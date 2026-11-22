1. Nový smer tlaku ZSU
Už skôr som spomínal, že Rusáci sú už pomerne dlho v stave, že môžu tlačiť iba ne jediný úsek frontu. V porovnaní so záverom WWII, kedy sa od Fínska po Balkán spustila generálna ofenzíva na dĺžke možno cez dvetisíc kilometrov a na území desiatich štátov, je to tragicky málo. Preto tie skoky od „kľúčový je Pokrovsk“ po „presne túto dedinu potrebujeme dobyť.“ Proste ak ZSU povolí na jednom mieste, treba to využiť a populácii dať info, že presne toto sme chceli dosiahnuť – lenže to značí, že inde tlačiť nedokážete.
Pred pár dňami Rusáci vyhlásili, že v Charkovskej oblasti obkľúčili pomerne značné ukrajinské sily. Nie je to smer na Vovčansk, skôr trochu viac na východ. Rusáci tu vytvorili dva výbežky, ktorým ale na spojenie chýbalo dosť veľké územie. Jedná sa o výbežok frontu z luhanského smeru, okolo dediny Milove, a samostatné chápadlo smerom na dedinu Vodiane (nie to Vodiane okolo Doneckého letiska, to je dobyté od začiatku vojny).
Lenže toto nebola pravda. Chápadlo na Vodiane má na dĺžku päť kilometrov a ZZmrdi ho tvorili od polovice júla (!). aby sa prebojovali oblúkom na Milove a vytvorili tak kotol, tak by museli zvládnuť odhadom osem až desať ďalších kilometrov okolo ukrajinských pozícií. Ak teda dobre rátam, podarilo by sa im to voľakedy v auguste ďalšieho roku. Takže nie, Gerasimov vo svojom hlásení Obrchujlovi znova klamal. Ako neraz, treba poznamenať.
Ukrajinci dodávajú, že vyčisťovacia operácia je zložená z viacerých fáz. Najprv nasadili roje dronov, pomocou ktorých dokonca zamínovávali prístupové cesty. Následne udreli strelami na veliteľské centrá, kde vyzabíjali dôstojníctvo a prerušili komunikáciu.
No a potom som pochopil, že Ukrajinci zaútočili na Opičákov pomocou dvoch tankov, veľmi dobre opancierovaných sitami a krytých REBmi (prostriedkami rádioelektronického boja).
Vtipné je, že Rusáci vo svojej fejkovej operácii pomenovali útok na Medvedí kút. Dosiahli hovno, možno preto, pretože medvede sú už na zimnom spánku. Avšak Ukrajinci nie náhodou sú známi ironickým humorom. Operáciu zo svojej strany premenovali na Medvedia pasca. A pasca reálne na ruského medveďa sklapla drvivo.
ZZmrdi podľa ukrajinských zdrojov prišli o 911 Orkov, 460 kusov techniky, dva tanky, 36 delostreleckých jednotiek. Okrem toho 81x udreli na pozície ruských dronerov.
Iste, čo sa týka počtu vyhcípaných zvierat, mohlo to byť lepšie. 911 ZZdochlín je niekde medzi polovicou a tretinou dnešných denných strát, ale OK. Podstatné sú podľa mňa tie počty techniky a počty zasiahnutých dronerov. Vycvičiť kvalitného dronera nie je ako navliecť štamgasta zo štvrtej cenovej do uniformy a dať mu do ruky hrdzavý Kalach.
Zatiaľ nemám info, nakoľko je výbežok na Vodiane vyčistený a nakoľko operácia prebieha. Pre Rusákov to nebude veľká strata na území ale podľa mňa dosť značná na reputácii, pretože ak Gerasimov povie Chujlovi, že obkľúčili značné sily ZSU a následne so spustenými gaťami ich Ukrajinci zvalcujú, tak to je fiasko a´la Jolanka na župných voľbách.
