Quattro Formaggi na ukrajinský spôsob/dvaja generáli down

1. Dvaja generáli down
Zasa a znova sa opakujem a dúfam, že sa budem opakovať ešte stokrát: po druhej svetovej vojne neexistuje konflikt, kedy by chcíplo za tak krátku dobu toľko generálov, ako počas posledných troch dní Putinovej vojny. Pri niektorých fámach sa to nepotvrdilo a napokon dotyčný generál alebo admirál sa zjavil, prípadne sa nezjavil, pretože bol rozomletý no živý. Faktom ale je, že u iných je tento stav stále v hre, viď neblahej to povesti generál Surovikin (pre tých, ktorí nie sú v obraze, by mal byť Surovikin po Prigožinovej vzbure odstavený, mučený a je otázkou, či vôbec ešte žije alebo chytil akútnu oknitídu).
Tento týždeň bol na ukrajinskej strane veselý, pretože Mordor stratil ďalšie dve položky. Jedna z nich zapríčinila trochu rozruchu, pretože sa jednalo o menovca psychicky narušeného sadistu a neonacistu, zakladateľa neonacistickej organizácie Rusyč, Alexeja Milčakova. Ten bol známy videami, kde týral štence a a takisto videom, kde sa už po začiatku vojny, ktorú Kremeľ označuje ako ťaženie voči ukrajinskému fašizmu, sám seba hrdo označí ako fašista. Milčakov mimochodom je podozrivý z mučenia a popráv ukrajinských zajatcov a ja som si istý, že akonáhle vojna skončí, nácko skončí veľmi, veľmi zle, ale nie v Haagu.
V každom prípade éterom prebehli správy, že Alexej Milčakov chcípol, čo sa ukázalo ako nepravda a zalomil to jeho menovec, generálporučík Sergej Milčakov. Ten sa rozhodol stať sa kozmonautom potom, čo na jeho veliteľstvo v Doneckej oblasti dopadla raketa na konci augusta. O tejto fáme som písal pred necelým mesiacom, ale v tom čase sa ešte nevedelo, čo za výkvet tam zgegol. Ak si dobre spomínam, vravelo sa o desiatkach Slnečníc.
Pre info, Milčakov prebral vedenie 1. Doneckého armádneho zboru v roku 2022, a to hneď potom, čo Ukrajinci zabili iného generála, genmajora Kutuzova neďaleko Popasnej. Jednotka bola neskôr zreorganizovaná (rozumiem to tak, že bola tak preriedená, že ako samostatná stratila zmysel) na 51. Kombinovanú armádu. Milčakov velil operáciám okolo Nju Jorku a Avdijivky, takže ak by som sa mal staviť, pod jeho velením chcíplo rádovo mnoho desiatok tisíc Rusákov. Takže by mal dostať In memoriam metál aj od Kyjeva.
Aj ďalšia generálska čiarka sa vyznamenala v Doneckej oblasti, ale trochu inak. Práve preletela správa o ďalšom klientovi Generali, a to generálmajorovi s litovským alebo lotyšským priezviskom, Antonovi Grunisovi. Ten velil jednotkám okolo Bachmutu, Časiv Jaru a Kostantynivky. Takže ďalší nominant na metál od Zelenského za vyhladenie polovice ruskej armády. Ale ešte niečím iným sa Grunis vyznamenal. Vyznamenal sa vyznamenaním.
Všade na svete to funguje tak, že urobíte nejaký zvláštny skutok, napríklad v poli porazíte armádu alebo dobyjete nejaké opevnené mesto, a zato vás vyznamenajú. Už Rimania mali niekoľko zvláštnych vencov z vavrínu a zlata (od mena vavrín ostatne pochádza slovo laureát, teda nositeľ vavrínového venca) za rôzne typy chrabrých skutkov. Myslím si, že každý z rímskych veliteľov tieto ocenenia doma vystavoval na čestnom mieste a oprávnene.
Generálmajor Grunis bol zvláštnou figúrkou, ktorá – žiť tak skôr – mohla inšpirovať Josepha Hellera k napísaniu Hlavy XXII. Grunis je asi jediným človek histórie, ktorý dostal vyznamenanie (nie náhodou od SuperChujla) za Nedobytie nepriateľského mesta. Na konci augusta dostal Grunis vyznamenanie Zlatá hviezda Ruskej federácie a titul Hrdina Ruska za to, že dobyl Kostantynivku, teda mesto, ktoré ani zďaleka nie je dobyté.
Inak tento tvor sa takisto podieľal na nedobytí Časiv Jaru. Zaslúži si ešte jeden metál.
