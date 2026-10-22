Sme doma. Nie v poriadku, nie OK, ale číslo dňa je 2.250!

1. Len malé intro
Od polnoci som na hajzli presedel polovicu dňa a vyzerá to tak, že zajtra to tak bude takisto. Necítim sa na písanie siahodlhých blogov, ale skúsim aspoň nástrel na najbližšie dni.
Vyrazili sme v piatok, prakticky mesiac potom, ako sa celá misia AKA deviata expedícia na Donbas začala plánovať. Asi si nepamätám, kedy sme mali tak nepredstaviteľnú znôšku smoly, od mojich zdravotných problémov až po čosi ako prasknutý vred jedného z nás deň pred ďalším odchodom. EcoFlowy meškali, pretože od môjho odkupu prostriedkov z Donio/buymeacoffee musia prejsť reťazcom rúk, aby napokon skončili u predajcu. Keďže EcoFlowov nikdy nie je dostatok a máme na ne fantastické zľavy, musíme to tak akceptovať.
Takže len stručne. Všetko zhrniem v krátkej sérii, len čo mi to predlžovačka z izby na toaletu dovolí. Teraz len malé intro, viac snáď zajtra.
Cesta bola smer Ubľa, prechod Karpát, dramatické hľadanie hotelu na ukrajinskej strane, takmer havária do priekopy o polnoci, druhý deň rovnako dramatická jazda cez Volyň, kde sme boli svedkami dvoch z troch rakiet, ktoré dopadli relatívne neďaleko nás (máme fotky).
Auto sme mali z požičovne a nechceli sme s ním dlho byť v Kyjeve. Lenže v Kyjeve začalo pršať a vypadli nám stierače, takže do Boryspiľu sme prišli čumiac cez zapršané okná, v hustej premávke a podľa svetiel pred nami. Neuveriteľnou náhodou, pretože pravdepodobne sa schyľovalo na nálet a GPS ani obraz, ani zvuk, sme trafili na náš starý známy hotel.
Tretí deň smer Charkov, Didovi Jurijovi, a potom Izjum, za Kyrylom a Serhijom Ustypom. Napriek asi dronovému a raketovému náletu na Izjum sme v spartanských podmienkach prežili bez úhony. Preloženie humanitárky, ráno smer Slavjansk na Kyrylovom aute.
Slavjansk – ako to povedať? Mal som šok. V meste som kumulatívne prežil necelý rok a naposledy som tam pred vysvedčením. Ale to nie je to mesto. Slavik je rozmlátený tak, ako som si nepredstavoval, hlavne centrum, kde som strávil gross času. Popíšem moju prvú cestu v neprestrelke a prilbe, s Čujkou v ruke, popod siete od Barvinkove do centra mesta, aj ako mi Čujka hlásila stále viac a viac. Dám pár videí z centra mesta, z bazáru, kde som sponzorom u Larissy kupoval ševróniky a uniformy, a takisto predám pozdrav od Andrjuchu a Ruslana, ktorí v meste ostali aj napriek neprestajnej paľbe PVO. Spoiler: je to na nich vidieť.
Potom napíšem o privítaní na „novom“ humcentre, kde päť sekúnd po našom vystúpení z auta nás Rusáci pozdravili úderom na mesto, aj o ceste späť do Barvinkove.
Následne sme cestovali po rozmlátených cestách babke Oľhe do Lozovej, pričom neprestajne vypadávalo GPS. Dvakrát sme sa stratili na tie najhoršie možné cesty a prejazd nám trval o dve hodiny dlhšie, ako sme mali plánované. Doplním pár vtipných fotiek od babky Oľhy aj jej mamy, babusje Mani. No a potom uvediem našu cestu za Serjóhom Halahanom do Dnipra, ako sme v rušenom GPS ho našli brutálnou náhodou na meter presne. Spomeniem aj náš nocľah v meste u bieloruského vojaka, ktorého sme nikdy predtým nevideli, a u jeho svokry. Potom cesta smer Vinnyca, kde sme prespali na starom známom hoteli spred rokov v poslednom dostupnom, drahom mladomanželskom apartmáne v čase, kedy mesto nemalo elektriku a Patrik potreboval dorobiť pracovné emaily.
