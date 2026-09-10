Pár vysvetliviek pre tých, ktorí si myslia, že čas je na ruskej strane

1. Vysvetlivky pre skeptikov a námietky pre prorusákov
Som optimista. Možno to je chyba, možno výhoda, neviem, čas ukáže. V každom prípade je fakt, že predpovedám príliš optimisticky a niekoľko predpovedí mi nevyšlo, iné zasa hej a dokonca sa stalo, že niekedy som slabo optimistický. Ako príklad prvého tvrdenia dodám moje predpovede o konci vojny, kedy som skrátka podcenil Putinovu potrebu vojny a neschopnosť Európy, NATO a USA dodať Ukrajine potrebné veci. Proste oba faktory som podcenil a výsledkom je, že vojna k dnešnému dátumu neskončila. Poznámka: tento fakt som priznal opakovane a už hodne, hodne dávno. Vysvetlivka pre slaboduchých AKA Svantevíta.
Druhým príkladom je stagnácia na fronte. Niekto tvrdil, že Rusáci sa pozberajú a na fronte zatlačia. Po štyroch rokoch vidíme, že front sa ako celok niekoľko mesiacov nehýbe. Niekde Rusáci dobyjú políčko, niekde stratia dvanásť dedín naraz, proste v priemere stagnácia. Takisto som tvrdil, že mobilizácie im nepomôžu – a nepomohli. Front stojí.
Takisto som tvrdil, že bombardovaním Kyjev nezničia – nezničili. Napriek rekordným náletom a absencii rakiet do Patriotov Kyjev má minimálne straty vzhľadom nato, že sa jedná o trojmiliónové mesto. A to je bombardovaný štyri a pol roka dosť husto.
Slabo optimistický som bol ohľadom kampaní ako Moločko (vyše dvesto potopených lodí za čosi viac ako mesiac je bezprecedentný úspech, ktorý nemá obdobu ani v prvej ani druhej svetovej vojne). Ak by sa ma niekto opýtal, koľko lodí je Maďar a ZSU schopné potopiť za päť týždňov maximálne, odvetil by som, že nižšie desiatky. Bavíme sa o nižších stovkách.
Predpovedal som nárast ukrajinských útokov na ruské rafinérie a infraštruktúru – no ani náhodou nie, že z jedného úderu za desať dní sa dostaneme na desať denne. Za pol roka!
Takže – a znova prízvukujem mentálne poslabších AKA Svantevíta – že moje predpovede vychádzajú z nejakých MNE zjavných trendov a teda nemám vešteckú guľu. Na rozdiel od predpovedí prorusákov vrátane Putina a spol., že ZZmrdi dobyjú Kyjev za tri dni alebo že za dva týždne padne celá Ukrajina, som myslím na tom extrémne, skutočne extrémne dobre. Mimochodom, nie som študovaným ekonómom, vojakom, politológom a mojou prácou je naštudovať si desiatky zdrojov v šiestich rôznych jazykoch a vybrať si z toho nosnú myšlienku. Nie podať Niké na výsledok futbalu alebo volieb. Len pre info: aj predpovede v týchto dvoch oblastiach nie sú veštbou ale nejakou projekciou aktuálnych trendov. Ak teda poviem, že PS v ďalších voľbách zvíťazia v pomere 21% versus 19%, je to nejaký odhad na základe dostupných informácií, nie veštba. Ak sa skóre obráti a výsledok bude 19 versus 21%, nie je to falošná veštba (slovami retardéra Svantevíta) ani klamstvo (slovami rovnako liznutej Tej, ktorej meno sa nevyslovuje a ktorá kandiduje na županku v Nitre), ale nepresne trafená predpoveď. Čo si myslím že chápe každý s IQ nad bodom mrazu, ale ako vravím, nie každému je vzhúru dáno a nie každý sa zmôže napríklad na čokoľvek, čo spoločnosť zaujíma.
Toľko intro k téme predpovedí z mojej strany. Je tu toho ale viac.
Vojna ako tá na Ukrajine sa vyvíja rýchlo. Extrémne rýchlo. pred piatimi rokmi som počul slovo dron vlastne len pri mapovaní archeologických lokalít, dnes to máme ako dennú tému. Ak by sa mňa alebo asi hocikoho pred 5 rokmi bol opýtal, ako skončí prípadný útok Ruska na Ukrajinu z Čierneho mora, Krymu, Ruska aj Bieloruska, tak by som si bol poťukal po čele, načo sa ma pýta tak retardovanú otázku s tak zrejmou odpoveďou. Povedal by som, že ruské letectvo, masa tankov, rakiet, delostrelectva v spojení s flotilou sa vysporiadajú so ZSU do niekoľkých týždňov. Drony? Aké drony?
