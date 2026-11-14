Karavána udatných, informácie vopred

1. Ide sa na Ukrajinu, časť desať
Večerný blog, pretože ponáhľam a posledné dni som mal zvláštne chaotické (asi začnem veriť na piatok trinásteho). Viac dám asi v pondelok, keď sa vrátim domov.
Takže: Dido Jurij dostal výmaz zo zoznamu potenciálne mobilizovaných, pre jeho minuloročný infarkt. Kvôli horšej bezpečnostnej situácii odišiel z rodného mesta na Lozovu. O desať dní ide na „kapanie,“ teda na nejaké infúzie, a to na čosi vyše týždňa. Potom ho vezieme na zimu k nám na Slovensku, aby prvýkrát od marca 2023 a druhýkrát od konca roka 2019 (tesne pred koronou) videl svoje dve vnučky. Toho času už veľké puberťáčky.
Keďže ho nechceme posielať vlakom (v Lozovej je stanica už rozprášená), naplánoval som našu desiatu výpravu tak, aby lícovala s jeho prepustením zo špitálu plus nejaký deň alebo dva. Takže budeme vyrážať tesne pred Mikulášom a po ňom sa vrátime aj s Didom a nejakými artefaktami z frontu, od Kyryla, Ryžého a podobne. Ak sa všetko podarí, navštívime Halahana a prvýkrát sa osobne stretnem s Razvalom niekde neďaleko Zaporižia.
No a teraz trocha organizačných noviniek aj stariniek. Vezieme takmer všetky autá, ktoré sa nám od leta nazberali. Malo by sa jednať o cca 6 jazdeniek, ktoré sme dvakrát pokazili v Štrbe, dvom odišli nejaké súčiastky a na zvyšok neboli papiere. Náš Patrik/Hoki vyráža zajtra alebo pozajtra (podľa toho, či sa stihnú deklarácie) na Dnipro. Len čo sa vráti, dáme dokopy bližší plán na prevoz strojov. Niekoľko z vás sa ponúklo za pilotov.
Veľké upozornenie: Rado Beňo: dal poslal si mi zlé telefónne číslo ;) Ozvi sa ešte raz prostredníctvom buymeacoffee, nech mám kontakt uložený.
Moji známi z Čiech pôjdu s nami. Zháňali pre vojakov ZSU autá, ale nepodarilo sa im zohnať niečo normálne, tak sa ponúkli, že to odvezú spolu s nami. Predpokladaná účasť pilotov a kopilotov je minimálne desať ľudí plus Dido Jurij na ceste naspäť. Časť ľudí asi pôjde vlakmi na slovenskú hranicu, kde ich potom preberieme a porozvážame domov, podľa technických možností. Možno by bola výzva na niekoho, kto je od ukrajinských hraníc alebo trebárs Košíc, či by vedel spraviť taxikára prinajmenšom po hlavných trasách, trebárs Košice alebo Poprad...? Len keby náhodou, pomohlo by to fest.
Druhá vec: kvôli k*k*tskej zmene zákonov treba deklarovať nejakú humanitárku. V každom aute musí teda byť niečo, čo bude na papieri ako humanitárna pomoc. V podstate dávame detské, ženské a aj mužské oblečenie ako „prílohu,“ hoci alfou a omegou budú vozidlá. Ak viete niekto nazberať povedzme čierne vrece AKA ruské pyžamo civilného oblečenia, tak by nám to hodne pomohlo. Keďže pôjde aj jedna dodávka, budeme potrebovať záťaže kvantum.
Ak teda niekto niečím chce pomôcť, bude vítaný ako šofér po Ukrajine alebo ako „taxikár“ z hraníc niekam na hlavné stanice, trebárs tie Košice.
Plus kto vie dodať tie veci, záťaž. Plus kto má doma generátory, chalani súrne potrebujú, pretože im jeden zhorel. Plus niekto z vás (sorry, neznačil som si to a som teraz mimo misy L ) mi ponúkol práčku z Bratislavy – dnes mi volal Ryžyj, súrne potrebujú takisto.