Spomeniem takisto takisto dramatickú cestu na Novodnistrovsk, kde sme si chceli nakopať ďalšie nálezy ediakarskej fauny, a kde sme po desiatich strateniach streli našich starých známych Bučarských, utečencov zo Slavjanska (áno, to je tá Veronika, ktorá mala s bratom Jarikom a mamou Linou prísť do Novej Viesky na mamuty).
Dodám fotky našich nálezov, popíšem cestu cez Tirnopiľ a nočnú jazdu aj takmer zadržanie prikordónikmi na hrebeni Karpát, keď zbadali, čo vezieme v aute.
Ukážem aj video a spústu fotiek od akademického maliara Serhija Smetankina, ktorého sme navštívili v Užhorode a o jednej v noci sme ho budili na byte. No a potom prekladanie artefaktov v utajenom sklade neďaleko Užhorodu, kým dostaneme povolenia od príslušných orgánov. No a potom smer hraničný prechod v Nemeckom, kde aj ukrajinskí aj slovenskí colníci a vojaci takmer dostali infarkt a potom aj ja s Patrikom.
No a cesta domov, zimnica v aute, prekládka z Jumperu do Audi a šup, nočná jazda s kŕčmi v bruchu nočnou cestou dolnou Oravou a diaľnicou na Kopanicem prakticky zaspávajúc za volantom. No a naposledy len dopíšem dnešný stav, kedy som vykladal artefakty v Brezofskom múzeu, odbehávajúc na toaletu a trasúc sa od zimy.
Ako iste tušíte, nebude to na jeden blog, takže pomaly, len pomaly.
Takisto sa pokúsim dodať info o stave na fronte, ktoré som de facto nesledoval.
Takisto sa brutálne trápne a zbabelo ozvala Tá, ktorej meno Jolanka sa nevyslovuje, aj ako potvrdila, že trpí ťažkou mierou schizofrénie. Nedalo mi to, na tento blog sa obzvlášť teším.
No a akonáhle doplním chýbajúce papiere na Donio, snáď už doklepneme aj toto.
Zvlášť blog, pravdepodobne samý prvý, dám o Larisse zo Slavjanska, ktorej dneska ráno, keď som driemal na hajzli, KAB spálil auto a ťažko poškodil byt. No a dodám smutné foto nášho Citroena Picasso, ktoré sme v júni prehnali Šolomovi a ktoré dnes po polnoci dostal ruský pozdrav. Auto je opraviteľné ale budeme musieť asi zberať na remont.
Ja teraz idem pozrieť moju Radku a snáď u nej nevymetiem toaletu.
Len pre info: dnes skončím v krčme a zahluším si žalúdok nejakým spiritom, možno repákom a zapijem to schválne pivom. Alebo ma to do rána zabije alebo posilní.
Je čo zapíjať. Dnes odobrelo rekordné množstvo Rusov, takže mám 2.250 dôvodov si hrknúť.
P.S. „Výlet“ sa nám extrémne predražil, pretože nafta je na Ukrajine extrémne drahá a vďaka rušenej GPS a tým pádom precestovaným stovkám kilometrov na druhom a treťom rýchlostnom stupni sa nám spotreba navýšila o tretinu len čo sa týka objemu. Pôvodný výber mal zaplatiť všetky košty vrátane ubytovanie, jedla a prenájmu Jumperu, ale až na cca 150 Eur, čo sme mali „nadnákup,“ teda nákupy pre babku Oľhu a sponzorov, sme išli na nulu – a to sme ešte nezaplatili polovicu nájmu za Citroen.
Nikdy som asi nebol tak závislý na vašej štedrosti viac. Ak sa vám dá prispieť čímkoľvek, jednou alebo dvomi kávami, extrémne, skutočne extrémne nám to pomôže. Mimochodom, pre viacerých z vás som doniesol od Kyryla a Serjóhu pozdrav a budeme musieť vymýšľať, ako vám to lowcostovo doručiť domov. artefakty stoja zato.
Vážne brutálna vďaka, aj v mene nás aj v mene ZSUšnikov.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa