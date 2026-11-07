Najodistenejšia zbraň, ktorú málokto vidí

1. Tri typy motivácie vojaka
Vojak má viacero motivácií, prečo bojuje. Ak niekto prepadne tvoju krajinu, vezmeš zbraň a brániš svoju ženu, svoje deti, svoj domov (ak nie si Slovák). Je jedno, či padneš, budeš zranený alebo máš za svoj výkon žold, primárna motivácia je brániť si svoju rodinu a dom.
Naopak, mnoho vojen bývalo motivovaných ekonomicky. Ak chcem rýchlo zarobiť, či už pôdu, otrokov, zlato alebo chcem dosiahnuť nejakú pozíciu u panovníka a slávu u okolia, tak to risknem, pomodlím sa k bohom a nasadnem na loď, ktorá ma prevezie za more. Tam je nejaký podobný šuhaj ako ja a keď ho zabijem a ošklbem, jeho robota pripadne mne. Tretia motivácia je priesečníkom oboch prvých. Keď sa neurodí, pretože zima bola dlhá alebo celé leto pršalo a zbožie pohnilo na koreni, tak musím obrániť svoju rodinu pred hladomorom tak, že hladomoru vystavím niekoho cudzieho rodinu. Nie je to fér ale je to tak. Motivácia hladom a strachom vždy fungovala najlepšie, akurát oproti dnešným strachom (klimatická zmena, utečenci, LGBT alebo Soroš) to bola reálna, hmatateľná hrozba. Soroš ani LGBT vám v žalúdku neškŕka. Z klimatickej zmeny vám podvyživené dieťa plakať nebude.
Preskočme teraz prvú motiváciu. Tú majú Ukrajinci. Nevybojujem, skončím v ruskej uniforme na poľskej alebo estónskej zemi ako kannonenfutter, v prvej línii. A moja manželka bude znásilnená nejakým šikmookým Slovänom z Burjatska. Takže motivácia dva a tri.
Vojna mala zmysel len dovtedy, dokedy prínosy útočníka prekročili jeho náklady. Vystrojenie a vydržovanie armády niečo stojí. Pokiaľ nepriateľa rozdrvíš jedným mohutným úderom, jeho majetok ti pripadne ihneď a náklady na vojsko sú pomerne malé, tak si dosiahol skvelý výsledok. Toto dosiahol napríklad Atilla (nie ten evolučne slabší z Dunajskej Stredy) alebo prvú časť kariéry Napoleon Bonaparte. Je to ekvivalent stávky na istotu.
Ak ale vaše straty presiahnu zisky (dlhá vojna, gigantické straty na životoch, korisť je zanedbateľná), tak sa situácia otočí. Ak hladujete ako Viking niekde vo fjorde Trondelagu, a idete si zabezpečiť živobytie na zimu pre celú rodinu s mečom v ruke, nerobil by som to u rovnako hladujúcej rodiny nejakého Sasa v Norfolku. Sas má takisto meč a ak by som mal doniesť veľkú korisť, tak sa to oplatí risknúť, ak má sýpku prázdnu, tak logiku to nedáva.
Dlhá vojna a príliš veľké náklady na udržiavanie armád je druhým problémom. Presne toto sa stalo prednedávnom, v prvej a druhej svetovej vojne Nemcom. Frantíci a Angličania v prvej a Angličania a Sovieti v druhej nemali na výber, bojovať museli až do konca. Ale po Poľsku, Francúzsku, Belgicku, Dánsku, Nórsku a Juhoslávii, kde sa Wehrmacht prebojoval dostatočne rýchlo a ľahko s pomerne nízkymi stratami k obrovským územným a populačným ziskom, v stepiach ZSSR a pred La Mancheom Nemci narazili. Zrazu to nebolo o tom, že prídem, uvidím a zvíťazím. Zrazu to bolo o miliónoch mŕtvych, zničených nemeckých mestách, chýbajúcej pracovnej sile, prepade pôrodnosti a nulových územných ziskoch, ak nie priamo o stratách (po Stalingrade a El Alameine). Nemecká situácia sa ešte zhoršila, keď už bolo jasné, že boje sa prenesú na nemeckú pôdu. Tam už motivácia preskočila na prvú alternatívu, teda že si ideš trebárs aj zadarmo brániť svoju manželku a deti. Ak by ale Nemec mrzol v bunkri niekde pred Stalingradom s tým, že nemá z toho ani marku, prípadne že hladuje, tak sa stavím, že by Wehrmacht na východe prehral oveľa skôr a drvivejšie. Žold držal armádu v stave, kedy poctivo bojovala ešte dva roky po fiasku na Volge.
