1. Ešte k Zelenskému
Včera sa mi už krížili oči, tak som vlastne zabudol doplniť pointu článku. Čo som potreboval napísať do blogu z faktov som napísal, akurát to zavŕšenie blogu chýba. Stručne.
Ak by som si mal poskladať prezidenta silného mandátu ako na Ukrajine alebo USA, trebárs ako v počítačovej hre si vytvárate hrdinu, tak by mal mať niekoľko charakteristík alebo úloh.
Poprvé: NEMAL by byť naviazaný na oligarchiu a podsvetie. Podľa mňa je toto tak triviálna požiadavka, že mi je až záhada, v koľkých prípadoch to tak nefunguje.
Podruhé: Prezident by mal mať nastavený morálny kompas. Ten dakedy zlyháva a ruku na srdce, často sa ani ja s mojimi naj kamarátmi nezhodnem (Palestína, trest smrti), ale principiálne si myslím, že boj proti korupcii, mafii a spol. je niečo ako základ. Zelenskyj toto spĺňa. Nastavil si boj proti oligarchii, korupcii predstaviteľov ako prioritu. A možno nie stopercentne, ale bojoval proti nim. Za mňa by v počítačovej hre bol vysoko.
Potretie: Mal jasne nastavené morálne hodnoty. Ak by Orbán chcel zabrať Felvidék a označoval by Nové Zámky za maďarské mesto a Fico a spol. by v Maďarsku mali svoje záujmy, neverím, že by vytvorili nejaký protitlak na Mangalicu. Proste by tíško z konfliktu vycúvali a preferovali by svoje súkromné záujmy. Babiš detto. Pelle detto. Trump detto. Zelenskyj sa vykašľal na stovky miliónov USD pre Kvartal 95 a zaujal morálny postoj.
Poštvrté: Predstavte si to stelesnenie zbabelej sračky, Fica a Pelleho, ako idú počas bojov do blízkosti frontu. Ak by sa bojovalo v Košiciach, Fico aj Pelle by si kúpili haciendu v Hodoníne, ani len v Bratislave nie. Zelenskyj opakovane navštevoval front nielen ako herec počas prvej vojny, ale aj ako prezident počas tej druhej. Toto dá hrdina, nie sračka.
Popiate: Zelenskyj má takú reputáciu, že si u neho napriek vojny striedajú kľučky top politici planéty. Všimnite si Putina alebo Fica. Putin pošle dvojníka, príde k nemu tragéd Wittkoff alebo Kushnir, v podstate bezvýznamné nicky, na stretnutí v Šenžene je takmer mimo záber. Ak niekto v tomto nevidí zásadný rozdiel, mal by navštíviť Jolanku.
Pošieste: „Potrebujem muníciu, nie lístok.“ „Budeme bojovať na zemi, na plážach a vo vzduchu.“ „Urobíme to nie preto, pretože je to ľahké, ale pretože je to ťažké.“
Keď sa bude písať encyklopédia 21. storočia, tento výrok bude medzi poprednými, rovnako ako Churchillov a Kennedyho vyššie. Ako skončí Kyjev? Keď padne Kyjev a ja a moja rodina tu ostanú, tak sme mŕtvi, vrátane detí. Povraždia nás. Zelenskyj si zvolil boj, a to aj za cenu rizika pre deti a manželku. Mohol mať bezpečie a niečo, čo by sa blížilo hanbe. Zvolil si nulovú hanbu a gigantickú reputáciu. Kto okrem mozgovo vymrdaného dezoláta môže namietať?
Posiedme: Zelenskyj diktátor. Ukrajinská ústava dáva ukrajinskému prezidentovi právomoci, o ktorých by naša prezidentská handra len snívala. Ak teda má nejaké právomoci, využíva ich. Nezneužíva. Volebný mandát mu je daný na predpísaný počet a dĺžku období. Zároveň ústava hovorí, že v prípade konfliktu sa nesmú konať druhé voľby. Inými slovami, Zelenskyj nadsluhuje LEGÁLNE a VĎAKA Putinovi, nie vďaka Zelenského zlovôli. NEBYŤ ruskej invázie, niekedy okolo jari 2025 by bol v kresle ďalší prezident v poradí. Možno samotný Zelenskyj, možno niekto iný a bola by to demokratická voľba ukrajinského ľudu. To, že je stále ten istý prezident v poradí je výlučne PUTINOV problém.
