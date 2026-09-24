Kadyrovova Achillova šľacha a problémy so železnicou

1. Kadyrov ako kurvítko Moskvy
Zaujímavé video sa zjavilo na Youtube od jedného amerického analytika. Týkalo sa nástupu Ramzana Kadyrova a jeho klanu, ako aj jeho účasti na trojdňovej operácii a ekonomike. Je to celkom zaujímavé a čo je vtipné, je to dokonalé zrkadlo toho, ako funguje celý Mordor.
Najprv malý vhľad do histórie: Ramzanov papá Achmad bol jedným z čečenských warlordov počas druhej vojny v Čečensku, ktorý bojoval proti Moskve. Táto vojna sa odohrávala tesne po nástupe Chujla na trón a jedným z dôvodov boli pofidérne, s vysokou pravdepodobnosťou priamo FSB a Kremľom naaranžované teroristické útoky na civilné budovy po celom Rusku.
Achmad Kadyrov počas vojny zmenil strany a pravdepodobne vďaka tomu bola druhá vojna tak drtivo nešťastná pre Čečencov a triumf pre Orkov a Putina.
Krátko nato boli zlikvidované konkurenčné klany. Zničené značí to, že dospelí muži v rámci klanov boli vyvraždení kdekoľvek sa nachádzali, napríklad aj v Dubaji. Kadyrovovci s Putinom za chrbtom sa stali niečím podobajúcim sa na stredovekých hegemónov na Kaukaze. Problémom je, ako iste vieme, že celé Čečensko je závislé na príleve prachov z ruského rozpočtu. Čiže 5D šachista prakticky platí Ramzanovi výpalné zato, aby držal hubu a krok. Groznyj bol za vojny pred 25 rokmi zrovnaní so zemou ako Mariupoľ alebo Avdijivka, a celé mesto bolo vybudované zo základu a patrí k najmodernejším mestám planéty. Inak, toto podľa mňa platí na celú východnú Ukrajinu, ktorá pôjde z prachu do encyklopédií architektúry, ale to je iná pesnička. Celé mesto bolo vybudované za prachy tých, ktorí ho predtým zrovnali s povrchom – čo sa stalo s tými tisíckami mŕtvol, ktoré boli spod trosiek vyzdvihnuté, ani len nehádam. Naspäť k Ramzanovi.
Kozomrd Ramzan po atentáte na jeho otca Achmada sa stal hegemónom sám. O IQ Achmada nemám správy, ale to Ramzanove je nebotyčne zakrslé a Ramzan je jeden z tých ľudí, u ktorých je debilita nielen v jeho konaní, ale je viditeľná aj v jeho ksichte. Čo je ale ešte stále fantázia oproti tomu, čo zjavne vyrástlo z jeho synov, prednostne Adama. Tam už je jasný fakt, že potenciálny nasledovník Ramzana by mal problém prejsť slovenskou základkou. A to už je na pováženie, pretože základku na Slovensku dal aj Andrej Danko alebo Romanka T.
Čečensko sa teda nedostalo za štvrť storočie z ruín ďalej ako na dotovanú, neživotaschopnú pijavicu ruského rozpočtu (čo je pre nás a Ukrajinu dobre), čo znova ukazuje neschopnosť tak Putina ako aj Kozomrdoviča. Na druhej strane, Ramzan sa stal miliardárom. Dôvodom je výpalné od Putina a výpalné ako aj krádeže od oných klanov, resp. podnikateľov. Ramzan si predtým znepriatelil niekoľko biznismanov v okolitých republikách, trebárs Ingušov a Dagestancov. Výsledkom je, že – aj keď nemáme presné čísla – bude mať jeho rodina doslova desiatky miliárd USD na účtoch alebo v nehnuteľnostiach.
Ako memento tejto témy je kauza Wildberries. Zakladatelia spoločnosti, manželský pár, sa rozhádali a manželka de facto firmu prebrala. Manžel sa ale nenechal vykoľajiť a spriahol sa s Ramzanom Kadyrovom, hoci mal vo firme len jedno percento podielu. Čečenskí hrdlorezi prepadli centrálu Wildberries neďaleko Kremľu, ktorú bránili Inguši. Nastala bitka a prestrelka, pri ktorej zahynuli dvaja muži, údajne práve Inguši.
Naštvaný Kadyrov vyhlásil krvnú pomstu, no nakoniec ho konkurent z nej „vyplatil“ v hodnote vyššej ako jedna miliarda dolárov. Inými slovami, zaplatil výpalné a Kadyrov zarobil na de facto ničom. Realita je ale taká, že Kadyrov sa dostal do krížku s rozhodnutím Putina, ktorý presuny vo Wildberries požehnal, no a samozrejme si Kadyrov extrémne nasral iných oligarchov. Teraz má Ramzan za sebou Kremeľ – ale to sa raz zmení.
