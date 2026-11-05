Reakcia na pár článkov na sme a zo sveta

1. Poľsko takmer v bankrote
Na sme.sk sa objavil článok o odvrátenej strane poľského hospodárskeho zázraku. Ak máte toľko rokov čo ja, tak si asi pamätáte časy, kedy ste poľského kamionistu, murára alebo recepčnú našli asi aj v prípade pristátia na Marse. Poľsko bolo za komunistov extrémne chudobnou krajinou na európske pomery. To bolo čiastočne následkom druhej svetovej vojny, ktorá málokoho zasiahla tak drvivo ako Poľsko. Druhým dôvodom bola extrémne neschopná vláda komunistov v krajine, ktorá z jednej z najrozvrátenejších krajín Európy dokázala za 40+ rokov vládnutia Rzeczpospolite spraviť z nej jednu z najrozvrátenejších krajín v Európe – niečo, za čo by sa nehanbil ani Lacko Kamenický a jeho sebranka.
Môj otec ako starý folkloristický bobor spomínal na začiatok 80. rokov, kedy niekoľko dní boli ubytovaný na poľskom intráku. Ešte aj po tridsiatich rokoch bol zhrozený z chudoby, v akej Poliaci – oproti nie práve luxusne žijúcim Slovákom – žili.
Poľsko ako krajina obchodníkov a priekupníkov veľmi dobre stavilo na rozvoj, čomu pomohli eurofondy, bohaté zásoby energií, najmä uhlia, a diaspóra a jej peniaze. Poliakov pracovali v zahraničí milióny, pretože doma normálnej práce nebolo. Lenže čím väčší rozdiel medzi domácimi a zahraničnými mzdami máte, tým viac si v zahraničí zarobíte a preinvestujete doma. A tým viac aj máte investícií zo zahraničia, pretože sa to oplatí.
Poľsko so svojou takmer štyridsaťmiliónovou populáciou – viac ako polovica V4 – exportovala pracovnú silu – a importovala investície a zahraničné mzdy (ak si dobre pamätám, príjem zdanený v zahraničí musel Poliak zdaniť ešte aj doma). No tomu bol čoskoro koniec.
Varšava po vstupe do EÚ pochopila, že eurofondy nesmú byť spôsobom na rýchle zbohatnutie jednotlivca alebo úzkej mafie, ale prostriedok na plynulé zbohatnutie národa. Namiesto trápnych lavičiek, rozhľadní nižších ako okolitý terén a predražených zákaziek na nákup čohokoľvek, čo ste si pomaly mohli nakúpiť alebo vytvoriť za svoje pri troche snahy, Pšonci investovali do infraštruktúry. Prvýkrát som bol v Poľsku v roku 2012, keď som neďaleko Vroclavi smeroval za bývalkou. Vtedy som bol prekvapený masívnou výstavbou všade a pomerne dobrými cestami. Rok nato som šiel vlakom (prvá cesta bola stopom, 36 automobilov vrátane poľských kamionistov až po Vratislav) cez Katovice. Bol som v šoku z rannej návštevy centrálneho nádražia. Keď si porovnám, že Katovice sú de facto provinčným mestom a naša Bratislava stolicou celého štátu, tak mi padla sánka. Taký luxus, skvele fungujúce služby som snáď nevidel ani na nádraží Kodane (nehovoriac o tom, že si všimnite to primitívne a ošťaté smetisko pod Slavínom, ktoré slúži ako centrálna stanica Bratislavy, plná bezdomovcov a hnusných langošov, a to stále v roku 2026).
Poliak proste si zrátal, že kilometer diaľnice v budúcnosti bude mať pre celok podstatne vyšší prínos ako desať vyhliadkových vežičiek tam, kde nie sú treba. A takto sa držal naďalej.
Poľsko je dnes krajina zamorená diaľnicami a funkčnými železnicami. Vo Varšave som ešte síce nebol a aj Krakov som navštívil na nočné prespanie, ale keďže najvyššie stavby Európy sa budujú alebo sa plánujú tam, predpokladám, že nebudú za Katovicami pozadu.
