O negatívnej genocíde, patologickom antisemitizme a oxymoronoch z Gazy

Na sme.sk sa objavil ďalší článok z dielne patologického antisemitu Foltýna. Jeho argumentačné schopnosti sú nevalné, preto ako dôkaz svojho tvrdenia, že Netanjahu vedel o pripravovanom útoku siedmeho októbra odpovie slovom „kozliatka,“ a aby toho nebolo málo, tak veľmi trápne, podobne ako Messier Chien AKA Droppa diskutuje pod vlastným blogom s diskusným profilom v tretej osobe. Už to samo je psychiatria, ale blog o Izraeli a Palestíne plánujem dlhodobo, takže mi to nalialo vodu na mlyn.
1. Najväčší trpaslík a najrýchlejšie hodinky po Gazansky
Existuje slovo oxymoron. Značí to niečo, čo si samo sebe protirečí. Ako si čitateľ domyslel, sú to tie dva príklady v nadpise, alebo napríklad svetlá temnota, fungujúca bieda alebo inteligentný volič hnutia Republika. Samo o sebe sa to vylučuje.
V istej miere by sa to dalo použiť aj v dvoch prípadoch týkajúcich sa Gazy. Jedným je palestínsky národ. Národ podľa definície je spoločenstvo ľudí, ktoré spája spoločné územie, kultúra, hospodársky život a JAZYK. Preskočme v rámci definície hospodársky život, pretože nie som si úplne istý, či tomu rozumiem (priznám sa: nenapadá mi reálny príklad). Ale dotknime sa zvyšku, teda jazyka, územia a kultúry. Ak si znova odmyslíme fakt, že jeden národ môže žiť na viacerých územiach (Arabi, Židia), zostáva kultúra a jazyk.
No a tu je v prípade Palestínskeho národa kameň úrazu: oni nemajú svoj jazyk a svoju kultúru, ktoré by bolo odlišné od arabského jazyka a kultúry. Iste, Arabi žijú od Maghribu až po Irán, takže rozhodne ich jednotlivé podcelky sú v istej miere odlišné rovnako, ako obyvateľ Záhoria má v istej miere iný dialekt, iné zvyky a iný kroj ako obyvateľ Sniny. Ale ani tieto malé rozdiely zo Záhoráka a Rusnáka zo Sniny nerobí iné národy. Mimochodom, vedci dodnes často vedú polemiky, či Rusíni alebo Aromani sú iné národy alebo len národnosti; ak by som sa mohol staviť, je to podľa nastavenia kritérií a teda nie úplne vedecky dokázateľné.
Späť k pásme Gazy a Palestíne som písal svojho času dosť blogov a nebudem ich opakovať. Ale k čomu sa chcem vyjadriť po troch rokov od útoku na Izrael: neexistuje palestínsky národ. Toto je novotvar, ktorý začala svetová ľavica a Arabi používať pred pár dekádami, aby odtrhli od X-stomiliónového arabského národa pár miliónov obyvateľov arabského pôvodu od Izraela, aby sa zmazala hanebná neschopnosť mnohonásobne početnejších Arabov Židovský štát dostať na kolená. Namiesto priznania si toho, že negramotní a nesúdržní Arabi (myslím ako celok, takže áno, generalizujem) nevedia nič, vymyslel sa utláčaný palestínsky národ, ktorý nemal silu nato, aby Židom odolával. Asi ako keby si teraz východonemecká AfD vymyslela, že Osteri (môj ad hoc terminus technicus pre východných Nemcov) sú iným národom, ktorý pod jarmom západonemeckých firiem volá po slobode. Nonsens. Ale historicky nájdeme niekoľko brutálnych hovadín, ktoré sú tak očividné, až im verejnosť verí. A palestínsky národ je jednou z nich. Pokiaľ sa toto označenie bude používať verejne a nedostane sa do zoznamu bizarností ako Yetti alebo Lochnesska, tak bude zle.
