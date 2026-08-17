O ochľastanom Putinovi a Štrbskom trojuholníku

1. Útok na Samaru
Zbrojné sily Ukrajiny previedli v podstate ani nie tak masívny útok na jedno z kľúčových ruských zariadení, ako skôr dosť bolestivý. Malé intro vopred.
Západ začal budovať svoje systémy GPS už nejaký ten piatok dozadu. USA ako aj EÚ mali svoje systémy od konca 70 rokov, kým ZSSR začal Glonass budovať o trochu neskôr. Prinajmenšom GPS je tak rozšírený, že bežný človek sa už s ním zžil. Glonass bol menej presný a pokiaľ dolujem z pamäti, svojho času, možno desať rokov naspäť, boli s ním nejaké problémy. Dnes je tuším tretia generácia družíc a s údajmi z tohto systému pracujú aj západné, čínske a kórejské mobilné telefóny, rovnako ako s GPS.
Počet družíc je v desiatkach a Rusko má na svojom území cca 13 staníc na pracovanie s údajmi z tejto konštelácie satelitov, od európskych hraníc po Ussurijsk.
Na druhej strane, Rusko sa snaží dohnať Západ aj v systéme Starlink. Ich Rassvet by mal byť spôsobilý do budúceho roku, ale už teraz má Mordor niekoľko úspešných štartov s jednotkami zariadení v každom z nich. Moskva plánovala vypustiť vyššie stovky satelitov do roku 2030 – čo ale podľa mňa nedá. Jedným z dôvodov je Ukrajina.
Pre ruské vojská bolo kľúčovým použitie komunikácie cez americký Starlink. Keďže Elon pred pol rokom systém na území Ruska vypol, ZZmrdi došli o svoju výhodu. Práve vtedy sa ich postup prakticky zastavil a Rusáci hlásili ťažké straty s nízkou mierou dobytia ukrajinského územia. Pre Kremeľ to bola ťažká rana. Samozrejme začal tlačiť na Rassvet.
Tento systém podľa mňa bude mať význam od istého počtu družíc. Nemám o tejto téme šajnu, ale podľa mňa mať na orbite pár kusov zariadení je pre systém nič, asi ako keď máte len dve kolesá na aute. Na plnú funkciu to nestačí, no vy proste musíte do systému liať strašné prachy od začiatku a dúfať, že vám nosné rakety nezhoria na Bajkonure alebo družiciam sa nezablokujú solárne panely. Až v bode X bude systém plne funkčný.
To dáva Ukrajine okno. Proces sa dá sabotovať tak, že vymlátite Rusákom fabriky, zničíte nejakým spôsobom nosnú raketu priamo na rampe, prípadne nájdete spôsob, ako satelity zostreľovať z obežnej dráhy. Čo ale nedokáže hocikto.
Zostreľovanie satelitov je brané ako vojnový akt. Inými slovami by sa dačo také považovať za vyhlásenie vojny. Čo zasa Ukrajina má na háku, pretože vo vojne je. Lenže Kyjev zatiaľ nemá antirakety tohto typu. To zasa nevadí, pretože dokázateľne na dačom podobnom pracuje.
Ak sa Moskve podarí dotiahnuť na orbit kvantá rakiet, aj pre Ukrajinu to bude problém. Antiraketa tohto typu nebude lacná záležitosť, takže zničiť celú spektrum družíc by stálo majland. Na druhej strane by to malo nesporné výhody (a hypoteticky by to mohol cvakať Západ) pre celé NATO a EÚ, nielen pre Ukrajinu.
V prvom rade vymlátenie týchto družíc Rassvet by mohlo byť rýchlejšie ako ruská schopnosť ch dopravovať na orbit a vyrábať ich. Ak vyštrbíte niekoľko z nich, stavím sa, že Rusom to nepomôže v celkovej funkcii. Môžete z auta vybrať autorádio alebo polovicu sedačiek, no auto ako také bude fungovať stále dobre. Vyberte zo vzájomne komunikujúcej, nonstop monitorujúcej siete desiatok alebo stoviek družíc pár kusov a celková funkcia sa asi oslabí.
Ak Ukrajina na druhej strane bude mať tieto antirakety s dostatočnou kvalitou, efektivitou a nízkou cenou, tak výsledkom bude pomerne dlhá sezóna lovu.
Ale Kyjev to zobral aj z druhej strany. Zatiaľ asi nemá kapacity, aby niekde v Bajkonure nejaký sabotér zostrelil nosnú raketu pri štarte. Ale čo tak zničiť fabriku?
Presne to sa aktuálne podarilo. Cieľ bol v meste Samara a dve strely FirePoint odpálili dve kľúčové haly spoločnosti. V nich sa mala produkovať elektronika.
