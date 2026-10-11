Krásne, nádherné nič a Rybar bez rýb

1. Ďalší propagandista odpísaný
Michail Zvinčuk je Z-milblogerom a produktom mediálneho impéria Jevgenija Prigožina, nebohého to odbojára. Je známy ako Rybar a patrí k najsledovanejším milblogerom z Mordoru. Jeho pozitívom je to, že je dosť kritický proti vedeniu vojny, hoci nie je proti vojne – tým pádom sa stáva pomerne prospešným pre samotnú Ukrajinu, nech je to akokoľvek paradoxné. Rybar súhlasí a podporuje inváziu a s vysokou mierou pravdepodobnosti sa intenzívne vyhýba kritike napríklad Putina alebo ruských vojnových zločinov. Tým pádom ako podporovateľ trojdňovky sa dostal do sankčných zoznamov pomerne plošne, vrátane USA alebo Európy plus Švajčiarska. Zdá sa, že on aj jeho blízke okolie si žije pomerne luxusným životom, čo by sa dalo čítať ako to, že je na výplatnej listine Kremľa.
Rybar má zakázané cestovať do mnohých krajín a časť jeho teamu žije – takisto luxusne – dokonca v Berlíne. Teraz ho aj s manželkou a tromi kolegami zatkli v Čiernej Hore.
Čierna Hora, ako si asi pamätáme, tesne predišla ruskom krytému prevratu zhruba pred tromi rokmi. Niekoľko srbských nacionalistov tam malo previesť puč a na poslednú chvíľu ich pozatýkali. Mali zbrane, výbušniny a jasné kontakty na Kremeľ a FSB.
Rybar – a to aj podľa vlastných slov – má zákaz vstupu do krajiny. Napriek tomu tam s celým teamom pricestoval. Dokonca sa chválil na videu, že je tu a naznačil, že podplatil colníka, ktorý ho vybavoval, aby „nekontroloval“ zoznamy (takto som čítal jeho vyjadrenia ja). čiernohorská polícia pri jeho zatknutí našla drony, kamery, „telefóny a pokročilé elektronické zariadenia.“ Rybar sa bráni, že do krajiny prišiel točiť dokument, na čo by sa iste napríklad taký dron alebo kamery dali využiť. Lenže ako vždy v ruskom tvrdení...
Rybar vie, že je na sankčnom zozname. Vie, že do Čiernej Hory má zákaz vstupu. A vie, že napríklad prevoz dronov z Ruska do krajiny NATO nie je ako prevoz matriošky alebo čokolády. Dron použije človek ako on buď na filmovanie zhora, napríklad na dokument, alebo na vojenské a špionážne účely. On je MIL-bloger, nie dokumentarista v štýle Davida Attenborougha. Človek musí byť slovenským štvorzubcom, aby uveril, že Zvinčuk tam išiel filmovať párenie ľadových medveďov alebo jesenný ťah pstruhov.
Druhou vecou sú tie pokročilé elektronické zariadenia. Nemám z týchto slov šajnu, o čo ide, ale ani čiernohorská polícia nie je asi blbá a nepomýli si tlačiareň alebo router s vojenským alebo špionážnym zariadením. Keď sme napríklad my prevážali na Ukrajinu EcoFlowy, pre mňa to bola novinka a videl som to prvýkrát. Ukrajinskí colníci to odbili mávnutím ruky, pretože toho videli tisícky kusov. Ak zatknete milblogera z krajiny, ktorá vám chcela zorganizovať prevrat, chlapík sa chváli pofidérnym prechodom hraníc a navyše má plný kufor podozrivých zariadení, tak si nalejme čistej vody slovami Andreja Danka, a priznajme si, že Zvinčuk tam mal jasnú misiu a bol krytý alebo FSB, alebo ministerstvom obrany RF.
Celkom vtipná je však reakcia celého ruského propagandistického sveta a Ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo okamžite vyžiadalo od Čiernohorcov vysvetlenie dôvodu zadržania. Stavím sa sto ku jednej, že ČH najprv vydá nejaké diplomatické vyjadrenie („Akt je momentálne vo vyšetrovaní a vyjadrenie dáme neskôr“), potom dá reálnu odpoveď, ktorú Ministerstvo okamžite spochybní ako falošné. Modus operandi.