2. Keď sa ti motivácia rozsype
V polovici tretieho storočia pred našim letopočtom sa na území Mediteránu odohrával ekvivalent antickej storočnej vojny. O hegemóniu bojovalo fenické Kartágo a nový rival, Rím. Vojny boli s pomerne veľkým intermezzom medzi sebou tri. Rím napokon zvíťazil, Kartágo odišlo na večnosť a dnes o ňom nevie bežný človek takmer nič.
Ale ešte jedna vojna medzi tými tromi bola. Hovorí sa jej Žoldnierska vojna. V roku 241 p. n. l. skončila prvá púnska vojna. Na strane Kartága bojovali desiatky tisícok žoldnierov z rôznych kmeňov a národov. Ich motiváciou nebolo ubrániť svoje domovy, pretože tie ohrozované neboli. Kartágo ich znáborovalo na prachy. Vojna sa predlžovala na celé roky, čo žoldnierom samozrejme vyhovovalo, pretože mesiac dlhšie na bojisku značilo o mesiac viac žoldu.
Akurát Kartágo vojnu de facto, hoci nie drvivo, prehralo, a prišlo o Sicíliu. Žoldnieri, dvadsať tisíc veteránov, muselo ostrov opustiť. Žoldy meškali doslova roky. Kým vojaci boli v ohni, ono to až tak nevadilo, pretože jesť mali čo, dačo navyše si ukoristili a peniaze nemali aj tak kde oplieskať. Ale keď vojna skončila, požadovali doplatiť prachy spätne v plnej výške.
Lenže Kartágo bolo vojnou vyčerpané. Pokladnica bola prázdna. Žoldnierov desiatky tisíc, a vzhľadom na celé roky nevyplatenej mzdy, jednalo sa o stovky tisíc jednotlivých platieb. A to ani tak bohaté mesto ako Kartágo nemalo. Predstavitelia mesta sa snažili vyjednať nižšie platby a mysleli si, že žoldnieri radšej pristanú na niečo ako na nič. Prerátali sa. Možnože by na toto vojaci pristali, ak by sa jednalo napríklad o sekeru za jeden rok alebo polovicu. Lenže oni bojovali, trpeli a umierali za Kartágo celé roky bez jedinej vindry žoldu. Vzbúrili sa, mesto sa vystrašilo a súhlasilo s plnou platbou. Lenže bolo neskoro. Vojaci zistili, že sú na koni, a začali požadovať niečo ako úroky z oneskorenej platby. Kartáginský generál s dobrou povesťou medzi vojakmi, Gisko, priniesol rebelom značný poklad, ktorý síce nespĺňal sto percent požiadaviek, ale na druhej strane väčšinu záväzku pokryl. No i pre toho už bolo neskoro. Rebelom narástla chuť a obľúbeného generála zavraždili. Vojvodovia rebelov stiahli na svoju stranu aj niektorých severoafrických vazalov Kartága, ktorým sa nepáčilo – logické – zvyšovanie daní v tejto situácii. Výsledkom bola rebélia, ktorá nikomu nepomohla.
Mesto už nemalo možnosť ako zaútočiť na vzbúrencov a nastala vojna žoldnierov, ktorá trvala roky. Obe strany sa napokon preklopili do strany absolútnej genocídy tej druhej strany, kde sa mučilo, masovo sa pochovávalo zaživa a všetci vedeli, že ten druhý milosť neprejaví.
Kartágo napokon zahnalo rebelov do priesmyku zvaného pre rozoklaný tvar Píla, dodnes neznáme miesto dakde v severnom Tunisku. Tam ich obkľúčilo a po týždňoch bez jedla nižšie postavení rebeli vydali svojich veliteľov Hanibalovi, otcovi toho známejšieho Hanibala z druhej púnskej vojny. Kartáginci zvyšok armády vyhladovaných kostier sotva sa schopných brániť vyhladili do posledného muža. Druhá armáda rebelov pod vedením Mathosa síce svojich spolubojovníkov pomstila tým, že chytili a umučili Hanibala a jeho deputátov, ale čoskoro Kartágo definitívne urobilo za povstaním bodku a zvyšok Mathosovej armády vyhladili prakticky do posledného muža, umučiac aj jeho samotného.