No a ešte je tu jeden aspekt – obrana. Poľsko chápe, že jeho iks-násobné delenie Nemcami a Rusákmi bolo len preto, pretože krajina podľahla vojensky. Varšava začala mohutne zbrojiť. Stanovy NATO vyžadujú, aby členská krajina do rozpočtu na obranu dávala minimálne 2% HDP. Máloktorá krajina to spĺňala. Zväčša tie, ktoré s Ruskom priamo susedili. Poľsko a pár baltických krajín ale stavili nie na kreácie, čo do dvoch percent HDP dokážem napasovať ako desiatky topánky na dvanástky nohy. Poľsko zbrojilo tak, že zvyšným krajinám NATO padala sánka ako mne v Katoviciach na nádraží. Stovky tankov, BVP, stíhačky piatej generácie, radary, PVO systémy, raketomety HIMARS v počtoch, že len USA ich prekonávali... Akonáhle prišlo k trojdňovej špeciálnej operácii, poľsko-ukrajinská (zbytočne živená) averzia išla okamžite stranou a Varšava sa stala jedným z top sponzorov Kyjeva. Stovky Poliakov narukovali do ZSU a v prvých dňoch vojny podkúrili ZZmrdom statočne.
Varšava totiž nekalkuluje do ďalších volieb. Mŕtvy vojak zabitý ukrajinskou rukou s poľským samopalom Grot nemusí byť zabitý na poľskej pôde poľskou rukou. Logika je neúprosná. Keď zabudneme na UPA a prenesieme sa cez 80 rokov staré krivdy (mimochodom, vzájomné), tak celá Rzeczpospolita na tom brutálne zarobí ukrajinskými rukami. Easy.
Poľsko sa prednedávnom prešvihlo cez jeden bilión USD hrubého domáceho produktu. Krajina, kde prednedávnom nebola práca a mladí utekali po stovkách tisícok za hranice, už dlho pred koronou tlačila po Británii billboardy s nápisom „Poliaci, vráťte sa domov.“ Gastarbeiteri sa vrátili s prachmi a know how. Poľsko narástlo z hlbšieho dna na vyšší top ako Slovensko pod sociálnou demokraciou Fica alebo Maďarsko pod Orbánom.
Ale malo to aj tienistú stránku. Zadlženie krajiny.
2. Poľsko cestou do pekla?
Poliaci sa prudko zadlžovali. Aj o tom je článok na sme.sk. V Poľsku budú voľby a ako vieme, niekto rok pred voľbami nebude znižovať deficit kvôli sociálnym benefitom AKA úplatkom dôchodcom. Iste, zadlženie Poliakov rástlo. S týmto bude treba niečo robiť a čím rýchlejšie, tým lepšie pre krajinu ako takú. Ale je tam jedno ale, ktoré článok nespomína.
Krajina sa na rozdiel od Slovenska zadlžila a je vidieť výsledok. Poľsko je zosieťované diaľnicami krista krížom z jednej strany na druhú. Ržešov je jedným z kľúčových letísk NATO a využívajú ho ako top logistické centrum pre organizáciu. V krajine prekvitá biznis a napriek stovkám tisícok – skôr miliónom – Ukrajincov v krajine je tu rekordne nízka nezamestnanosť. Na severe sa stavia prvá poľská jadrová elektráreň, po nešťastnom projekte v Žarnovci neďaleko Gdaňsku, ktorý padol s Černobylom. Krajina využila vojnu a prostriedky NATO nato, aby opevnila východnú a severovýchodnú hranicu (s Mordorom a Bielomordorom, © Ján Valchár). Zasa prachy ako bonus, pracovné miesta, obrat, rast HDP. My sme neboli schopní spraviť ani to. Ak by malo dôjsť k vojne s Ruskom – a k niečomu príde určite, hoci to nemusí značiť automaticky inváziu ako na Ukrajinu) – tak Varšava bude pripravená. Keď je vojna, na rast dlhu voči HDP nekukáte. Z Nemecka sa môžu železnicami alebo diaľnicami valiť vojská NATO po doslova miliónoch. Stovky tankov a BVP nepriateľa zastavia.
To sa nedá povedať o Slovensku, Maďarsku alebo ČR. Bohaté a pomerne malé Česko má stále problém s diaľnicami aj železnicami. Slovensko alebo teraz úplne zbedačené Maďarsko ani nehovorím. To, čo Poliaci budovali tri dekády, my sme tri dekády poctivo ignorovali.
