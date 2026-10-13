1. Niečo k číslam dňa
Niekde, tuším na iDnes, sa zjavila správa o ruských stratách podľa nemenovaného vysokopostaveného člena NATO. Je to zaujímavé, pretože on hovorí o 10:1.
Určite si spomínate, že prestrelky medzi tými, kto hovoria o gigantických ukrajinských stratách a naopak nás optimistov, sa nielen pod mojimi blogmi objavujú celé tri dni od vpádu na Ukrajinu. Ruské dezolé a boti papagájujú, že Ukrajina má oveľa vyššie straty, dokonca mnohonásobné straty oproti osloboditeľským ruským bratom. Čo dáva pri pomere populácie takmer 4:1 nulovú logiku, ale veď proruskí dezolé, však? Ak by Ukrajina mala čo len jedna ku jednej mŕtvych a ranených, v tomto čase by boli Rusáci niekde pri Kaliningrade.
Ja som od samotného začiatku tvrdil, že kombinácia lepšieho velenia, modernejších zbraní zo Západu, príčetnejšieho nižšieho dôstojníctva ako aj celkovo vyššieho IQ plus dobre postavených obranných pozícií má Ukrajina NÁSOBNE nižšie straty. Nielen v absolútnych číslach, ale aj v tých relatívnych. Ak teda je 4:1 Rusko versus Ukrajina v dušiach a straty na fronte by boli 4 dobrí Rusi versus jeden padlý heroj, bolo by to formálne jedna ku jednej. Ak by to už bolo päť na jedného, Kyjev by mal nepatrnú výhodu.
Dlho slúžiaci vojaci ako Serhij Halahan a Vasja mi hovorili už pred poldruha rokom, že ich odhad na ich napriamku je 8:1 čo sa týka padlých. To vychádzalo zhodou okolností z niektorých odhadov a čo je zásadné, z ukrajinských oficiálnych čísiel. Tieto numerá mi fanúšikovia Mordoru AKA dezoláti dlhodobo kritizovali, že to je nereálne. Pričom nevidím dôvod, prečo by to nereálne malo byť, keďže druhú svetovú vojnu Rusáci ťahali takisto s násobne slabším súperom s neuveriteľne disproporčnými stratami (a to mali za sebou kompletný vojensko-priemyselný komplex Západu). Prvá svetová bola o tom istom, niektoré operácie počas Leninovej konsolidácie bývalého imperiálneho územia detto...
Pred asi týždňom sa tieto čísla potvrdili oficiálne. Neskúsené mäso s dvojtýždňovým výcvikom a starými zbraňami, poslané na samovražednú misiu niekam do Kostantynivky, logicky musí postupne viesť k vyšším stratám ako keď máte nasadenú aspoň ako-tak skúsenú profesionálnu armádu. Naopak, Ukrajina má vďaka lepšej zdravotníckej starostlivosti a lepšej logistike (vrátane nasadenia robotov) menšie straty, čo vedie k menším obmenám a teda logicky aj menšiemu nasadeniu nováčikov bez skúseností.
V ktoromsi blogu som to raz vysvetlil. V prvej svetovej mali piloti na britskej strane najvyššie straty počas prvých piatich letov. Akonáhle ich prežili, mali pomerne vysokú šancu prežiť čokoľvek ďalšie. Keď povolí stres z prvej bitky a na niektoré veci si zvykneš tak, že ich robíš automaticky, tak máš menšiu šancu zlyhať alebo spanikáriť v ďalšom boji. Platilo to tak u Vikingov, v prvej aj druhej svetovej, platí to tak aj teraz. Ak je menšia jednotka ostrieľaných Ukrajincov a proti nim idú opakovane mäsové vlny Orkov, výsledok je jasný.
Teraz sa ale objavila správa, že ruskí velitelia tlakom na Otrokov dosiahli krásne číslo 10 ku jednej. Ak si dobre spomínam, pri kolapse Wehrmachtu na Západe na prelome 1944/45 dosiahla americká armáda pomer strát 12,5:1 – lenže to bol všeobecný kolaps na bojisku, kde nepostačovalo jedlo, PHM, technika ani doplňovanie strát a kde nefungovalo letectvo.
