1. Prvou krajinou bez závislosti na ruskej rope
Ukrajina dokázala zasiahnuť tri ruské rafinérie za jedinú noc. Od začiatku novembra zničila alebo poškodila minimálne 15 rafiek, osemnásť od konca októbra. Pripomínam, že Mordor mal pôvodne 36 rafinérií, pričom niektoré sú podľa správ úplne off. Skúsim AI:
Novošachtinsk (Rostovská oblasť): opakované údery, zariadenie ťažko poškodené.
Slavjansk v Krasnodarskom kraji – poškodené zásobníky, potrubia, destilačná jednotka.
Kujbyšev a Syzraň v Samarskej oblasti – značne poškodené zariadenia.
Perm – jedna z najväčších rafinérií v Bezbenzinistane poškodená. Opakovane.
Volgograd – viaceré súčasti zničené alebo poškodené. Zničené zásobníky.
Okrem toho boli poškodené rafky v Tatarstane a Krasnodarskom kraji.
Omská, teda najväčšia rafinéria, zredukovala produkciu na polovicu. Takže na rozdiel od minulej infografiky je teda poškodená veľmi ťažko a je to pre ZZmrdov úder.
Rjazaň neďaleko Moskvy – kapacita po útokoch zredukovaná o 90%.
Kstovo – po údere prvého novembra úplne zastavená.
Rafinéria v Kiriši zredukovaná na cca jednu tretinu. Dopad ne Petrohrad.
Za tridsať dní teda ZSU vymazali, či už dočasne alebo konečne, polovicu ruskej rafinačnej kapacity. Ide zima, teda bude treba čakať na PHM v dlhých šórach v mrazivom počasí. Myslím si, že keď to doteraz priemerný Rusák dal, tak teraz to bude vážny problém. Môže dôjsť k bitkám zo zúfalosti, omrzlinám, dokonca aj zamrznutiam, pokiaľ to neodhadnete na čerpačke s dĺžkou čakania a oblečením (v aute bez benzínu si nezakúrite; neviem, nakoľko v takto mrazivom počasí kúrenie zvyšuje spotrebu paliva). V každom prípade si viem predstaviť, že na ruskú pracovnú silu to bude mať katastrofický dopad. Predstavte si, že vám budú vypadávať zamestnanci preto, pretože pri tankovaní benzínu dostali zápal pľúc. Dnes jeden, zajtra druhý, potom ďalší. A aký dopad to bude mať na celkové zásobovanie PHM pre napríklad civilné služby, tak to si netrúfam odhadnúť. Predstavte si, že máte v oblasti Veľkej Moskvy krásnu chumelicu. Všetky cesty, diaľnice a mosty musíte poodhŕňať opakovane. Nestačí prejsť jednou radlicou za deň ale doslova kyvadlovú dopravu, aby mesto ostalo v chode. Ak to nedáte, Moskva skolabuje. Ľudia sa nedostanú do práce, decká do škôl, zastaví alebo spomalí sa výroba a správa. Zásobovanie bude viaznuť.
O to viac sa to dotkne frontu. Zásobovanie na suchých letných cestách bolo peklom aj bez toho. Ak ZSU lovilo Orkov a ich kamióny bez problémov vtedy, ako dobre bude to isté robiť na zasnežených, zle pojazdných cestách? Podľa mňa Krym čaká armageddon. A prifrontové regióny okupovanej Ukrajiny aj Mordoru detto.
Zaujímal by ma scenár, keby ZSU udreli na železničné stanice Moskvy a Píteru. Z predmestí doveziete ľudí vlakmi. Ale keď nebudú ani vlaky pojazdné, pretože hala alebo nejaké vedenie spadne, tak Moskva asi vážne bude ako mesto duchov. Mnohé lokomotívy sú na dízel, takže aj toto bude mať impakt. No a Mordor dováža čoraz viac paliva zo zahraničia – ak sa počas zimy skomplikuje situácia s prepravou z prístavov, bude to ďalší drobák do pokladničky.
Tak ako tak, Rusko je teda prvou krajinou, ktorá sa zbavila závislosti na vlastnej rope.
