1. Most cez Kerč: na voliča SNS
V podstate by toto malo byť v druhej kapitole, ale dám to na začiatok. Rusko si stanovilo extrémne požiadavky Abú Zabí, presne podľa hesla, že neexistuje dno, ktoré by ruský predstaviteľ neprerazil, takže ZSU im jednanie (alebo už je po ňom) osladili.
Prvé správy prebehli dnes poobede. Iste, zásah mosta je fajn informácia, ale neprežíval by som to. Napriek skorším poškodeniam sa most asi v náklade nepretrhne a jeho kapacita je oproti nominálnej znížená. Vyradenie čiernej stavby asi až taký efekt nebude mať na zásobovanie Krymu čímkoľvek; palivom? Hehehe.
V podstate sa zjavili špekulácie o tom, že ZSU to mohli plánovať len ako overovaciu akciu. Na jednej strane poslali desiatky dronov, aby zistili, ako ruské PVO funguje. Následne mohli poslať v priebehu dní desiatky presnejších dronov alebo rakiet a most dať dolu.
No ale potom prišlo upresnenie. Most cez Kerč dostal poriadnu šupu do jedného z oblúkov. Ten sa podľa samotných ruských komentátorov naklonil o 15° na jednu stranu (ak som pochopil, tak dovnútra mostovky, ako keby si chcel dať high five s druhým oblúkom). Neviem, ja som teda stará nevzdelaná žena, ale toto asi nie je prejav stability. Na nových záberoch z pevniny je oblúk skutočne vidieť ako po MSŽ Smeru-SSD.
Ja osobne čakám dve alebo tri následné akcie. Rusko povie, že nič sa neudialo a že to je OK. Potom začne v tichosti voľačo opravovať, pretože ak je niečo OK, je logické, že to budete opravovať. No a potom to Ukrajiny rozmláti nanovo. Utopené človekohodiny, pravdepodobne desiatky alebo stovky tisíc, plus milióny USD a obsadená technika bude na odpis. Logistika cez most bude vyradená prinajmenšom na krátku dobu úplne.
Je podľa mňa celkom možné, že ZSU sa predsa len chystanú most zhodiť. Už len fakt, že sa im podarilo preraziť PVO môže zafungovať pre okupantov a ich rodiny ako memento. Krym je vyhladovaný, nekúri a nesvieti sa tam, takže ZZmrdi už asi príliš optimizmom neprekypujú. Ak im ešte aj naštrbia Kerčský most, môže to byť posledný klinček.
Ale stavím sa, že ak by most spadol aspoň čiastočne, Putin by to tak nenechal. Rus je nižšia forma inteligencie, tam sa ráta na symbolizmus. Ak ste most zhodili, pozrite ako my ho dáme do štvrť roka naspäť! Keď vy brizolit, tak my kachličky...
Ešte jeden zaujímavý fakt by mohol zabrať. Neviem, aký pomer zásobovania mohol byť cez most a cez južné diaľnice a železnice. Tie sú takisto dosť narušené, takže predpokladám, že ZZmrdi majú v oblasti veľkú úzkosť. Ale ak nebude most, tak Moskva bude musieť všetko presmerovať cez južné komunikácie. No a tam bude Maďar a jeho vtáci v strehu...
Tipujem, že do pár dní (ak most dočasne zhasne) prudko narastie číslo dňa v logistike.
2. Ruské rokovania so Západom
Toto mala byť prvá kapitola, ale nevadí. Rusko je v koncoch, ale podobne ako naježené mača musí budiť dojem veľkosti a nezlomnosti. Po strašných stratách na živej sile, logistike a PVO systémoch a artilérii sa im podarilo stratiť už aj dobyté územie. Ekonomika je v stave voľného pádu no a parafrázujúc Trumpheimera, Moskva nemá žiadne karty.