Denys Davidov uvádza 204 km2 oslobodeného územia, ale to sa mi zdá príliš optimistické. Podľa mňa je do toho rátaná aj šedá zóna a nielen Rusákmi okupované územie.
V každom prípade je to fantastická správa. Okolo Belhorodských hraníc je niekoľko podobných výbežkov, kde sa za pol roka podarilo Podľuďom dobyť pár kilometrov políčka alebo jednu tragicky malú dedinu, takže im to odčerpáva jednotky, techniku a zdroje, kým Ukrajinci na bombardovanie dronmi „spotrebujú“ len menšie jednotky na pomerne značné preriedenie nepriateľa. Ostatne, toto je to, čo si myslím, že je dôvodom doterajšieho nevyčistenia mesta Vovčansk a okolia. ZZmrdi tam držia územie cca o 150 km2, teda tri katastre Brezovej, už pomerne dlho. Mám tušáka, že Ukrajinci by to po tých drvivých úderoch, ktoré spôsobili okupantom, vyčistiť vedeli už dávno. Ale držať tu niekoľko tisíc Rusákov, ktorým Moskva musí presúvať na nákladiakoch a GAZoch potraviny, vodu, lieky a evakuovať zranených, je pre Kyjev dobrou investíciou za pár rozstrieľaných dedín.
2. Komar v ukrajinských rukách
Na Dnepropetrovskom fronte Ukrajinci úplne oslobodili obec Komar. O oblasť sa vedú dlhé a krvavé boje, kedy ZSU postupuje veľmi pomaly už niekoľko mesiacov.
V tejto súvislosti rád spomeniem jednu teóriu, prečo sa Rusákom zvýšili v posledných mesiacoch tak strašne vysoko straty. Podľa Ukrajincov je to fakt, že ZZmrdi zastavili na fronte a ich zúfalá generalita začala Puťkovi referovať neexistujúci pokrok. Keďže realita je úplne iná, musia niečo dokázať. Výsledkom je nahnaný ľudský dobytok na jatky.
Toto je presne to, čo Ukrajinci potrebujú. Ak Rusáci majú trebárs raz také straty len z faktoru dementnosti Gerasimova a spol., tak sami budú mať o niečo nižšie straty na vojakoch.
3. Čísla dňa
Po dvoch odchýlkach na 1XXX Slnečníc sme sa dostali naspäť na 2XXX dobrých Rusákov. Bolo by to vcelku v súvise s tým, čo som písal vyššie. K tomuto sa ešte vrátim, len pripomeniem, že odobretých ZZmrdov máme k dnešnému dňu 1.644.000 plus mínus.
Čo je stále zaujímavé je prepad logistiky. Po 6XX alebo 5XX nákladiakov denne máme teraz bežné polovičné straty – a vážne si myslím, že Rusáci proste nedokážu nahradiť gigantické množstvá nákladiakov a cisterien, o ktoré došli (177.000 dodnes). To by značilo skutočne priškrtenú logistiku pre vojakov v prvej línii. A keďže nastupuje zima, kedy treba iné maskáče, hrelky, boty, mnoho ponožiek, teplé jedlo, lieky, vitamíny a spol., tak mám tušáka, že ruský front bude čoskoro vychcípavať na epidémie a podvýživu. Ukrajincom asi klesnú straty, pretože front nebude mať dostatok munície a silu bojovať.
4. No a predikcia
Dostal som printscreen predikcie neznámeho analytika na Facebookovej stránke (možno dlho necitovaný Vít Solnař), ktorá hovorí o trendoch ruskej artilérie a raketometov. Sústava grafov sledujúca týždňové priemery útokov Rusákov na ukrajinské pozície je zvláštna. V podstate takto si predstavujem čokoľvek, čo v Mordore posledné roky máme – systematický a nezvratný pokles, kde síce sú nejaké svetlé chvíľky, ale realita je padajúca.