Poôsme. Korupcia okolo Zelenského je. Ona tam bola. Ona aj bude. Otázkou je, ako to Zelenskyj zvláda so svojimi opatreniami. Nevravím, že to robí dokonale. Ale robí to oveľa, OVEĽA lepšie ako to robíme my, Česi alebo donedávna Maďari. Aha, a ako USA. Tam sa samotní čelní predstavitelia korupciou už ani netaja. Zelenskyj odstavil Kolomojského, predstaviteľov svojho kabinetu, do basy išli stovky dôstojníkov, úradníkov, poslancov, dokonca aj ministrov. Odvolaný bol premier, práve za korupciu alebo nezrovnalosti vo financiách. Dezolkovia, prosím, ukážte mi toto v Smere-SSD! Ukážte mi toto v Rusku! V Rusku je systém dokonca nastavený tak, že pokiaľ nie ste korumpovateľný, tak do politiky nejdete. Putin a FSB potrebuje na vás kompromat. Ak nemá, vyššie pozície sú pre vás zatvorené.
Podeviate. Nie je asi štandardom, že prezident musí byť dobrý rečník, herec a mať zmysel pre vtip, ale v princípe všetko toto má Zelenskyj nadštandardne. Vytrollenie Putina, možno desiatky príkladov, vyfukovanie Trumpa („Do Moskvy rokovať nepôjdem. Padajú tam ukrajinské drony“) a veľmi dobre zvládnutý štýl komunikácie s médiami, Ukrajincami aj zahraničnými predstaviteľmi je za mňa – bez preháňania – neprekonateľný. Všimnite si Babiša, Fica, Putina s tým ich arogantne – agresívnym alebo prípadne podlizovačným štýlom komunikácie s verejnosťou. Všimnite si arogantný, maniakálne namyslený štýl Trumpa. Všimnite si nudných politikov ako je Pellegrini, Mertz, v podstate Biden.
Prvých osem bodov politik musí mať. Deviaty je len bonus. Zelenského bonus.
Toľko k tejto téme. Prejdime na druhú.
2. Kradnutie humanitárky
Pred asi týždňom sa mal niekto v diskusii opýtal, či neviem dať niečo na margo kradnutia humanitárky a prostriedkov zo strany Ukrajiny a vojska. Nuž, dám iba to, čo som navnímal zo strany vojakov a civilistov a čo som zažil ja a dobrovoľníci osobne.
Ukrajina dostáva viacero druhov pomoci. Tanky a BVP sa budú asi ťažko rozkrádať, však? Náhradné diely sú asi takisto ťažko speňažiteľné na čiernom trhu. Detto automaty, náboje, turnikety alebo REBy. Druhou vecou sú peniaze na opravy, výplaty, obranu. Či na Ukrajine za tie tri dni vojny niekto niekde prihral zákazku niekomu spriaznenému za plus 5% ceny oproti lacnejšej ponuke a pritom dostal nejakých tých 100.000 USD do vačku? Prekvapilo by ma, keby že nie. Takto to skrátka funguje aj v Škandinávii, kde má verejnosť násobne vyšší odpor ku korupcii, hoci samozrejme menej často. Na Ukrajine to tak proste bude.
Otázkou je, koľko peňazí sa takto zredukuje na úkor obrany alebo kvality života ľudí. Čo som počul zo Slovenska, pri eurofondoch sa už ani netaja úradníci tým, že idú na desiatky percent. Tie niekto musí samozrejme do projektov napchať AKA stojí to nás, daňových poplatníkov. Nehovorím, že som OK s tým, keď zmizne 5%, ale vykradnúť 30% a viac z každého projektu, to si zasluhuje čínske riešenie korupcie, teda trest smrti.
Svojho času, vari tri roky dozadu, sa vyrojili tie zaručené správy, že Ukrajina rozkradla peniaze na opevnenia, ktoré jej platilo NATO. Presne takto som to na Donbase očakával. Na môj šok sme išli prvý a druhý krát do Pokrovska a prechádzali sme celé siete opevnení. Nie nejaký zákopík ako pri pokladaní plynovodu. Gigantické priekopy, do ktorých by zapadol tank, plné stoviek ton žiletkového pletiva, dračích zubov, českých ježkov. Ukrajinci kládli stovky tisícok mín. Opevnené pásy sa ťahali tisícky kilometrov pozdĺž frontu, doslova milióny človekohodín roboty, tisícky kusov techniky, desaťtisíce ženistov a robotníkov. Odvtedy medzi Slavjanskom a trebárs Barvinkove pribudli nové pásy, nové tisícky kilometrov širokých zákopov, ďalšie tisícky ton žileťáku a desiatky tisíc protitankových zábran, míny. Rusko nemôže Ukrajinu poraziť v priamom strete – sme toho svedkami – a aj táto obrovská sieť postavení je toho príčinou. Ak sa peniaze z EÚ rozkradnú, opevnenie sa samé nepostaví.