Dmitrij AlkoMedvedev sa rozzúril a otvorene vyzval ruské úrady na únosy zahraničných návštevníkov, aby ich mohli vymieňať za podobných Rusov. Ak si spomínate na obchodníka so smrťou v podaní Nicholasa Cagea, tak originál protagonista Viktor Bout bol rovnako vymenený ako de facto vojnový zločinec so zatknutou americkou basketbalistkou, ktorá si zahulila trávu – a ktorá jej zjavne bola podstrčená zámerne s tým, že Američanka bude zatknutá a vymenená za Bouta. Byť tak slovenským dezolátom, ktorý silou mocou chce do Ruska ísť pozrieť, aké je krásne a vyspelé, tak by som tak trochu rátal, že možno si mesiac posedím v trestnej kolónii a následne ma vymenia za nejakého vojnového zločinca. Teda ak by si nejaký slovenský štvorzubec trúfol do Ruska, čo asi sotva.
V každom prípade je Rybar veľkou rybou v rukách polície.
2. Trump a jeho krásny, nádherný deal
Zhrňme si niekoľko krásnych, nádherných faktov. USA sú to producentom ropy na planéte a už vyše dekády produkujú viac čierneho zlata ako Saudská Arábia a Bezbenzinistan. Citeľne viac. Kým Saudi fungujú ako swing producer, takže vďaka veľkým zásobám a jednoduchej schopnosti navýšenia produkcie vedia zvýšiť alebo pri pretlaku ropy znížiť produkciu, Rusáci mali napríklad v OPEC+ výnimku a vedeli zareagovať vďaka klimatickým podmienkam v hlavných ťažobných oblastiach pomerne pomaly, prinajmenšom v zime. Saudský export je teraz trochu narušený Iránom a Hormúzom, podobne ako export Kuvajtu, SAE alebo Iraku. Takže pri dnešných cenách čierneho zlata je síce ich schopnosť zareagovať skvelá, lenže Hormúz ich ako sifón neprepustí. Rusko naopak má schopnosť čerpať viac, ale ukrajinské sankcie dlhého doletu redukuje jej potrebu a schopnosti exportu. Dostávame sa teda k paradoxnej situácii, že ropy je dosť a je tu aj vôľa ju exportovať, ale kvôli vojne s Iránom aj vojne na Ukrajine sa stáva problémom ju dostať z bodu A do bodu B.
A ďalšia paradoxná situácia je na trhu s ruským palivom. Mordor PHM exportoval do vojny aj do Európy, čo bol ďalší klinček do rakvy európskeho priemyslu (v Európe je kvantum bývalých rafinérií, ktoré slúžili len ako terminály na import a uskladnenie). Mordor teda môže ťažiť viac, ale nemôže ropu viac exportovať ani dokonca rafinovať a teda jeden z najväčších exportérov PHM sa stane jedným z významných dovozcov (ak to teda sankcie dlhého doletu dovolia, čo trochu pochybujem). A toto je situácia, kedy paradoxná situácia je preložená paradoxnou situáciou na druhú – a ako inak, môže za to superinteligentný Donald Trump.
USA ako top producent ropy (ktorý ale časť ropy stále dováža, napríklad z Kanady alebo Venezuely) pociťuje nerovnováhu na trhu takisto. dôvodom je, že napríklad Japonsko alebo EÚ začalo v čase rastúcich cien ropy kupovať inde – čo zvýšilo ceny ropy kde –kade u druhotriednych producentov, napríklad Nórsku, Angole, Líbyi a spol. To teda zvýšilo cenu suroviny aj v amerických rafinériách, ktoré produkujú drahšie PHM pre domácich spotrebiteľov - a Donald Trump má na krku krásny, nádherný problém číslo 200. A to je ešte len poldruha roka v Zlatobielom dome (© Ján Valchár).
Donnie navyše vydumal nové sankcie pre Rusko, ktoré ale môžu/nemusia byť USA aplikované, pretože sú v istej miere závislé na jeho nádhernom, krásnom podpise.
Lenže midterms sa blížia, príliv investícií do USA sa akosi nekoná, Irán je prepadák, Venezuela a Kuba v istej miere takisto, susedia sú rozhádaní, palivo drahé a tie milióny imigrantov v krajine stále sú. Čo spraviť, keď nič z tohto nedokážete reálne ovplyvniť?