Napriek tomu Medinskij ako hlavný vyjednávač stanovil latku tak extrémne vysoko, že podľa mňa príčetný a seriózny vyjednávač by to nespravil ani niekedy v septembri 2022, keď ZZmrdi utekali ako srny z Charkovskej oblasti. Trúfol si dokonca dať záber svojho vplyvu na Poľsko (čo samozrejme nerozhoduje USA, Ukrajina ani Rusko ale len Poliaci, ruskí arcinepriatelia), vyžiadali si Fínsko mimo NATO (čo je samozrejme absurdná hovadina žiadať) a na Ukrajina sa vzniesla čiastočne stará, čiastočne nová znôška blbostí a bizarných požiadavok, z ktorých tipujem že ani jedna nebude prijateľná na strane Kyjeva, NATO ani EÚ.
Prečo to takto Rusáci robia? Stavili všetko na jednu kartu, že Ukrajina neprežije zimu. Môj tip je, že Trump po extrémne spizdených voľbách midterms bude kopať okolo seba a Rusi mu už vydali nejaké nótičky. Takže Medinskij a Kremeľ to stavil na túto , podľa mňa dosť bezduchú kartu. Niečo ako keď v Las Vegas hrám o milión USD šampionát v pokeri a ja z rukávu vytiahnem kartičku Pexesa „Zvieratká Bojnickej ZOO.“
Iste, zima bude ukrajinský ľud bolieť. Ale Ukrajina má za sebou kúpnu silu celého Západu, Rusku stačí ZSU vymlátiť ešte zo desať rafinérií do Mikuláša a Dedo Mráz bude darčeky roznášať pomocou Boltu na drevné uhlie. Takže Medinskij zdržuje. Putin zdržuje. Dokonca aj Peskov samozrejme povedal ďalší zo svojich podľudských bizárov, že Rusko nechce prímerie (samozrejme že nechce) ale mier na stovky rokov (čo takisto nechce v pravom slova zmysle, pretože agresorom je bez pochýb práve Mordor, a to nie jediný krát ale opakovane).
Nie, tieto rokovanie nemajú zmysel a sú zastierkou pre debilov, voličov Smeru, Hlasu a neonacistických strán. Preto sa mi páči iná taktika:
Ukrajinský národ podľa sčítania spred WWI bol dominantnou zložkou všade, kde dominovali kozáci. To značí, že rozsiahle plochy Ruska okolo Krasnodaru, Kurska, Belhorodu, Rostova, a pomerne významnú menšinu, rádovo desiatky percent, tvorili až po kazašské hranice.okrem južných oblastí Krymu dominovali kompletne celej Ukrajine a celému pravému brehu Donu a miestami aj ľavému. Dokonca mali značnú enklávu na juhu, neďaleko Stavropoľu.
To je mimochodom početnejšie zastúpenie ako mali Rusáci v akejkoľvek oblasti Ukrajiny pred rokom 2014, s výnimkou Krymu, kde bola ale umelá výmena obyvateľstva po WWII.
Na ukrajinskej strane by som zámerne operoval s týmto faktom. Chceme ochrániť historickú ukrajinskú populáciu v týchto teritóriách, takže budeme operovať s novým pojmom „Novoukrajina“ alebo „Maloukrajina.“ Tá bude zahrňovať čokoľvek medzi Donom na východe a riekou Kubáň na juhu, vrátane Krymu. Do tohto teritória bude spadať mesto Kursk, Belhorod, Rostov na Donu a Krasnodar. Medzi nekrajskými mestami napríklad Taganrog. Ukrajinská delegácia by mala toto požadovať s plnou vážnosťou ako neoddeliteľný fakt a plnohodnotnú súčasť potenciálnej mierovej dohody. Bez výnimky.
Navyše by mali do požiadaviek zaviesť aj: zrušenie jadrového potenciálu Ruska – bez výnimky,
ďalej likvidáciu flotíl na 30% dnešného stavu, bez jadrových ponoriek,
potom presunutie všetkej PVO, artilérie a vojsk 200 km od hraníc Ukrajiny a NATO, s potenciálnymi výnimkami (napríklad Murmansk alebo Petrohrad, prípadne veľké mestá okolo hraníc), vydanie Kuríl Japonsku a separatistických republík Gruzínsku.