Za mňa je toto kľúčové bodnutie do ruskej prdele, pokiaľ sa bavíme o Rassvete. Rassvet je hromada fajnovej elektroniky, ktorá sa nedá zhlobiť niekde v dielni s pilníkom v ruke. A takisto závod asi nepostavíte alebo neopravíte za dva dni. Ak sa Ukrajincom podarilo doslova že zničiť celú produkciu preto, pretože družice nebudú mať „uši,“ tak Rusáci sú nahratí a celý projekt Rassvet skončí ako PAKFA alebo Armata, veľkohubým vyhlásením.
Ak by som mal dať svoj tip: Kyjev s nástupom FirePointu bude ničiť celú plejádu týchto fabrík. Pre Rusákov a ich technologický sektor nastáva krutá zima, podobne ako pre ich e-commerce (k nemu sa ešte vrátim). Ak niečo budovali od WWII a Ukrajinci im to teraz za tri dni operácie vymlátia tak, že kvôli sankciám okrem hajzlíkov neopravia nič, tak to celý Mordor vráti o desiatky rokov naspäť. Technologický sektor v Rusku síce nechrlil obrovské množstvo kvalitných produktov, ale na druhej strane predsa len mal čo povedať, najmä vojsku. Predstavte si situáciu o rok, kedy ZZmrdi budú chcieť produkovať čokoľvek, od áut, cez ponorky a lietadlá, tanky až po nejaké vysielačky. Každý jeden komponent okrem plastových výliskov a pár pružín bude problém doviezť ale aj vyrobiť. Všetko bude Achillovou šľachou, nielen jeden komponent. Výroba a zásobovanie vojska a civilistov bude nemožné.
Niečo podobné sa stalo v Nemecku na sklonku vojny. Civilný sektor už nemal palivo a začali sa produkovať autá a stroje na oxid uhoľnatý. Vo vozidle ste si viezli kotlík, kde ste hádzali nekvalitné drevo, ktoré produkovalo svietiplyn. Auto (ba dokonca aj tanky) síce išli, ale ich rýchlosť bola niekde okolo 40 km/hod. Išlo? Áno, išlo. Ale ako išlo.
Ak pôjde celá ruská ekonomika takto podobne, tak sa vážne dostanú do čias Chruščova.
Ešte poznámka na záver. Väčšina týchto fabrík je v európskej časti Mordoru. FirePoint predlžuje dolet svojich striel kontinuálne. Keď budú mať dostatočný dostrel aj počty, tipujem, že podobne ako pri Wildberries a rafinériách sa čoskoro v udalostiach budeme strácať.
2. Niečo k ruskej ekonomike
Zdá sa, že všetky negatívne ukazovatele sa v Mordore prehlbujú. Jedným z nich je poľnohospodárska produkcia. Neviem, či údaje sú celoruské alebo len z niektorých oblastí, ale skutočne to vyzerá tak, že Rusko nie je schopné zožať potrebné množstvá obilia a čoskoro asi ani kukurice. Sýpky sú zatiaľ ako tak plné, ostatne pre ukrajinské útoky Orkovia nevedia vyviezť dostatok potravín do Afriky a Arábie, ale celkovo im zahorela značná časť úrody. Obilie na koreni nemá dostatočne dlhú „záruku“ alebo okno na zber, takže keď nevyužijete toto obdobie, buď ešte môžete zožať a úrodu skŕmiť alebo sa na to pri nedostatku PHM v Bezbenzinistane vyseriete, pretože vklad do nafty pre kombajny a platy kombajnistom bude ďaleko vyšší ako výnos z nekvalitnej úrody. Takže necháte zbožie pohniť na poli.
Farmári na juhu Ruska sa sťažujú, že na to kašľú. Bude to viesť k sérii krachov poľnohospodárov, prehĺbeniu bankových kríz, ale najmú drahote v sektore potravín. Od obilia sa odvíja aj produkcia mäsa a mlieka, takže smola. Nemáte krmivo? Nebude nielen mlieko a mäso, ale Andrej RetarDanko sa nebude môcť ukájať nad kresťanským maslom v obchode (kresťan je po rusky niečo iné, v podstate sedliak), pretože nebude.
Aj keď táto paródia na človeka by sa bola schopná vyhoniť aj nad prázdnymi štelázami v nákupnom stredisku v Moskve („Jééééj, takéto krásne police u nás v Poluse nemajú! A ako žiaria čistotou, však? V Poluse ich mali zasraté od zeleniny a banánov! A chladničky? V Bratislave ich mám v obchode problém čo len zavrieť, kým tu to zvládnem ajncvaj!“).
