1. Zábava graduje
Nevediem si presné štatistiky, ale mám taký pocit, že v rozpätí cca roka alebo necelého roka sa vojna dostala do štádia, kedy viditeľne rastie v jednom smere. Je to počet dronov, ktoré je schopná nasadiť Ukrajina na Hnojisko každý deň pri svojich sankciách dlhého doletu.
Predtým mali ZSU zásah niečoho sexi povedzme raz za pár dní. Pri každom zásahu rafinérie sme mali erekciu a písali sa o tom samostatné blogy. Lenže teraz, po 4,5 roku vojny (tri dni podľa pravoslávneho kalendára), mám intenzívny pocit, že Kyjev je schopný na Blatách zasiahnuť niekde okolo desať strategických cieľov za jedinú noc. Iste, niekto môže namietať, že taký Wildberries a rafinéria je iný typ cieľa a má iný impakt. Ale treba si takisto uvedomiť, že väčšina týchto cieľov už došla, resp. ich treba iba dorážať. Pokiaľ viem, v dosahu dronov nie je jediná plnohodnotne funkčná rafinéria. Na druhej strane, každý útok trebárs aj na JRD dakde na Urale vyčerpáva ruskú PVO a spôsobuje viazanie desiatok tisíc vojakov, požiarnikov, záchranárov a stavebníkov, ktorí by inak boli aktívni niekde inde. Napríklad na fronte.
Ak teda ZSU zbombardujú denne čo len jeden Wildberries alebo niečo podobné, tak pre Moskvu to nie je len priama škoda na budove, ale aj nepriama na daniach, nákladoch na hasenie, nákladoch na odstraňovanie, mzdových nákladoch ako aj stratená práca súdruhov, ktorí sa frckali niekoľko dní na zhorenisku. Celkovo je to veľký náklad.
Aktuálne Ukrajina pridala na rafinériách. Predtým spálila jednu týždenne, neskôr to išlo na takmer jednu denne. Teraz sa opakovane stalo, že v jeden deň láskou zahoreli aj dve alebo tri. Značí to, že Mordor nemá najmenšiu šajnu sa z palivovej krízy vymaniť. Aj keby mali Rusáci plné sklady náhradných dielov pre rafinačné kolóny, ich remont nestojí päť centov a netrvá jednu šichtu. Prelet dronu z Ukrajiny na Ural trvá menej ako jednu šichtu.
Ak suseda, s ktorou som na vojnovej nohe, má záhradu a ja sa jej mstím tým, že jej ju v noci s kosou zošľahám, tak mám výhodu. Ďalšia úroda jej narastie ďalší rok, po mesiacoch práce na záhrade, investíciách do hnojív a postrekov. Ja jej s kosou všetky hriadky prejdem za desať minút. Námaha z jej a mojej strany sú totálne neporovnateľné.
Aktuálne Kyjev pridal nové puntíky do svojho adventného kalendára. Vyhorela rafinéria v Kstove, jeden z kľúčových producentov benzínu v Mordore. Podľa zdrojov je toto zariadenie primárne stavané najmä na produkciu benzínu a trebárs nafta a letecký benzín sú len dodatkom v produkcii. Zjavne to Rusákov nepoteší.
Ešte predvčerom zahorela aj rafinéria v Afimsku a takisto hlási veľké škody. Obe boli navštívené opakovane, a na moje prekvapenie stále boli aspoň čiastočne funkčné. Presne toto teda ZSU dosiahli – Rusáci síce silou-mocou opravujú poškodené rafky, ale Ukrajinci sú rýchlejší. Ale pri týchto zariadeniach to nekončí.
Je škodou, že ZSU nemá drony s väčším doletom, napríklad okolo 5.000 km. Značilo by to, že 90% rafinačnej kapacity Latrinistanu by bolo na dostrel. Je ale fakt, že vysokohorľavé zariadenia ako rafinériu dokážete zničiť pomerne jednoducho aj z vnútra.
Presne to sa podarilo – a zatiaľ dôvod nepoznáme ale tušíme – na Ďalekom východe Mordoru. Spoločný rusko-čínsky projekt na spracovanie plynu v meste Svobodnyj leží na rieke Zeja, prítoku Amuru a sto kilometrov od čínskych hraníc. Peking aj Blatá tam vybudovali trust na výrobu polyetylénu, ktorý patrí k najväčším aj najmodernejším na svete. Tzv. Amurský plynovo-chemický komplex stál okolo desať miliárd USD (zhruba ako kilometer diaľnice za Roberta Fica) a podľa všetkého ešte nie je plne dostavaný. Plnohodnotná produkcia by mala začať o pol roka a teraz zariadenie prechádzalo testovaním.
Nuž, stalo sa niečo, čo sa takto ďaleko nečakalo: fabrika vybuchla.
Niekoľko postrehov. Podľa zdrojov sa jednalo o sabotáž. Dávalo by to logiku, pretože Ukrajina nemá drony s takto extrémnym doletom. Ak to ale nebola sabotáž, tak proste sa jednalo o nehodu, čo je v tomto okamihu jedno, pretože obrovská investícia sa odparila a celý závod bude rozhodne spustený citeľne neskôr (a teda bude platiť dane takisto neskôr).
Druhý postreh: je tam niekoľko mŕtvych a hodne vyše sovky zranených. Väčšina Číňania. Značí to, že Peking sa prebratím Sibíre už ani netají. Rusáci zažívajú demografický kolaps (to aj Čína), ale na rozdiel od Číny má nedostatok pracovných síl. V Číne naopak prebehli obrovské vlny prepúšťaní po kolapse realitného sektora cez coronu. Nahnať pár tisíc ryžožrútov cez rieku Amur, aby odvádzali prachy do Pekingu a aby na úkor Moskvy tam robili špionáž a bokový biznis, to je úplne podľa plánu. Ale nie Putinovho.
