Nedostatok plynu v Európe: hrozba alebo planý poplach?

1. Zemný plyn ako večný strašiak
Minulý rok sme mali zásobníky zemného plynu naplnené o takomto čase na približne 70% kapacity. EÚ pritom nariaďuje svojim členským krajinám 90% naplnenosť pred nástupom zimy. Nariadenie mi príde ako normálne, hoci ešte normálnejšie by mi prišlo, keby to EÚ nemusela nariaďovať, pretože je to logicky v záujme každého štátu. Tak ako tak, tento rok médiá znepokojene hovoria o tom, že hrozí katastrofa, pretože aktuálne máme len 57% naplnenosti celoeurópskych zásobníkov. Je to vážne?
Nie je. Ako vždy, číslo bez kontextu je len číslo, nie fakt. Prednostne treba spomenúť to, že naša nízka aktuálna naplnenosť je preto, pretože ostatná zima bola extrémne tuhá, asi najtuhšia za toto milénium. Je logické, že keď mám trebárs po Vianociach prázdnu peňaženku, tak nie je to preto, pretože som nezamestnaný ale preto, pretože som mal abnormálne vysoké náklady. Podotýkam: neviem, aká bude zima 2026/2027, ale ak by som sa mal staviť, tak asi nebude extrémne chladná nanovo, pretože štatistika tak hovorí. V kľude môžeme prežiť zimu ako pred rokom, kedy sme ani nevedeli, že nejaká bola.
Poďalšie: máme iránsku krízu. EÚ brala plyn vo veľkej miere z Kataru. Ten je momentálne dosť intenzívne odstrihnutý od zásielok práve kvôli Trumpovi. Lenže plynu je pomerne dosť aj inde a myslím si, že nebude pre nás problém odoberať napríklad od Alžírska, Trinidadu a spol. Slovensko navyše môže ruský plyn odoberať od Mordorčanov do budúceho roku do novembra. Cez potrubia môžeme navyše odoberať plyn od Azerbajdžanu a stredoázijských krajín, ktoré ho majú habakuk. Detto USA a Kanada, odkiaľ príde vo forme LNG.
Pozrime sa aj na samotné číslo 57%. Články hovoria o tom, že to je málo. Áno, oproti potrebnej minimálnej kapacite 90% to je zhruba dve tretiny. Ale preboha, je polovica augusta, nie termín na začiatku zimy. Príde mi to ako keby niekto za mnou prišiel v polovici šichty a povedal by, že som mal vyrobiť sto kusov výrobkov a ja mám len 50. No logicky, ty vole, som tu od šiestej a ešte som ani neschlamstol desiatu, tak normu splnenú nemám.
Navyše správa takmer presne spred mesiaca: EÚ má zásobníky na 40%. To značí za mesiac aj týždeň sme navýšili zásoby o 20 percentuálnych bodov. To nie je zlé.
Poďalšie: LNG aj potrubný plyn bude prúdiť aj počas zimy. Takže v zime sa ho síce spotrebuje najviac, ale zároveň sa bude v istej miere dopĺňať. Žiadna panika prosím.
Ak si to teda zrátame, máme oproti štandardu meškanie asi mesiaca. Pokiaľ táto zima nebude rovnaká ako posledná, nebude sa diať nič extra. Ale je tu ešte jeden problém.
2. Problém ceny
Nedostatok vyšróbuje ceny plynu aj LNG nahor. Presne toto je podľa mňa dôvod, prečo sa na trhu robí panika. Keď poviem, že „plynu je nedostatok, hrozí zima,“ tak niekde v pozadí sa navýši cena komodity o nejaké to promile nahor. Urobím to stokrát a výsledkom je, že ceny sa môžu pohnúť o desiatky percent nahor, čo pri objeme suroviny zobchodovanej za týždeň môže spraviť milióny USD v niekoho vačku extra.
O ničom inom to asi nie je. Ak vieme, že slabá naplnenosť zásobníkov je pre tuhú poslednú zimu a že sa darí napĺňať pomerne slušným tempom, tak takéto správy vedú len k panike a zbytočnému napínaniu cien na burze. Preto by sme mali ostať pokojní. Žiadne pomrznutie počas tejto zimy nehrozí. Tí, čo ste pojedli všetkých škrečkov a pomrzli už v zime 2022/23 to máte zlé, to priznávam, ale my ostatní sme v poriadku. Zimy sa netreba báť. Hoci vopred hovorím, že motyka môže vystreliť a aj táto zima môže na naše plecia dopadnúť drvivo. Ale štatistika tomu nenaznačuje a ja si skôr myslím, že vlekári sa zasa budú sťažovať na nedostatok snehu a cestári budú zaskočení zimou len dvakrát za sezónu.