Štyri až päť rokov trvajúcu vojnu zapálila iskra nevyplatených žoldov. Kartágo utrpelo ďalšie straty na ekonomike aj živej sile, hoci oneskorene vyplatené žoldy im asi po víťazstvách padli naspäť do rúk a časť nákladov sa im takto pofidérne vrátilo naspäť.
História nepozná, čo by bolo keby, ale hypoteticky: stačilo iný prístup k vyjednávaniu, trochu ľudskejší prístup z oboch strán a Rím by dnes nemusel byť večným mestom.
V podstate, vzhľadom na ďalšiu kapitolu, ani veľmi nebol.
3. Pád Večného mesta
O tisícosemsto rokov neskôr nebolo ani Kartágo ani Rím príliš vplyvným celkom. Rímska ríša už jedno milénium bola spomienkou, no paradoxne sídlo pápeža vo Vatikáne z neho robilo aspoň ako-tak miestom, ktoré ťahalo za nitky. A ani to nemalo platiť dlho. Práve v tom čase sa rozbiehala reformácia v Nemecku, čoskoro aj v Anglicku a ďalších krajinách.
V tomto čase sa talianskou pôdou prehnali armády tzv. Koňackej ligy, čo bolo voľné spojenie Frantíkov, Angličanov a niektorých talianskych vojvodstiev proti Nemcom a iným talianskym vojvodstvám, z ktorých mnohé vrátane Svätého stolca prevrátili počas vojny kabát.
Vojna trvala štyri roky (1526 – 1530) a najznámejšou udalosťou je vyplienenie Ríma jednotkami. Nemecká armáda bola síce víťazná v predchádzajúcom ťažení, ale cisár Karol V. nemal dostatočné prostriedky na jej vyplatenie. Vojsko vytiahlo na Rím...
Večné mesto bolo bránené povestnými švajčiarskymi gardami a domobranou. Švajčiarov bolo sotva dvesto a v nasledujúcich udalostiach sa preslávili tým, že drvivá väčšina z nich bola pobitá. Domobrana utrpela ťažké straty. Kostoly boli vybrakované, súkromné stavby takisto. Prostitútku rebeli navliekli do pápežského oblečenia a bola usadená na trón sv. Petra.
Pápež Klement VII. sa z hrozby vykúpil, no Mesto bolo devastované celé mesiace.
Neschopnosť platiť svoje inak víťazné vojsko malo ďalekosiahle následky až dodnes. Pádom a vyplienením Ríma sa skončila fáza vrcholnej italskej renesancie, akejsi obrody starého Ríma. Pápež Klement VII., doteraz vplyvná politická figúra, bol zrazu bezzubý. A jeho bezzubosť sa prejavila v tom, že nebol schopný dostatočne vystúpiť proti Lutherovi. Jeho vystúpenia voči Henrichovi VIII. Anglickému podmienili druhú reformáciu aj na Britských ostrovoch. Vďaka pádu politiky Vatikánu sa presadila inkvizícia, ktorá nabrala na vplyve.
História je plná paradoxov. Samotný Martin Luther sa nechal počuť, že „Kristus to zariadil tak, že cisár, ktorý prenasledoval Luthera kvôli pápežovi, zničil pápeža kvôli Lutherovi.“
A to všetko len preto, pretože pár mesiacov predtým niekto nezaplatil landsknechtom žold.
4. Nizozemsko a Španielsko
Po objavení Ameriky sa Španielsko, len čerstvo kompletne si podmaniace polostrov, stalo novou veľmocou. Neprerušovaný prílev zlata a striebra z Nového sveta, otroci, cukor, drahé drevo nové plodiny, to všetko zapĺňalo španielsku pokladnicu v takej miere, že ostatné krajiny Európy mohli len závidieť. Ale Habsburgovci neboli známi v tom čase ako niečo, čo malo v hlave filipa, takže kráľ Filip II. opakovane zbankrotoval. (Zdá sa, že Lacko K. alebo ruský cár Vladimír Vladimírovič mali v neschopnosti svoj model).