Teraz k územiu Palestíny (toto označenie je OK, pretože je to historický koncept od Rímskej ríše a siaha ešte k predindoeurópskym Pelešetom teda Filištíncom, čo len tak mimochodom bol národ alebo kmeň absolútne mimo dnešných Arabov/Semitov). Palestína v dnešnom ponímaní je umelo vytvorený celok, ktorý nemal historický precedens. Provincia Palestína (ale aj Judea) bola v iných hraniciach a tá spoločná bola akurát pozdĺž mora. Pred sto rokmi tu bola Osmanská turecká ríša s multinárodnostným zložením, mimo iné Arabmi (pozor, žiadni Palestínčania neboli vtedy známi) a Židmi. Potom Britská správa. Potom mal vzniknúť dvojštát Židov a Arabov, ktorí Arabi (stále svet nepoznal pojem Palestínčan) odmietli. Nastalo viac ako polstoročie vojen, v ktorých Arabi (stále Palestínčania ninčen) zakaždým prehrali, často stratiac nielen techniku a ľudské životy, ale aj časť svojho územia. Nie vždy sa im toto územie vrátilo, ale aby som si zastal Izrael, niekedy, keď prestali vystrkovať rožky, áno.
No a dostávame sa k Palestíne, teda územiu, ktorý dnes obýva pseudoPalestínsky národ (a len pre potreby tohto blogu ho budem nerád ale predsa používať aj ja).
Ten sa skladá z dvoch rôznych častí, teda Západného brehu Jordánu a samotného Pásma Gazy. Ak si niekto myslí, že Palestínčania sú nejakým kompaktným národom, tak už len politické zloženie oboch celkov mu napľuje do ksichtu. Kým na ZBJ vládne už asi dve dekády kedysi radikálne, no teraz umiernené hnutie Fatah bývalého teroristu a z mne neznámeho dôvodu nositeľa Nobelovej ceny za mier Jásira Arafata, v Gaze, teda západnejšej časti a dnes vlastne len jednej aglomerácie na hranici s Egyptom drží opraty hnutie Hamas. Gaza má niekoľko parciálnych výhod a jednu gigantickú nevýhodu. Výhodami sú poloha v cípe Stredozemného mora, blízkosť Egypta, jedny z najväčších ložísk mramoru na Zemi ako aj značné a prednedávnom objavené ložiská plynu a ak sa nemýlim, aj ropy. Obyvateľstvo Gazy je slovami každého tupého socialistu natesnené v ghette ako nikde na planéte. Slovami každého príčetného človeka, jedná sa o de facto veľkomesto ako každé iné. Veľkomestá z logiky veci neprosperujú vďaka poľnohospodárskej pôde, rovnako ako miniveľkomesto typu Bratislava asi nemú vo svojom intraviláne desaťtisíce hektárov obilia, zemiakov a stovky svinských fariem, hydinární a mliekarní, takže je závislá na importe z iných regiónov. Za tieto produkty platí peniazmi, ktoré má z iných sektorov, trebárs služieb, cestovného ruchu, priemyslu, daní (štátni zamestnanci) a podobne. Funguje to takto stáročia a po celom svete.
Ale Gaza takto nefunguje a hospodárstvo jednoducho nešľape. Dôvod je tentokrát jediný: HAMAS. Práve Hamas je JEDINOU príčinou toho, prečo potenciálne bohatá krajina/územie patrilo k dlhodobo k najchudobnejším na okolí, neschopným žiť inak ako Cigáni v Letanovskom Mlyne, teda z dávok zahraničia, ktoré sa namiesto rumu a fetu ako v na Spiši premieňajú na rakety, výbušniny, teror a výplaty vdovám a matkám mučeníkov.
Opakujem aj pre slaboduchých/socialistov/Foltýna: biedou pásma Gazy je Hamas, nie Židia.
Ak by si niekto myslel, že Židia Arabov/Plastelíncov terorizujú, nech si pozrú etnické zloženie toho, čo označujeme ako Židovský štát (Izrael). Ani nie traja zo štyroch sú Židia. Viac ako jeden zo štyroch je niekto iný, ale prevažne Arab/Plastelínec.
Naproti tomu v arabskej časti VBJ žije NULA Židov a prakticky len Arabi.
V pásme Gazy presne to isté. NULA Židov. Ich životnosť by bola v minútach. Porovnajme si desaťmiliónový Izrael, kde žije viac ako 2.000.00 Arabov. Ich priemerný vek dožitia presahuje 80 rokov, takže je zjavné, že ich nikto nevraždí a neprebieha tu genocída. Naproti tomu v Gaze, v tej krásnej, slobodnej Gaze, ktorej zlí Židia nedovolia dýchať a kde musí vládnuť Hamas, je to v podstate o desať až dvadsať rokov menej (čísla spred 7. októbra).
Ak vám to ešte ani teraz netrkne, tak navštívte psychiatra.
A tu sa dostávame k druhému paradoxu. Jedná sa o oxymoron „palestínska genocída.“
2. Čo je to tá genocída?
