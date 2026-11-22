1. Mother Mercury, look what they´ve done to me
Sorry za citáciu jednej z najkrajších skladieb Queenu, musel som.
Ak by nejaký dezolko zo štvrtej cenovej sa snažil dokazovať svoju praudu, že Rusko ešte stále drží hornú kartu a že Putin ešte nevytasil kolty (nepochybujem, že na Slovensku je takých ako nasratých), a že Ukrajina už melie z posledného, skúsil by som mu ukázať pár faktov.
Armáda Moskvy dnes, po 1,6 milióne vychcípaných Rusákov drží v rukách citeľne menej ukrajinského územia, ako držala týždeň po začiatku trojdňovky (aký to paradox počuť, však?), keď čiernych igelitových pyžamiek nebolo viac ako doslova pár tisíc.
Rusko už sa ani neskrýva za nejaké žvásty a otvorene bombarduje nemocnice (doteraz to tajilo), kým Ukrajina ničí rafinérie a strategické objekty doslova po desiatkach týždenne.
No a ako bonus by som dodal jedno info. Rusko je už od roku 2023 zastavené na predmestiach Časiv Jaru a nedokáže mestečko dobyť. Naopak, Ukrajina preniesla vojnu na africký kontinent, do Fínskeho zálivu a do Kaliningradskej oblasti.
Ak v tom niekto vidí ekvivalent alebo dôkaz rastúcej Moskvy a padajúceho Kyjeva, tak by sa mal postaviť za Jolanku a navštíviť s ňou profesionálneho psychiatra.
ZSU, alebo asi presnejšie HUR/SBU, útočia na Rusákov v Afrike už nejakú tú dobu. Nikto z nás nemá poňatia o počtoch ukrajinských síl na čiernom kontinente alebo ich stratách, ale rozsahy prepadov Wagnerovcov a AfrikaKorps dajú tušiť, že prinajmenšom Rusákov tam Ukrajinci a miestne berberské kmene vykántrili vyššie stovky alebo skôr nižšie tisíce. Len niekoľké najznámejšie útoky vrátane zostrelených dopravných lietadiel si vyžiadali desiatky dobrých Rusov každý. A to nerátame zničenú techniku vrátane Iljušinov a Antonovov, ak si dobre pamätám, ľahli aj nejaké helikoptéry a Suchoj 25.
Výhodou je to, že čiernopytlíkovci to majú v Afrike dobré čo sa týka maskovania.
„Toto je kto, miestny černoch?“ „Ale čoby, Rusák v plastovom pyžame.“
Teraz ZSU pridali do taktu. Rusko poslalo z Kaliningradu korvetu Merkuryj triedy Stereguščij taká loď mala kvantum munície. Práve toto sa zjavne stalo osudné, pretože loď zakotvená v prístave Benghází urobila bum. Výsledkom je detonácia munície a kompletná skaza šífu.
Merkuryj patrí k najnovším plavidlám ruskej flotily. Spustená bola na vodu až po začiatku invázie, čo značí, že obrazne jej nezaschol lak na trupe. Teraz už ani nezaschne. Bola to pomerne rýchla mašina, rýchlosť dosahovala 27 uzlov. Taký Jozef Tiso iba jeden. J
Líbya protestuje proti Ukrajine, pretože logicky sa natíska otázka, kto by akože ruskú korvetu poslal na dno. Podľa správ ju trafil letiaci dron – a ten dron sa musel zjavne odniekiaľ dostať. Fámy hovoria, že dron letel z Albánska. Hm, neviem... Je to možné, ale skôr by som si tipol vypustenie z nejakej civilnej lode sto kilometrov od Líbye. Merkuryj bol v Benghází zaparkovaný pomerne bezpečne v prístavisku niekoľko dní. Zdá sa teda, že sa mu v Afrike zapáčilo a že už odtiaľ nevypláva. No a pointa – celý náklad a asi aj komplet posádka (Stereguščij držal okolo 90 námorníkov a členov posádky) išiel do konzervy medzi šproty.
Je možné, že časť posádky alebo velenie bolo dakde na brehu, no ale podľa záberov bola explózia tak gigantická, že aj keby boli niekde neďaleko, tak tlaková vlna ich teleportovala niekam do Južnej Afriky. Loď sadla na dno, v Čiernom mori už nebolo miesto, hehe.
2. Aby ti nebolo smutno, Merkuryj
Nešťastie nechodí po ľuďoch ale po Rusoch. Neďaleko Benghází dostal pozdrav aj druhý stroj, konkrétne nákladná loď Askalon. Tam sú dokonca aj zábery zásahu zo strany morského torpéda, resp. dronu. Helikoptéra krúžiaca nad loďou pekne zachytila, ako sa dron blíži k prove a zrazu bum!, Askalon explodoval a zdá sa, že náklad išiel takisto preč. Loď mala viezť z Kaliningradu náklad munície, strojov, BVP a nákladiakov. Podľa jednej správy to malo ísť na juh Ukrajiny ruským vojakom, čo je zjavná blbosť, pretože to by z Kaliningradu previezli do Píteru a odtiaľ vlakom na juh, nie cez Stredozemné more do nebezpečných vôd Čierneho.