Prirovnal by som to k študentovi – premiantovi VŠ, ktorý skončil univerzitu a celý čas študoval na dlh. Má pomerne vysoký úver, povedzme 50.000 Eur. No a niečo podobné má aj jeho ex-spolužiak zo základnej, Lojzo. Akurát ten si kúpil na lízing zo svojho robotníckeho platu Mercedesa, najväčšiu telku a priateľku pozval do Dubaja. Študent si nájde skvele platenú prácu a 50.000-vá sekera ho trápiť nebude. Lojzo sa bude škriabať v riti a bude tŕpnuť každé leto, aby na jeseň dostal dostatočné množstvo zákaziek.
To je rozdiel medzi Poľskom a nami. Poľsko si investíciami do infraštruktúry zabezpečilo záchranný vankúš, ktorý stlmí každý výkyv na poli hospodárstva alebo vojnový konflikt. My sme vďaka Ficovi, Slotovi, Mečiarovi a Matovičovi (v nie takej miere) vytvorili krajinu, kde ani len tulipány pred bytovkou nevieme vysadiť vlastnoručne, bez rozkradnutých eurofondov. Odchod jedinej veľkej fabriky nám rozhodí HDP. Vojna? Prehrali by sme skôr ako by začala. Ak by sme sa ešte skôr nevzdali a s nalubrikovanými prdelami by sme sa nepredklonili blahovsky epickým predklonom. Tak to my vieme.
Poľsko musí prejsť transformáciou. Zákony, budget aj všetko sa musí prispôsobiť novej realite. Ale nestrašme – sú na tom lepšie ako my. A kormidlo majú stočené správne. Poľský náskok nedobehneme ani o dvadsať rokov. Ak v ďalších voľbách vyhrá sociálna demokracia alebo nemastná-neslaná šimečkovská ľavica, tak nikdy v tomto storočí.
3. Dobré noviny! Zvrátili sme novú dobu ľadovú! (Iba žeby nie).
Iný článok na sme.sk hovorí typicky rečou Veroniky Bajnokovej – teda nevedecký článok plný trápnych chýb ale tváriaci sa pomaly ako National Geographic. Pani/slečna Bajnoková má toto už pomaly ako modus operandi a ja sa len čudujem, čo sa zo sekcie Veda a technika na sme.sk za tie roky stalo za paškvil. Ale späť k článku.
Článok sa venuje tvrdeniu, že pred dvomi tisíckami rokov mala nastúpiť nová doba ľadová, resp. glaciálna fáza cyklov, a že vďaka CO2 to ľudstvo zmarilo.
Celý text je znôškou zle preložených a nepodložených žvástov, ktorý trpí strašnými handicapmi. V prvom rade: dobu ľadovú podmieňujú Milankovičove cykly. Tie nie sú niečím, čo dokážete merať na hodinkách alebo v menštruačnom kalendári. Tieto cykly (presnejšie povedané ich vplyvy na klímu) sa rátajú na tisíce rokov. Nová doba ľadová sa skutočne predpokladá – ale vedci ju hádajú na NIEKEDY na nasledujúcich 50.000 rokov. Štúdia spred 46 rokov tvrdí, že pomalý efekt ochladzovania sa začal pred 6.000 rokmi a bude pokračovať nasledujúcich cca 23.000 rokov. O tom, že niekedy niečo začalo a ja som to svojim starým Audi pokazil, žiadna seriózna štúdia nikdy nič nehovorila.
Článok na sme.sk spomína na prezidenta Nixona a jeho vedcov, ktorí ho varovali pred nástupom ľadovej doby. Áno, pár dekád po druhej svetovej vojne sa skutočne ochladzovalo, nepatrne, pomaly, v rámci prirodzených výkyvov. Vedci si trend extrapolovali a vyšlo im, že ak to takto bude pokračovať, v roku 2000 bude katastrofa s úrodou a celosvetový hladomor. Keďže sa ale počasie a klíma neriadi vedcami ale svojimi zákonmi, čoskoro spontánne pokles zastavil a naopak, začalo sa otepľovať. Vedci – s vysokou mierou pravdepodobnosti tí istí – presedlali a z čiernej sa stala biela. (Zlé jazyky hovoria, že na Slovensku takto presedlal profesor Lapin, kedysi vraj varujúci pred ochladením a následne mimoriadne srdnatý prorok globálneho otepľovania). Granty na výskum treba...
Celý článok pani Bajnokovej je postavený na vode. Vedci údajne vychádzali výlučne z jedného ľadovca, a to Barnesovho na severe Kanady na Baffinovom ostrove. Je zaujímavé, že ľadovec o veľkosti Nitrianskeho kraja na jedinom ostrove dokáže dať globálnu odpoveď. Doteraz som si myslel, že regionálne, lokálne výchylky sú niečím bežným a nemožno nimi merať globálne zmeny. Ale nevadí, poďme ďalej.