Rozhodnete sa, že si naseriete do huby a z Ruska začnete importovať naftu. Vééééľa krásnej a nádhernej ruskej nafty. A to do krajiny, ktorá má najväčšie rafinačné kapacity planéty.
Dáva toto logiku? Nie. Nedáva tam logiku nič. Ale najmenej dáva logiku jeden z faktov.
3. Antilogika na tretiu
Celý Trumpov plán je odkaz svojim retardovaným MAGA voličom: starám sa o váš blahobyt. Príčetnejšia zložka voličstva sa rozčúlila, ako niekto môže porušiť vlastné sankcie?
Lenže Donnie oficiálne dohodol („dohodol“) import 300.000 ton nafty z Bezbenzinistanu. A tu je kameň úrazu. Dokonca dva alebo tri. Rusko NEMÁ naftu na export, pretože Ukrajinci vymlátili zhruba polovicu rafinačných kapacít, a ako som písal vyššie, z veľkého exportéra PHM a ropy sa stal v tom prvom čistý importér. Takže aby Moskva diesel vyviezla v dostatočnom množstve, musela by ho najprv importovať ALEBO znížiť domácu spotrebu, napríklad tým, že ho pre domácu populáciu prudko zdraží. Iste, v Mordore je po voľbách, takže toto nie je téma dňa a bežného Rusa nech aj šľak trafí.
Kameň číslo dva je objem. 300.000 ton/2,4 milióna barelov je nepredstaviteľné množstvo paliva... USA denne produkuje 5,1 milióna barelov nafty A ZÁROVEŇ spotrebuje niečo vyše 4 miliónov barelov. Z toho logicky, pokiaľ nie ste voličom MAGA alebo Smeru, vychádza, že USA je pomerne významným exportérom nafty do zahraničia, predpokladám, že asi aj do EÚ.
Načo budete importovať naftu, keď ňou vaše rafinérie prekypujú? Logika NULA.
Je tu ďalší problém. Ak USA premiestnia ruskú naftu z bodu A do prístavu v USA, svetové zásoby nafty sa nezvýšia. Je to podobné, ako keby na Slovensku náhle nastal nedostatok múky a mlyn A by nakúpil múku v mlyne B – to by dopyt nezasýtilo, to by len machináciami pri transporte redistribuovalo ten istý objem produktu. Ak by teda Trump chcel znížiť cenu nafty (alebo ropy) na trhu, musel a) zvýšiť ponuku ropy, b) jej bezpečnú dopravu po planéte. Ani jedno ani druhé v čase zapchatého Hormúzu alebo ukrajinských dronov nehrozí.
Kameň úrazu číslo tri: Ukrajina má podľa mňa neskutočný záujem na tom, aby agent Krasnov z trónu spadol čo najhlbšie do zabudnutia a prestal planéte škodiť a Putinovi nahrávať do karát. Ruské rafinérie na Sibíri si nedotknuté, akurát pri typickom ruskom autorasizme je práve na Sibíri nedostatok PHM, pretože prednosť má Moskva. V Európske časti Mordoru ťažko nájdete funkčnú rafku, ktorá dokáže vychrliť dostatočné množstvá dízlu načas. Navyše gross exportných terminálov v Latrinistane je v Európe, napríklad v Čiernom mori (hahaha) alebo okolo Píteru (hahaha) alebo pri Murmansku, strašne ďaleko pre praktickú dopravu dostatočného množstva paliva do tankeru. Jeden alebo dva terminály sú v Pacifiku, neďaleko kórejských brehov (a teda bližšie k sibírskym rafinériám).
Ukrajina má samozrejme možnosť Petrohradské/Usťlugské zariadenia zničiť a stavím sa, že majú kapacitu na zničenie aj Murmansku. Čierne more netreba už rátať.