Znova si pomôžem internetmi. Genocída je zámerný kriminálny čin, ktorého cieľom je čiastočne alebo úplne zničiť skupinu ľudí na základe národnosti, náboženstva alebo rasy. Keďže Židia aj Arabi sú tá istá rasa a dokonca aj jazyková skupina (Semiti), tak toto odpadá úplne a ostávajú náboženstvo a etnikum/národ. A tu je znova kameň úrazu: Židia Arabov nevyvražďujú, pretože u nich doma ich žije štvrtina obyvateľov Izraela, žijú tam dlhodobo, ich počet rastie, majú všetky práva, politické strany atď. Teda DOKONALÝ opak toho, čo by mali Židia v pásme Gazy, keby tam nejakí žili. Čo nežijú, ale to asi nie je genocída...
Prejdime teda na potieranie Gazanov ako etnika na jednom území. Gaza má výmeru porovnateľnú s mestom Bratislava, teda 365 km2 plochy. Tak počas okupácie pásma Gazy Egyptom na prelome 50./60. rokov, tak aj teraz majú miestni obyvatelia pomerne slabú možnosť cestovať za prácou alebo školami (značným prílevom kapitálu svojho času boli pracovné miesta v nenávidenom Izraeli, ale pomerne málo v arabských krajinách).
Ak by som to teda trochu prehnal, pásmo zeme o veľkosti 40 x 6 kilometrov je na dostrel od izraelských hraníc a teda niečo, čo IDF by mohli považovať za strelnicu, keby chceli. Keby chceli. To je tá podstatná vec, ktorú treba spomenúť pri téme palestínska genocída.
Dostrel dnešných kanónov je viac ako 40 km. To značí, že pásmo Gazy prestrelí Izrael hravo tak, že granát dopadne do Egypta. Na šírku to je prakticky na dostrel mínometu. Izrael má jedno z najsilnejších letectiev planéty, nevraviac o raketometoch alebo flotile. V hustej zástavbe pobrežnej aglomerácie je likvidácia takéhoto celku otázkou dní, možno týždňa. Dom po dome by IDF ničili čokoľvek, strieľajúc, čo sa pohne. Prostriedky nato majú.
Presne toto by bolo to, čo by som považoval ako genocídu. Genocída Židov, trebárs Varšavské ghetto, bola presne o tomto istom. Genocída Arménov podobne, hoci menej deštrukčne. Genocída Čečencov alebo Tatárov takisto. Preberte miestnu populáciu, naložte ju do dobytčákov a poďme na Sibír alebo niekam do púšte, kde bude odsúdená na pomalú, istú a bolestivú smrť. A presne toto Izrael nerobí. Opakujem aj pre mentálne poslabších: Presne toto Izrael nerobí a nikdy nerobil. Foltýn, nemám naivnú predstavu, že si ako patologický klamár a antisemita pochopil. Nemáš nato.
3. Po siedmom októbri a dnes
Palestína sa nikdy nemala dobre ako priemerná krajina, kam prúdia ročne miliardy dolárov pomoci – áno, pretože Hamas. Totálny úpadok ale nastal až po siedmom októbri 2023, teda zhruba pred tromi rokmi. Iránom (a zjavne aj Ruskom) kryté komandá samovražedných atentátnikov a hrdlorezov s neskrývanými sympatiami na strane každej teroristickej organizácie planéty, do ultrapravice po ultraľavicu, vtrhli na festival a do vidieckej krajiny a vyvraždili viac ako 1000 miestnych, často ani nie etnických Židov alebo obyvateľov Izraelu. Svet zaplavili zábery tancujúcich obyvateľov Gazy.
Teraz môj názor: Izrael mal s Gazou a jej velením nekonečnú trpezlivosť. Nebyť tohto vredu Blízkeho východu, tak by celé okolie prosperovalo. Nie je problémom Židov, že existuje nejaké zjavne a bezpochyby teroristické hnutie, ktoré ako rukojemníkov drží trojmiliónové pásmo a že miestna populácia namiesto zbavenia sa hamaského jarma brojí proti Židom. Byť tak ja na čele Izraela, operáciu proti Hamasu po siedmom októbri vediem oveľa, oveľa krutejšie a brutálnejšie, vrátane ZHN na ťažko opevnené ciele typu tunely a podobne. Ale ja nie som vo vedení IDF, takže prejdime k faktom.
