1. Sankcie dlhého doletu fungujú
Ukrajina zasiahla závod na výrobu dusíka vo Togliatti, meste vyrábajúcom Žiguláky. Fabrika vyrába až 75% produkcie nylonu v Latrinistane. Okrem toho z linky vychádzajú aj kordy, dusičnan amónny a rôzny dusíkaté chemikálie, čo je všetko tovar aj pre armádu. Fabrika podľa závodov dostala dobrú šupu a som zvedavý na výsledok. Len pre zaujímavosť, toto je presne ten štýl zásahov, kedy jedným útokom vymlátite v Mordore značnú časť nejakého sektora. Kým na Západe ste odjakživa mali konkurenciu, takže trebárs v USA nájdete málo sektorov, kde jediná fabrika obsluhuje väčšinu kontinentu, v ZSSR to fungovalo tak, že ste napchali pomaly celý sektor do tajgy, okolo toho sa rozrástlo miliónové mesto a celý jeden rajón žil zo zamestnania práve v tomto závode, rovnako ako celé ZSSR bolo postavené na monolitickom závode, ktorý zásoboval celý východný blok či Zväz samotný.
Samozrejme, presne toto robilo ZSSR a dnešné Rusko zraniteľnými. Jedno zemetrasenie, veľký požiar alebo podobný nálet ako teraz, a 140 miliónov Opíc je bez výrobkov.
Moskva asi bude musieť tieto produkty doplniť, samozrejme z dovozu. Čína sa potešila, ruský rozpočet bude okresaný o nejakú tú korunku ešte viac. A ďalší sektor bude stáť mesiace.
Toto ale nie je jediný dobrý zásah. V Taganrogu ZSU zasiahli sklad náhradných dielov pre lietadlá a sklad je na sračky. Rusákom sa nebude dať opravovať mimo iné flotila Iljušinov. Aby toho nebolo málo, v rámci komplexu zhoreli priestory bývalej automobilky, terajší producent vojenských dronov Molnija a Orion. Vzhľadom nato, že Ukrajinci už snáď dva roky hlušia všetko do vzdialenosti stoviek kilometrov, mi nápad vyrábať tieto drony hneď za starými hranicami príde na úrovni IQ priemerného Rusa alebo nadpriemerného Šutaja Eštoka.
Vtipná vec: Ozon by mal oceniť Ukrajincov zato, že sa stal najväčším maloobchodným hráčom v Mordore. Wildberries už boli v značnej miere obraté na kosť.
Ale na druhej strane, ZSU prečesali aj Ozone. Aktuálne zhorel ďalší sklad, paradoxne som sa nedozvedel z reportáže miesto. Zhorelo prakticky všetko na 100.000 m2.
V rámci námornej blokády sa Rusáci snažia svoje lode brániť pomocou vrtuľníkov. Vyzerá to tak, že ani náhodu sa nedá každý tanker v rámci palivovej krízy sprevádzať niekoľkými vrtuľníkmi, napriek tomu sa o to ZZmrdi pokúšajú. Pointa: neúspešne.
No a napokon celkom dobrá správa. Závod Titan-Barikády vo Volgograde produkuje nábojnice pre delostrelectvo, nosné rakety vrátene balistík a Iskanderov. Objekt dostal zásah od Ukrajincov a vyzerá to tak, že to nerozdýcha nejakú dobu. Ruskí milblogeri lamentujú, že v rámci odvety sa Moskva zmôže zničiť pár ukrajinských supermarketov a že Dímon (Dmitrij Medvedev) vydá nejaké agresívne vyjadrenie (kým bude pred kamerou stáť na stolčeku).
2. Postupy na fronte
Vopred upozorňujem, že informácie sú kusé. Po úspešnom vytlačení Podľudí z oblasti okolo Lymanu sa ZSU nezastavili a údajne prekročili rieku Žerebec. Toto je – ak sa podarí aj toto územie konsolidovať – fantastická správa. Prekročenie riek býva v rámci podobných operácií najťažším orieškom a nie nadarmo mali armády odjakživa najväčšie vrásky pri podobných operáciách. ZSU to dali a ak sa im podarí zachovať hybnosť, tak to bude mať pre Rusákov veľké konzekvencie. Mimochodom, pamätáte sa na prvé mesiace vojny, kedy sa ruské tankové sily dvakrát pokúšali prekonať rieku Sivernyj Donec? Prieskumníci ZSU ich spozorovali pri budovaní mostov a pomocou aplikácie na objednávanie pizze (upravenej programátormi na objednávku delostreleckej paľby) najbližšie jednotky artilérie ZSU Rusákov rozstrieľali na blato. Ak si dobre spomínam, Moskva tam prišla o vyššie desiatky kusov techniky vrátane tuctov tankov a vyššie stovky, neviem či až dokonca tisícku Orkov.