2. Straty Rusákov a „straty“ Ukrajincov
ZZmrdi sa držia vysokých denných strát na živej sile. Niektoré dni síce klesli pod dvetisíc Slnečníc denne, ale Koniarovo číslo za november asi bude niekde okolo dvetisíc dobrých Rusov. Zajtra je posledného, necháme sa prekvapkať.
Mimochodom, za včera je to top 10 numero. Sranda je, že keď sme sa pred časom vytešovali z tisícky, tak teraz pod dvetisíc nám pokazí deň. Na fronte opadlo lístie a krajina je biela, takže každý ruský ZZmrd v krajine je dobre viditeľný na termokamerách. Navyše sa pohybuje v ťažkých maskáčoch brodiac sa v snehu, tak o to viac sa Ukrajinci vytešia.
Ale pozor, ruská strana zverejnila ukrajinské straty! Kým ZZmrdi sa naposledy priznali k číslam pred dobre vyše štyrmi rokmi, nejako až teraz im doplo, aby dali dokopy čísla za nepriateľa. A sú hrozivé! Až nato, že sú totálne bizarné a vycucané z prsta.
Podľa Zzmrdov mali Ukrajinci stratiť za 4,5 roka vojny 674 lietadiel. Čo je vcelku vtipné, pretože tesne pred vojnou operovali ZSU s počtom lietadiel (s pevným krídlom) niekde v rozsahu medzi 100 až 132. Čísla sa podľa mňa líšia preto, pretože nie všetky boli schopné letu. Aj pokazený stroj je vojnová strata, ale Ukrajina rozhodne neprišla ani zďaleka o všetky svoje stroje a medzitým dostala nižšie desiatky F-16 a Mirage. Medzi straty rátam aj legendárny Antonov Mrija, ktorý zhorel na letisku pri Kyjeve, ale ten údajne pôjde aspoň podľa optimistov opraviť. Takže aj najoptimistickejšom (pre Rusov) variante stratili ZSU rádovo desiatky strojov, možno niekde na úrovni 50 kusov, a to vrátane nezostrelených, aktuálne nepojazdných kusov. 674 je šesťnásobok flotily.
Týmto to nekončí. Rusko údajne zničilo až 284 helikoptér. Z predvojnových 150.
Na mieste tankov a BVP zasa denacifikovali Rusáci 31.800 kusov. Čo je takisto vcelku fajn, keďže Ukrajina mala pred trojdňovkou 2.600 tankov a o čosi menej BVP. Iste, krajina dostala pomerne značné množstvá zahraničných strojov, ale rozhodne nie desiatky tisícok, skôr by som to tipol na rádovo stovky – a to vrátane BVPčok. 31.000 je nonsens. Ukrajina inak pred pár týždňami úspešne nasadila niekoľko tankov na severe frontu, čo sa Rusákom nepodarilo už celé mesiace. Paradoxne, ak by mali tridsať jeden tisíc vrakov, tak by každý stroj Rusáci museli zničiť opakovane snáď 5x. Pri tankoch ale platí, že sa dosť často podarí vrak odtiahnuť a nejako spojazdniť, čo ale asi neplatí pre tanky ruskej školy, ktoré sú známe zahorením munície a spektakulárnym snímaním klobúka, teda veže.
Podľa ZZmrdov Ukrajina prišla tiež o 37.000 kusov delostrelectva a mínometov. Tam neviem aké čísla mali predtým a medzitým dostali v zásobách. Ak by som si mal tipnúť, podľa mňa by za tie 4,5 roky nemali mať straty viac ako niekde okolo tisícky alebo v tomto ráde.
Okrem toho takmer 1800 raketometov. Keďže Kyjev mal len okolo 400 kusov a od Západu dostal rádovo vyššie desiatky strojov, tak sa môžeme zasmiať.
Celkovo bolo vraj zničených 672 PVO systémov. PVO je aj malá a z pleca odpaľovaná Igla alebo Stinger, ale ani v tomto prípade si nemyslím, že by ZSU mali tieto straty.