Ako bonus by som požadoval vydať tisíc najvyššie postavených činiteľov, vrátane Putina, Peskova, Lavrova, Skabajevi, Solovjova, Medinského, Šojgua, Gerasimova, Volodina atď. Do toho by som zarátal najvyšších a na Kremeľ nasadených oligarchov, povedzme 50 kusov. Ich cieľová destinácia by bola Haag, netreba Ukrajinu.
Ďalším bodom by bolo stiahnutie Wagnerovcov a ďalšej hávede z Afriky a akejkoľvek inej destinácie, bez výnimky. Ak chce Rusko poslať „špecialistov“ AKA kriminálnikov niekam mimo svoju krajinu, vrátane strednej Ázie alebo Kaukazu, tak by na to muselo dostať súhlas NATO a spomenutej krajiny, obidva prípady zároveň. Žiadne výnimky.
Som zvedavý, ako by spadol hrebienok Podopíc po tom, čo by dostali tieto návrhy.
3. Čísla dňa
No, so ZZmrdmi to vyZZerá ZZaujímavo. Vari dva týždne nonstop boli Slnečnice nad 2.000, z toho jeden deň sa priblížili k trojke. Včera bol prvý deň, kedy straty klesli niekam na 1.700. To, pričom by sme si pred dvoma rokmi vyhonili, teraz bol dôvodom na sklamanie.
No ale dnes sa to vrátilo do richtigu a znova máme dva litre Slnečníc. Teda 2560.
Iba pripomínam, že tretie najväčšie ruské mesto, Novosibirsk, má 1.640.000 obyvateľov. Pri tomto tempe Ukrajinci obrazne povedané vyľudnia Novosibirsk o cca dva týždne či menej.
ZZmdráci došli pravdepodobne o ďalšie Iljušiny. Presnejšie info neviem, čakám na ďalšie správy a ani neviem, či sa jednalo o následok vybombardovania ktoréhosi južného letiska (Anapa???), kde miestni hlásili desiatky výbuchov.
Mám pocit, že o istú dobu zaradím po vzore Bezbenzinistan do svojho slovníka aj bezletisko.
Zaujímavé: Rusáci včera prišli až o šesť PVO a až vyše 700 vozidiel. Aby som vám nahnal slinu, doterajší rekord bol cez 600, včera bolo o hodne viac ako samotných sedemsto: 772 ;)
Inak sa budem opakovať, ale všimnite si znova tých rekordov. Sergej Bubka bol známy prekonávaním rekordov o jeden centimeter, čo mu prinieslo zakaždým nejaký ten groš za rekord. Ale v tomto prípade nejde o nejakú evolúciu ale skôr revolúciu. Ak skáčete z 2200 na 2500 a týždeň nato na skoro tri litre (a pri vozidlách to dáte zo 6XX na 772), tak toto je proste niečo, čo by som popísal ako revolúcia. A dúfam, že trend bude pokračovať.
Podopice došli o ďalšiu rafinériu aj fabriku na výrobu kaučuku.
4. Drobnosti zo sveta a Nového Mesta
Rusko hlási ďalšiu ťažkú stratu. Na miesto zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci nezvolili Michala Barteka. Z hlasov dostal len 14, 12 hlasovalo proti a až sedemnásť sa zbabelo vyhlo hlasovaniu, resp. sa zdržalo hlasu. Čo beriem ako zbabelé NIE tomuto krížencovi neandertálca a mangalice, trčiacemu Ficovi a Pellemu z prdele. Niekde obrazne, niekde doslovne. V každom prípade ho chválim, predsa len mal lepší výsledok ako Jolanka v Nitre. Ale to zasa nie je až tak prevratný úspech.