Zaujímalo by ma, či to zaplatia poisťovne, resp. aké poisťovne to kryli. Ak to boli ruské a potvrdí sa sabotáž, tak sa budú krútiť a vyhovárať na trojdňovku. Na druhej strane to možno kryli čínske spoločnosti a teda bude tu nejaké plnenie. Ak ale je to v ruských poisťovniach a tie sa budú vyhovárať na trojdňovku, je možné aj to, že Čína si dupne a Rusáci, ako je pre nich typické, zbabelo stiahnu chvost a ucuknú. Chcel by som to vidieť.
Ak by sa reálne na ruskej strane podarilo spustiť jeden z najväčších a najmodernejších závodov na spracovanie polyetylénu, pre Kremeľ by to bol rozhodne obrovský zdroj daňových príjmov. Takto sa mi to páči. Jedna sabotáž alebo nehoda a zasa všetko podľa plánu.
Aha, a spomenul som, že 10 km juhovýchodne od zariadenie stojí letisko Ukrajinka?
2. Drobnosti zo sveta
Donald Trump si dal ráno prášky a vyhlásil Kanade ďalšiu obchodnú vojnu. Na všetko capol 50% clo, pretože za poldruha roka mu nikto nebol schopný vysvetliť, že ich zaplatia jeho voliči, nie kanadskí výrobcovia. Senilný deduško si dal zadné vrátka, pretože clá nabehnú až po prvom januári, takže za ten čas ešte má čas TACO.
Vtipné je, že po premenovaní Mexického zálivu na Americký záliv sa chce vyvŕšiť na Kanade tým, že Ontárijské jazero premenuje na Americké.
Chodiaci Alzheimer zabudol nato, že Kanada stornovala zákazku na pomerne vysoký počet kusov stíhačiek F-35 a presmerovala prachy na Švédsko a jeho Grippen, pričom Švédi by mali v krajine postaviť celú fabriku na Grippeny. Kanada dováža do USA elektriku a fosíl, napríklad ropu z Alberty a zemný plyn. Keďže aktuálne je na trhu nedostatok všetkého, bude vcelku vtipné, ako kanadské firmy Yankees ukážu prostredník a bude narobené.
Ja na druhej strane na počesť prezidenta Donalda Trumpa navrhujem premenovať Alzheimerovu nemoc na Trumpovu. Bude to tentokrát trefné.
Mladý Palko ukázal v Prešove firmu, ktorá dodáva na Ukrajinu drony. Krátko nato tam bol pokus o teroristický čin. Prvou vecou na mieste budúcej vlády by bolo zabásnuť ho za všeobecné ohrozenie na desať rokov, až by tento skrytý pupuš dostával každý večer, čo mu treba. A pri skrytých gayoch ešte ostaneme.
Mladý Sulík, Fiki, to je ten, čo údajne fikal iných poslancov, sa ženil. Na mieste bol prítomný mimo iné aj Bombic, ďalší na prvý pohľad chrumkavý kandidát do prezidentského paláca a podobná smotánka neonáckov, zakomplexovaných homoškov a kriminálnikov. Nepodarilo sa mi zistiť, kto z nich slúžil Fikimu ako nevesta.
A teraz si nebudem zastávať Riška, pretože sa málokedy vidí tak meteoritická kariéra, kedy človek doslova dosiahne triumf a následne padá a padá a padá a padá. Dobrovoľne, treba doplniť. Ale OK, jedno slovo na jeho obranu. Hostí si volali mladomanželia, teda Fiki aj druhý ženích. Rišo ako otec iba sekundoval, takže nemám šajnu, či tam tú háveď trpel alebo úprimne vítal. To nevieme nikto z nás. Ako otec nevesty ale musel hrať formu a strpieť ich tam tak ako tak. Internety sa na jeho adresu rozhonili (sorry, toto som vážne nechcel napísať a jedná sa o podarený omyl), ale neviem, ako by sa zachoval niekto z nás, keby si jeho dcéra/syn/Fiki povolal na svadbu retardov. Ja by som škrípal zubami, ale čo už...
Ale celkom sa mi páčilo zhodnotenie niektorého z diskutujúcich: v SaS sa báli, že odchodom Sulíka a Cigánikovej sa odleje časť voličskej základne.
Po tomto musím uznať aj ja, že neodleje. Sulík je už úplne inde ako pôvodná, pravicovo-liberálna voličská základňa SaS. Akurát by ma zaujímalo, ako výtlak vďaka nemu chytí Zoro Kollár. Či bude mať nad tri percentá, vďaka ktorým by dostal od štátu prachy.
Zlé jazyky inak hovoria, že svadobný dar bol barel. Lubrikačného gélu. Či sa mladí milenci v noci milovali alebo len heilovali, nevedno. Ftípek na záver: ako sa označia dva mladí slovenskí konzervatívci, keď si spolu ľahnú do postele?
Heilenci (© Ján Valchár, inspiration by slovenská konzervatívno-národná scéna).
Buy me a lubrikačný gél (zbierka na drobnosti na front. Treba termoprádlo. TERMO prádlo, Fiki!). https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Termo pre Fikiho a jeho ženícha (bude prdel, keď to tam vážne napíšete. Prdel, ehm).
Treba nám 20 setov plus dve uniformy.