Za tri roky odpovede Židov zahynulo 76.000 ľudí. Podotýkam: tieto oficiálne papagájované čísla NIKDY NIKTO neoveril, takže veríme slepo len číslam samosprávy Gazy AKA Hamasu. Ak by ste sa pýtali na historický precedens, tak niečo podobné dokazovali Hitlerove orgány Medzinárodnému červenému krížu v prípade koncentrákov. Nie realitu, ale nejakú navoňanú alternatívnu realitu. Ozaj, všimli ste si ten istý prístup v prípade rusko-ukrajinskej vojny? Je tam zaujímavý trend, kedy v prípade ruského „dobytia“ nejakého územia je zisk VŽDY nafúknutý, ale pri ústupe VŽDY podcenený.
Ako asi riešia orgány Hamasu straty v Gaze si každý príčetný človek okrem Foltýna domyslí.
Nemáme jediný zdroj, koľko je reálne číslo. Nevieme, koľko z mŕtvych boli bojovníci alebo úradníci Hamasu a koľko ich rodinní príslušníci (ja ale nepovažujem napríklad dieťa nejakého Ibrahima opásaného výbušninou za civilný cieľ, sorry ale nie). Nikto dokonca ani nevie, koľko zo strát tvoria miestni ľudia, ktorých popravil samotný Hamas. Nikto dokonca ani len nevie, či do štatistík neboli zarátané bežné straty, napríklad babička alebo niekto, kto dlhodobo trpel rakovinou. Keby som magorovi typu Foltýn povedal „nedotýkať sa zábradlia, je čerstvo natreté,“ tak by sa ho okamžite dotkol, aby sa o tom presvedčil. Keď exotovi jeho rangu poviem, že teroristický spolok žijúci zo súcitu na Západe a patologicky klamúci celému svetu povedal, že tu za X času na tomto mieste umrelo XYZ tisíc ľudí, tak iba tupo prikývne.
A teraz poďme trochu k faktom. Sú zaujímavé.
4. Trochu štatistiky
Voľne zopakujem definíciu genocídy. Jedná sa o zámerné vyhladzovanie nejakej menšiny. Rozoberme si to na drobné. Vyhladzovanie už z titulu logiky vedie k poklesu onej menšiny. Genocída Ukrajincov viedla k prepadu tejto menšiny v tridsiatich rokoch, za Stalina. Vyhladzovanie Židov v Európe za Hitlera viedla takmer v vymretiu národa na kontinente, nerátajúc krajiny, kde WWII nebola alebo nebola tak ťažká. Genocída Arménov viedla k prepadu početnosti národa, z ktorého sa (aj vďaka Rusom) spamätovávali celé dekády. Počas kolonizácie Amerík poznáme desiatky prípadov, kedy nejaký indiánsky kmeň prepadol z tisícok alebo dokonca desiatok tisícok na zlomky týchto čísiel či dokonca vymrel. A genocída Palestíncov? Hm, toto je práve ten oxymoron. Jedná sa o jedinú genocídu histórie, kedy sa za tri roky tejto systematickej činnosti ich počet celkom zvesela navýšil.
Palestína ako taká sa skladá z dvoch spomínaných celkov, Západného brehu Jordánu a pásma Gazy. Pozrime si ich spoločnú populáciu pred siedmym októbrom.
5.305.000, rok 2022. Teda niečo menej ako dnešné Slovensko.
Akú zmenu teda zapríčinila oná zlá židovská genocída Palestínskeho národa? Žeby ich teraz žilo necelých päť miliónov? Alebo len štyri? Nebodaj len polovica, teda dva a pol? Alebo vymreli úplne ako pri genocíde Helvétov Cézarom?
Po troch rokoch genocídy ich je 5.700.000. Zvláštne, nie? Foltýn, teba sa pýtam obzvlášť, ty nižšia forma inteligencie. Je záhada, ako po tisíc dvesto dňoch vyvražďovania môže byť z päťmiliónové národa menšieho ako Slovensko niečo väčšie ako Slovensko (populácia našej krajiny je aktuálne 5.403.000, jún 2026). Au...
Len pre doplnenie uvediem, že KAŽDÝ rok od roku 2022, vrátane toho osudného nasledujúceho a prvého roku po ňom, populácia celej Palestíny rástla o stotisíc obyvateľov. Pri extrémnom prípade, napríklad pri potkanoch alebo divých sviniach, si viem predstaviť, že v jeden rok nejaká udalosť, napríklad mor alebo masívny odstrel, zredukuje populáciu trebárs na polovicu. Pri ich pôrodnosti sa ale za tri roky zotaví a z jednej preživšej krysy/prasnice bude o tri roky desať ďalších. OK. Ale ani palestínska žena nedokáže prežiť holocaust a za tri roky nahádzať X malých parchantov. Takže ani medzi rokmi 2022 – 2023 nevidíme prepad. Ani rok nato. Vždy plus stotisíc malých Arabov.