Pani Bajnoková cituje vedca, Nicolása Younga. Ten tvrdí, že sme narušili prirodzenú rovnováhu systému. To je zaujímavé tvrdenie, pretože neviem si úplne predstaviť, aká tá prirodzená rovnováha je na systéme kolíšucom od mínus osem stupňov po plus šesť oproti dnešným teplotám. Často za pomerne krátky čas. A ani neviem, kde naše oteplenie 1,5°C za 160 rokov sa tomuto vymyká. Ale asi nemám správne granty...
Bajnoková sa odkazuje na lišajníky a machy v ľadovci a strašne, strašne jej koncipovanie viet kričí, že o téme nemá šajnu ani FŇ. Kašľať nato, že jej lišajníky zomreli (mali aj pohreb?). Podstatnejšie je, že rastliny neprestanú prijímať uhlík po prikrytí ľadovcom ale práve po odumretí (obrazne povedané prestanú papkať atmosférický uhlík). Vďaka tomuto faktu dnes dokážeme datovať organické zvyšky niekoľko desiatok tisíc rokov do minulosti. S ľadovcom to nemá spoločné nič. Takisto nie je pravda, že sa uhlík z rastlín rozpadá. Iba jeden izotop sa rozpadá. Ak by sa uhlík rozpadal ako taký, tak by sme dnes nemali uhlie, ropu a plyn. Alebo naše drevené trámy na katedrálach by sa rozpadli na prach.
Celý článok je korunovaný niekoľkými zarážajúcimi blbosťami. Autorka cituje autorov samotnej štúdie a neuvedomuje si, že cituje kraviny. Barnesov ľadovec dosiahol minimum pred 3600 rokmi (teda v čase, kedy na Slovensku vládla mohylová kultúra doby bronzovej a napríklad v Egypte vládli cudzinci Hyksósi). Okolo prelomu letopočtov sa znova začal trošku rozrastať, čo „vedcov“ viedlo k záveru, že mala nastať nová doba ľadová.
Ako sa k tomuto faktu na základe jediného ľadovca na severe Kanady dopracovali, a ako im vyšlo, že po minimálnom rozsahu za doby bronzovej to bolo prirodzené minimum a teraz neprirodzené, tak to mi hlava neberie. Nehovoriac o tom, že ľadovec neuveriteľných 40 rokov ustupuje o neuveriteľné 4 metre ročne – čo je jeden a pol krát viac ako futbalové ihrisko. Ak si predstavíte pokles Nitrianskeho kraja za takmer pol storočia o poldruha ihriska, tak si uvedomíte, aká strašná katastrofa sa udiala (irony of). Dokonca sa z tohto údaju dokázalo zistiť, že sa tento časový údaj zhoduje s obdobím pruského nárastu CO2 v ovzduší – čo takisto nie je pravda. Ten začal podstatne skôr, niekedy medzi vojnami, nie za Husáka.
Bajnoková cituje „staršiu“ štúdiu, ktorá tvrdí opak Nixonovej správy. Kým Tzv. Kuklova správa Nixonovi má tento rok 56 rokov a teda ako človek by už takmer išla do dôchodku, tá Bajnokovej „staršia“ štádia je z roku 2011 a teda by ešte chodila na základku (vytvorená bola doslova dva roky pred Kuklovou smrťou). Človek by povedal, že redaktorka si dá aspoň tú elementárnu prácu a porovná si dátumy vydania jednotlivých reportov, ale to by sme chceli asi veľa. Nehovoriac o tom, že druhá štúdia je z roku 2012, ešte mladšia. No a čo je vo „vedeckom“ článku lepšie ako citovať „niekoho, kto tvrdí niečo“ a pritom je to váš kolega z redakcie sme.sk, rovnako známy nevedeckými a čajovými článkami na tieto témy.