Citujem tento zdroj: „Nechcem pôsobiť príliš optimisticky, ale pokiaľ by trendy intenzity ostreľovania ruským delostrelectvom a počty nasadenia ruských samovražedných dronov pokračovali v smeru, v ktorom sa uberajú zhruba od začiatku novembra, tak v januári ZSU ruskú armádu zmetú.“ ... „Nevieme, či v tomto prípade Rusku dochádza materiál alebo je priškrtená logistika, prípadne materiál likvidovaný cestou na pozície, ale trend ale vyzerá dobre.“ ... Príklad: „Trend ukazovania raketového delostrelectva (MLRS): je jasné, že vďaka samovražedným (ukrajinským) dronom sa efekt raketometov eliminoval.
5. Ešte niečo k bombardovaniu
Na moje sklamanie sa ďalší útok na Kerč neudial. Buď Ukrajinci vyčerpali zásoby (čo si ale nemyslím) alebo vidia, že most je nefunkčný a netreba si ho istú dobu všímať. Alebo plánujú ďalší útok práve na okamih, kedy ZZmrdi voľačo opravia.
Zaujímavé správy: Ukrajinci údajne Rusákov dostali do takej kapacity rafinérií, ktorú mali naposledy v polovici 60. rokov, za Chruščova. Na konci vlády Stalina mal ZSSR 1,42 milióna barelov ropy denne v kapacite rafinácie. To je mimochodom kapacita jedinej dnešnej najväčšej rafky v indickom Jamnagare. O desať rokov neskôr to bolo 4,87M bbl, v roku 1970 už 6,1, niekedy okolo mojej produkcie (1981) 10M bbl, v roku 1990, teda tesne pred rozpadom ZSSR len 7,1. Do dvetisícich desiatich rokov, po dekáde Putina v Kremli, to bolo na úrovni 5,X milióna barelov denne a na začiatku Covidu 6,73M.
Dnes má podľa zdrojov Moskva poruke len 2,75 milióna barelov denne. Práve za Chruščova v roku 1960 bola kapacita na 2,95 Mega barelov denne, a to celosovietska.
Iste, niekto práve toto môže vyhodiť na oči, že sa porovnáva ZSSR a Mordor zvlášť. Ale to nevadí. Aj spotreba predtým a dnes bola iná, takže iste že sa porovnávajú jablká a hrušky. Podstatné je to, že Kremeľ mal za Nikitu viac PHM ako dnes. Vtedy nemal vojnu, dnes má. Vtedy mu každý druhý deň nehorela rafinéria, dnes Puťkovi hej. Vtedy nebolo na ruských cestách X desiatok miliónov áut, dnes tam proste sú. A bude Húř.
6. Drobnosti zo sveta
Niekto (ale asi Ukrajinci) zasiahol dva tankery a nákladné lode vo Fínskom zálive. Boli to sankcionované plavidlá a nevie sa, akú šupu dostali. Rusáci špekulujú o tom, že Ukrajincom začali v Baltiku pomáhať už aj iné mocnosti. Čo by som privítal desiatimi.
Žiaden z Trumpových tankerov s ruskou naftou nezastavil v US prístavoch. Ani jeden.
Rusko akože plánuje rokovanie o mieri s krajinami EÚ v Moskve. Akože. A akože im pritom vadí Kaia Kallasová. Neviem, ako mi môže vadiť niekto, kto sa nezúčastní na neexistujúcom rokovaní. Ako keby mi vadilo, keby v novom dieli Star Wars mal byť Lolek a Bolek. Nebudú, ale ja aj tak protestujem proti účasti týchto poľských postavičiek v Hviezdnych vojnách!
V Mordore sa povyhadzovalo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov do vzduchu. Nebudem sa k tomu vracať, ale zdá sa, že kadencia sa zvyšuje a to je podstatné.
7. Humanitárka dnes a karavána udatných
Patrik/Hoki včera odovzdal Land Rover v Pavlohrade Serhijovi MacGyverovi. Bude aj video a niekoľko fotiek, ale až sa Hoki vráti do Kubína.
