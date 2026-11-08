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8. nov 2026 o 07:20
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Sľúbené adrenalínové pozdravy zo Slavjansku (a jedno navyše)

Včera som sľúbil nepríjemné videá zo Slavjanska. Sú tu.

Ján Valchár
Ján Valchár Bloger
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Diskusia  (1)

Patrik Engerau, jeden z našich spoludobrovoľníkov v meste, prehnal jedno auto pre vojakov na hranicu Charkovskej a Doneckej oblasti. Stavil sa aj v samotnom Slavjansku. Pôvodne mal prespať vedľa humcentra, v rodinnom dome, ktoré naša ukrajinská strana si od mája prenajíma. Keďže v tesnej blízkosti centra deň pred Patrikovým príchodom dopadla Gerbera a vymlátilo im okná, spal napokon v samotnom humcentre. Ruslan úchyľant dostal nejakú butylku rumu. (Vyzerá to tak, že ho čoskoro z mesta stiahnu preč. Len pre info, ráno mi volala jedna dôchodkyňa, Anna, svokra vojaka Nazaretha, ktorému sme doviezli EcoFlow: už aj tá rezignovala a utiekla z mesta aj s vnučkou, Nazarovou dcérkou).

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No ale na druhé ráno to začalo. Patrika som vystríhal, aby nespal v meste ale vybavil a išiel domov. aj v noci vraj bolo počuť Šáhidy a podobné drony, ale počas dňa to došlo.

 

Video jedna. Prišlo to ako hlasová správa a Hoki to preformátoval do videa. Dostal som to ráno okolo desiatej a prakticky som to mal v priamom prenose. Video tu.

 

Video dva. Zhruba o hodinu neskôr, teraz už real life situácia v meste. V Slavjansku som bol pred dvoma týždňami, nie príliš ďaleko od tohto miesta, a bolo to zlé ale nie až takto. Automaty sekali takisto každú chvíľu, no predsa len menej ako toto. Skôr bolo počuť veľa PVO rakiet štartujúcich niekde tesne na východ od mesta, smer Bachmut (odtiaľ prilieta). Video tu.

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A ešte bonus, ktorý mi prišiel neskôr. Po tom, ako sme Halahanovi zozberali peniaze na topánky (ešte sme mu ich nepreposlali, Serhij nemá valutové konto, takže musíme mu to poslať s pravou rukou za ľavé ucho, teda cez tretie osoby v Slavjansku, ktoré mu to prepošlú na Zaporižie), podaril sa mu po pomerne dlhej dobe zásah a kdesi okolo nedávno bombardovanej Komyšuvachy zajal ZZmrda.

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„Aha, takéto hovno k nám ide bojovať. Povedz ešte raz, odkiaľ si?“

„Z Ruska.“ Video tu.

 

P.S. Na Land Rover a jeho prehnanie na Dnipro nám chýba ešte nejaká tá koruna. Ak si viete predstaviť jedno kafíčko poslať na vozidlo pre Serhija MacGyvera alebo na náklady spojené s cestou, môžete tu. Hoki potom doplní dole IBAN, na ktorý môžete posielať dary napriamo.

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Ďakujeme!!!!

https://buymeacoffee.com/johny1981aa

 

Ján Valchár

Ján Valchár
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  713
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  • Páči sa:  89 333x

Jedna veta: chcem písať blogy o vede, technike, prírode a ekonomike. Druhá veta: máte to tu príliš komplikované, Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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