Napriek zlému hospodárstvu v čase doslova zlatého dažďa však Filip nechcel stratiť provincie na severe, ktoré podľa neho patrili jemu. Dnes tie provincie rámcovo voláme Belgicko. Nasledovalo niečo, čo jeho prežilo o celé dekády, keďže vojna trvala napokon 80 rokov.
Počas okupácie Nizozemska skrachovaný Filip nemal čím platiť svoje jednotky. Tie začali plieniť mesto Mechelen. Španielske jednotky pokrývajúce si svoj hlad po žolde vyplienili Mechelen tak kruto, že okolité mestá sa Španielom radšej ihneď vydali na milosť.
Filip asi slávil svoj triumf. Lenže Mechelenom to neskončilo, naopak, ešte len začalo.
Filipov vojvoda z Alby stavil na faktor strachu. Tzv. španielsky hnev často nasledoval aj po kapitulácii mesta, nie po jeho násilnom prebratí. Plienenia miest v Nizozemsku nasledovali rýchlo po sebe. Vojaci ukojili síce svoj hlad po peniazoch...ale priviedli Španielsko k pádu. Zdevastované provincie vystúpili proti okupantom unisono, bez ohľadu na vieru. Po Európe sa šírila nenávisť k Španielom (ako dnes proti Rusákom).
Zasa keby bolo keby: Keby Filip nebol bankrotár a mal z čoho svoje jednotky vyplatiť, španielsky hnev by nevošiel do učebníc a niektoré nizozemské provincie by asi ostali verné katolíckym veličenstvám v Granade. Nevyplatený žold viedol k prvotnému zisku a kapitulácii viacerých vzbúrených miest, no čoskoro sa dopracoval až k pádu Španielov v regióne.
Len pre info, v Nizozemsku počas niekoľkých rokov na prelome 16. a 17. storočia vypuklo nie menej ako 45 vzburám nevyplatených vojakov. Ako iste tušíte, sile armády a jej morálke to nepomohlo. Pomohlo to nepriateľovi, protestantom.
5. Bez žoldu a v gulagu
Podobné vzbury boli zjavné bežné po celú históriu vojenstva. Jeden z najzvláštnejších prípadov sa stal relatívne nedávno, v tridsiatych rokoch. Trvala dva dni a odohrala sa v škótskom meste Invergordon. Takmer pred sto rokmi pohltila svet veľká hospodárska kríza, ktorá katastrofálne postihla vládne rozpočty západných mocností. Veľká Británia nebola výnimkou. V snahe znížiť deficit sa vláda odhodlala ku kroku, ktorý by mal nasledovať aj spomínaný Lacko K. alias neschopný Fantozzi. Londýn v týchto mierových časoch vydal nariadenie okresať platy námorníkov (a iných štátnych zamestnancov) o desať percent. Nič, čo by extrémne bolelo, hoci si myslím, že bežný matróz Jeho Veličenstva asi nebol milionárom. V každom prípade bežný Jimmy musel pochopiť, že je štátnym zamestnancom AKA prísavníkom na daniach pracujúceho človeka, takže to musel chápať.
Iba žeby tu mali prsty komunisti. Tí síce NIKDY nevedia ako zarobiť a dopriať ľuďom, ale vždy zhodou okolností vyjdú na svetlo sveta tam, kde sa to niekomu inému nedarí. Tak aj tu.
Na rozdiel od vyššie uvedených prípadov, tu sa nejednalo o zastavené žoldy. Tu sa iba v časoch najväčšej hospodárskej krízy išli dočasne krátiť, a aj to nie oveľa. Komunisti medzi matrózmi to však využili k vzbure. Námorníci hrozili zničením vybavenia jednotlivých lodí.
Chvalabohu, vzbura trvala dva dni a vyriešila sa nekrvavo. Pravdepodobne sa jednalo len o civilizačný rozdiel medzi starovekým Kartágom, sadistickým vojvodom z Alby a novovekým Britským impériom plným gentlemanov. Nebyť toho, je dosť možné, že by sa aj v Škótsku jednalo o krvavý nepokoj a prehodenie výhybky dejín.