Ak by som sa stavil, tak ZSU teraz budú prášiť ruské terminály na export PHM ako divé, niečo ako Wildberries v júli. A stavil by som sa, že je plán na zničenie tých východných, okolo Nachodky a Vladivostoku. Stačilo by doslova pád dronov z nejakej lode, aby terminál naložený dízlom a surovou ropu horel týždeň a ďalší mesiac by bol odpísaný úplne. Midterms sú o mesiac. Ak by Ukrajinci poškodili čo len trochu jeden z nich, tak by Trump bol ponížený tak extrémne, že by sa mu smiali asi už aj fanatickí MAGA neandertálci.
Ukrajina to samozrejme spravila a zasiahla nielen rafinačnú produkciu v Mordore ale aj terminál v Rostove na Donu. Ktorý sa pekne chytil. Iste, Rostov je v Čiernom mori a teda ani náhodou by tanker pre USA z neho neodišiel, ale je to krásna, nádherná odpoveď na Trumpove konanie. Jediným faktom z jeho strany je to, že jeho autoporušením sankcií dal signál celému svetu a že je to reálny agent Kremľa.
Zhrnutie témy: Rusko do USA s vysokou pravdepodobnosťou nedodá do USA NIČ. N.I.Č. Ak by motyka vystrelila a niečo by sa dopravilo, bola by to dvanásťhodinová produkcia všetkých amerických rafinérií a asi 16-hodinová spotreba US trhu. Čiže N.I.Č.
Dokonalé NIČ to nespraví s cenou dízlu v USA. Môže sa stať, že ceny klesnú – ale rozhodne NIE kvôli tomuto bezvýznamnéhu nákupu v Mordore.
Navyše Mordor má nedostatok sám o sebe a PHM nakupuje v Indii a Maroku. Môže sa stať, že by jednu dodávku akože vyrobil a dodal sám a tanker z Indie by skončil namiesto v Murmansku niekde v LA. Lenže to nepomôže ničomu.
V podstate mám intenzívny dojem, že Trump týmto veľkohubým vyhlásením dal vlastný gól sám sebe a Republikánom. PHM v USA neklesnú, Putin nezarobí ani cent a naopak, Ukrajina z toho vyjde morálne posilnená, pretože ukáže Donnimu fuckera a demonštratívne zlikviduje terminály v Mordore (možno aj v Pacifiku, kto vie) a Zelenskij a Maďar Brovdi skončia ako hrdinovia, čo nasrali americkému prezidentovi do ksichtu jedno veľké, nádherné.
Ešte P.S. k téme: na Idnes ako vždy sledujem reakcie trollov a dezolátov. V podstate sa staré známe aj nové nicky zhodli na to, že Trump je fantastický, týmto ukázal svetu, že sa o svojich ľudí stará a že na tom prerobí akurát von Leyeenová a EÚ. Takisto odignorovali čísla produkcie a spotreby v Rusku (to je nepriestrelné, takže to ignorujú) a poukázali nato, že teraz celá EÚ pochopí, že musí z Ruska PHM dovážať (nevadí, že nie je aké).
Zaujímavé je to, že všetci trolli unisono začali hromadne písať, že USA nemá spojencov ale len vlastné ekonomické záujmy. Ak niekto pochybuje o tom, že ruská ambasáda a FSB nie je za týmto Trumpovým činom a že jediným ich záujmom bolo nie zarobiť, nie znížiť ceny PHM v USA a teda Donnimu pomôcť, ale výlučne len vraziť klin medzi EÚ a USA, tak tu má jasný dôkaz. Ak chcete vedieť, čo si myslí a čo robí Rusko, čítajte robotické reakcie na iDnes.
Dnes možno ešte jeden blog. Zajtra Bratislava a rýchla návšteva vojenského atašé na ukrajinskej ambasáde a pozajtra smer Ukrajina.
Poznámka: ešte nám fyzicky neboli doručené Ecoflowy, teda náš kľúčový „exportný“ artikel, kvôli ktorým vlastne na Ukrajinu ideme. Ak nepríde 5 kusov do pondelka rána, tak odchod odkladáme na stredu, ale má z toho kurňa nervy.
Včera sme prekladali humanitárku, asi jednu tretinu. Zvyšok veziem do DK ja v deň odchodu.
Kto chce ešte prispieť nám na 300.000 ton ropy, môže tu: https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Krásna, nádherná ropa od Donalda (Namiesto Donald dosaďte svoje meno).
Všetkým ďakujeme a uisťujeme, že túto naftu ZSU nespáli dronom.