Ak sa niekedy po vojne skončí audit, tak možno sa zistí, že niektorá stavebná firma dostala plus 5% z práce, pretože šéfom je bratranec nejakého deputáta na MinOborone. Ale toto nie je podľa mňa téma, kde by sme mali ukazovať na Ukrajinu ako prototyp korupcionéra. Toto bude to isté u nás, v ČR alebo Taliansku. Dokonca u nás a v ČR násobne horšie.
Poďme na konkrétne prípady okolo mňa a našich chalanov.
3. Slavjansk a humanitárka tam
Myslím, že po druhej alebo tretej zbierke sme posielali peniaze na pokrovskú brigádu. Potrebovali viaceré opravy a nepamätám si, koľko Eur sme im poslali, ale z päty vylovím, že dve tisícky Eur. Chalani boli extrémne vďační a paradoxne, nepoznal som ani jedného osobne, ale ich kaplánom bol ten malinký kaplán Ivan z Odessy, o ktorom som písal v prvom cestovnom blogu v júli 2024. Chalanom sme ochotne pomohli a bolo to OK. Styčnými osobami boli dvaja vojaci, jeden z nich Andrij. S Andrijom som ostal v kontakte (nie je to náš Andrjucha, aby nedošlo k zámene). Neskôr Patrik/Hoki poslal omylom tisícku namiesto jedného vojaka na opravy práve Andrijovi. Ten bol po liečení (nejaké zranenie alebo kontúzie) a mimo službu. Poprel, že dostal nejaké peniaze, hoci od omylu prešiel snáď mesiac. Krátko nato ma kontaktoval jeho veliteľ, tá druhá kontaktná osoba. Potrebovali takisto nejaký nákup a čosi okolo 1500 Eur. Lenže tie sme nemali, pretože tisícka bola stratená.
Skrátim to. Povedal som mu, že sme poslali peniaze omylom Andrijovi, teda jeho brigáde. Veliteľ povedal, že mu to Andrij poprel. Patrik poslal výpis z účtu. Veliteľ si predvolal Andrija, prinútil ho ukázať históriu účtu... No a doslova z neho tisíc Eur vymlátil.
Z Andrijom sme nikdy viac neboli v kontakte. Ak by povedal, že potrebuje tisícku na opravu auta, lieky, alebo že dcéra bude mať narodeniny a že nemá prachy, niečo by sme mu dali. Lenže on klamal, odrbal nás a narušil našu dôveru. Výsledkom bol koniec spolupráce.
Brigáda dostala tisícku na potrebné opravy, veliteľ sa mi ospravedlnil a my sme doposlali zvyšok. S veliteľom sme doteraz v kontakte a pomáhame mu. Je to Razval, ktorému sme naposledy doniesli EcoFlow. Nikdy sme sa nestretli (mali by sme sa stretnúť teraz v decembri, dúfam, že to vyjde), ale práve on napravil reputáciu brigády. Za mňa presne ako Zelenskyj. Korupcia a odrby proste sú. Otázkou je, ako sa k tomuto faktu postavíte.
Ďalším zlým príkladom je naše Slovenské humanitárne centrum v Slavjansku. Za otca Juliána to pracovalo ako hodinky. Za otca Viktora, lenivého a zbytočného, význam centra poklesol. Ak si spomínate blogy takto rok dozadu, tak zberal som na fungovanie centra do júna. Ale k prvému marcu som pomoc zastavil. Nemalo význam zháňať zo Slovenska alebo priamo zo Slavjansku pomoc vrátane financií, aby napokon nebola distribuovaná. Časť zmizla (mám podozrenie ale nie dôkaz) a časť ležala v sklade. Dve bedničky jabĺk sme vyhodili namrznuté na hnoj, hoci nám tam chodili do sauny vojaci. Koniec. Zastavil som to. Na centre boli nasratí ale preniesol som snahu na nové centrum, protestantské. Tam boli vďační za všetko.
Iný príklad: uniformy. V meste sa šírila fáma, že pomoc od Západu je kradnutá. Ako dôkaz sa udával fakt, že na vnútornom lístočku uniforiem bolo napísané „Nie na predaj.“
Lenže toto bol nonsens a nepochopenie situácie. Uniformy sa šili pred aj počas vojny. Pred vojnou menej masovo, pretože bol menší dopyt. Aby sa armádne zásoby nekradli a nespeňažovali, tak tam bolo došité toto upozornenie. Po začiatku vojny sa výroba prudko zvýšila, ale „cetlíky“ v uniforme nikto nemenil. Načo, vedelo sa, že vojsko sa dozásobuje komerčným spôsobom, veď len v Slavjansku boli snáď dve alebo tri desiatky skvele zásobovaných army shopov. Rátalo sa s tým, že sa uniformy nakupujú u výrobcu a predávajú sa ďalej a MinOborone to práveže odstránilo obrovskú korupciu.
