Ruské datacentrá v plameňoch/Dobi dostal oblečenie!

1. Yandex v plameňoch
Ruská spoločnosť Yandex je jednou z najväčších ruských technologických spoločností. Bez preháňania by sa dalo povedať, že to je ruský Google. Vyhľadávanie, objednávky jedla online, streamovanie filmov, taxíky v štýle Boltu a online nákupy, to všetko táto spoločnosť zastrešuje. Jej zhodnotenie bolo najvyššie tesne pred koronou, kedy prudko v Rusku narástol online predaj. Na prelome dekád sa zdalo, že Yandex je špička.
Lenže prišla vojna a ako väčšina vecí v Mordore sa začala prepadať. Akcie sa znehodnotili o dve tretiny, čo je tragickejšie ako filmy Zděnka Trošku ku koncu kariéry.
Služby spoločnosti ale dlhodobo logicky využíva aj ruská armáda, vrátane jednotiek na Ukrajine. Pred pár týždňami Mordor zaútočil na ukrajinské vládne datacentrá a niektoré zložky infraštruktúry spojené s dátami, takže Ukrajina zasa musela prevádzať nákladné opatrenia – a logicky sa v Kyjeve znova nasrali. Výsledkom je Yandex.
Datacentrum neďaleko Rjazane je gigantická séria hál, ktorá má veľkosť logistického centra niekde pri Senci. Spotreba podobných budov čo sa týka elektriky je gigantická, prakticky sa jedná o jedno stredne veľké mesto. Na druhej strane ponúka služby miliónom alebo desiatkam miliónov obyvateľov Mordoru, takže je to pre ekonomiku výhoda.
V rámci odvety ZSU centrum zasiahli. Podľa včerajších obrázkov sa zdá, že väčšina budovy bude v troskách. Podľa správ Yandex stratil okolo troch percent majetku a až 25% výpočtového a dátového výkonu, čo je podľa mňa v druhom prípade obrovské číslo. Správy hovoria o rozsiahlych výpadkoch a spomalení vyhľadávania. Akcie stratili za mesiac 6,26% a za posledné dni 0,36% (v tom je ale zarátané aj malé zotavenie). To nie je drastický prepad – lenže toto nie je jediné centrum Yandexu v Mordore. Predpokladám, že podobne ako Wildberries alebo Ozone sa ZSU teraz zameria na rôzne centrá, nielen tie Yandexu, a spáli niekoľko z nich v krátkej dobe. Ak nejaká firma stratila dve tretiny hodnoty akcií bez toho, aby ste fyzicky zničili jediné centrum, a potom spravíte kampaň na samotnú infraštruktúru, tak pokles bude v štýle preferencií Hlasu-SD, teda fatálny.
Čo to značí pre Mordor? Podľa mňa to znova spraví také tie nepriame ale rozsiahle škody. Niečo ako práve pri Wildberries, kde niekto nariekal, že to je škoda dronov, ale impakt na predaj online výrobkov bol strašný, ruské banky horko zaplakali a navyše skrachovali tisícky malých predajcov tovaru. A to ešte nevieme, či ZSU nenakydajú ďalšie drony na ďalšie centrá Wildberries a Ozone, takže prepad bude ešte horší a online predaj utrpí viac.
Takisto bude mať asi problém armáda. Platí premisa, že aj armáda aj civilný zákazník si vyberá najlepšie a najlacnejšie riešenie. Ak Yandex utrpí tak, že sa budú musieť pozerať po iných riešeniach, bude to vždy prinajmenšom to druhé riešenie, teda nie najlepšie. Výsledkom bude drahšie, menej spoľahlivé alebo pomalšie zabezpečenie služieb.
Na druhej strane, neverím, že sa v epoche sankcií Yandex z toho pozviecha rýchlo. Akiste si vie narýchlo zohnať nové, menšie haly a nové či repasované servery, prípadne cez Tadžikistan dovezú niečo drahé a pašované, ale reálne to bude zasa horšie riešenie.
Ako bude kampaň prebiehať ďalej, necháme na Zbrojné sily.
2. Ani v rafinériách nebolo ticho
Pred časom som sa mýlil, keď som tvrdil, že Rusáci si asi nedokážu zreparovať poškodené rafinérie. Zdá sa, že sa im to, síce pomaly a nákladne, darí. Niektoré rafky dostali zásahy opakovane a vyzerá to tak, že PHM z ropy rafinujú naďalej. Isté ale je to, že idú na zlomok kapacity spred vojny a môžeme tipovať, že to bude za cenu obrovských nákladov na opravy, ochranu rôznymi sieťami ako aj nasadenia PVO systémov a stoviek vojakov s guľometmi.