Ak teda Rusáci majú reálne straty 10:1 v čase brutálneho tlaku ukrajinských dronov na logistiku a rafinačné kapacity Mordoru, tak sa dostávame do podobných čísiel, aké mal Patton a Eisenhower dakde v Belgicku a Francúzsku.
Nevravím, že Rusáci skolabujú práve preto. Dokonca nemusí to ani značiť, že 12,5 ku jednej je nejaký zákon, ktorý zaručuje čokoľvek. Akurát mi to prišlo ako zaujímavé porovnanie čísiel.
Dúfam, že sa Dušan vrátil z Barcelony a dodá nám Koniarovu konštantu. Aktuálne len spomeniem, že priemer Slnečníc sa stále pohybuje v krásnych sférach niekde okolo 1500 denne, a to pomerne dlhú dobu. Včerajšie čísla takisto siahli k dvom tisíckam dobrých Rusov, presnejšie 1930. Tanky už prekročili 1400 a myslím si, že veľmi pomaly budú šplhať k 1500 alebo 1600, ale do konca vojny asi neprekročia tieto méty. Nie je z čoho brať.
BVP mali len prednedávnom 25.000, teraz prekročili ešte o pol tisícky viac.
Artiléria práve dnes preskočila 51.000, presnejšie 51.039. Stále vysoké čísla.
Raketomety sú cez 2.200 a PVO prešla 1.700 kusov.
No a čo sa týka logistiky, 557 za včerajšok, kompletne 161.503 denacifikovaných strojov.
Správy z netu hovoria, že ZZmrdi nedokážu dostatočne zásobovať front. Ostatne to bol údajne problém aj pri operácii Vivaldi, kde sa vzdali stovky Rusákov. Všetci boli vychudnutí, podvyživení a skôr pripomínali sovietskych vojakov cez WWII, keď sa vzdávali Nemcom.
2. Drobnosti zo sveta
Dnešné Drobnosti by sa mohli volať „Čo zasa vyko*otil Trump.“ Poďme porade.
Trumpova dohoda o neútočení na energetiku nebola nikomu oznámená. Nevie o nej ani ruská ani ukrajinská strana. Prečo sa ale zmluva, ktorá nebola, nedodržiavala, neviem.
Donald je naštvaný na Nórsko zato, že zasa nedostal Nobelovu cenu za mier. Plánuje to krajine a vedeniu nezabudnúť. Mimochodom, podľa svojich slov skončil osem vojen, takže si ich zaslúži až osem kusov. Doktor Chocholoušek už mieri Bazuku.
V poslednom blogu som dal mylnú informáciu, že Yandex má v Mordore tri veľké datacentrá. Informácia bola stará asi päť rokov, takže beriem späť. Je ich podstatne viac.
Tak ako tak, ZSU si už brúsi zuby na zvyšné centrá.
Dostal som niekoľko záberov zo Slavjansku a Kramatorsku. Prvé video je práve z Kramiku, kde – mojim odhadom dve ruské lietadlá – zhodili viacero bômb na sídlisko. O stratách nemám správy, podľa týchto dronových záberov nie je vidno, čo vlastne zasiahli a či nechceli trafiť samotné sídlisko plné panelákov. Hnusné zábery.
Ulica s našim slovenským humcentrom v Slavjansku dostala dva nálety za dva dni. Pri prvom zhorelo niekoľko rodinných domov, správy o stratách nemám.
Dnes takisto priletelo do blízkosti fary, takisto nemám správy o stratách na civilistoch.
No a ranné video zo Slavjansku sponad môjho bývalého privátu. Treba zvuk, hlasno.
Odchádzame zajtra dakedy okolo obeda, pre nečakaný zdravotný problém. Sa nám sračky kopia. Beriem tri EcoFlowy, dva nestihli zatiaľ prísť na slovenskú adresu. Pošleme ich poštou po návrate domov, čo už. Zato sme dali kvantum vecí pre civilistov aj vojakov, vrátane 5xPC.
Dokonca sme dostali aj drôtený odpad pre bombičky (na šrapnely).
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Kto chce ešte pomôcť výprave, odkup budem robiť večer o ôsmej. Každá koruna sa zaráta.
Ďakujeme.
Vtip na záver: jedna z najväčších jednorazových svetových katastrof sa práve odohrala v Rusku. Ľuboš Blaha útokom na Yandex práve prišiel o dvadsaťtisíc fanúšikov z Facebooku.