Putin odhodil rukavice. Čo spravíme my?

1. Rukavice z rúk preč!
To, že Putin eskaluje vojnu proti civilistom niekedy na konci jesene, čvirikali aj vrabce v kríkoch. Bolo jasné, že sa zvýšia útoky proti elektrárňam, plynovým staniciam a vo veľkých mestách aj proti kotolniam. Na diaľnici medzi Poltavou a Charkovom údajne nestojí už jediná funkčná čerpačka, pretože každú jednu navštívil dron. No ja som mal jednu hypotézu, že keď začne Putin a jeho zberba útočiť na civilné ciele bez začervenania sa, tak to bude znak blížiaceho sa konca. Ako keď alkoholik v krčme dostane po hodine provokácií a vyhrážok na búdku a s krvavým pyskom potom sa potom vyvŕši na popolniciach pred bytovkou.
Toto sa zjavne udialo. Putinova ekonomika krachuje zrýchľujúcim sa tempom, armáda je čoraz oslabenejšia a navyše Ukrajinci hlásia z frontu nesporné úspechy. Po krátkom intermezze, kedy ZSU neboli pre nedostatok rakiet do Patriotov schopné dostatočne bojovať s ruskými raketami a keď Rusáci zaviedli prúdové Gerany, sa prevalila skutočnosť, že ZZmrdi strácajú podstatné územia aj jednotky na minimálne troch frontoch. Aby to nebolo málo, vyzerá to tak, že Putinova voš v Bielkom dome čoskoro stratí pozície a silu škodiť planéte.
Keby som bol na Chujlovom mieste, tak by som rozhodne cítil znepokojenie.
Akurát presne to popolnicové znepokojenie z prvého odstavca. Bezzubú zlosť.
S nástupom jesene a citeľným ochladením sa to ukazuje. Zatiaľ som nevidel podstatné útoky na elektrárne a kotolne, ale predstavujem si to tak, že k tomu začne masovo dochádzať v novembri, s prvými mrazmi. Meteorológovia síce hovoria, že s nástupom El Niňa by v Európe mala dôjsť teplá zima, ale rozhodne Ukrajinu nezasiahnu trópy. Svoje inferno som si zažil v Slavjansku na konci januára a začiatku februára, kedy sme tam mali v staršom byte v noci okolo desať stupňov nad nulou, kým vonku bolo mínus dvadsať. Ja, chladnomilný zdravý muž som sa drgľoval pod perinou v teplákoch, hrubých ponožkách a mikine s kapucňou, kým nad hlavami nám lietali Gerbery a Šáhidy. Rovnako zle to môže byť, keď vonku bude tesne pod nulou ale nulová produkcia tepla v sieti. Ak máte malé deti, dôchodcu alebo niekoho po chemoterapii, tak pane bože pomáhaj aj pri El Niňo.
Rusko začalo masovo zasahovať kyjevské mosty. Ukrajina, podobne ako napríklad Nemecko alebo Maďarsko, je preťatá zhruba na polovicu značne veľkou riekou vyvierajúcou mimo územie. Dneper sa nedá obísť ako napríklad na väčšina riek na Slovensku a ani prehradiť pontónovými mostami ako v Moravskom Svätom Jáne. Ak teda Kyjev príde o mosty, ekonomika mesta a asi aj zásobovanie celej Ukrajiny na východnom brehu bude narušené na pokraj katastrofy. Už len dodávky zbraní zo Západu budú takmer nemožné.
Na šťastie pre Ukrajinu Rusáci nasadili Šáhidy. Videl som dopady a následky týchto dronov na vlastné oči mnohokrát a teda viem, že použiť tento stroj na tak masívny cieľ ako most je de facto zbytočné. Most je enormne odolná konštrukcia, ktoré aj Ukrajinci ničili veľmi obtiažne. Takže dopad pár desiatok kilogramov trhaviny na mostovku vytrhá tak maximálne asfalt.
Aj samotní Ukrajinci uznávajú, že Šáhidy sú na mosty cez Dneper komárími bodnutiami, nie vážnymi dopadmi. Podľa ukrajinskej rozviedky však ZZmrdi chcú použiť aj balistické strely. Tu je pre mňa zasa trochu úľava to, že keď chce Putin nasadiť balistiky na líniovú, pomerne malú stavbu akou je most cez Dneper, tak je tu pomerne nízka šanca na zásah. Viď nasadenie Orešniku, ktoré netrafilo ani požadovanú oblasť Ukrajiny a zasiahlo vlastné okupované územie. Aj keď uznávam, že ryby v rieke Dneper budú mať asi výbušnú zimu.