Ďalšia správa zo sektoru ekonomika na ruský spôsob. Kríza s PHM sa prehlbuje. Po veľkohubých vyjadreniach, že prvotná panika na ruských čerpačkách pominula, sa prejavuje to, čo som písal už vtedy: nepominula. Keď ste hladný prvýkrát v živote, ste nervózny. Keď máte nedostatok potravín celý život, v istej miere si zvyknete. To však neznačí, že nie ste podvyživený. Problémom je, že Ukrajina ničí rafinérie nonstop a presúvanie ohromných množstiev paliva denne z jednej strany najväčšej krajiny planéty na druhú nie je easy.
Ako som písal už skôr, nedostatok PHM značí zároveň pokles v službách, cestovnom ruchu a obchode. Na Sibíri v ktoromsi meste odstavili prímestské autobusy – ženská sa sťažuje, že sa nemá ako dostať do práce. Nuž, fabrika bez pracovnej sily nebude vyrábať, platiť dane a nedostatok produktov z jej liniek sa podpíše na raste cien, logicky.
Ešte jedna poznámka. Niekto v diskusiách sa zastával Rusov s tým, že vypálenie Wildberries nie je strašnou správou, pretože na maloobchode majú podiel len jednotky percent.
Nuž, to ale nie je správne formulovaná otázka. Otázka neznie, koľko tresky, rožkov a piva, prípadne základných trenírok sa predá cez WB. Pretože maloobchod z väčšej časti je o tomto predaji, nie predaji nepriestrelných viest a súčiastok na drony pre front. Wildberries je dominantný v podsektore maloobchodu, teda e-commerce. Tam sa treska a rožky nepredávajú, cez tieto sklady idú úplne iné tovary. Takže jablká k jablkám a hrušky so smolou.
No a nešťastie nechodí po horách ale po Rusku: od začiatku trojdňovky Mordor a jeho burzy nezažili taký prepad ako práve teraz. Jednodenný prepad o 4,3% nasledoval potom, čo konská hlava Lavrov vyhlásil, že Rusko bude vo vojne pokračovať.
Mimochodom, Mordor musel zastaviť predaj ropy z prístavu Šeschariss v Novorossijsku. Dôvodom boli ukrajinské údery na terminál. Denne odtiaľ išlo cca 800.000 barelov.
3. Drobnosti zo sveta
Ukrajina zasiahla dôležité letisko, ktoré Podľudia využívali na údery raketami Kindžal. Na letisku mali byť stíhačky MiG-31. Počty zničených strojov nie sú zatiaľ známe.
Objavili sa opravené informácie o civilných stratách na Ukrajine za júl. Napokon to nebolo 600+ ale „len“ 437, čiže asi 15 denne. Síce smutné ale i tak v istej miere poteší.
Pri útoku na Novorossijsk boli zasiahnuté minimálne štyri vojenské lode a hovorí sa o dvoch ponorkách. Rozsah škôd neznámy. Jedna z lodí dostala už tri šupy za rok, takže je z môjho pohľadu bitejšia ako Matúš Šutaj Eštok životom.
Mordor nechce vojnu. Preto zakázal jedinú protivojnovú stranu v krajine. A preto odmietol výzvu Ukrajiny na zastavenie úderov na civilné ciele v Čiernom mori. A práve preto Sergej Konská hlava Lavrov vyhlásil, že Rusko nepozastaví boje, pretože by tým zneuctilo svojich dedov z druhej svetovej vojny. Aký to má súvis s dnešnou trojdňovou operáciou na Ukrajine a 1,5 miliónom zdochnutých Rusákov, to teda neviem, ale pobavilo ma to.
Inak ten Lavrov rovnako Peskov by si zaslúžili asi samostatnú mravčiu prácu a blog. Tak náhodný generátor hovadín, nesúvislých myšlienok a bezduchých fráz sa nevidí ani keď si rozstriháte Nový čas a ústrižky zlepíte v náhodnom poradí.
Donald Trump vyhlásil, že územie Hormuzu, ktoré nevie dobyť, je územím USA.
Ozaj, viete o tom, že Táňa Pauhoffová je mojou manželkou? Ona o tom ešte nevie.
Nepotvrdený ale zaujímavý chýr. Vladimír Vladimírovič Putkan okolo seba šíril auru zarytého nefajčiara a abstinenta. Čo je paradox, pretože každý slovenský prehulený alkoholik vo štvrtej cenovej mal z neho zvyšky erekcie. Zjavila sa správa, že Putin začal pod tlakom udalostí počas posledných troch dní, teda od februára 2022, slopať prvú ligu.
Dokonca k tejto info je ešte doplňujúca správa, že uprednostňuje britský chľast a neslope s Dmitrijom Medvedevom (asi mu nestíha). No a vraj sa pritom prezlieka do uniforiem.