Celkovo mu nezávidím. Kadyrov dostal v nových voľbách takmer 100% hlasov. Čo len slovenský štvorzubec dokáže zobrať ako fakt a nie ako sfalšované voľby. V krajine, kde ste vyvraždili tisícky mužov len preto, že mali zlé priezvisko, tieto čísla nedáte ani náhodou. Podobne ako Putin, ľudia ho volia/nevolia len pre jeho silu. Čo sa nezvolí, to sa sfalšuje. Ale to neodzrkadľuje realitu. Ramzan je chorý, a hoci sa správy o jeho skorej smrti nepotvrdili (mal zásadné problémy s ľadvinami, údajne chodil na dialýzu), pripravuje svojich synov na prebratie moci po jeho smrti. Lenže tu je práve ten problém.
Starší syn Achmad je trhnutý na prvý pohľad. Mám podozrenie, že on je vážne blbeček, čomu nahráva aj fakt, že ho Ramzan obchádza pri následovníctve v prospech mladšieho Adama. Ktorý je retardovaný takisto, ale aspoň to nemá až tak v ksichte.
Lenže ani jeden ani druhý nemá tridsať, čo je ruské kritérium ako minimálny vek nato, aby vládol nejakému administratívnemu celku. Onom chýba ešte nejaký ten piatok, takže prinajmenšom niekoľko rokov Ramzan formálne musí vydržať.
A je tu ďalší problém. Adam je presadzovaný, ale nielenže je debilko, ale je aj neschopný a po otcovi sebestredný. Mladý chujko dostal údajne vyše 100 vyznamenaní od začiatku tohto roka, čo je takmer jedno denne (!!!). A v podstate za nič, alebo dokonca za tak bizarné veci ako prínos k špeciálnej operácii alebo k poľnohospodárstvu (čo podľa mňa on ani nevysloví).
Prečo toto ovešiavanie medailami? Pretože Ramzan potrebuje v spoločnosti vyvolať dojem, že Adam je kompetentný, vzdelaný a schopný na prebratie moci. Čím viac pásikov, tým viac Adidas. Čím viac medailí a diplomov, tak tým viac prezident.
Lenže mladý Adam pred rokom nezvládol riadenie svojej limuzíny a rozfckal sa na protiidúcom aute, takže sú špekulácia, že dutá Adamova hlava je ešte o čosi dutejšia. Mladík prvýkrát vystúpil s písaným prejavom pred verejnosťou a planétu zachvátila vlna smiechu; Adam čítal na úrovni druháka na ZŠ a bolo zrejmé, že text ani nepísal on a že mu ani len nerozumel. Zbytočne mi dáte na krk tonu falošného zlata, keď som na prvý pohľad retard.
Takže mám pocit – a nie som sám – že Ramzan je v istej miere zahnaný do kúta. Zdravotný stav je zlý, trojdňová operácia jeho mecenáta ide od desiatich ku Kamenickému, prachov veľa budúci rok nebude a Kozomrd nemá asi koho veľmi vypaľovať.
A propos, trojdňová operácia. Kadyrovovi TikTok warriors sa na Ukrajine napriek veľkohubým vyhláseniam neosvedčili a utrpeli nielen ťažké straty (často z rúk slobodných Čečencov bojujúcich na strane Kyjeva), ale najmä neskutočne veľké reputačné fiasko.
Kadyrov následne svojich pupušov stiahol z frontu a v čase vpádu ZSU do Kurskej oblasti sa jeho bratranec a generál Apti Alaudinov (údajne fyzicky teplý chlap) na smiech celej Zeme vyhlásil, že on by s Ukrajincami bojoval, ale žiaľ neišli jeho smerom, takže sa nestretli. Kadyrov teda odmietol VEREJNE vyhlásiť posilnenie jednotiek svojimi mužmi a povedal, že toto je záležitosť ruského sveta, nie čečenského (kým tam pupuškovia kráčali naindulovaní vo februári 2022, nejako mu to nevadilo). A tu je ten problém.
Putin ho drží veľmi drahým výpalným zato, že Ramzan bude čušať, prikyvovať a držať krok. Lenže Ramzanovi ako retardovi to zjavne nedochádza a jeho ambície sú vyššie. Svoje jednotky svojmu mecenátovi nepustí, pretože ich potrebuje sám a nechce, aby jeho zarastená, napúdrovaná banda vykrvácala na ukrajinskom fronte. Takže Čečensko má po Moskve a Píteri najmenšie straty vojakov na hlavu, nerátajúc ale prvý rok vojny. De facto bradáči nie sú nasadení na fronte a ak niekde sú, tak len ako uzáverové jednotky alebo nejakí tajtrlíci v uniformách, keby prišli kamery z Moskvy.