Patrik mal smolu. Už tesne za Karpatami bol svedkom bombardovania. Bude foto v ďalšom blogu. Z Pavlohradu ho Serhij zobral do Dnipra na vlak. Prakticky okamžite po vyrazení vlaku smer Kyjev sa stal vlak takmer obeťou náletu a Patrik strávil hodiny v sychravom počasí v poli, pod paľbou PVO. V noci ich vyhadzovali ešte štyri razy z vlaku. Večer bude v Ľvove.
Spoiler: prežil to, môžete ho v Kubíne pozvať na pivo.
Humanitárku, čo viezol na Land Roveri, MacGyver vyložil niekde pri Pavlohrade a nadviazali sme tak spoluprácu s novým centrom. Poprosili ma o detské a ženské veci, zimné. Ak máte a do dvoch týždňov viete voľačo vyzberať, budeme aj my aj oni extrémne vďační.
Posledná prosba: Patrik dá dohromady tabuľku s vozidlami, humanitárkou aj personálnym obsadením vozidiel a cieľovou stanicou (nie všetky idú na Donbas a Charkiv/Izjum). Malo by to byť zajtra večer. Akonáhle to tu bude, dám echo a podľa štartovacieho miesta budeme vedieť, kto, kedy, kde, čo a do akého auta môže naložiť a expedovať. Ak teda na vašej strane je nejaká humanitárka povedzme v BB kraji, budeme to vedieť naložiť a previezť na Ukrajinu.
Západné Slovensko a juh dá do komentu Jano/rack, ktorý to zberá tam.
Ak teda máte staršie veci, generátor, staré náradie pre mechanikov, lampičky, dajte prosím vedieť do komentu alebo ako legendu do príspevku na buymeacoffee.
No a k veci: keďže pôjde šesť áut iba tam (polcesta, Vinnyca), bude treba palivo plus náklady na dopravu späť, ubytovanie a stravu/kafé pre vodičov, minimálne šesť osôb. Predpokladám, že to bude značiť niekde okolo 6x400 Euro = 2400 Eur iba na vozidlá pre ZSU.
Jedna dodávka a asi moje Audi ide smer Izjum, Charkov, Barvinkove, Lozova, Pavlohrad, Dnipro a smer domov. Po ceste zozberáme Dida Jurija a niekoľko šoférov, ktorí sa budú ponáhľať viac ako zvyšok teamu; ten pôjde vlakom a z hraníc osobákmi.
na túto časť expedície bude treba odhadom ďalších 1500 Eur alebo viac.
To značí, že síce sme zozberali na buymeacoffee relatívne veľa na EcoFlowy a nejaké rýchle opravy a registrácie, ale prakticky sme na nule čo sa týka koštov. Jeden z teamu sa ponúkol, že si zaplatí náklady na „svoje“ auto a svoje košty sám, v rámci sponzoringu, ale keďže sú tu permanentní vodiči na Ukrajinu, chlapík na PN, dôchodca a veterán z Ukrajiny, tam na finančných schopnostiach Ficovho syna príliš nebudú.
Ak teda môžem vážne brutálne poprosiť: potrebujeme zatiahnuť tie náklady. Rádovo by sa mali pohybovať DO 4000 Eur, čo je čítanosť mojich blogov. Ak by štatisticky každý z čitateľov poslal jediné Euro (čo cez coffee nejde), tak to dáme bez stresu. Ak by každý piaty poslal jednu-jedinú kávu, teda päť Euro, takisto to dáme bez stresu.
Ak je teda vo vašej schopnosti dať pred Vianocami vianočný balík za päť éčok, zachránite nám projekt Karavány udatných, v sirotinci v Dnipre Mikuláša, Dida Jurija a vojakov v Izjume.
Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujeme. A v ďalšom blogu budú konečne videá.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Karavána