Len pre pobavenie, toto územie je okolo 40 km od Svjatohirsku, ktorý podľa Putina ruské sily hrdinne obsadili asi pred dvomi týždňami. Som zvedavý, čo povie Chujlo k tomu ďalej.
Ako doplnok ešte uvediem, že ZSU v tomto rajóne zhromaždili nové sily.
3. Niečo k stratám
Ukrajinci zničili Rusákom rekordný počet kusov techniky. Jedná sa o kategóriu logistiky, teda nákladných a cisternových vozidiel. Zaujímavé je to, že dakedy cez prázdniny boli rekordné čísla všetky z obdobia medzi koncom mája až začiatku júla a točili sa okolo 500 – 550 kusov. Včera sa prešplhal rekord – 638 mašín za jeden deň – a takmer všetky rekordy sú tesne nad alebo pod 600 kusov. A takmer všetky z augusta alebo septembra.
Aj tu som bol trochu príliš optimistický, ako to mám vo zvyku. Môj postoj bol, že ak Ukrajina bude tĺcť Rusákom 500 kusov denne, logistika sa zrúti. Nezrútila sa, no čo je pekné, že číslo graduje. Tu už nemusím byť príliš optimistický, keď poviem, že pri takto rastúcom trende sa to predsa len udeje, pretože povedzme tisícku strojov denne niekedy na prelome rokov (takto vyzerá byť trend) Rusi proste nedajú a nedajú.
Len pre informáciu, celkové straty logistiky idú k 150.000. Keď si predstavíte ako bonus to, že v značnej časti vozidiel zničených malou kvadrokoptérou sedel aspoň jeden šofér alebo nejaký spolujazdec, ktorý nestihol z auta včas vyskočiť... Pekné číslo.
K tomuto mi napadlo – a nevravím, že to je pravda, jedna myšlienka. Jiří Just sa vyjadril, že síce populácia má nedostatok PHM, ale že pre armádu sa nafta proste dostane. Poďme si to pozrieť z blízka. Rusáci už prakticky nepoužívajú tanky a BVP, resp. ich používajú v pomere jednotiek percent z toho, čo bolo predtým. Detto samohybné delá, raketomety a spol. takže značná časť PHM, konkrétne nafty, ani nie je treba. Logistika na Kryme a okupovaných územiach (a asi aj prihraničných oblastiach Ruska) prepadla na zlomky predvojnovej alebo ranovojnovej úrovne. Takže matematicky mi to vychádza tak, že podľa Justa sa síce nafta na front dostane v dostatočnej miere – ale tá bude povedzme na polovici pôvodnej hodnoty.
Ako by povedal klasik, všetko podľa plánu. Čakám na 150.000.
Nešťastie nechodí po horách ale po Rusákoch: dnes sme mali až jedenásť systémov PVO. Nepamätám si, že by niekedy bolo nad desať kusov.
Len pre info: v Afganistane celé ZSSR stratilo za desať rokov 15.000 vojakov. Sotva prebehol týždeň od okrúhlych 1.500.000 a už máme tretinu tohto čísla k dispo.
Ešte máme plus jedno lietadlo, ale neviem podrobnosti.
4. Drobnosti zo sveta
Ruský export obilia zletel o závratných 83% Y2Y, z 2,4 milióna ton za desať dní na 418.000.
Už aj ruskí experti očakávajú obrovskú vlnu bankrotov medzi farmármi.
Dmitrij Medvedev vyhlásil, že nie je v pláne mobilizácia, pretože nie je treba. Hehe.
Húsíovia obsadili kľúčový ostrov v Červenom mori a vyhrážajú sa lodiam. Trump odmietol zasiahnuť na strane Saudov proti teroristom. Je to majster stratég, ktorý má len dvoch rovnako zdatných tragédov na planéte, a to Putina a Kamenického. Dokonca aj Eštokovi aspoň niečo raz za čas vyjde, napríklad nastrelené vlasy sa mu pekne chytili.
Update poobede: ZSU zasiahli dve rafinérie, v Slavjansku na Kubáni a tatarstanský Nižnekamsk. Celkové škody ešte známe nie sú.
Takisto novinka: Po ukrajinských útokoch na Taganrog ostalo mesto bez PVO. Posledný systém, Pancir-S, bol poškodený v náletoch predtým a do služby sa vrátil predvčerom (!).
Ukrajinci vraj zničili vo Volgograde aj chemickú fabriku na fosforové zlúčeniny a hasiace peny.
Koncom týždňa bude 50.000 kusov denacifikovanej artilérie. Čakáme.
Zbierka na ukrajinských vojakov v Izjume pokračuje. Heslo: Izjum.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
V októbri im dávam aj moje auto, potrebujeme ho len zoservisovať.