Popredné ruské banky tlačia na Moskvu, resp. Nabiullinu, aby zoštátnila menšie ruské banky. Tých je niekoľko stoviek a tie popredné to zdôvodňujú, že malé banky kazia trh svojimi dlhmi či zložením portfólia. Keďže ale dvojka, VTB, dostala od štátu neoficiálnu injekciu vo forme „grantu na rozvoj rýchlostnej železnice Moskva – Petrohrad,“ čo všetci rozumejú ako záchranu pred krachom, tak, ehm... Domyslite si dôvod.
Ukrajinci začali používať namiesto Starlinku izraelsko-taliansky systém navigácie a komunikácie. Podrobnosti som si nestihol vyhľadať, ale sa nemôžem dorehotať, ako si ktokoľvek okolo Trumpa dokáže domyslieť vlastnú neohrozenosť až do štádia polobožstva a následného pádu. Musk mohol mať svetovú špičku. Tipujem, že vďaka brutálnej antireklame, ktorú si sám a aj vďaka Bielemu domu vytvoril, bude mať to isté bez Š.
V Lozovej Rusáci trafili kravín a zabili dvadsať kráv. Ukrajinci oslobodili dve dediny.
Niekde pri Archangeľsku sa vykoľajil vlak s cisternami. Neviem, či šlo o sabotáž protiputinovských povstalcov alebo opotrebovanosť vlakov, ale potešilo by ma oboje.
Ako som predpokladal, Rusáčikovia začali fňukať preto, lebo ich nechcú na hokej. Pripomínajú mi jednu permanentne ublíženú blogerku, ale jej meno nespomeniem.
Až 500 ukrajinských firiem vyrába strely a rakety. Hm, tak ako USA so softvérom, Nemci s autami alebo Tajwan s čipmi, Ukrajinci rozbijú trh s týmito produktmi.
Rusi zadržali niekoľko poľských špeciálov, ktorí mali sabotovať čosi okolo Kaliningradu. Teda tak aspoň hovoria. Na podporu svojich tvrdení podali písomné vyhlásenie oných diverzantov zo špeciálnych síl. Lepšiu poľštinu mám aj ja, kurwa macz!
V Poľsku ostaneme. Okolo Gdaňsku niekto popísal pamätníky poľských obrancov. Konkrétne oslavnými heslami na UPA, Ukrajinskú oslobodzovaciu armádu alias Banderovcov.
Či sa pri pamätníkoch našiel pas Zelenského, ruské zdroje neuviedli.
Veľká, veľká, veľká vec (možno). U Serhija MacGyvera sme svojho času, pred pol rokom, kupovali čujky. Boli lacné ale hlavne skvelé. Lenže jeho druh ich z nejakého technického dôvodu musel prestať vyrábať. V poslednom blogu som písal o „taxikárčení“ dobrovoľníkov a ozvalo sa mi prekvapivo veľa ľudí, ktorí chcú helfnúť. Jeden z nich sa ponúkol, že ak budú technické podklady, spustí sa produkcia u nás na Slovensku.
Serhij (dostane Land Rover, len oneskorene, o dva dni) súhlasil, len musí zohnať tie podklady. V princípe si myslím, že po Novom roku by to bolo reálne. Za mňa lepšie ako Kerčský most alebo volebné „víťazstvá“ v Nitre a Trenčíne.
Posledné doklady k Donio-účtovníctvu odoslané. Snáď bude do konca týždňa nová zbierka spustená. Do októbra to bolo proste technickou príčinou, ale teraz to bola kombinácia môjho zdravotného stavu ale najmä darebnosti a liknavosti. Ale už OK.
Maroš Slovák: pošli na seba kontakt. To platí aj pre ostatných: ak máte nejaké veci pre nás a kvôli kontaktu posielate peniaze na buymeacoffee, tak dopíšte prosím kontakt. Ak sa aj neozvem hneď v ten deň alebo zajtra, určite sa ja alebo Patrik ozveme.
Pripomínam, že zberáme detské, ženské aj mužské oblečenie, spacáky, lieky, obväzový materiál, generátory alebo náradie na opravu áut. Samozrejme, stačí second handové.
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Heslo: Karavána. Zajtra v BA na sedemnástom novembri, priatelia!