Posledný príklad má isté prepojenie aj na ďalší odstavec. Vodcami vzbúrencov v Invergordone boli dvaja matrózi, Len Wincott a Fred Copeman. Obaja boli po vzbure prepustení no neskrivil sa im na hlave vlas. Obaja vstúpili medzi komunistické rady. A dokonalým príkladom – normálne čítankovým príkladom irónie osudu – sa stali dokonalými opakmi. Wincott utiekol do ZSSR, kde sa z neho stal vysokoprofilový hosť, doslova VIP. Inými slovami, stal sa propagandistickým nástrojom v rukách Sovietov, a teda štátom platený povaľač. To mu dlho nevydržalo. Prežil obliehanie Leningradu – a následne, veľmi tesne po druhej svetovej vojne, išiel priamou cestou do gulagu. Tam pobudol jedenásť dlhých rokov ako agent Veľkej Británie, až kým ho za Chruščova neprepustili.
Fred Copeman nečakal na kaviareň v Moskve a prihlásil sa do medzinárodných légií v Španielsku (aká irónia osudu). Tam bol ťažko zranený a takmer umrel na infekciu. Je síce pravda, že sympatizoval s komunistami a dvakrát si posedel kvôli organizácii nepovolených štrajkov, ale po návšteve Moskvy pochopil, že tudy cesta nevede a s nejakým komunistom v Británii sa pobil na päste. Po tom ho Komunistická strana vyhodila.
Ako veterán zo Španielska sa pričinil o obranu Londýna počas jeho bombardovania Nemcami a neskôr dokonca dostal Rád Britského impéria ako mimoriadne zaslúžilý človek.
6. Poučenie v Rusku? Asi sotva.
Ešte mi ani nevyschol atrament na monitore ohľadom rapídne padajúcich príspevkov za podpis dobrovoľných otrokov Putina a už je tu ďalšia zvesť. Takisto nie dobrá a presne v kontexte s predchádzajúcimi kapitolami. Začnem zhrnutím.
Ruská ekonomika je v troskách. Napriek v podstate geniálnemu Putinovmu plánu outsourcovať zodpovednosť za mobilizáciu na regióny, ktoré s Ukrajinou ani nesusedia, a nechať ich zato ešte platiť z vlastného rozpočtu, plán kolabuje práve preto, že Kremľu AKA Putinovi sa na fronte nedarí. Státisíce pochcípaných vojakov, pokles daní, nedostatok pracovných síl a vysoké náklady na PHM vedú ku krachu regiónov, nedostatku nových kontraktov a ešte menšej motivácii retardovanej zložky populácie, ktorá si chce navliecť čierne plastové pyžamo niekde pri Kostantynivke.
Ale regionálny problém nie je Putinov problém, aspoň nie bezprostredne. Ale predsa je tu niečo, čo hrozí aj Puťkovi. A to je v kontexte kapitol vyššie.
Ruská federácia navrhla, aby sa decembrové žoldy vojakom vyplatili až v januári. V súlade s nadpisom minulého blogu, toto je oznam, ktorého význam a dosah ešte len pochopíme. Ak na konci roka nemá Mordor prachy ani len na výplaty svojich vojakov, podľa mňa to bude značiť, že ďalší rok buď prudko začne škrtať žoldy plošne, alebo ich bude vyplácať oneskorene a nepravidelne, dosť možné že nie len o mesiac. V Mordore je aktuálne približne 2,5 milióna členov. Vzhľadom nato, že práceschopnej populácie je v Latrinistane okolo 90.000.000, oneskorenie výplat vojakom a vojenskému personálu by značilo, že výplaty domov bude nosiť oneskorene cca 3% populácie. Nehovoriac o tom, že už teraz je obrovské množstvo obyvateľstva pred krachom (poľnohospodári, baníci v Mekerovskej oblasti, rybári, dopravcovia, zamestnanci Ozonu a Wildberries, murári atď.). Zbrojovky platia oneskorene svojim kontraktorom. Tí zasa svojim. S tým sa ráta a nerobí to dobre, no vie sa o tom.
Ale sústružník v tankovej fabrike sa nemá ako vzbúriť („Vzbúril som sa so spájkovačkov v ruke!“). Stovky tisíc vojakov bez žoldu, po vzore kartáginských žoldnierov alebo nemeckých landsknechtov v Ríme, môžu. A bude to bolieť.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Land Rover. Hoki odchádza o týždeň, medzitým mu držte palce v súťaži Duel.
P.S. Druhý Patrik, Engerau, prespal v Slavjansku. Mám od neho drsné, skutočne drsné audio. Keď zistím, ako to sem zavesiť, dám jeden ad hoc blog. Husté.