Dnes majú ZZmrdi okrúhlych 1,5 milióna ZZdochnutých vojakov, rozvrátené hospodárstvo a je to jediný top producent ropy, ktorý musí dovážať PHM. Nič z tohto, opakujem, NIČ z tohto by sme pred 22. Februárom netipovali ani v štádiu delíria na štýl Andreja Danka. Artiléria ako kráľovná bojiska sa stala len bočnou silou a hračkárske drony sa stali postrachom vojakov na fronte, za frontom a dokonca aj hlboko v tyle nepriateľa, kdesi za Uralom. Že Ukrajina, kedysi dvadsiata štvrtá armáda planéty prevedie operáciu Pavučina, kedy vymláti Rusákom snáď desať percent potenciálu strategických bombardérov? Čo si na drogách? A ako by to asi spravili, ha? Čarovným prútikom? No, nie, hračkárskymi dronmi (v úvodzovkách). Tak veľké jednodenné straty asi Zem nezažila od čias operácie v Ardenách – 80 rokov!
Takže nie milí tragédi, toto nie je o tom, že som neschopný vo svojich blogoch. Ide o to, že niekde operujem s číslami danými na istý čas, pritom ale vývoj nestojí. Ak by Ukrajina dostala Taurusy od Nemecka vtedy, kedy mala, dnes by možno bolo po vojne. Keby Ukrajina dostala Leopardy a Strykery v takom čase a množstvo ako sa hovorilo na začiatku 2023, tak by asi Surovikinovu líniu prebila a spojnica na Krym by bola izolovaná už dlho. Nič z toho sa nestalo a ja som optimista, takže čajovosť NATO, Nemecka a EÚ som nepredpovedal.
Naopak, zaujímali by ma predpovede Jolanky a Svantevíta. Je iné kafé dať verejne predpoveď ako ja, s tým, že potom ju ako zbabelec nestiahnem, a niečo iné je honkať si ako tragédik pri fotkách na Azete s tým, že haha, netrafil si. Ale ako vravím, niekto ide s kožou na trh, niekto je lúzer, niekto dokonca anonymný lúzer. Nie je o čom, však?
2. Malé pokroky na fronte
Inou kapitolou je pohyb na fronte. Nejaký diskutér písal v posledných diskusiách, že Ukrajine pomerne malé postupy, ako teraz na Lymanštine, nenahrávajú. Naopak, Rusáci majú i napriek stratám navrch. Nič nie je ďalej od pravdy.
Dobytie nejakého územia, napríklad hŕstky dedín, zaberie ruskej armáde zväčša, takmer bez výnimky, mesiace snaženia. Pri dnešnom type bojiska to značí niekoľko tisíc mŕtvych a cca rovnako zmrzačených vojakov. Keďže zväčša sa ruské úspechy koncentrovali v malých mestečkách alebo dokonca dedinkách, až na výnimky straty prevážili veľkosť dedín v predvojnovej populácii. Ak teda dobyjete Bratislavu a stratíte 30.000 bojovníkov, tak je to v istej miere OK; ak tento počet zahučí pri dobývaní Popudinských Močidlian, tak smola.
Rusáci kompletne dobyli v poslednej dobe len dve väčšie usadlosti: Pokrovsk a Myrnohrad. Boje prebiehajú o Časiv Jar od zimy 2023/24 a o Kostantynivku necelý rok. Ani jedno z týchto miest nie je dobyté. Kosťacha ani zďaleka.
V Časiv Jare svojho času ZSU previedli pri dobytosti mesta 95%+ protiútok a vyčistili vari desať ďalších percent plochy. Rusáci sa z toho nespamätali doteraz a Časiv Jar je napriek svojej veľkosti na úrovni Myjavy nedobytý. Stálo to životy desiatky tisíc ZZmrdov. Pridalo to Moskve na sile? Prdlajz. Každý Časiv Jar, každá Kosťacha alebo Bachmut pustí žilou Rusákom o to viac. Iste, stojí to životy aj Ukrajincov alebo zahraničné légie. Ale ak má 3,6x menšia Ukrajina trebárs 5x menšie straty, je to v istej miere ukrajinský zisk. Už pred dvomi rokmi mi Ukrajinci hovorili, že ich tip je 8:1 v neprospech ZZmrdov. Teraz je to oficiálne a moji známi to uvádzali na ešte väčší nepomer. Ak si niekto myslí, že to Rusákov nebolí, tak je na omyle. Ráta sa ekonomika a situácia na bojisku. Nejaké frázy „Rusov to neoslabilo“ sú žvásty v štýle „Rusko sankcie posilnili.“ Iste, prázdne regále a prepad HDP sú asi vymyslené, však?