Ja teda neviem. Niečo mi na tejto genocíde nevychádza...
Poďme radšej k iným štatistikám ako pôrodnosť. Čo tak priemerný vek?
Ak by Izrael hlušil populáciu krista krížom, vychádzalo by mi, že sa priemerný vek posunie niektorým smerom. Napríklad nacisti vyvražďovali najprv starých ľudí a deti, potom vyčerpanú pracujúcu vekovú triedu. Iste, nemáme presné štatistiky z WWII, ale nejako by sa to tam rozhodne pohlo nahor alebo nadol, podľa rokov. Čo ku Gaze?
V roku 2022 bol medián 19,6 roka. Rok nato 19,8. Potom 19,9 roka. Potom 20,1 a teraz 20,3 roka. Keď si zarátame, že každý z nás každý rok zostarne presne o jediný rok, tak ja tam genocídu nevidím a štatistika je takmer dokonale zhodná.
Čo tak plodnosť, teda počet detí na matku? V roku 2022 je to 3,38, potom postupne 3,31, 3,25, 3,19 a 3,13. Prirodzený pokles, hoci menší ako niekde v Afrike alebo JV Ázii. Ak by tu prebiehala genocída, tak by plodnosť klesla dakde k nule. Ale ona je rovnaká. Haluz, však?
A čo tak hustota? Pásmo Gazy sa nezmenšilo ani o kilometer štvorcový, takže je to extrémne jednoduchá matematika, žiadne integrály ;)
V roku 2022 to bolo 881 obyv./km2. Potom 899 (teda rast/zahustenie). Potom 913, potom 919 a dnes 946 obyvateľa na štvorec. Genocída ako prasa, čo?
Ak by sme si pozreli hustotu zaľudnenia na Ukrajine dakedy za Stalina, mali by sme tam prepad v každom jednom jedinom riadku. Tu nemáme v ŽIADNOM.
Mimochodom, Palestína kraľovala v rebríčku najľudnatejších krajín sveta na 119 prvom mieste. Dnes je na 121 mieste. Ale pozor, to nie je prepad kvôli genocíde (opakujem,, populácia dosť skokovo narástla o cca 5-6%), ale preto, pretože ju predbehli (podľa Wikipédie ale je k dnešnému roku 118-a a teda postúpila nahor zo 119. miesta).
Dokonca aj ak by sme sa ako v Novom zákone bavili o infanticíde, tak aj to by bola jedna z bizarných no predsa len reálnych možností. To by ale vystrelila úmrtnosť detí, nie? Ako je na tom Palestína? Nuž, deti do piatich rokov života majú šancu 1,25% nedožiť sa ďalšieho veku. Zhruba raz takú ako deti na Slovensku alebo USA.
Ale palestínska detská mortalita je podobná ako v Kolumbii, Mexiku, Bahamách alebo v neďalekom Jordánsku. Dokonca nižšia ako v európskom Moldavsku.
Z matematiky som bol skutočne slabý. Ale ako rátam, tak rátam, mne to na genocídu Palestíncov od roku 2023 nevychádza podľa ŽIADNEHO kritéria.
Ale je pravda, že nie som retardovaným ľavičiarom, náckom ani rovnako postihnutým Foltýnom. Ale v každom z prípadov to je neliečiteľné.
Vysvetlivky na záver: údaje som bral z rôznych ročníkov Wikipédie a Worldometrie. https://www.worldometers.info/world-population/state-of-palestine-population/
Preto niekde sú viazané na aktuálny dátum, niekde historické, niekde síce tohtoročné ale trebárs zo začiatku alebo polovice roku 2026.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Zbierka na Izjumských vojakov, najmä na autá a termooblečenie.
Heslo: Izjum.
Vďaka všetkým, ktorí sa mi včera ozvali s autolekárničkami, autami, súčiastkami a oblečením. Veľmi si to vážime. A ešte stále nemáme jasné, akým autom pôjdeme tam a naspäť. Ak viete o dodávke, prosím, skúste nejaké odporúčanie. Díkes.
Johny plus team.