Ale v jednom sa Rusi nemýlia. Ukrajinci stratili až 301.000 dronov.
No áno. Keď spustíte kamikadze dron ZZmrdovi na hlavu, je zničený. Tomuto verím.
Ešte poznámka. Spoločnosť Oryx dokumentuje vo svojich správach nielen zničené ale aj poškodené alebo opustené vozidlá (napríklad v mínovom poli alebo niekde utopené v rieke). Ak je niečo poškodené, napríklad lietadlo dôjde v akcii o motor alebo j prestrelené, pravdepodobne ho Ukrajinci ešte spustia. Oryx reportuje v priemere päťkrát MENŠIE straty ukrajinských strojov, a to aj napriek tomu, že sa jedná o tri kategórie, nielen zničené stroje.
3. Postupy na fronte
Zatiaľ nemáme celkovú novembrovú štatistiku územných posunov. Zatiaľ vieme to, že okolo dediny Komar, teda Dnepropetrovská oblasť, Ukrajinci postupujú. Niečo by mali dobyť okolo Borovej a v rámci jedenásteho mesiaca urobili postup okolo Kosťachy.
Naopak, ZZmrdi vraj postúpili okolo Raj Alexandrovky pri Slavjansku, ale podľa mapy som videl iba malý, tenký výbežok v dĺžke cca jedného kilometra, ktorý mi pripadal ako obsadenie nejakej strže alebo líniovej stavby. Uvidíme čoskoro.
Rusi inak panikária, pretože sa zjavila správa, že ZSU udrie na začiatku roka 2027 na Krym. Hm, bárs by, ale neverím v to. Na atak na Krym treba dobyť juh, teda to územie, kde zlyhal generál Zalužnyj. To je pomerne ďaleko vzdušnou čiarou, zhruba dvesto kilometrov len na šiju (ktorú by navyše bolo ťažké prekonať). Nemožné. Navyše asi zbytočné, pretože by síce oslobodili nejaké to územie, ale práve to, ktoré je podvyživené.
Putin sa vyjadril, že v prípade útoku na Krym by použil jadrové zbrane. Čo je to posledné, čo ma zaujíma. Na druhej strane, keď Ukrajina púšťa tieto informácie, tak tipujem, že udrú úplne niekde inde, možno smer Pokrovsk alebo okolo Kupjansku.
Alebo možno nanovo vpadnú dakam na Kursk.
Páči sa mi ale, ako Putin škemre a tlačí na USA. Posratý až za ušami.
Mal som plán dať ešte jeden blog, ten s konzultáciou s ukrajinskou ambasádou. Dám ho dakedy zajtra, po konzultáciách ohľadom príloh.
Dobrá správy: chalani (Kyrylo, Serhij – Ustyp) dostali od nás dve nové čujky.
Dobrá správa II.: Včera mi čitateľ Ľubo priviezol plné auto humanitárky. Vrátane napríklad vysielačky (vojaci ju nechcú, ale skočili po nej v Charkove, asi pre zásobovanie). Plus nejaké tie lieky, obväzový materiál a tak ďalej. Ľubo: dostaneš jaščyk.
Dobrá správa III.: vďaka promptnej reakcii vás, sponzorov, dávame ešte jeden generátor a EcoFlošku. Vezieme ich tento týždeň. Janko, ako vždy, extrémne vďaka (ostatným takisto).
Zlá alebo skôr neutrálna správa: ideme napokon len na jednej dodávke. Balíky pre detský domov budú až týždeň po našom odchode, jeden zo šoférov (Patrik Engerau) ide na Ukrajinu na sviatky a teda sa tie autá / Karavána udatných odkladá orientačne na trinásteho decembra. Ale ide sa aj na Vinnycu, Dnipro aj na Izjum a Charkov. Máme teda zhruba o poldruha týždňa viac na zberanie humanitárky. Všetkým vám ďakujeme!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Hrelky. Potrebujeme kúpiť hrelky, teda výhrevné vložky do topánok, v hodnote cca 300 Eur, aby sme mali množstevnú zľavu. Cena jednej je tuším sedemnásť hrivien.