Takisto sa objavila myšlienka, že Rusko stále vyrába niektoré zbrane. Iste, veď ja som nikdy ani nehovoril, že Rusko fabriky na tanky a lietadlá rozoberie. Akurát v čase tankových bojov okolo Vuhledaru Mordor strácal vyššie desiatky tankov denne a raz dokonca cez sto BVP. Ak si niekto myslí, že Rusáci dopĺňali dostatočne rýchlo svoje tanky z liniek, je naivným dezolátom, nielen naivným pesimistom. Dokonca boli tipy, že ruské fabriky ako Omsk a Nižnyj Tagiľ nevedia vyrobiť NOVÉ tanky, ale len prerábajú staré uloženky. O tom som písal neraz a presne toto sa mi splnilo. Rusom prakticky nerastú tankové straty. Prečo? Pretože tanky už nemajú (pre slabšie inteligenčne nadaných AKA Svantevíta: to neznačí, že majú presne NULA tankov, chápeme alebo to vyrieši pomocná škola, hm?).
Aktuálne nemám informácie o tom, koľko z tých pár kusov tankov denne je nových a koľko sú 50-ročné uloženky staršie ako ich piloti. Čo som ale schopný staviť sa, že povedzme z tých jednotiek kusov denne zničených niekde na bojisku nie je viac ako JEDEN nový – a aj to asi preháňam a Omsk/Nižnyj Tagiľ spustia mesačne jednotky až drobné desiatky čerstvých strojov. Ak spustia vôbec nejaké...
Lode? Prakticky nula. Stratili ich desiatky. Ponorky? Áno, dokončujú pár kusov. Už od prelomu tisícročia. Nová výroba nie je, všetko dorábky starých. Ako skončil Kuznecov vieme. Nielenže nie sú schopní spustiť novú lietadlovku, ale ani opraviť starú.
A námietka, že majú 40 kusov Suchoj 57? Áno, môžu mať. Akurát výroba lietadla na Západe, s jeho vyladenými kapitalistickými fabrikami trvá okolo dvoch rokov. V Rusku akiste raz toľko. Ak ste objednali z Kremľa 40 kusov PAKFA dakedy v roku 2021 alebo skôr, vyšli z liniek teraz. To nie je prejavom vysokej výroby, naopak tragickej. Ak by v Rusku fungovala výroba ako po masle, tak PAKFA už z liniek neschádza a naopak, Rusáci chrlia desiatky stíhačiek, ktoré sa osvedčili. Suchoj 33/34/35/37. Nie PAKFA s jeho tragickými vlastnosťami.
Nie, ruský zbrojný priemysel nefunguje. Môže chrliť bomby, rakety, granáty alebo drony, ale nepredpokladám, že v roku 2030 alebo 2050 bude svet v nemom úžase stáť pred skladom ruských granátov kalibru 152 mm. Ani pred Šáhidmi. Tanky, BVP, lietadlá budú treba vždy, rovnako ako PVO systémy, čo fungujú. Rusákom ušiel vlak. Asi im ušiel vlak aj pri automobilovej výrobe a rafinácii ropy. Rafinérie môžu po skončení vojny a reparáciách postaviť (alebo im ich postaví Západ, ale ako výmenu za stiahnutie sankcií a odstránenie Putinových oligarchov), ale na opravách, stratách zo zisku a stratách na daniach to bude Rusákov stáť nie miliardy USD ale stovky miliárd USD. Keď spadnem z bicykla a skončím polámaný v špitáli, nie je to pre mňa náklad tých pár Eur denne za ošetrovanie a toaleťák. Je to pre mňa tri mesiace straty príjmu k tomu. Tisíce Euro, pokiaľ nie som poistený na PN.
Preto nechápem, prečo niekto zráta náklady ukrajinských sankcií dlhého doletu na výlučne straty na zariadeniach. To je tá ďaleko menšia položka zo všetkých.
„Rusáci ale postupujú.“ Nuž, ak je matematika krvavo dobytých kilometrov tá jediná, tak áno. Ale rovnako ako pri rozstrieľaných rafinériách, kde škoda na rafke nie je miliarda Eur ale násobne viac, aj tu platí iný výpočet. Dobyješ dedinu Horná Dolná? Fajn, zarátaj si čiarku, ale odrátaj si desať tisíc Otrokov a za ten čas rezervy mínus sto miliárd USD, ako aj ďalších desať vypálených rafinérií a skladov Wildberries. Ukrajina má čas na svojej strane. Matematika je na jej strane. Dobyli ste Hornú Dolnú niekde pri Slavjansku? Trvalo to pol roka? OK, tak teda zvyšok Doneckej a Luhanskej oblasti matematicky dobyjete o desať rokov. To je viac ako dvakrát viac ako táto vojna. Presne tá vojna, ktorú ste začínali s 15.000 tankami, 30.000 BVP a plnou letkou stíhačiek a bombardérov, nehovoriac o Čiernomorskej flotile ako aj rezervách a daniach a rafinériách. Takže ak ste s týmto všetkým nedobyli Ukrajinu a Donbas, tak BEZ toho všetkého to bude jednoduchšie? Je to správna matematika alebo prelud?
