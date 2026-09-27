O Jóbových zvestiach (Jób tvoju mať!)

1. Rýchly blog na nedeľné ráno
V Rusku sa robia ekonomické zázraky. Tesne pred prezidentskými voľbami, ktoré boli tak demokratické, prehľadné a slobodné, že som a nedúfal, že to Putin v čase katastrofy na fronte a v ekonomike vyhrá, klesli ceny PHM a zvýšila sa ponuka.
Nuž, voľby prebehli, na moje prekvapenie Chujlo vyhral (mrk mrk) a ja sa nestačím čudovať. V Rusku okamžite nastal nanovo nedostatok paliva, a to v miere, ktorá vykazuje jasný trend. Kým pred časom ste stáli niekde na čerpačke povedzme 12 hodín, čítali si knihu a snažili ste sa neprísť do konfliktu s niekým ozbrojeným, aby ste dostali svojich povedzme 30 litrov benzínu, tak teraz je aj tomu koniec. V Zabajkalskom kraji prepadol limit na PHM na púhych 15 litrov na čapovanie. Zabajkalie nie je práve okres Myjava, že ho prejdete pešo za pár hodín od Dobrovodského hradu na Javorinu. Ak idete niekde medzi dedinami, často sú to desiatky kilometrov. Ak máte starší model auta alebo tereňák, ktorý vám žerie desať litrov na sto kilometrov aj na diaľnici, tak Panebože pomáhaj. V podstate mi vychádza, že ak idete na vidieku na čerpačku a naspäť, tak miniete práve tých 15 litrov len na sem a tam. Nehovoriac o preštartovávaní a popoťahovaní na jednotke, kým sa dostanete na rad.
Paradoxne, Zabajkalie je práve ten región, kde ukrajinské sankcie dlhého doletu (zatiaľ) neplatia. V oblasti ďalej od Uralu sa nachádza niekoľko rafinérií, ale tie bližšie k samotnému pohoriu už sú trochu načechrané. Kus ďalej leží Černigovská rafka v Kemerovskej oblasti, ktorú ešte ZSU tuším nenarušili. Ešte ďalej by mali byť štyri alebo päť rafiek, pričom za Bajkalom sa môžu rátať dve z nich. Tie sú vlastne pre Ukrajincov úplne najďalej na dostrel dronmi, takže tipujem, že pokiaľ ZSU nebude mať nejaký vyslovené extra tutti frutti dron, nedá to; prípadne môžu vyskúšať nejakú sabotáž. To je zatiaľ sci-fi.
Takže Sibír má povedzme že štvoricu rafinérií, ktoré ešte neboli ani náhodou narušené. Dve sú pomerne malé na ruské pomery, dve stredne veľké. Keďže za Bajkalom žije extrémne malá porcia ZZmrdskej populácie, tieto rafky by mali dostatočne zásobovať miestnych.
Lenže ako to v Rusku chodí, prednosť má šľachta a teda Moskva a Píter.
Môj tip: ekonomika ďalekého ruského východu bude mať extrémne, extrémne obdobie počas zimy a tipujem, že tam budú enormné nepokoje a asi aj mŕtvi (pre zrážky a nehody).
Ešte jedna novinka: pokrytie dopytu padlo v Bezbenzinistane zo 70 na 65%. Moje čísla o sedemdesiatich percentách boli tuším z prelomu augusta a septembra. Jeden mesiac, mínus 5% ponuky. Ach ten pokrok, kde sa to zastaví?
Ešte update: Rusko má posledných 5 nezasiahnutých rafinérií z pôvodných 32.
2. Ekonomické problémy Mordoru
Ukrajina zasiahla počas troch mesiacov niekde cez 200 lodí, ktoré Mordor používal na vývoz obilia a pod. Prakticky sa Rusku uzavrelo Čierne a Azovské more, čím sa katastrofálne prerušil jeden z kľúčových odbytových koridorov pre jednu z kľúčových moskaľských komodít.
O blížiacom sa krachu juhoruských farmárov som písal viackrát. Teraz sa Rusko uchýlilo k náhradnému kroku, ktorý by som označil ako dokonale zúfalý. Moskva sa rozhodla ťažko skúšaným poľnohospodárom pomôcť a začala obilie voziť do Murmanských terminálov.