Plus kto chce na vlastné triko kúpiť nejaké lieky – Coldrex, Paralen, proste čokoľvek, čo dokáže pomôcť v kose a mraze, budete vítaní. Pôvodne sme sa bavili, že to je zbytočné tu kupovať a tam voziť, ale chalani zo Slavjanska aj Izjumu mi hovorili, že vojaci majú tak obrovské spotrebu týchto liekov, že často v lekárni nekúpia načas a potom idú do zákopov. Ak teda by sme nabalili niečo pre nich zo slovenských lekární, bola by to šleha a odľahčenie práve tých chalanov, ktorí nestíhajú kvôli logistike nakúpiť základné veci.
Plus mi dnes volala naša asistentka Táňa: potrebujú hrelky do topánok. Jedná sa o také špeciálne kolečká, ktoré sa zahrejú a vyhrejú vám boty. Raz som to skúsil počas silných mrazov, je to fantázia a rozumiem, prečo to je pomaly platidlo v oblasti Donbasu.
Cena jednej by mala byť okolo sedemnásť hrivien, teda cca 40 centov. Potrebujeme približne tristo kusov, nákup by teda nemal byť veľký a bude tam množstevná zľava nad 25 ks.
Plus v najbližších dňoch dáme zoznam online na nákup terma. Mám zoznam 110 pozevnych (prezývok) vojakov zo štyroch bataliónov, prevažne 60. brigáda. Na polovicu už máme zohnané veci podľa rozmerov, každý kto chce, bude môcť „adoptovať“ si konkrétneho vojaka alebo vojakov podľa prezývky. Negarantujem, ale chcel by som to spraviť tak, že by vojaci z konkrétnych rôt alebo čiat nahrali spoločné video konkrétnym osobám-sponzorom. Vlani nám to takto nevyšlo, tak aspoň teraz by som to takto doklepol.
Ešte doplnenie: autá na Karavánu udatných sa budú viezť vo väčšine asi len po mesto Vinnyca. Ak teda niekto chce pomôcť a nevie, či to dovolenkovo dá: my ideme po Izjum, Lozovu, Barvinkove a možno Slavjansk. Celá cesta pre nás bude cca 6 dní. Ale pre tých, čo budú „iba“ pilotmi áut, tak stačí víkend a plus asi len jeden deň dovolenky. Vinnyca je navyše relatívne ďaleko od frontu a teda bezpečná (neďaleko mesta spíme asi jeden deň).
Ak teda máte ochotu pomôcť, dá sa aj takto, krátkodobo a bez rizika.
2. Čo treba ešte?
Nie sú to priority ale predsa. Ak máte zbytočné lampičky, čelovky a podobne. Náradie, najmä na autá, trebárs aj nekompletné sety. Chladnička. Spacáky, deky. Lieky, ktoré hore neuvádzam. V malej miere možno ako doplnok berieme hračky, ale to vážne nie je priorita a netreba to preháňať. Hygienické potreby – zasa, radšej by sme to kupovali tam, ale OK, ak to bude dávať zmysel, priestor v aute bude aj navyše. Lekárničky, obväzy. Kto by bol ochotný napríklad zainvestovať na zníženie daní a môže kúpiť na kosty firmy izraelské bandáže, turnikety atď. (tých nikdy nie je dostatok), budeme vďační.
A ak sa podarí - mohli by sme, ale nie je to striktne súčasť plánu – dať aj ediakaru v Novodnistrovsku. To len v rámci dobrého počasia a času...
Patrik ide do Dnipra na novom aute, takže mu držte palce, nech to zvládne.
A týmto rozbieham žiadosť o podporu na PHM na Karavánu udatných.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Karavána.
Janko300: tristokrát ďakujeme za všetko!
K tej origoš Karaváne udatných: https://www.youtube.com/watch?v=Eon3ZXQToRE