Tým pádom je ale Ramzan a jeho klan pre Putina príliš drahým ničím. Ako keď si platíte Pretty Woman, ktorá je frigidná a ešte sa neumýva. Chujlo podľa mňa – a vážne je to len môj dojem – musí mať z Ramzana ťažkú hlavu a už dlho premýšľa, že čo s ním. Lenže Kadyrovovci preriedili iné klany tak intenzívne, že Kremeľ nemá kde čerpať. Keď odvolal Chujlo jedného generála, pretože bol príliš silným, okamžite ho nahradil iným. Bolo kde načierať. Čečensko sa dostalo do štádia akéhosi malého Ruska, teda čo bolo schopné je alebo mŕtve alebo v exile.
Po žatvách Turkovi. Táto hláška je v Rusku „po voľbách na front.“ Blíži sa všeobecná mobilizácia stoviek tisíc ZZmrdov. Ak mám pravdu, tak tentokrát dostane jasne stanovenú kvótu aj Ramzan a jeho despotát. Dodaj 50.000 Otrokov. Nedodám. Dodaj, lebo uvidíš.
Na túto slovnú (skutočne iba slovnú?) prestrelku som zvedavý.
2. Situácia na železniciach
Ako som písal pred pár dňami, Ukrajina stráca viac ako jednu lokomotívu denne. Rusko sa proste na toto tu zameralo a chce rozmlátiť sieť železníc. Lenže Kyjev má dostať nejakú pomoc od EÚ a USA, otázkou je, že či to je zadara ako pomoc alebo nákup.
Podľa toho, čo sa zdá, že ukrajinské železnice prijali opatrenia. Podľa všetkého by sa čoskoro mala zvýšiť ochrana vlakov a staníc. V Lozovej, kde žila babka Oľha, dostala stanica Šáhid asi pred rokom a stanica v Rozdoľnej, kde sme trávili Silvestra, asi mesiac naspäť.
Na ruskej strane sú vojnové straty malé, doslova desiatky strojov a navyše z veľkej flotily. Na druhej strane ruské železnice trpia sankciami, najmä čo sa týka ložísk.
Zaujímavé – a celkom predvídateľné – informácie idú ohľadom prepadu prepravovaného materiálu. V podstate kopírujú prepad priemyslu, najmä uhlia a rúd.
Vyzerá to tak, že Ukrajina problém s vlakmi zafixuje, aj keď to bude bolieť, no v Rusku napriek malým stratám bude železnica čoraz neduživejšia. Ale v podstate ako všetko.
Ešte môj postreh: ZSU dosť možné udrú počas jesene na centrálne nádražia v Moskve alebo veľkých mestách. Dávalo by mi to logiku a extrémne by to v čase nedostatku PHM v krajine skomplikovalo čokoľvek. Hlavne HPD by to značne otriaslo.
3. Drobnosti zo sveta
Ruské straty za týždeň prekročili 1550 dobrých Rusov denne. Pamätáte sa na prvý rok vojny, kedy keď číslo narástlo NAD tisíc, tak sme si štrngali šampáňom?
Na margo znárodneného Nestlé v Mordore: komentátori to vysvetľujú ako autokanibalizovanie ruskej ekonomiky. Putin ukradne firmu pod nejakým falošným obvinením, predá ju niekomu inému, ktorý ale s firmou pracovať nevie. V podstate má úplatok, ktorého hodnota okamžite klesne, niečo ako fungl nové auto.
Ruská helikoptéra strávila desiatky sekúnd v poľskom vzdušnom priestore. Som sklamaný, že dokonca ani Pšonci sa neodhodlali stroj poslať k zemi.
Podľa všetkého USA zakážu vývoz nafty. Holt, všetko podľa plánu, Trumpík.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Zbierka na autá a EcoFlowy pre Izjum pokračuje. Heslo: Izjum.
Ak sa všetko podarí, v sobotu budeme mať pár videí od chalanov a dám ich do blogu. Pozdravuje Kyrylo, Serhij Halahan aj Šolom (s tým som priamo nevolal, iba sprostredkovane) a náš uchyľant Ruslan (išiel dať natlačiť nové ševróniky, budú asi o týždeň). Kyrylo má pre vás asi tridsať muničných jaščykov čakajúcich na podpisy, zatiaľ máme štyri na konkrétneho donora. A obdržal som ruské bodáky po padlých Orkoch, ale tie mi žiaľ nepovolia previezť. Iba žeby sme ich prepašovali, a to zrovna nechcem riskovať...
Takisto pozdrav od Serhija Smetankina, toho umelca a maliara (Mirík, máš u nás ešte stále ten obraz ;). Serhij ma poveril vybraním troch tém zo Slovenska, ktoré namaľuje na bočnice z bedničiek na delostreleckú muníciu. Vybral som Bradlo, Tatry a tretiu tému zvažujem medzi Trenčínom, Nitrou alebo bratislavským hradným vrchom. Obrazy budú na predaj pre čitateľov mojich blogov, ktorí by chceli pre niekoho originálny darček a zároveň pomocou neho pomôcť. Nejaký nápad na ďalší obraz? Predlohy takisto hodím do ďalšieho blogu.
Zatiaľ za každú korunu ďakujeme.