2. Novoty zo sféry ekonomiky
Ukrajinci zasiahli ropný uzol v Samarskej oblasti. Podľa niektorých zdrojov je to najväčší priesečník ropovodov v európskej časti Latrinistanu a rozkladá sa na ploche viac ako 2,5 kilometra štvorcového. Obsahuje desiatky obrích nádrží s ropou Urals. Tá sa práve v tomto mieste zmiešava z viacerých typov ropy zo Sibíre a takto sa potom pumpuje do ropovodov. Výsledkom je to, čo máme v Slovnafte v Bratislave.
Podľa správ lokácia horí niekoľko dní v kuse. Ja si myslím, že ZSU nedokážu zničiť zariadenie celé, na to by bolo treba desiatky dronov. V každom prípade je to pre Mordor obrovská strata na samotnej rope a najmä na infraštruktúre. Vybudovanie podobných nádrží asi nebude otázkou desiatich ožratých murárov a troch fúrikov cementu.
Okrem toho láskou zahorela rafinéria vo Volgograde, bohvie koľký krát po sebe.
Na margo tohto Putin vyhlásil, že Rusko nemá nedostatok PHM.
3. Plány na útok na Západ
Sergej Karaganov, postarší, rozsypaný „jastrab“ z Putinovho okolia vraví nepokryte, že Rusko by malo konvenčným spôsobom preventívne udrieť na ciele v Európe. Je to ako reakcia na dodávky zbraní na Ukrajinu. Ak to nepomôže, mal by nasledovať nukleárny útok.
Senil ešte dodáva, že „Európa sa nezmôže na žiadnu odpoveď.“
Ja by som ešte dodal, že Kyrylo Budanov má asi ďalšiu poznámku v denníku...
Asymetrických útokov na Európu bolo už 150, vrátane takých ako ataky na letiská, podmorské káble alebo muničné fabriky. Český expert Foltýn hovorí, že toto je presne to, čo ho presvedčuje o pláne Moskvy na útok na Európske štáty.
Mimochodom, útok na letisku v Lipsku previedol ruský občan. Je to už biele na čiernom, ako by povedal jeden stabilný génius z vlád minulých, len dezoláti na fórach to akosi spochybňovali. Ja len dodám, že onen Rus snáď dostane doživotie.
4. Niečo o ruských miliardároch
Ruskí miliardári údajne sedia na 700 miliardách USD. To je o niečo menej ako HDP Švédska alebo Izraelu a viac ako HDP Rakúska alebo Emirátov. Desať najbohatších Rusákov majú viac ako je rozpočet Mordoru na zbrojenie na budúci rok. No a majetok dvoch najbohatších Rusákov presahuje ruský rozpočet na školstvo a zdravotníctvo súhrnne.
Pôvodne akási Putinova zmluva fungovala tak, že Putin nechá mafiu a oligarchiu robiť si čo chce, ale tá nemôže vystrkovať rožky. Keďže operácia na Ukrajine ide podľa plánu, Putin udrel na svojich „spojencov.“ Najprv sa znárodnili západné firmy, ktoré po 24/2 zavreli svoj biznis v Mordore. Následne udrel na málo lojálnych oligarchov, od vlaňajška zatvára miliardové šťuky, napríklad najväčšieho ťažiara zlata v Rusku.
Lenže znárodňovanie AKA krádeže biznisu pokračujú rastúcim tempom. Od začiatku vojny Chujlo siahol na majetok v hodnote 900 miliárd USD a zavrel vyše osemsto privátnych podnikov. Mimo iné Nestlé v Latrinistane.
Otázkou je, kedy Kremeľ udrie na top-oligarchov. Ako som neraz písal, vyzerá to tak, že okolo starej mafie sa vytvorila obruč novej mafie. Do nej patrí Kadyrovova rodina a niekoľko príbuzných najväčších jastrabov okolo Chujla.