Lenže... Murmansk je najsevernejším prístavom európskej časti Ruska, ktorý ešte za niečo stojí. Kľúčová obilnica Mordoru je juh, napríklad Krasnodarský alebo Rostovský kraj. Odberatelia ruskej pšenice a kukurice sú takisto na juhu, napríklad Egypt. Ak teda príde ako dobrý nápad v najväčšej krajine sveta voziť zbožie z ďalekého juhu na ďaleký sever, tam to naložiť na loď a vyložiť niekde hlboko na juhu, tak good luck.
Mimochodom, podľa AI (Bojničan, výstup z AI som zvládol do jednej myšlienky, ber si príklad!) je priemerná kapacita nákladného vlaku slúžiaceho na prevoz obilia 10 – 11.000 ton, teda okolo 110 – 140 vagónov. Aby Mordor splnil svoj dlhodobý priemer, musel by na svoj plnohodnotný export vyčleniť 5.000 lokomotív a okolo 500.000 – 600.000 vagónov. (pre menej mozgovo evolvovaných, samozrejme že sa vlak môže točiť sem a tam, netreba rátať s jednorazovými cestami na mašinu). A teraz tá zaujímavejšia časť.
Rusko už teraz má problém s lokomotívami aj vagónmi. Najmä ložiská sú pre nich problém, keďže sankcie ich tradične posilňujú. Druhou vecou je nedostatok koľají na sever. Murmansk nie je práve bohato osídlená aglomerácia. Ak teda máte do prístavu jedinú linku, tak to značí, že pri sto percentách vývozu cez toto miesto by ste potrebovali preložiť zhruba 1 vlakov denne len čo sa týka obilia. Nemám šajnu, aká kapacita prístavu je (má 13 kotvísk, ale to nebude asi vyčlenené výlučne na obilné lode), no mám tušáka, že sa tomuto nepriblíži ani náhodou. A nechcem byť kuvikom, ale Murmansk je na dostrel od Ukrajiny...
Inak lodná doprava je extrémne lacná. Plechovka piva sa svojho času na dráhe Európa – ďaleký východ predražila o 50 centov, čo je moucha. Ale naskladnenie miliónov ton obilia pri Krasnodare na vlak, presun niekam za polárny kruh, naloženie na obilnú loď a následné vylodenie o tisícky kilometrov ďalej asi afrických, nie práve bonitných zákazníkov nepoteší.
Pri tejto téme ešte ostaneme. Krasnodarský kraj vyčlenil až miliardu USD na podporu drobných farmárov. Navrhuje sa ročné moratórium na bankrot farmárov.
Minulý blog som písal o zlej podpore Ruska, nesprávnym smerom. Teraz sa to obrátilo a vyzerá to tak, že dotácie a nízkoúrokové pôžičky (0,1%!!) im trochu nechajú vydýchnuť.
Ale je tu jedno ALE. Toto je preklenutie nie na základe napríklad sucha, teda jednorazového problému z pomerne plného rozpočtu, ale v rozvrátenom budgete, počas vojny, keď nemáte dostatok pracovných síl, je sucho, nemáte dobré osivá, ruská ekonomika trpí rovnako ruská nákupná sila, a navyše nemáte PHM. A bonus: NIČ z toho sa budúci rok nezmení.
Takže nechcem to podceňovať, ale toto je iba veľmi, veľmi malý padák.
Pointa: Ministerstvo ekonomického rozvoja Latrinistanu povedalo na moratórium NIE.
Jóbove zvesti ešte nekončia. Elvíra Nabiullina oznámila, že Centrálna banka má „isté ťažkosti“ pri reštrukturalizácii úverov drobných podnikateľov, ktorí prišli o svoj tovar v táboráku menom Wildberries. Údajne je nejaký problém s „dokumentami.“
Predaje nehnuteľností v Moskve august 25 versus august 26 prepadol o necelú polovicu. Keď predaje v samotnej stolici Latrinistanu (dobré slovné spojenie, nie?) padajú takto gigantickým spôsobom, tak nie je dokonalejší indikátor, že Rusko je v sračke.
Vlastne je. Lepším je len to, že Putin povie, že všetko je v poriadku.
Naopak, o necelú polovicu narástol počet ruských developerov, ktorí Y2Y skrachovali.
Väčšie a menšie polovice dnes vládnu informáciám. Oneskorenia vyplácania miezd v Mordore sa medziročne navýšilo takmer polovicu, medzimesačne o 20%. Malý postreh: ak je nárast medzi rokmi o polovicu, máte v ekonomike jasnú krízu. Ak medzimesačne máte nárast o jednu pätinu (rozumej: za tridsať dní), neviem to pomenovať. Supekríza?