Jeden nedobrý príklad. Na Donbase sme mali niekoľkých Čechov. Viacerí bojovali, dokonca aj jeden z nich padol (tesne predtým, ako som sa s partiou zoznámil), jeden akože bojoval a jeden bol medikom. Práve tým posledným sa zháňali nejaké veci. Lenže problémom bolo to, že obaja akosi stále požadovali niečo. Raz to bol EcoFlow, raz veľa turniketov (čo sa u medika dá chápať), potom auto, potom zasa turnikety, potom zasa auto, potom termovízia, potom zasa turnikety (hoci mal dovolenku). Jednotlivé partie to napokon stopli.
Napokon sa prevalilo, že „vojak“ kšeftoval so zásobami a podľa všetkého bol na drogách. Medik menil jednotky, svoje verzie kde vlastne slúži a čo robí a napokon sme ho stopli. Česi mu ešte istú dobu veci vozili, aby pochopili, že to nie je jemu ale na kšeft. Stopli to.
Halahan, Ryžyj, Pavlo, Kyrylo, Serhij MacGyver, Serhij Ustyp, Tolik, Razval, Adoľfovič, Saša Saň, Saša Ekranist, otec Julián nikdy nechabrali. Potrebuješ EcoFlow? Áno? OK. Nie? Dám inému. Kým turnikety sú asi univerzálnou nonstop potrebou, EcoFlowy buď boli alebo neboli potrebné. Termooblečenie detto. Proste treba alebo netreba. Ak máš niečo navyše a mne to nie je treba, hoď to tam, kde to je potrebné, nech to ja zbytočne nedržím. To isté platí pre autá, ktoré máme teraz hnať. Máme presne dané, komu ich treba. Nebudeme hnať desať áut jednému adresátovi, aby si ich on rozpredal a kúpil si chľast alebo remontoval byt.
Jedinú výnimku sme urobili v prípade manželky Nazareta. Ak si pamätáte, bol to ten vojak, ktorému sme kupovali EcoFlow a bohužiaľ ho nezastihli v Slavjansku teraz naposledy. Jeho žena Marina, svokra aj dcérka žijú v Slavjansku. Nazaret bol zranený/kontúzený počas leta. Dohoda s ním bola, že malú časť vecí, ktorú povezieme v októbri, odovzdáme jeho žene. Marina a jej mama sa starajú v mužovej neprítomnosti o škôlkarku v meste, ktoré je denne v obstrele KABami, raketami a strelami. Chceli sme im týmto pomôcť. Jedno čierne vrece detských a ženských vecí sme odovzdali Marine, aby si to rozpredala a podporila tak svoju rodinu. Nebola to korupcia ani kradnutie humanitárky. Takto to bolo dohodnuté vopred, Marina si veci vybrala pred mojimi očami na humcentre a bolo to OK.
Ešte k tej veľkej korupcii. Korupcia je ako herpes. Proste to tu máme. Nemá zmysel sa nad tým zavzdušňovať, rovnako ako netreba kukať nato, prečo máme rozvody, LGBT, dopravné nehody a podobne. Podstatou je to elimitovať na čo najmenšiu mieru (nemyslím to LGBT).
A teraz otázka do pléna: kedy ste naposledy videli nejaký masívny záťah proti korupcii? Na Slovensku od čias Kajetána Kičuru nie. V ČR za Babiša ani jeden. V Rusku kvantá, ale to boli ruskí politici, ktorí po príklade vyššie boli kompromitovaní priamo Putinom a FSB preto, aby v čase, keď vystrčia rožky, do basy šórovali expresne a ich ilegálny majetok bol okamžite rovnakým spôsobom recyklovaný iným oligarchom. To nie je to isté ako boj s korupciou. Zatváranie oligarchov a úradníkov v Rusku JE korupcia sama o sebe.
Počuli ste o nejakom stíhaní protagonistov na Ukrajine? Ja o vyšších desiatkach.
Dúfam, že som zodpovedal na otázku najlepšie ako som vedel.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Vďaka všetkým, kto sa ozval s detskými aj inými vecami, ba aj chladničkou. Heslo: Karavána.