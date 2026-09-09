Jeden a pol milióna ruských ZZdochlín: a nie je to málo???

1. Jeden a pol milióna dobrých Rusákov
Jedným z ostrovov na východe Indonézie je ostrov Timor. Je rozdelený medzi samotnú Indonéziu a pomerne malú kresťanskú krajinu, Východný Timor (Timor Leste). Ostrov je dosť chudobný a ešte pred pár rokmi tam ľudia na vidieku umierali od hladu, čo bol čiastočne následok dlhodobej vojny proti vláde v Jakarte. Medzitým sa krajina trochu hospodársky zotavila a nálezy ropy ako aj investície do kávy pomohli obyvateľstvu. Napriek tomu je to jedna z najchudobnejších krajín mimo Afriku a donedávna, tuším do začiatku vojny, mali východotimorské ženy najväčšiu fertilitu mimo Čierny kontinent.
Prečo spomínam túto málo známu minikrajinu veľkú ako tretina Slovenska?
Pretože má populáciu 1,5 milióna ľudí, rýchlo rastúcu a mladú.
Dnes je krásne výročie, kedy Rusko so svojou prudko klesajúcou a prestarnutou populáciou dosiahlo 1,5 milión zdochlých „hrdinov.“ A to sa oplatí osláviť.
Niečo k ruskej populácii. Formálny by mal mať Mordor bez okupovaných území okolo 140.000.000 kusov hmyzu. Otázkou je, či tam rátame aj tých, čo ušli pred mobilizáciou do zahraničia, ale nič nepokazíme tým, keď to takto zaokrúhlime.
1.500.000 čiernych sáčkov spomedzi 140.000.000 Rusov ako celku je necelého 1,1% celkovej populácie. Ako som písal pred asi štyrmi rokmi, Mordor sa podobá viac na africkú krajinu alebo krajinu blízkeho východu ako na európsku krajinu. Jej demografická pyramída je pomerne divná na svoj kontinent. Výsledkom je, že ženy sa síce dožívajú pomerne európskeho veku, ale muži chcípajú ako niekde v Jemene, Mongolsku alebo Salvatore; podotýkam, že štatistika na Wikipédii je z roku 2023, teda rok po začiatku vojny, kedy straty na živej sile boli v Latrinistane podstatne menšie ako dnes. Asi by som na nezmýlil, keby som povedal, že priemer pre muža nie je 67 ako vtedy ale niekde okolo 60, zhruba na úrovni Haiti, Madagaskaru, Guiney alebo Mozambiku. Poďme ďalej.
Podobne ako zvyšok Európy, demografia Bezbenzinistanu je nie pyramídou ale akýmsi vretenom. V krajine s veľkou pôrodnosťou a relatívne krátkym vekom dožitia, napríklad práve v Afrike, je silný základ (veľa deciek a dospievajúcich), vyrovnané množstvo dospelých a pomerne málo dôchodcov. V rozvinutých krajinách je báza biedna, silné stredné ročníky a oproti Afrike podstatne silnejšie a vyššie postavené horné poschodia AKA dôchodcovia. Značí to veľmi rýchla náhrada pri vojenskom konflikte, na čo spoliehali veľmoci v stredoveku až do druhej svetovej. Zároveň je to záťaž na dane, pretože málo mladých vojde do práce, kým veľa každým rokom odíde do penzie (a zo systému okrem dôchodku odčerpávajú množstvo prostriedkov zo zdravotníctva). V Rusku je toto síce trochu iné z dôvodu uvedeného vyššie, ale platí to pri mužoch, teda prechľastanej mase alkoholikov.
Presné štatistiky by sa akiste dali nájsť na internete, ale netreba ich tu. Chcem len povedať, že v Rusku nejaký pomer „väčšia polovica versus menšia polovica“ neexistuje. Ak teda máme 1,5 milióna čiernopytlíkovcov, je to prakticky výlučne otázka mužov, navyše v značnej miere mladých mužov a to z okruhu, ktorý nie je „menšou polovicou,“ ale len možno tretinou (aby nedošlo k omylu alebo zneužitiu AI Dunningami a Svantevítmi, sektor bojaschopných mužov je niekde od 18 do 60 rokov s malými výnimkami, a to nie je polovica ani necelá polovica populácie). Zhrniem to: Rusáci si vykántrili niekoľko percent mužskej populácie v tomto veku.
2. Čo z toho vyplýva?