Môj tip: pri rastúcom deficite Kremľa na vojnu a pri klesajúcich tržbách (zima bude IMHO veľmi zlá aj pre Rusko samotné, nielen pre Ukrajinu) bude tlak na lojálnosť oligarchov rásť. Lenže ich trpezlivosť bude mať hranice, ak už nie sú prekročené. Podľa mňa skôr alebo neskôr dôjde buď k nejakej vzbure, kedy sa vyslovene celá generácia mafiánov postaví Putinovi, alebo naopak Putin stúpi na otlak niekomu z top poschodia mafiánskej pyramídy. A ten si to nenechá páčiť a nejako udrie späť. Títo ľudia majú vlastné armády, ktoré sú ďaleko od frontu. Sú dobre vyzbrojení a majú rozsiahle siete kontaktov kde-kade po ministerstvách. Myslím si, že to nie je sci-fi ani trápna ilúzia ale reálna možnosť. Občianske vojny začínali práve takto.
5. Chystaná cesta na Donbas október 2026
Haleluja, vyzerá to tak, že obtýždeň konečne všetko naskladnené v skladoch naložíme a na prenajatej dodávke prevezieme. Cieľom je Kyjevská, Poltavská a Charkovská oblasť a na Zakarpatec Viktor by nás mal preložiť do svojej dodávky na otočku zaviezť do Izjumu a Slavjansku. Máme odhadom do pol tony oblečenia a do termína odchodu by sme mali mať 5 zo 6 sľúbených EcoFlowov. Okrem toho by malo ísť trochu kozmetiky a hygieny a nejaké autolekárničky a tak ďalej. A teraz podstatná vec.
Prvýkrát nejdeme na vlastnej dodávke. Prenájom auta na jeden deň je 40 Eur základ plus nejaký malý poplatok za každý kilometer nad dvesto km. Denne by sme mali dať vyše tisíc km, celkovo okolo 3 – 3500. Odhadom minieme na prenájom a PHM vyše 1200 Eur. Nejaký drobný objem nafty máme sľúbený od vojakov v Izjume, takže možno mínus sto Eur.
Bez vás to tentokrát nedáme ani len po hranice. Preto treba do odchodu (ten by mal byť trinásteho alebo zľahka po ňom) rovnaký vankúš prostriedkov, teda okolo 1200 Eur.
Ak nám viete pomôcť doslova len jednou kávou, v utorok spravíme jeden odkup na Buymeacoffee, čo by nám prišlo budúci piatok, tesne pred odchodom.
Či sa mi to páči alebo nie, proste to bez vás nedáme.
Potom ešte pár zmien. EcoFlow číslo 9 pre Vasju z Halahanovej brigády sa nebude kupovať. Zabudol mi špecifikovať typ a my sme mu mali objednať „malý“ kus za cca 450 Eur, ale problém je v tom, že tam na pozemné robotické systémy je treba oveľa väčší a teda oveľa drahší kus. Mám sa s ním v Izjume stretnúť a prebrať to, ale do nášho príchodu tie prachy skrátka pre neho nedám.
Kyrylo nachystal ďalšie muničné jaščyky na podpis pre tých, ktorí nám pomôžu vo väčšej miere. Zatiaľ podpísal tuším päť kusov, naposledy nám ktosi z vás poslal dvesto Eur na EcoFlowy ale nepopísal sa, takže nevieme, komu pôjde autogram.
Celkový počet jaščykov môže byť okolo tridsať, takže kto chce k Vianociam originálny darček, tak by sme ho vedeli doručiť do konca mesiaca október.
A ešte jedna nemilá správa. Naša Ksénia zo Slavjansku podpísala kontrakt. Na začiatku novembra rukuje do výcviku a na prelome rokov by mala ísť prvýkrát na pozície. Problém je v tom, že potrebujeme jej kúpiť neprestrelnú vestu, resp. kompozitné pláty do nej. Dohodol som sa s ňou, že jej helfneme ale až po návrate z Ukrajiny.
Ak sa vám teda dá, prosím, aspoň po jednej káve na čitateľa. Niektorí z vás vraj nevedia poslať prostriedky na buymeacoffee, tak poobede dodá Patrik (Hoki) do komentu svoje číslo priamo na seba, pretože naftu a náklady okolo dodávky bude fyzicky platiť on.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Tentokrát bez hesla, prípadne heslo PHM. Ďakujeme.