Pre doplnenie, ZSU ho údajne odpísalo niekde v oblasti Alčevska. Prinajmenšom v prvom prípade sa hovorí, že informácie pre Ukrajincov vynieslo okolie Milčakova, takže buď majú Rusáci priamo v armáde hodne nasratých dôstojníkov, ktorí vedia, že vojna ide od desiatich k piatim a teda radšej sa podieľajú na eliminácii svojich nadriadených, blízkych Kremľu, alebo sú generáli tak frustrovaní z Kremľa a Putina, že ženú svojich mužov na jatky a klamú, kde sa len dá, a tak sa ich radšej podriadení takto zbavia. Ak by som si mal tipnúť, tak pri prvom síce neviem, ale pri Grunisovi by som tipoval druhú možnosť.
Keďže presné čísla mŕtvych generálov neviem, dopĺňam číslo na orientačné dva tucty. A ako som hovoril vyššie, od WWII sme takéto utešené cifry generálov nemali nikdy a nikde.
2. Quattro formaggi
Ako som písal, ZSU oslobodili viac ako dvesto kilometrov štvorcových územia okolo Lymanu. Stále nemáme správy o stratách na jednej aj druhej strane, ale vyzerá to na ruské fiasko a dôkaz toho, že Rusáci nevedia už na fronte dosiahnuť NIČ.
Že Ukrajina pripravuje sily na ofenzívu, sa hovorilo pred mesiacmi, keď som ešte bol na Donbase. Niektoré zdroje ale hovorili, že ZSU na to nemá sily a že proste až do konca vojny bude stáť v defenzíve (čo by ale nebolo takisto zlé riešenie v tejto fáze vojny).
Prvá alternatíva sa ukázala ako správna. ZSU udreli okolo Lymanu, pričom ešte dakedy v júni boli fámy o nejakom pohybe s tým, že nebolo nič hmatateľné ani v Slavjansku. No a teraz to bolo potvrdené, s panikou medzi ruskými milblogermi. Ale tým to nekončí.
Ukrajina, resp. generál Bilecky, vyhlásil, že to bolo len intro k dlhšej akcii. Označil to ako operácia Vivaldi a údajne je to preto, pretože to bude operácia na viac rôznych období. Vraví sa, že Kyjev sem prevelil skúsené a silné jednotky, čo by štimovalo. Pre Slavjansk, z ktorého mám teraz od kamarátov a známych výlučne negatívne správy, by to značilo značnú úľavu. Pre informáciu, cesta Izjum – Slavjansk je zasieťovaná zhruba od jesene minulého roka a predtým sme po nej chodili bez problémov, kým teraz aj napriek tomu, že všade idete v tuneli z rybárskych sietí, je to brutálne riziko. Keby ZSU dosiahli vytlačenie Orkov od tejto cesty čo len o pár kilometrov ďalej, tak by to súmestiu značne pomohlo.
Pre informáciu, vzdialenosť front pri Novoselivke – dedina Dolyna neďaleko Slavjansku je 21 kilometrov. Hovorilo sa, že veľký ruský dron prinesie ako kengura svoje bejby malé drony-žduny, ktoré podletia siete pri východoch von. Tam čakajú na idúce vozidlá. Vojaci mi hovorili, že najväčší pizdec je v lete, pretože batéria dronu má nízku spotrebu. V zime však výdrž dronu klesá, takže aj mesto Slavjansk bude viac v pohode.
Ešte niečo ku Kostantynivke. Kdesi sa zjavila správa, že mesto už bolo Rusákmi de facto dobyté. Toto je blbosť jak remeň, asi ako dobytie Časiv Jaru. Kostjacha má na Deepstatemap asi dve tretiny plochy v šedej zóne a aj správy z Ukrajiny hovoria o tom, že ukrajinské jednotky sú na väčšej časti zástavby, ale bok po boku Rusákov. Toto bolo v Stalingrade, kde napríklad o jednu budovu sa delili Nemci aj Sovieti. Ale to neznačilo, že budova bola Nemcami dobytá. Ako to skončilo v Stalingrade pre Nemčúrov, všetci vieme.
V každom prípade si k téme operácia Vivaldi dáme jeho štyri ročné obdobia, Quattro formaggi. Nádherná skladba pre všetkých, čo majú radi klasiku.
3. Pozitívne drobnosti zo sveta
Moslimovia si spravili len pred mesiacom niečo ako moslimské NATO. V prípade útoku na jedného z členov sa mali ostatné krajiny, mimochodom, aj nukleárny Pakistan, aktivizovať a pomôcť napadnutému unisono. Ako som neraz písal, je jedno, že máte spoločné náboženstvo alebo politické zriadenie, pokiaľ nemáte spoločné hodnoty ale každý svoj zištný cieľ, tak vaše spojenectvo nebude mať dlhého trvania (viď príklad okupácia ČSSR ZZmrdmi a niektorými „spojencami“ zo socialistického tábora). A prejavilo sa to aj teraz.
Saudi boli napadnutí Húsijmi a nikto z islamského NATO nepohol ani prstom.