Lenže dogma a ideológia nepoznajú fakty. Bajnoková síce zhrnula tvrdenia, že lokálny ľadovec nepodstatný pre svetovú klímu dosiahol síce minimum za čias faraónov a bronzových sekeriek, ale vyšlo jej z toho, že za otepľovanie môžu naše emisie CO2. Tie síce masovo začali pred stovkou rokov, ale korelujú s extrémne malým ústupom Barnesovho ľadovca o doby takmer nežnej revolúcie. Správy z čias po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy sú OK, ale „staršie“ správy, teda mladšie o 40 rokov, sú takisto dobré. Alebo aj názory kolegu pri vedľajšom stole, ktorého diplomaticky v pseudovedeckom článku volá „Niektorí si myslia.“
No a ako bonus by som uviedol záver článku. Síce história nás učí, že pre civilizáciu aj biosféru ja podstatne väčšou katastrofou ochladenie planéty (diverzita počas doby ľadovej niekde v Škandinávii bola de facto NULA, detto okolo Barnesovho ľadovca, na Slovensku v tom čase siahali počty živočíšnych a rastlinných druhov na zlomky dnešných počtov), ale klimatológia (prepáčte, klamatológia po novom) nám musí natisnúť medziriadkovú otázku, či by predsa len nebolo lepšie nechať novú dobu ľadovú s jej biednou diverzitou prísť a neriskovať, že by sme napríklad mali mať násobne vyššie počty. Podobne ako Afrika, Brazília alebo Papua.
Nehovoriac o tom, že Bajnoková sa pýta, že keď sme dokázali prežiť ľadovú dobu, či dokážeme prežiť oteplenie. Nie náhodou by som ju poslal späť na základnú školu. Naši predkovia v dobe ľadovej totiž lovili zver a trochu si privyrobili zberom nejakých korienkov. Tým pár tisíc obyvateľom dnešného Slovenska to stačilo. 5.500.000 dnešných Slovákov má teraz takú dilemu, ktorú by priemerný žiak ZŠ vyriešil za sekundu. Zredukujeme obyvateľstvo Slovenska na počet duší vo väčšej obci, pretože doba ľadová, alebo dokážem uživiť populáciu 10.000.000 hláv preto, pretože dosiahneme tropickú úživnosť poľnohospodárskej pôdy?
Za mňa je odpoveď jasná. Ale ja sa nesnažím ako redaktor sme písať odborné články, ktorým ani zbla nerozumiem.
P.S. Ako totálnu haluz uvediem to, že priamo v článku sa s*rie do huby ako na bežiacom páse (za podnet ďakujem huncútovi): „V 70. rokoch vedci nepredpovedali ochladzovanie, práve naopak.“
Pá riadkov neskôr: „Vedeckú konferenciu, ktorá varovala pred nástupom ďalšieho studeného obdobia, vtedy viedol Jiří Kukla a Robley Matthews. Varovali pred ničivými mrazmi, poklesom produkcie potravín.“
„V skutočnosti sa to naozaj dialo,“ potvrdil Young. „Vtedy to nedokázali celkom presvedčivo preukázať, ale teraz už máme určité dôkazy.“
Takže podľa pani Bajnokovej síce vedci nepredpovedali ochladzovanie, ale oni ho predpovedali, a to s rozdielom pár riadkov. A síce ho nepredpovedali, ale mali pravdu, pretože sa zjavne začalo diať to, čo nepredpovedali.“
Citoval by som aktuálny výrok Donalda Trumpa, dokonale v štýle Bajnokovej článku: „Splnil som všetky sľuby, ktoré som dal. Dokonca ešte viac, splnil som viac sľubov ako som dal.“
4. Majstrovstvá s Rusmi alebo bez nich?
Éter zaplavili správy o tom, ako ruskí západní agenti povolili Podľuďom hrať na majstrovstvách v hokeji. Pre info, ani ZZmrdi ani Bielorusi tam hrať nemohli posledné tri dni. Ja som s tým OK, proste by som Rusákov vylúčil odvšadiaľ.
Nuž ale jediným dobre zvládnutým ťahom 5D šachistu Putina je skorumpovanie každého jedného západného činiteľa a papaláša a príživníka, ktorý o niečom rozhoduje. Či už na nich niečo má FSB alebo je v stávke česť plus niekoľko núl, neviem. Takže ruskí Otroci sa dohodli, že tak Rusáci ako aj ich lokaji z Minsku musia byť na majstrovstvá pustení.