Z krátkodobého aj dlhodobého pohľadu niečo iné. Z krátkodobého pohľadu je to beštiálny záťah na ruskú ekonomiku. Ak presuniete zamestnancov (producentov daní a hodnôt) do kategórie vojakov (rovná sa spotrebiteľov daní), je to záťaž na ruský rozpočet. Ak sa vám vojak po roku vráti v poriadku, tak je to krátkodobý náklad. Ak sa vráti ako čierny sakel, tak je to veľký krátkodobý náklad (treba ho pochovať a pozostalým zaplatiť prachy). Ak sa vráti ako mrzák, čo je pravdepodobne situácia u stoviek tisíc ZZmrdov, tak je to dlhodobý náklad a pomerne malá šanca, že ten človek začne produkovať dane a hodnoty (skôr sa uchľastá).
Z dlhodobého pohľadu ale týpek, ktorý podpísal, chcípol alebo bol zmrzačený pred splodením pankhartov, si nezaloží rodinu. Takže reálny dopad týchto 1,5 milióna obetí (keep going!) sa plne prejaví o niekoľko rokov. Vojna trvá 4,5 roka. Chlapík, ktorý sa naviezol do 24. februára na Ukrajinu, je štatisticky mŕtvy/digitálka/muchotrávka. To značí, že po 24/2/2022 nesplodil deti, ktoré by dnes boli škôlkarmi alebo jasličkármi. To značí, že o dva roky a viac nebude dostatok školákov. O desať a viac rokov stredoškolákov a o 16 – 18 rokov vysokoškolákov. Čo je horšie, nebude pracovných síl. Ak by sme sa preniesli v čase dakedy o dve dekády, videli by sme tam jednotlivé poschodia pyramídy výrazne postihnuté, oklieštené. Proste bude veľa nezbuchnutých ženských, ktoré budú čakať na frajerov, ktorí ale nebudú v dostatočnom množstve. Iste, história nás učí, že sa to dá vyriešiť inak (ženské sa proste nechajú zbuchnúť ako bokovky alebo tie šikmooké Slovänky niekde na Bajkale si nájdu Číňanov), ale to je len chabá náhrada. Dejiny vedie, že ak sú celé generácie deciek, ktoré nemajú otca, tak pri nich rapídne rastie kriminalita, drogová závislosť a vraždy. Čiže niečo, na čo sú Rusáci dlhodobo zvyknutí v nebývalej miere, ale zahltí ich to ešte viac.
Čo si nemyslím, že sa stane: že navrátilci z Ukrajiny budú plodiť s manželkami veľa dobre vychovaných detí. Ak by – hypoteticky – Mordor zachvátila pôrodná horúčka a jedna žena by sa dostala na úroveň fertility žien z Východného Timoru spred šiestich rokov (päť detí a viac na jednu Timorčanku), za jednu generáciu by sa Rusko zotavilo.
Ale bavíme sa o najprimitívnejšom národe Európy. Bavíme sa o Rusákoch, ľudskom odpade. Navrátilci prepadnú drogám, chľastu, kriminalite a boju o zdroje. Ich záujem o usporiadaný život bude v podstate nulový. Rusko nebude mať prachy a snahu o psychologickú pomoc veteránom. Obávam sa, že veteráni po bankrote Moskvy nedostanú ani dostatok prachov ako odškodné. Ako budeš živiť prípadnú rodinu, keď sa vrátiš na vozíku, poriadnu robotu nenájdeš a štát ti bude platiť 100 Eur mesačne? No nebudeš.
A ešte horšie je to z pohľadu budúcich strát. Moskva poprela jesennú mobilizáciu po voľbách (tie budú o pár dní), takže je to potvrdené a mobilizácia bude. Keďže od začiatku vojny dospeli ďalšie ročníky, bude sa ťahať z populačne slabých rokov okolo 2005 – 2008, teda čerstvých maturantov alebo VŠ školákov. Výcvik nebude dostatočný, straty budú hrozivé. Doteraz Mordor mohol husto náborovať medzi ročníkmi, kde bolo viac ľudí a kde boli aspoň aké-také skúsenosti z povinnej vojenskej služby. Ale teraz to bude masaker.
Ten masaker sa ale prejaví o jednu alebo dve dekády.
3. Zhrnutie
1,5 milióna dobrých Rusov sú hrozivé čísla. Sú cca 30x vyššie ako celkové americké straty vo Vietname za podstatne dlhší čas bojov (iste, vojna na Ukrajine trvá už dvanásty rok, ale straty Orkov za prvé roky boli drobnými oproti tým po februári 22).