Vcelku ma to pobavilo. Niežeby som fandil Húsijom, ale strašne sa smejem, ako dezoláti spochybňujú spoločné hodnoty NATO a článok 5 a onanujú napríklad nad BRICS. Tým BRICS, kde každý z piatich členov je úplne niekde inde, navyše často nepriateľský k druhému.
Donald Trump si akože nechal prisahať členov Republikánskej strany na zjazde vernosť. Ono to až takto nebolo a hneď na začiatku túto bizarnú situáciu ľudia spochybňovali. Poprvé: na zjazde nebolo to normálne staromódne jadro Republikánov, ale len vopred pripravení členovia MAGA kultu, také tie Ficove babky na MDŽ.
Podruhé: Trump nedokáže udržať myšlienku a prísahu sám sebe prerušil nejakým bľabotom mimo tému, niečo ako v Cimrmanovej hre Švestka (táto scéna je podľa mňa najvtipnejšou scénou z celej superzábavnej histórie Cimrmanov a pobavím sa na nej vždy).
Potretie: jeho preferencie padajú príšerne a poldruha mesiaca pred primárkami vyzerajú biedne. Prísaha pár popletených sektárov a´la OĽANO mu toto nezvráti, skôr mám opačný pocit, a to že aj ortodoxných Republikánov to definitívne odradí.
No a pri Doníkovi ostaneme. Nielenže rozvrzal a zvrzal vojnu v Zálive, vďaka ktorej vystrelila cena ropy a plynu nahor, ale navyše obvinil Ukrajinu, že to vďaka jej útokom na ruské rafinérie svetové ceny ropy zdraželi. Čo je taká logika, ako keby som vypálil v Žiari nad Hronom hlinikárne (najväčší slovenský spotrebiteľ elektriky, kedysi jedna osmina spotreby) a potom by som povedal, že vďaka ne-odberu fabriky zdražel prúd. Logika.
A ešte Doník: náš TrumpHeimer zakázal Ukrajine bombardovať ruské rafinérie. Prinajmenšom do primáriek, ale to sa iba domnievam. Ukrajina poslúchla (irony) a zasiahla ďalšie rafky. Tentokrát sa jedná o Kiriši neďaleko Píteru, ktorá predtým bola zotletá.
Kiriši je teda zastavené nanovo, Volgograd a Kstovo idú na štvrtinu.
V Rusku sa zvýšil predaj áut. Nemôžem teraz nájsť zdroj a bohužiaľ som sa nedozvedel pointu, ale dám svoj tip: v Rusku sa prudko zvýšil predaj starých jazdeniek z čias Brežneva a Gorbačova, pretože nízkokvalitný benzín devastuje nové autá. Takto to čítam ja.
Doplnenie: rafinérie zodpovedné za viac ako polovicu ruských dodávok nafty sú buď úplne odpísané alebo aspoň čiastočne vyradené z prevádzky. Všetko podľa plánu.
V Taganrogu znova prišlo k útoku. Tentokrát zhorela hala na výrobu dronov.
Ruské straty od mája nonstop nad tisíckou. Zdá sa mi, že už je štandardom niekde okolo 1500, predtým som mal taký pocit niekde okolo 1200. Naopak, posledný deň bolo v iných ukazovateľoch (tanky, BVP, arta a logistika) pomerne tichúčko. Možno tam pršalo...?
Nová správa: pri operácii Vivaldi sa sťahujú Rusáci za rieku Žerebec, údajne neorganizovane. Len pre doplnenie, východný breh Žerebca má ruskú aj ukrajinskú vlajku, čo je fantázia. A čo je väčšia fantázia, že toto je už okraj Luhanskej oblasti, teda tej, ktorú Poloopice označili za plne dobytú už asi pred rokom alebo poldruha. Znova musím spomenúť „Všetko podľa plánu.“ Za toto dobytie asi takisto niekto v Mordore dostane metál.
Západní vyslanci na Ukrajine sa dostali pod (takmer) útok. Neviem, či to bola náhoda alebo plán, proste sedeli vo vlaku a neďaleko dopadol ruský dron.
Bieloruská armáda spustila cvičenie neďaleko Suwalskej šije. Ako som hovoril dávnejšie, všetky aktivity okolo Fínska a Pobaltia vedú len k budeniu strachu v NATO.
Zasa ma zablokovali na diskusiách, niektorí z nižšie inteligentných diskutérov a AI fanúšikov sú zjavne nevyrovnané osobnosti. Zbierka na Izjum ale pretrváva. Čerstvá správa: potrebujeme pre Kyryla a Vasju ešte dva EcoFlowy. Kyrylo dostal za úlohu spraviť prosebné video a predvypísať niekoľko bedničiek na muníciu („jaščyky“). Malo by byť dneska.
A odovzdali sme kompletnú dokumentáciu k starším zbierkam na Donio, ak sa všetko podarí, nová zbierka bude aktívna na prelome týždňov.
Nech chalani prežijú v teple a s elektrikou všetky Quattro Formaggi. Heslo Izjum.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ďakujem za chalanov vopred!