Ako sa zdá, loď už dovezie len šrot a pár mŕtvych námorníkov. Predpokladám, že Askalon sa nepotopil a je len vážne poškodený, no ale na druhej strane počkajme ďalšie ukrajinské torpédo ako hus klasu. Podľa mňa ani nejde o zničenie lode ako o paniku v Kremli a vymlátený náklad pre povstalcov v Líbyi – ten neposlúži ZZmrdom.
„Ty vole, kúpil som si v Jednote konzervu šprotov – a tam BVP!“
No a ako bonus: vo Fínskom zálive dostala loď Spartan šupu už včera. Dnes pre ňu doplávala loď Murman. Obe plavidlá sú na sankčnom zozname. Murman začal Spartana ťahať smerom na Mordor. Moja otázka: doplávajú tam? Odpoveď po reklame.
Update: ruská fregata Neustrašimij sprevádzala tanker v britských vodách. Aby to nemali také ľahké, obe lode sa navzájom zrazili a utrpeli škody. Proste podľudia títo Rusáci J Mimochodom, britská rozviedka zachytila rádiokomunikáciu posádky, kde sa vyhrážali, že člena posádky zoberú na helipad lode a zastrelia ho pred očami kolegov. Predpokladám, že bol ožratý alebo nevedel, ktorý gombík stlačiť v prípade núdze (ako sa volalo to tlačidlo v Černobyle?). Proste Rusáci. Ale aj tak nemám slov.
3. Kaliningrad pod paľbou
Poľská rozviedka hovorí, že ZZmrdi plánujú false flag operation v okolí Kaliningradu. Predpokladám, že by si mali prasknúť na vlastné bytovky nejakú strelu, aby z toho obvinili NATO alebo Ukrajinu alebo Radičovú.
No ale ZSU nespia a oblasť im osolili. Niečo tam poslali a celá oblasť je bez prúdu, pod paľbou PVO a v strese. Holt, mali by ste ísť do Slavjansku, páni.
4. Drobnosti zo sveta
Slavjansk dostal v posledné dni drsne na frak. Dodám videá, ale je to zlé.
Trump sa vyžíval v kritike tzv. Obamacare. V podstate sa hovorilo, že je to ekvivalent komunizmu. Napriek tomu, že suseda sme mali z USA, nepochopil som, či Obamacare je dobrým alebo zlým riešením (ak k tomu máte info, dajte prosím do komentu).
Nuž ale Trumpheimer povolil. Dôvodom je to, že demokrati mu ponúkli, že ObamaCare sa premenuje na TrumpCare. Ty vole, povedzte mu, že Ukrajina sa bude volať po novom TrumpLand a narve Zelenskému toľko zbraní, že Rusákov zapíšu do červenej knihy.
Patrik/Hoki docestoval do Poľska. Štyrikrát bol vlak zastavený kvôli ohrozeniu dronmi.
P.S.: Keďže mám tradične diskusné konto zablokované (tá, ktorej meno sa nevyslovuje a ktorá vyhrala v Nitrianskej župe, išla na Ukrajinu a bez problému sa odhodlala ísť na psychiatrické vyšetrenie, pretože samozrejme žiadne ochorenie nemá, sa činila), tak odpovedám len takto. Prečo vezieme lacné, second handové veci za pomerne vysokých nákladov na Donbas a Charkov a radšej tam neprepošleme prachy, aby si oni kúpili svoje?
Nuž, je to jednoduché. Prioritou pre nás nie sú tieto veci ale autá, ktoré nám už pár mesiacov doslova strašia na skladisku a potrebujeme ich dodať vojakom (viď prvá lastovička, Land Rover z Nových Zámkov je už v Pavlohrade). Lenže kvôli prevozným papierom sa to musí robiť s pravou rukou za ľavým uchom a dokladovať nie prevoz vozidla ale nákladu. Takže papierovo sa preváža NIEČO v aute, napríklad second handové handry alebo lieky, EcoFlow atď.
Na mieste sa prenechá auto a šofér sa vráti vlakom alebo iným autom masovo domov.
Na Ukrajine ostane vozidlo plus humanitárka, papiere sa robia dodatočne.
Takže preto zháňame veľa humanitárky/second handu, aby sme mali čo akože-dokladovať colníkom na ukrajinskej strane. Na druhej strane by bol hriech ísť s prázdnym autom. Preto povezieme balíky pre deti v sirotinci v Dnipre, EcoFlowy, lieky, turnikety a termo – no a second hand je len doplnok, nie cieľ našej cesty.
Doteraz sme to robili podobne, teda naložili sme niečo drahé a vzácne (nie Šimkovičovú) a objemovo sme to doplnili handrami. Akurát autá sme vrátili domov.
Ak sa podarí, jeden evakuátor, dve Suzuki, jeden Opel a jedno Pajero by malo ísť TAM (cieľ ešte nemáme) a dosť možné aj moje Audi tam skončí teraz (druhá hypotéza je, že Audi ešte podržíme do ďalšej akcie, trebárs v januári, aby sme mali mašinu).
No a last but not least: potrebujeme doviezť Dida Jurija a nejaké artefakty, takže na Ukrajinu potrebujeme ísť tak ako tak. Snáď som zodpovedal na otázku.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: karavána. Vďaka všetkým za pomoc.