Lenže analytici hovoria, že ak aj zasiahnete nejakú kolónu a Rusáci ju opravia, je to dočasné riešenie. Tak ako dom vám môže vydržať jedno alebo niekoľko zemetrasení a vy ho nejako zaplátate, ale nejde to robiť donekonečna, ani kolóny sa nedajú opravovať donekonečna. A stalo sa to, čo som hovoril ja: síce Moskva nasadí stovky robotníkov a technikov, ktorí poškodenú rafku začnú nákladne opravovať, ale akonáhle dokončia úlohu, ukrajinská rozviedka zareaguje a pošle na zariadenie ďalší roj dronov.
Presne toto sa stalo aktuálne v Omsku. Ako asi viete, jednalo sa o najväčšiu rafku v celom Bezbenzinistane. Navštívená bola asi dva alebo trikrát a vždy boli veľké škody, ale reálne zariadenie produkovalo naďalej (Omsk je pomerne ďaleko od Ukrajiny a teda tam je pomerne menšia šanca poslať celý veľký roj dronov bez strát, takže vždy asi vyhorela jedna sekcia zariadenia). Včera ráno som pozeral Youtube-podcasty a počas videa nasledovalo prerušenie. Youtuberi poukázali nato, že v Rusku je panika a že na Omsk letí vážne veľa strojov.
Dnes máme výsledky: Omsk v značnej miere vyhorel a škody budú tentokrát asi väčšie ako minule. Rafinérie majú krásnu vlastnosť, že pri podobnom nešťastí horia dlho a škody sa dajú určiť v rozpätí dní po samotnom útoku. Počkajme pár dní a uvidíme.
V každom prípade je jasné, že Omsk rapídne svoju rafinačnú kapacitu zníži i tak. Keďže je to najväčšia rafka v Latrinistane, bude to bolieť.
To ale nie je jediný útok na rafinérie. Ďalšia rafka, ktorú ukrajinské drony navštívili, je v Baškirtostane. V meste Salavat je trojica podnikov na spracovanie ropy a všetky už mali svoje dymiace obdobie za sebou. Teraz ukrajinské drony urobili bum nanovo. Takisto nemám správy o škodách, ale ako som písal vyššie, ak raz rafku zaplátate, OK. Ak to spravíte dvakrát, bude to fušerina. Ak trikrát, asi to už ani nebude fungovať.
3. Malý postreh k frontu
Podľa neúplných správ sa Ukrajincom darí nielen na severovýchode pri Kupjansku ale aj na samotnom severe okolo Vovčansku, kde sa dostali naspäť na hranice s Mordorom. Územné zisky nie sú veľké, pravdepodobne pôjde o jednotky kilometrov štvorcových alebo možno nižšie desiatky, ale podstatné je to, že Rusáci tu svojimi slovami chceli vybudovať rozsiahle predmestie ako nárazníkovú zónu obrany proti dronom (WTF? Ako chcete vybudovať nárazníkovú zónu proti niečomu, čo preletí polovicu Mordoru???). Keď sa ZSU podarí vymazať dlhodobo krvavo budované minipredmestie, tak to bude facka Putinovi.
Ďalšie správy sú z okolia Slavjansku a Kramatorsku. Niekde pri Slaviku ZSU prebralo iniciatívu a vytlačilo ZZmrdov preč. Nemám podrobnosti, takisto asi bude postup malinký a skôr symbolický. Pri Kostantynivke zasa Ukrajinci niekde udreli na Rusákov a spôsobili im straty, ale neviem takisto podrobnosti. Vyzerá to tak, že Podľudia prebrali kratšiu zápalku a tuším pätnáste Putinovo ultimátum, teda dobytie Donbasu do prvého decembra (alebo posledného? Už toho bolo toľko, že si to človek nepamätá) padne.
Inak by som sa zasmial, keby na Donbase mali ZZmrdi na Silvestra menšiu výmeru ako keď som žil v Slavjansku. Hovorí sa tomu „negatívny rast,“ pojem známy z modernej klimatológie.
4. Drobnosti zo sveta
Rusáci ponúkajú kamionistom, ktorí by vzali zákazku na dopravu od Rostova na Krym, teda oficiálne cca 6 hodín cesty, 10.000 USD. Desať litrov v doláčoch za šesť hodín! To je zhruba ruská zľahka nadpriemerná ročná mzda – za necelú šichtu!
