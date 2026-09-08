1. Kontrnástup okolo Lymanu: vyzerá to dobre
Ako som písal v posledných dvoch mesiacoch opakovane, ZSU podnikli sériu menších nástupov okolo Lymanu. Informácie boli strohé, no na pováženie bolo to, že sa podarilo vytvoriť z ruského územia malý zraniteľný Šutaj Eštočik, ktorého bázu sa darilo zužovať. Aktuálne Ukrajinci jasajú a Podľudia plačú, pretože sa podľa oboch strán podarilo bijcom preťať toto miesto a ZZmrdi ostali odrezaní od svojich.
Podľa dnešných správ je to oblasť okolo 200 km2, čiže zhruba ako necelá polovica okresu Myjava. Oproti ruským ziskom, kedy dobyjú nejaké pole o výmere dvadsať kilometrov a Putin to prirovnáva takmer k Rokossovskému pri operácii Bagration, je to podľa mňa zásah. Podstatné je to, že Slavjansk a Kramatorsk, relatívne blízko južným smerom, budú mať trochu priestoru na nádych. Cesta Izjum – Slavjansk je už prakticky odrezaná a okrem vojenských konvojov sa tadiaľ neodporúča ísť, pokiaľ nie ste samovrahom. Keď sa línia posunie čo len o pár kilometrov ďalej smerom do Latrinistanu, tak sa Slavjanská logistika uvoľní.
Treba tu ešte trochu vysvetliť. Tento kontrnástup ZSU neprebehol zo dňa na deň, takže to zasa nie je zlom vojny. Podľa niektorých odhadov celá operácia trvala 4 mesiace (čo sa mi zdá byť prehnané, pokiaľ si dobre pamätám, na Donbase mi do uší prenikli tieto správy na konci júna, takže čosi viac ako dva mesiace). Ak to ale je takto, tak zasa to nie je až taká fantázia čo sa týka čísiel, pretože to je 50 km2 a teda zhruba kataster Brezovej mesačne.
Na druhej strane, ak Rusáci chcú dobyť do konca novembra celý Donbas (Putinov príkaz dakedy zo začiatku leta), tak takto to nepôjde. Len pre info, aktuálny dátum na dobytie celej oblasti je už pätnástym, ktorý vrchný Chujlo vydal.
2. Nálety na rafky pokračujú
Od posledného môjho blogu ešte ani nezaschol atrament na mojom monitore a žlč na Svantevítovom, a už tu máme dve ďalšie horiace rafinérie. Aby toho nebolo málo, tak Ukrajinci zapálili Orkom aj dva palivové sklady pri ruskom „Saint Tropez,“ Soči.
Soči malo taký VIP status, kde si baráky kupovala smotánka a kde nábrežie aj jednotlivé triedy boli lemované stovkami luxusných obchodov. Po prepade produkcie ropy a náraste cien PHM sa miestni sťažovali na nedostatok turistov aj letných rezidentov, kolaps obchodu a zatváranie butikov. Výsledkom je strata toho puncu VIP.
Dnes je okolie mesta a prístavu zamorené čiernym dymom, ktorý asi na lesku nepridá. Soči je neďaleko okupovaného Abcházska. Ak by som si mal tipnúť, občianska vojna v Mordore sa začne niekde na juhu a chcel by som mať krištáľovú guľu a vidieť luxusné ulice po tom, čo sa tam jednotlivé menšiny budú sekať a mafia strieľať pomocou veteránov štvordňovky.
Inak som počúval podcast Jiřího Justa, ktorý žije v Moskve. Prezradil, že napríklad už aj Moskovské metro je narvaté pasažiermi, ktorí buď na PHM nemajú prachy alebo proste sa im nechce čakať na nekonečných radách pred čerpačkami. Všetko podľa plánu...
3. Drobnosti zo sveta
Rodné mesto mojej exky Inny bolo zasypané KABmi. Dido Jurij mi povedal, že zabilo nejakých jeho známych a babka Oľha zasa prišla o kolegyňu z nemocnice.
Mesto inak zasieťovávajú, ale proti KABom a Šáhidom bez šance.
Generál ZSU Bilickyj sa nafilmoval v mestečku Svjatohirsk neďaleko Slavjansku. Putin vyhlásil, že mesto je dobyté a toto je ďalšia zo série kopancov do Chujlovho chujla.
Rusi by mohli mať zdroje ešte na dva roky vojny. Prezradil to šéf ukrajinskej rozviedky. Volodymyr Zelenskyj pred vari tromi mesiacmi povedal, že vojna môže skončiť do konca TOHTO roka, ale aj on teraz trochu ochladol. Ako to strávi Svantevít a či bude do ukrajinského prezidentského úradu posielať citácie spred mesiacov, zatiaľ nevedno.
V ruskom Perme ruská PVO zarušila ukrajinský dron. Ten vletel do paneláku a detonoval.
Nikomu sa nič nestalo, iba jeden Rus je dobrý aj mimo front.
V Ukrajine sa zatvára. Predražené zákazky pre armádu stíhajú korupčníkov a vyzerá to na veľmi vysoké mená v hierarchii vlády a armády. Môj postreh: netreba ich súdiť. Pošlite všetkých protagonistov do prvej línie, niekde po boku veteránov. Ono sa to vyrieši...
Ak som dobre pochopil, jeden deň výpadku ruských aerolínií má za následok škody až vo výške 200.000.000 USD. A to nie je málo, to je takmer ako natretie Kukurice v BA.
Európa sa v istej miere prebudila a začína masovo vyhosťovať ruských „diplomatov.“ Po Nemecku, kde našli tucty nástražných systémov vedľa letísk a transformátorov, nasledovala Budapešť. Rusko sa vyhráža, že odpoveď bude bolestivá. Či tým mysleli vybombardovanú škôlku v Charkove alebo zničenú nemocnicu v Dnipre, neviem.
Zajtra bude jeden a pol milióna dobrých Rusov. Žiaľ, niekoľko konkrétnych mien na zozname stále chýba. Pre info (vďaka Bertique a Dušan Koniar): posledných stodva dní bolo viac ako 1000 chcíplin denne, priemerne po 1356. Niežeby mi toho bolo ľúto, ale...treba pridať.
Ak chcete pridať, dnes v noci odkupujeme a preposielame peniaze pre Lízu (pláty do neprestrelky a aktuálne aj EcoFlow na pozíciu) a pre Andrjuchu (tam je to vyzberané komplet). Pre Lízu ešte chýba na EcoFlow cca 200 Eur. Heslo Líza.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ďakujem. Ak stihnem zajtra popri klientoch a domácich prácach sa venovať ešte blogom, KONEČNE dám dokopy ten s videami od chalanov.