Veď si to zoberme na príklade z WWII. Aký bol vektor postupu po tom, čo Wehrmacht vymlátil milióny vojakov od začiatku vojny po Kursk. Bojovalo sa im ľahšie? Keď spojenecké bombardéry zrovnali so zemou stovky fabrík, miest a dedín, Nemci presunuli časť produkcie pod zem. Ale to neznačilo, že sa im vyrábalo ľahšie, naopak, všetko bolo o to náročnejšie.
Opakujem: ak budú Rusáci vyhnaní z No-name dediny, ktorú dobýjali pol roka a kde stratili celé brigády Otrokov, tak im to do plachiet nenafúka. Aktuálna situácia v Lymane, kde stratili výbežok veľký ako okres Myjava, je toho svedkom. V Rusku panikária. Vedia, že to je zlé a že celý tento kotol pri Lymane je pre ZZmrdov asi definitívne stratený.
3. Faktor sankcii dlhého doletu
Zasa sa budem opakovať. Ukrajinci majú čoraz lepšie strely. Čoskoro majú mať balistiky s dostrelom po celej európskej časti Bezbenzinistanu. Rusko má niekoľko kľúčových tepien (napríklad pre námornú dopravu je podstatná Volga, pre plyn pár plynovodov, pre železničnú a cestnú dopravu na Sibír je to Transsibírska magistrála a niekoľko mostov cez Volgu, Ob, Lenu a Jenisej). Možno nebudem preháňať, keď poviem, že Rusáci vojnu prehrajú veľmi krátko potom, čo by ZSU tieto uzly preťali. Plynovod opravia za týždne, ale straty budú gigantické. A Kyjev útok ľahko zopakuje. Most nepostavia za týždeň, o to menej, keby mali niečo tak obrovské betónovať v mínus tridsať. Ale straty na preprave budú katastrofálne.
Ak sa mi podarí, tak dnes ešte bude jeden blog (ak nie, tak až v nedeľu). Ukrajina dokázala prvýkrát zasiahnuť ťažobné zariadenia až v Jamalo-neneckej oblasti. Pre Rusákov prúser. Pred letom to nedokázali. Po prelome rokov sa stavím, že to bude denná správa.
Ak teda Ukrajina dobyje nazad dedinu Horná Dolná niekde na Donbase, pre Rusákov nevadí ani tak to, že došli o pár kilometrov štvorcových ruín, ale že Kyjev získal ďalší čas. Pretože Rusáci viac balistík mať nebudú, teda možno plus desať percent mesačne, ale tie vojnu nerozhodnú. Naopak, ak bude vojna ešte rok, ZSU získajú ako v počítačových hrách extra úroveň. Plynové potrubia Rusáci nezakopú pod zem po celej dĺžke. Priehrady a elektrárne takisto nie. Letiská detto. Takže znovu, dobytie dediny pri Lymane značí plus jedna rozbitá dedina – ale zároveň mínus desať strategických cieľov na ruskej strane.
Čas nehrá ZZmrdom do karát.
Mimochodom, čerstvá správa (ešte som ju neoveril): Putin minul posledné zlaté rezervy. Áno, nato, aby Chujlo vyplieskal posledné tehličky zo štátnych trezorov, bolo treba oslobodiť desiatky malých No-name dediniek kde-kade po Ukrajine. Keď prejde mobilizácia, tak tí noví Otroci budú musieť nanovo dobýjať niečo, čo bolo predtým dobyté. Čo si zasa vyžiada tisícky zzdochnutých Mobikov. Takže znova: čas nehrá v prospech Rusov.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo Izjum. Na Mitsubishi pre šesťdesiatku brigádu.
P.S. Stále platí, že bude treba svetre, bundy, pulóvre v ne-vojenských farbách pre vojakov, skrátka civilné oblečenie pre bijcov v Slavjansku. Tričiek máme veľa, ale toto chýba.
A ešte jedno P.S.: Asi mesiac nazad sa mi v rámci daru cez Buymeacoffee ozval niekto z Dolného Kubína, že je ochotný a schopný ísť na Ukrajinu. Akosi som sa na kontakt vykašľal a teraz ho neviem nájsť. Prosím, ak je to platné, ozvi sa mi ešte raz. Vďaka všetkým!