorá nemá prístavy ani len na rieke, sa predraží.
Donald samozrejme vyhlásil, že to bude lacnejšie, no ale jemu skrachovali aj kasína...
Ale asi je v tom niečo iné ako ceny pre farmárov v Kansase. Lukašenko vyhlásil, že Gazprom plánuje v spolupráci s USA vybudovať v Bielorusku fabriku na spracovanie dusíkatých hnojív. Podľa všetkého je to ale asi Bastardovo zbožné želanie, pretože USA vraj na tom zatiaľ nejako nemienia participovať. Tým pádom aj draslík by mohol byť skôr projekt/záujem Trumpovej mafiánskej rodiny ako samotných amerických farmárov. Ak by aj projekt nejako vyšiel, čo si nemyslím, je to pre mňa OK. Vybudovanie takých fabrík zaberie celé roky, Rusko zrovna prachmi neprekypuje a Bielorusko o to menej. Ak sa to rozbehne trebárs na jar, podľa mňa je to záležitosť tak troch rokov, kým produkcia pobeží aspoň v testovacej prevádzke.
V Rusku ide tradične všetko podľa plánov, takže Putin zakázal zverejňovať dáta o rôznych aspektoch ekonomiky vrátane produkcie PHM v krajine.
Zasa, ruku na srdce: ak by sa Mordoru darilo, všetky tieto údaje by blikali fosforeskujúco a naši dezoláti by si pohonkávali 25 hodín denne. Ale práve preto, že sektor je v sračkách, tak nepriaznivé dáta treba skryť alebo vyradiť zo sledovaného koša.
Ak si spomínate na informácie o inflácii z Latrinistanu, tak akonáhle im cena nejakého produktu v koši potravín zdražela priveľa, tak ju vyradili z toho obsahu a následne zverejnili štatistiku o tom, že „Aha, máme malú infláciu, len pár percent.“
K stratám: dnes máme prepad v číslach dňa. Máme „len“ 1440 dobrých Rusákov.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ak sa podarí, mali by sme mať dodávku na Ukrajinu. Akurát musíme „výlet“ oddialiť, pretože sa nám teraz naskladali nejaké pracovné a súkromné udalosti.
Heslo: Izjum. Ďakujeme.