Neviem, nakoľko je to relevantná správa, ale pobavilo ma to.
Inak by ma zaujímalo, keby Putkan zotlel na štýl slovenských štvorzubcov. Viete, také to neoholené, strapaté čudo (niečo ako ja) so štyrmi zubami (tak haló!) v štvrtej cenovej (takže definitívne nie ja) a v starej košeli – honkali by si slovenskí dezoláti aj potom?
Zdá sa, že ruskí vojaci ÚPLNE opustili Dnepropetrovskú oblasť.
K tomu dám ešte doplňujúci odstavec.
4. Ukrajinský postup na bojisku
Cez týždeň sa preliala éterom skvelá správa, že ZSU oslobodili až 27 dedín na rozmedzí Dnepropetrovskej a Doneckej oblasti. Dokonca sa jednalo o zhruba 700 km2 územia, čo by vymazalo ruské zisky dakedy od decembra. Potešilo, nepopieram. Ale...
Podľa všetkého išlo ani nie tak o oslobodenie držaného územia naraz, ako skôr to, že niektoré pásy šedej zóny sa prepísali do „ukrajinskej“ farby. Takže nejaká dedina mala na hornom konci ZSU a na dolnom troch ruských žobrákov, ktorí nedostali mesiac zásoby, tak sa stiahli.
Za mňa je to aj tak veľké plus, ale nečakal by som od toho zázraky.
Na druhej strane: infraštruktúra na tomto území je strašná. Ak by sa podaril Ukrajincom prielom jak prasa, že by napríklad boli schopní zatlačiť Podľudí o trebárs 30 km do hĺbky, nebolo by to pre ZSU dobré. Vojaci na tomto území musia postupovať príliš často peši a ak máte striedať pozície do hĺbky doterajších 10 – 15 km a ešte ako bonus ďalších 30 km, ukrajinské straty by IMHO narástli práve kvôli zásobovaniu. Čiže presne to, čo Ukrajinci teraz robia Potkanom, tak Potkany by teraz obrátili proti Kyjevu.
Za mňa by bolo OK, keby Bijci tlačili na širšom ako hlbšom fronte, prípadne by urobili viacero menších prielomov na viacerých frontoch. Tu dobyjete jeden kataster, tu druhý, ale nie spraviť vlom na území veľkom ako väčší slovenský okres.
Mimochodom, zjavila sa správa, že ruským okupantom sa podarilo vniknúť do Kupjansku. Ten je odrezaný od normálneho zásobovania koľko, 5 mesiacov či viac? Neviem, nakoľko je správa relevantná, ale nemám obavu, že by sa jednalo o veľký prienik ZZmrdov.
5. Naše cesty na Ukrajinu
S viac ako mesačným meškaním náš Patrik odišiel na Ukrajinu. Dva týždne mal zápal pajšlí, potom vyrazil s jedným autom, ktoré sa pri Štrbe pokazilo. Včera vyrazil s druhým strojom, ktorý sa pokazil...znova pri Štrbe. Bermudský trojuholník pod tatrami. Našťastie vyfasoval druhé vozidlo a tak ide znova s oneskorením dnes; pozajtra by sa mal vrátiť. Máme zabezpečené štyri alebo päť jazdeniek, ktoré treba postaviť na prevozné značky a nájsť šoférov. Plán je prehnať ich do začiatku septembra. Kyrylo a Serjóža by si mali vlakom prísť po dve z nich na Zakarpatie asi o týždeň, upresním čitateľom.
Pozdrav od chalanov, dve bedničky s podpismi idú pre Ďuriho a Elenu do PB.
Aha, a ešte správa: vyzberali sme na všetky tri EcoFlowy pre Razvala, Halahana a Serhija umelca Smetankina a jeho 18. Brigádu. No a ihneď sa mi ozval náš starý známy Vasja z 28. Brigády, že jeden z EcoFlowov, ktoré sme mu priniesli na prelome mája a júna, zhorel. Takže len čo sme naplnili zbierku na tri kusy ekoflošiek, vyvstala potreba na jeden kus navyše.
Ak sa vám dá, skúste prosím ešte doplniť štvrtý kus, nech sa to pošle jedným vrzom.
Odkup z buymeacoffee bude v utorok, ak sa podarí vyzberať cca 500 Eur, bude to fantázia a skvelá robota. Zajtra ešte jeden blog, od utorka mám voľno a vykopávky.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Vasja. Ďakujeme všetkým; bedničky na muníciu čakajú na vás. Podpísaná príde k tomu, kto prepošle 40 káv, teda 200 Eur na EcoFlow.