Akurát im to prakticky nikto nechce brať. Videá ukazujú zdevastované desiatky kamiónov a Buchaniek na každý kilometer diaľnice Novorossija, pričom mnohé ešte dymili. V podstate sa dá povedať, že jedna jazda je takmer istým trestom smrti, a ani desať litrov USD zato nestojí. Ako momentálne zásobujú Krym, to teda neviem.
Ešte niečo k ceste Smrti na juhu Ukrajiny. Mordor len na tomto úseku strácal pomerne zanedbateľné počty nákladiakov a cisterien. Február 26 – šesť kusov. Ďalší mesiac – 13. V apríli 33. No a v máji začalo rošambo. 214 kusov, v júni 586, júl 656, august 630 a september zaznamenal znova nárast na rekordných 770 strojov, teda vyše 25 denne.
Za nami je len štvrtka októbra, ale už tu máme 132 kusov. Z tohto čísla sa zdá, že tieto štatistiky asi prekonali zenit a v súlade s predchádzajúcim odstavom proste nemôžu zohnať šoférov nákladiakov, možno dokonca ani už nemajú dosť samotných strojov.
Rusáci mali hodne perné dni za sebou a znova ich chcíplo 1.690. Dušan Koniar už čoskoro asi nebude rátať mesiace, kde je nad tisíc ZZdochlých Orkov ale kde je 1.500 Slnečníc nonstop.
Najväčšia (zatiaľ) nepoškodená rafinéria v Bezbenzinistane ostala tá v Angarsku, na Ďalekom východe, cca 4.500 km od ukrajinských hraníc. Mimochodom, je polovičná oproti Omsku a deviata v poradí. Ďalšou v zozname je až devätnásta, Ačinsk, Krasnojarská kraj. Tá má ešte nižšiu kapacitu, oproti Omsku len jednu tretinu.
Len pre info, ZSU začalo vo svojom adventnom kalendári zverejňovať aj menšie rafinérie. Tých do zoznamu pribudlo cca 10 ale sú vážne malé a bezvýznamné. Isté však je, že niektoré z nich sú pomerne blízko k Ukrajine, takže čakajme táborák.
Čierny deň pre Kramatorsk. Rusáci zasiahli v meste KABmi dva ciele, z toho jeden linková autobus. Výsledkom sú desiatky mŕtvych, podľa správ mnoho dôchodcov.
Rusom sa podarilo „zlikvidovať ekologické škody v Soči“ po potopení tankeru doslova pred bránami mesta. Akurát ako vždy zavreli miestne pláže.
Pretože čo iné spravíte, keď nič nehrozí, hm?
Zjavila sa správa od Maxima Kalašnikova. Múdry to človek! „Moskva takisto bude podliehať chladu, nedostatku elektriky a vody. Nemôžeme bojovať takto dvadsať rokov.“
79% Ukrajincov verí, že vojnu s Ruskom vyhrá. Bože môj, berme si od nich príklad, vždy za ušami posratí HejSlováčkovia. Berme si príklad!
Trochu na zasmiatie: Bývalý advokát Navaľného poblahoželal Putinovi k narodkám (asi trochu ironicky). Okamžite za to dostal pokutu 500 Eur za „diskreditáciu ruskej armády.“
A znova malý vtípek: Babička v Mordore sa naštvala, keď na Chujlove narodky zbadala vo výklade toho trpaslíka z Harryho Pottera. Áno, podoba Dobiho s Chujlom je až na tie špicaté uší nespochybniteľná, ale istá odlišnosť tam predsa len je (Dobi vyzerá ľudskejšie).
Babka si ale nedala povedať, že to je starší film a nabonzovala obchod, kde vo výklade bol plagát s postavičkou z Harryho Pottera, za diskreditáciu Putina.
Iste, je otázne, prečo tam ten plagát bol a či to nebola tak trochu partizánčina predavačov. Ale aj tak ma to pobavilo. Fico bude mať takisto narodky, dúfam, že z dvora odhádžeme tie smrekové hranoly pripravené na strechu. A zavrú Handlovú na ten deň.
Mimochodom, Dobi bol otrokom a pán ho mohol prepustiť z otroctva tým, že mu dal nejaký kus oblečenia. Harry Potter vymrdal so systémom tak, že naaranžoval od otrokára dar ponožky. Predstavujem si to tak, že o rok bude chodiť na tento dátum polovica Ruska v jednej ponožke. Disidentstvo jak prasa!
Dnes sú tri roky, čo zahorel láskou Kerčský most. Ja len pripomínam...
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Na PHM a zimné vybavenie pre Ruslana, napríklad ponožky ako pre Dobiho. Heslo: UCHYĽANT.
Všetkým ďakujeme s teamom za príspevky a teplé slová.