Nebral by som to na vedomie, z viacerých dôvodov. Rusáci dlhodobo neboli schopní vyhrať nejaký titul a ich hokej bol údajne dosť pozadu oproti cca 20 rokom nazad (nesledujem, parafrázujem kamarátov). Podruhé: majstrovstvá by v tomto prípade pozostávali z desiatok západných štátov plus dvoch darebáckych štátov. Ak sa Západ plošne alebo z veľkej časti dohodne, že proti Opičákom nenastúpia, tak si Rusi ani neškrtnú. Nemôžu hrať proti seba Rusáci, Bielorusáci a Severná Kórea, pretože poprvé, Rusáci by v tomto prípade povinne vyhrali nad Lukašenkovými rabmi, podruhé, Severokórejčania by po prvej tretine poumierali od hladu. Takže buď bude súťaž kompletná alebo nebude vôbec. Easy.
Ďalším faktom je, že hry sa organizujú v Nemecku, tuším o rok a čosi. Nemecko nie je ruským vazalom a ani vazalom nejakej hokejovej asociácie, takže Berlín si povie, že z toho vycúva a koniec. Rusko si presne propagandisticky povedalo, že my to predsa zvládneme, ale platí bod číslo jeden: nikto nenastúpi a teda hry nebudú. Moskva je teraz v takej ambivalentnej situácii – propagandisticky to teraz zvládla dobre, z dlhodobého pohľadu, teda to fyzického štartu hier – im tá vlna nadšenia skrachuje. Stavím sa, že Rusko a Bielorusko na hrách v Nemecku nevystúpi, hoci neviem, či hry budú alebo ich Berlín zruší celkovo.
Ak by aj nejaká klauzula bola, že Rusi musia byť pustený do hry, Berlín im môže zakázať vstup na nemeckú pôdu. Hrať môžete, ale sorry, online to ako pri vyučovaní nejde. My sme vás na hry pustili, ale vláda vám neumožnila pristáť. Je nám to ľúto.
Čo z toho vyplýva? Na mieste Interpolu alebo nejakého CIA by som okamžite začal pátrať po väzbách Federácie na Rusko a FSB. Okamžite by som tlačil na odvolanie vedenia IIHF. Okamžite. Nie po hrách – okamžite. Mimochodom, okamžite súkromní a dlhodobí sponzori od financovania odskočili. Už len preto by som na mieste celosvetovej hokejovej siete tlačil na vedenie. Ale nie odvolať – odvolať, prešetriť, ak sa zistí nejaký ruský vplyv, vplyv FSB alebo Putina, okamžite odsúdiť a demonštratívne zavrieť na celé roky do lochu.
V každom prípade to nevidím ako problém; každá akcia vyvolá protireakciu.
Zbierka na Patrikov Land Rover a jeho prehnanie do Pavlohradu budúci týždeň.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Land Rover.
Keďže sa nám utrhla Jolanka, mám na pár dní ban. Odpovedať viem len takto. Odpoveď na otázku čitateľa: nemôžme posielať humanitárku inak ako to robíme, pretože naša humanitárka ide príliš veľa brigádam a je príliš košatá nato, aby sme posielali niečo poštou. Príklad: EcoFlowy posielali chalani z Moravy Novou poštou, pretože sa jednalo o jednu bedňu na jednu konkrétnu adresu. Takže pre nás je jednoduchšie naložiť dvom alebo trom ľuďom plnú dodávku všetkého, prednostne napríklad tých 5 EcoFlowov na 5 adries a porozvážať to po lokáciách; popri tom naložíme do Jumperu stovky kilo second handových vecí, ktoré sú druhotnou humanitárkou a takisto to porozvážame kde-kade po viacerých štáciách.
Výsledkom je, že síce je cesta drahšia (do toho nerátame voľno a teda ušlý zisk), ale máme to doručené, zdokumentované (až na výnimky, viď terajší Slavjansk) a vieme, že to tam je doručené do správnych rúk. Vždy pritom hodíme reč, čo je dosť podstatný point (nejedná sa o pokec ako pri starých babách ale skôr zisťovanie a overovanie informácií, zisťovanie toho, čo chalani potrebujú a čo už netreba, atď.). Novou poštou to nedáme.
Takže problémom nie je, že tam chodíme často a „zbytočne“ míňame prostriedky na naftu, ale v tom, že tam kvôli nákladom chodíme príliš zriedkavo. Ideálne by bolo raz za mesiac.
Navyše Land Rover teraz nejde kvôli humanitárke, teda prevozu, ale preto, pretože samotná mašina končí u Sergeja MacGyvera v Pavlohrade. Patrik ide domov vlakom, humanitárka je tam akurát tak na doplnenie miesta v Land Roveri.
Dúfam, že som otázku zodpovedal bez ďalších nejasností.
Johny, Patrik plus zvyšok teamu vrátane ZSU.