Ihneď po demokratických voľbách Rusko plánuje zaviesť vyššie dane. Medzi návrhmi je napríklad navýšenie DPH na nákupy zo zahraničných online obchodov. Keďže tie domáce, napríklad Wildberries a Ozone pekne horia, je mi dosť zvláštne, že idete prepad v ponuke v ťažko skúšanej ekonomike vyriešiť tým, že ponuku ešte okrešete extra daňami.
No ale Putin je Putin, takže tento 5D šachista, podobne ako Lacko K. na Slovensku, pravdepodobne nevidí ďalej ako od nosa (a nie je to práve Cyrano z Bergeracu).
Medzi návrhmi je ešte trojnásobné (!!!) zdanenie živnostníkov, hoci to vyzerá tak, že to nebude plošne ale na niektoré typy živností (nepodarilo sa mi zistiť presnejšie).
3. Drobnosti zo sveta
Rusko údajne stratilo ďalší stíhací bombardér Suchoj 24.
Afghánci a Pakistanci znovu začali spolu bojovať. Ako vždy, náboženstvo mieru, islam.
Jedným z najlepších ukazovateľov ekonomického poklesu v krajine je prepad osvetlenia nočnej oblohy. Viď Severná a Južná Kórea alebo rozdiely medzi osvetlením pred krízou a počas nej. Tento ukazovateľ inak ukazuje aj falošné čísla rastu v Číne, ale o tom bude iný blog. Aktuálne čísla ukazujú, že v Rusku prepadol tento ukazovateľ o 4% Y2Y.
Rusko a Putin odmietli myšlienku jesennej mobilizácie od júna až 18x. Takže je to isté.
Ruskí velitelia sa vyjadrili, že sa obávajú prelomu frontu kvôli katastrofe na poli so zásobovaním. Mimochodom, aj elitná ruská dronová jednotka Rubikon, o ktorej sa aj v Slavjansku vyjadrovali Ukrajinci s uznaním, hlási problémy.
Pre doplnenie: bol som prekvapený, že Rubikon má len okolo 1300 členov.
Ukrajinské sily pokračujú v pomalom postupe okolo Lymanu.
Myslel som, že tento týždeň už bude Donio. Pre technickú chybu (neviem rátať) sa doplnenie tlačív oneskorilo. Bude asi v utorok, ak všetko bude OK.
Zatiaľ zbierka na Izjum pokračuje. Heslo: Izjum.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Poznámka: niekto nám poslal práve 40 káv, ale nenapísal kontakt (Giorgio). Náš Kyrylo a spol. majú pre všetkých väčších donátov jaščyky na muníciu, ale potrebuje kontakty.
A kombinácia dobrej a milej správy. Slovensko ako Bananistan II. sa konečne zbadalo a zrušilo ban na darovanie krvi pre tých, čo navštívili Ukrajinu. Doteraz bola polročná výluka.
Teraz konečne dali klauzulu, že pri krajinách nad 1% výskytu HIV bude podmienené darovanie tým, že ste nemali sex, nebrali ste drogy, nemali ste tam operácie a neudržovali ste užšie kontakty s domorodou populáciou (!). Neviem, čo sú to užšie vzťahy, no, pár pív sme mali a pár babám som daroval ševróniky, takže asi som klauzuly splnil. Po dlhej dobe som teda daroval neznámemu príjemcovi moju drahú a vzácnu krv (A+, keby niekto chcel).
Bolo to štyridsiaty krát a teda formálne mám už nielen zlatú žilu ale aj plaketu.
No a znova jeden z milých „Nie ste náhodou ten bloger“ momentov. Vedľa mňa sedel chalan v mojom veku a presne toto sa ma opýtal. Takže pozdravujem Petra, daroval som mu ševrónik jednotky Alkatraz (kam patrí Ryžyj) a hodili sme dobrý pokec. Díky, Peťo, vidíme sa dakedy na Šútovských vodopádoch!
Pozdravujem všetkých a vďaka za podporu vojakov.
Ešte jedna (možno) dobrá správa: Kyrylova jednotka našla na bojisku a odložila pre nás nejaký novší typ ruského automatu Kalašnikov (AK-103???). Je to samozrejme výbuchom rozmlátená ruina, ktorej jediná použiteľná vec bude ruka originálneho vojaka ako krmivo pre psa. Napriek tomu by nám ju chceli venovať, ak teda UA Ministerstvá a Šukaj Colštok povolia prevoz cez hranice (čo vôbec nie je isté). Ale za pokus to stojí.
Držte nám palce. A pamätajte: heslo Izjum.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa