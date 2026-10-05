Prvá polovica dnešného blogu (tisíc dolárov za mŕtveho Orka!)

1. Ako zničiť letisko dronom za pár Eur?
Trošku clickbaitový nadpis, uznávam. ZSU neposiela na letiská pár kusov dronov ale desiatky. V každom prípade je to jedno. Stíhačka 4,5 generácie dnes stojí vyššie desiatky miliónov USD, v podstate ako jedna izba v Kaliňákovej nemocnici alebo prechod pre chodcov ponad diaľnicu. Predstavte si, že o ňu dôjdete vo férovom dogfighte. Dá sa predpokladať, že vás to zamrzí, ale akosi podvedome vnímate, že ste o ňu došli ako rytier. Ak padne v bojovom nasadení pri nehode, aj tak je to OK. Ale niečo iné je, ak vám ju spáli dron. Dron v hodnote lacného autíčka, ktorý neodhalene preletí stovky kilometrov cez vašu svetovú PVO a s hučaním kosačky dopadne na letisko. Teda objekt, ktorý by mal byť špičkovo bránený proti podobným atakom. Aby toho nebolo málo, prídete nielen o jeden stroj. Prídete o dva.
Aktuálne Ukrajina udrela na vojenské letisko na predpolí Kaukazu. Flotila dronov prenikla protivzdušnou obranou po celej ceste a zasiahla dva Suchoje odstavené na letisku.
Iste, nie je to tak dobrý zostrel, ako keby dali dole aj pilotov, ale nevadí. Dva stroje, teda zhruba mesačná ruská produkcia (prinajmenšom stará, dnešnú v hlave nemám) padla za obeť. Jeden zo strojov bol Suchoj 34, druhým Suchoj 35.
Toto rozširuje ruské letecké straty o dva kusy. Teraz by to malo byť okolo 443 kusov lietadiel a o trochu menej vrtuľníkov (356). Čiže niečo, čo ZZmrdi nevyrobili podľa môjho odhadu od rozpadu Sovietskeho zväzu a čo teraz nebudú schopní vyrobiť celé dekády.
2. Pokroky na druhej strane
Ukrajina masovo nasadila pozemné drony, tie tančíky, ktoré som ukazoval v blogu pred pol rokom z Vasjovej jednotky v Malotaranivke (už tam nie sú, prevelili ich). Ešte na začiatku roka o nich bolo počuť v podstate ako o evakuačných a zásobovacích prostriedkoch, lenže pokrok nezastavíš, pokrok ide nonstop ďalej. ZSU v operácií Vivaldi presunuli pomocou lietajúcich dronov pozemné drony do tylu Rusákov. Tam tieto stroje vniesli paniku a smrť.
Ale tu to nekončí. Zjavili sa zábery ruského lietajúceho samovražedného dronu, ako prenasleduje ten ukrajinský pozemný. Lenže ten sa nedal a zostrelil Rusáka sieťou. Ruský dron spadol ako Huliak v štúdiu a následne bol aj podobne užitočný.
Dokonca som začul, no nevidel som originálne video, že ukrajinský dron zastrelil guľometom nejakého strateného Rusáka. Údajne práve preto nastala v tyle Orkov panika, proste nevedeli, či za ich chrbtami nestoja vojaci ZSU.
Ach ten pokrok, kde se to zastaví? (Jára Cimrman).
Len pre doplnenie, Michailo Fedorov oznámil, že Kyjev robotické prostriedky nasadí masovo. Som nato zvedavý, ale ak by prebehla v Mordore mobilizácia a do uniforiem by sa dostali stovky tisíc retardov bez skúseností, tak nejaké roboty by mohli byť brutálnym psychologickým momentom. Predstavte si, ako kráčate s malou dušičkou pomerne ďaleko od frontu a zrazu BUM!, máte guľku v hlave, alebo naopak, hlavu pod guľkami. Celé to bolo o tom, že niekde v kríčku čakal tančík s guľometom a niekde sto kilometrov odtiaľ ukrajinský heroj papal popcorny, zapíjal čajíkom a stisol gombík na svojom mobile. Plus Slnečnica...
3. Správy z ekonomického frontu
Ruský priemysel spracovania rýb sa extrémne zadlžil. Aktuálne visí veriteľom viac ako polovicu ročných tržieb (pozor, nie zisku). Iste, nevieme, koľko percent z tržieb je v ruskom priemysle čistý zisk, ale rozhodne to budú len nejaké percentá. Ak biznis dlží v takomto prípade X-ročný čistý zisk a navyše atmosféra sa zhoršuje, tak bye bye love!
Putin znárodnil predajne spoločnosti Metro. Stále mi uniká zmysel, prečo tieto znárodňovačky prebiehajú. Iné to je napríklad v ropnej alebo ťažobnej spoločnosti, no znárodniť niečo, čo funguje, dať to nejakému mafiánskemu alebo čečenskému retardovi a očakávať, že Rusko, armáda alebo niekto na tom zarobí prachy, je podľa mňa naivné.
Samotné ruské zdroje odhadujú, že cena pšenice tretej triedy by v novembri mala podliezť pod 7500 rubľov za tonu. To bude viesť k sérii bankrotov.
Chujlo budúci rok naleje do obrany (hahaha) 220 miliárd USD. Pozor, toto číslo zahŕňa len priznané výdaje, keďže ďalšie obrie prachy lejú do vojny pomimo. A nie je to obrana.
Lenže v rozpočte prachy chýbajú a tak Kremeľ nepriamo tlačí na Rusákov šetriť alebo odrbávať na daniach a poplatkoch. Čo vedie k ďalším deficitom, a teda ďalším daniam a poplatkom, čo vedie Otrokov k odrbom... Začarovaný kruh.
Mordor nepredal svoju ďalšiu emisiu dlhopisov. Proste o nikto nekupuje.
Môj tip: predpokladám, že tieto emisie idú na domáci trh a nebude to kupovať napríklad čínsky investor, či už fyzický alebo právnický. Takže v podstate to značí buď to, že Rusáci s dostatkom prachov ani omylom neveria v budúcnosť Ruska, alebo už nemajú dosť prachov. A ani jedno nie je pre 5D šachistu Putina dobrým vysvedčením.
Výnosy ruských štátnych dlhopisov dosiahli krásnych 16,88%. Chcem ich!!!
Ruské regióny sú na pokraji bankrotu. Môžeme si hovoriť čo chceme, ale srandou je, že regióny znížili peniaze za otroka padlého niekde na Ukrajine na tisíc USD (!).
Kanadská dezorodinka predala všetko v Kanade a odsťahovala sa do Mordoru. Teraz otec rodiny čelí neutíchajúcemu tlaku na podpísanie kontraktu a má dilemu, ako sa z toho vymotať. Veľmi som sa rozosmial definícii profesora Gerdesa, že si išli zahrať cosplay kedysi aj u nás populárneho seriálu Domček v prérii. Akurát tam ťa nelovili drony.
Ruský ekvivalent Eurovei, Hudson Mall, čelí takému úteku zákazníkov (myslené ako nájomcov priestorov), že svoje predajne ponúka za jeden rubeľ na meter štvorcový mesačne. A znova profesor Gerdes: „Ak stojí jeden meter predajnej plochy menej ako plastová taška, tlačí sa mi na um niekoľko otázok.“ Musím súhlasiť.
Pokračovanie poobede. Zatiaľ prosím kafíčko na PHM. Odchod by mal byť presne o týždeň, iba ak by nám EcoFlowy naskladnili o pár dní neskôr.
Každému zo včera vďaka, zozberala sa necelá polovica na PHM. Zajtra bude odkup, aby sme mali gross prostriedkov na účte ešte pred odchodom samotným.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Nezabúdajte, za 40 káv bude kovový jaščyk na muníciu. Za tisíc USD dostanete ruskú mŕtvolu. Aspoň ruské ženy to tak majú.
Vďaka.