3. Ešte novinky zo sveta
Dnes Rusákom zhorela najväčšia prevádzka Wildberries. Stalo sa to neďaleko Moskvy a vyzerá to tak, že požiar sa ani nesnažili hasiči hasiť, pretože to zjavne nemalo zmysel. Lokalita je pomerne blízko letiska Domodedovo, jedného z troch kľúčových letísk Moskvy. Podľa mňa to dosť rozhodí aj samotnú leteckú premávku na pár dní.
Aktualizácia: Wildberries prevádzky horeli naraz dve, z toho jedna je najväčšou celkovo.
Inak sa to podarilo letkou až 600 dronov. Kyjev proti sviniam pritvrdzuje.
Aktualizácia: Moskva odstavila všetky tri letiská, nielen Domodedovo.
Ukrajinci vraj postúpili okolo Slavjanska. Priznám sa, som teraz trochu mimo týchto správ ale práve okolie „môjho“ mesta bolo jedným z najhorúcejších bojísk.
Ukrajina zničila na Kryme systém Bastion, teda raketový komplex určený na ničenie lodí. Podľa ruských vyhlásení mal byť schopný potopiť lietadlovú loď.
V Rusku sa vypredávajú staré, hrdzavé autá ako Žiguli a spol. Dôvodom je fakt, že na jedno vozidlo je miestami obmedzený objem paliva, napríklad 20 litrov. Tak si miestni kupujú od deduškov staré rachotiny, aby mali litrov 40. Ak teda PHM práve sú.
V Moskve sa po krátkom intermezze, kedy bolo paliva dosť, vrátili šóry.
Ešte vtipná vec: Ukrajina poslala v noci okolo 600 dronov na Latrinistan. Avšak Rusáci sa chvália tým, že zostrelili až 822 z nich. Asi sa niektoré reinkarnovali.
Pri zásahoch Wildberries Mordor prišiel až o vyššie desiatky tisíc pracovných miest. Podľa názorov na nete by Moskva mohla prísť až o 2 – 3% HDP len vďaka tomuto typu útokov.
Inak by ma zaujímalo, ako Kremeľ bude obhajovať svoj nárast HDP za 2026. Predpokladám, že papierovo porastie niekde na 1 – 2% a Putin sa vyhovorí, že mohli rásť viac ale nevydalo vďaka západnej podpore Ukrajiny, ale realita bude taká, že na stopro ZZmrdi tento rok zažijú citeľný prepad HDP, podľa mňa na úrovni vyšších jednotiek percent.
Rusko v rámci útoku na vojenské NATO ciele vypálilo kľúčový trh s knihami v Kyjeve.
Latrinistan presiahol podľa správ z ukrajinského genštábu už 48.000 denacifikovaných kanónov. A raketomety znova dosiahli vysoké číslo, až osem kusov. Droneri sa činia.
Zaujímavé numero: rekord ZSU v dennom ničení cieľov bol 4236 kusov. Tam patrilo čokoľvek, od otrokov cez tanky, BVP, radary alebo trebárs aj rakety s plochou dráhou letu. Nikdy som tieto čísla spolu nerátal, ale ako numero je to zaujímavé. A keď si predstavíte, že to je viac ako štyri tisícky zničených cieľov denne, tak Rusáci musia mať strašné bolesti hlavy...
Náš Patrik zmrzol na hranici. Pre nejakú chybu v dokladoch nemáme šajnu, či sa nám podarí dostať sa pre rodinu Bučarských a zaviezť humanitárku na Ukrajinu.
Mám nervy, som nasratý a nevieme čo robiť. Budem informovať, inak je ich návšteva ohrozená. Zatiaľ rátam s vašimi príspevkami pre Veroniku ako viazané. Ak by colníci tie papiere nevyriešili, tak v najhoršom prípade presmerujem prostriedky na EcoFlowy. Bučarskí musia byť na Slovensku do stredy, inak sa už vykopávok nezúčastnia.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Na EcoFlowy vrátane jedného kusa pre Vasju. Heslo: Vasja.
Ďakujem, držte Patrikovi palce.