Ešte hrozivejšie sú tie numerá v kontexte dekád. Rusko si vymlátilo stovky tisíc mladých mužov, potenciálnych otcov rodiny. Tí už manželku neoprú a malého Ivana nesplodia. Ruská ekonomika nebude mať paru na dovoz pracovnej sily, rovnako ako sa potenciálni zamestnanci nehrnú do Somálska alebo Bolívie. Nedostatok pracovnej sily v mužských odvetviach, napríklad výstavbe, sa prejaví na drahej práci. Iste, pre klesajúcu populáciu nebude treba toľko nových bytov, ale aj tak. Navyše menej daní bude značiť menšie penzie pre dôchodcov. OK, mamička si poslala manžela alebo syna zarobiť si na front a synček bol taký dobrý a chcípol, nechajúc matku zarobiť na Ladu. Ale matka pôjde o pár rokov do dôchodku, peniaze už nebudú a dane, t.j. penzie, nebude mať kto platiť. Mamička, teraz už babička, bude smutne spomínať nato, ako krátkodobý a slepý bol jej zárobok zo smrti syna. Tipujem – Svantevít, píš si a oplieskaj mi to o hlavu o dvadsať rokov! – že prepad dnešného priemerného veku mužskej populácie kvôli stratám na fronte sa onedlho premietne do prepadu priemerného veku CELEJ populácie, a to nie kvôli matematike, ale kvôli tomu, že babičky kvôli extrémne zlej životnej úrovni nebudú mať umožnené dožiť sa osemdesiatky. Nebude jedlo, nebude liekov, nebude peňazí na dopravu lekárovi, ktorý si vypýta veľa, pretože viac lekárov jednoducho nebude. Počty sú tu ľahké.
P.S. Konečne sa po istom výpadku obnovila ukrajinská stránka ualosses. Ukazuje 213.000 celkových vojenských strát, z toho 204.000 od februára 22. Z toho je 103.000 vojenských mŕtvych, 98.000 nezvestných a 11.600 v zajatí. Popravde, z tých nezvestných bude väčšina mŕtvych a len časť dezertérov, takže tých 200.000 mŕtvych Ukrajina má.
Čo sa týka civilistov, tam je (zatiaľ) skóre jasne na ukrajinskej strane, čo sa týka výšky, hoci nevieme presné čísla napríklad z Mariupoľa alebo okupovaných území.
Kým Rusáci budú mať vyššie stovky mŕtvych, Ukrajinci asi niekde okolo 40.000 ako štartovacie číslo, možno až dakde k 60.000 mŕtvych civilov.
Zbierka na Andrjuchovu brokovnicu a Lízine plyty a EcoFlow skončila na ich spokojnosť. V piatok im preposielame prostriedky cez kamaráta v Slavjansku, ten im ich prepošle na karty. Líza bohužiaľ už zajtra ide na pozície, takže plyty nestíha objednať do návratu (koncom septembra, ak sa jej nič nestane). Andrjucha aj Líza objednali niekoľko vlajok pre naj darcov, doručenie, ako som niektorým z vás už dal vedieť, by mohlo byť na konci mesiaca alebo začiatkom októbra. Andrjucha mal ísť na konkrétnu pozíciu neďaleko Časiv Jaru tuším o týždeň, ale druhá časť jednotky, ktorá mala turnus, to schytala.
Len pre info: KAB im praskol priamo do zákopu, takže pizdec. Chalani našťastie opravovali vedľajší zrub o cca sto metrov ďalej a vyšli bez zranení, ale výbava je v prdeli.
Video tu.
A ešte P.S. aj k tejto téme. Vybavili sme náhradné autá pre Kyryla a spol. na Izjum. Pre nejaké technické nedostatky sa ani po mesiaci nedostali na Ukrajinu, ale aj to sa rozhýbava. Kamarátov otec zaplatil ale polovicu Mitsubishi Pajero pre túto brigádu, potrebujeme zozberať cca 2.000 Eur ako doplnok (auto je v dobrom technickom stave a vieme ho prehnať do asi týždňa priamo na Izjum, takže by to pomohlo).
Ak viete ešte cez Buymeacoffee prispieť na Mitsubishi, skúste prosím. 2000 Eur by sa vedelo zozberať snáď za čosi vyše týždňa a týpci by to dostali do konca mesiaca na miesto.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Izjum.
Na konci týždňa by mali byť ďakovné videá od Lízy aj Andrjuchu.