1. Čísla spred dvoch dní
V poslednej dobe píšem blogy prednostne ráno. To značí, že zdroje, z ktorých ja vychádzam, sú väčšinou aktualizované dakedy počas stredoeurópskej noci. Ak teda ráno v pondelok napíšem blog z nedeľnovečerných podcastov, vlastne píšem o sobotných výsledkoch ZSU. To sa mi stalo aj dnes, kde som písal o „včerajších“ pomerne nízkych stratách ZZmrdov.
Reálne sa jednalo o predvčerajšok. Včerajšok bol naopak veselý.
Na upozornenia Dušana Koniara opravujem moje ranné informácie. Rusákov naozaj chcíplo za včerajšok, teda stredu, až 1960 kusov, a ja som len posmutnel, že prečo nie 1968. I tak je to skvelý výsledok a ja Moskve ako vždy gratulujem k denacifikácii Ukrajiny.
Len doplním pár faktov z kategórie techniky. 12.346 je tankov, za včera jeden kus.
Na strane BVP 25.345, za včerajšok 6 kusov a teda priemer.
Na strane artilérie je to zaujímavejšie. Číslo sa blíži k 50.000 denacifikovaným kanónom a aktuálne máme 49.863, za včera 43 kusov. Denný priemer, pajdu budeme mať v októbri.
Pri raketometoch je to 2.139 a sedem kusov. To je vysoký nadpriemer.
Zaujímavé je to pri systémoch PVO. Máme ich aktuálne 1645, čo je vzhľadom na počet dní od začiatku trojdňovej operácie (1666 dní) takmer jeden denne. Z včerajšom boli tri kusy.
No a je to tu! Je to tu! Logistika prekročila 150.000, teraz dokonca o 18 viac. Stále ma zaujíma jedna vec, čo sa stane, keď Rusáci budú mať proste fyzický nedostatok vozidiel, ktoré by niekde na fronte mohli nasadiť. Ide zima, resp. najprv jeseň. Na severe frontu bude rasputica a to samo o sebe je záhul na vozidlá. Keď sa vozidlo znehybní v blate, alebo pôjde rýchlosťou nadopovaného slimáka, tak pre Maďarových vtákov to bude lovecká sezóna. Na druhej strane by ma zaujímalo aj to, ako sú aktuálne zásobované jednotky na juhu Ukrajiny. Keďže problém s PHM je už chronický, to ani nie je pre mňa priorita, ale ak po dosť náročnom lete príde ešte obdobie s potrebou zimných vecí, väčšieho množstva potravín atď., tak pane bože poteš. Priznám sa, nemám k tomu relevantné informácie. Ak viete, dajte dačo.
No a správa dňa (okrem tých skoro 2000 ZZdochlín): Ukrajina zasiahla až šesť lietadiel, a to v noci na dnes. Nepodarilo sa mi dopátrať na Telegrame, kde sa to stalo, ale jednalo sa o štvoricu stíhacích bombardérov Suchoj a dva vrtuľníky (takto som to čítal ja). Zas a znova pripomínam, že pri Rusákoch bol úspech, keď fabriky odovzdávali za rok šaržu dvanástich až pätnástich strojov typu Suchoj. Toto je spolu s minulotýždňovými číslami cca polročná dávka, ktorá zíde z liniek v Irkutsku. Putinovi generáli musia plakať.
Takže update: jedná sa o Antonovy, konkrétne jeden Antonov 12 Cub, nákladné lietadlo, a dva Antonovy 26 Curl, takisto nákladné stroje. Okrem toho boli napokon tri vrtuľníky, typy boli nešpecifikované. Malo sa to udiať na letisku v Rostove na Done.
Takže žiaden Suchoj a žiadna stíhačka. Ale keď sme pri Antonovoch, tak treba si uvedomiť, že Antonov nie je ruský ale ukrajinský výrobca a teda Rusáci stroje podobným strojom nenahradia. Ak by chceli niečím svojím, tak najbližšie je niečo z dielne Tupolev alebo Suchoj SuperJet – teda bez preháňania nič, čo by dokázali postaviť. No a import nula bodov.
2. Ešte k náletom
Donald Trump zakázal Ukrajine nálety na ruské rafinérie a tá v plnom súhlase zasiahla už tri z nich. Donalda to musí srať ako Šutaja Eštoka vlastná plešina, ale iba v prípade, ak si pamätá svoju vyhrážku. Čo vôbec nie je isté. Ešte poznámka: treťou rafkou je Jaroslavľ.
Podľa hlásení rostovského guvernéra ešte ukrajinské trosky zasiahli transformátor. Ako vždy, Ukrajinci majú takú techniku, že troska presne zasiahne bodový cieľ. Bravo.
Rusi zaútočili v Čiernom mori na tanzánijského kapitána. To majú Tanzánijci za tie lietadlá! Pre info: kapitán zahynul, som zvedavý na reakciu domovskej krajiny.
Pred pár dňami sa ma niektorý z čitateľov opýtal, či viem niečo o kotli okolo Charkova. Podľa niektorých fám tam malo byť obkľúčených niekoľko tisíc ukrajinských bijcov.
Zabudol som odpovedať a na diskusiách som blocknutý, tak len takto: je to fáma.
Mesto Slavjansk dostalo niekoľko dosť hustých náletov, rovnako ako vedľajší Kramatorsk. V Kramiku Rusáci útočili na mosty, niektoré sú poškodené a logistika je narušená. V Slaviku zasa udreli na civilné budovy, výsledkom sú ranení, chvalabohu iba to, lebo ataky boli husté.
Putin bol údajne evakuovaný zo Soči kvôli ukrajinskej hrozbe. Či ho bolo treba prebaľovať, zdroje neuviedli. Na jeho psychiku to musí byť inak záhul, keďže je chronicky posraný.
Donald Trump by mu odporúčal vozík s rýchlym občerstvením.
Na Ukrajine schvaľuje pokračovanie odporu až tri štvrtiny obyvateľstva.
Ruskí starostovia dostali normu na dodávku mäsa na front. Pod tým slovom mäso myslím vojakov. Pokiaľ nedodajú numero stanovené zhora, dostanú pokutu. Článok je na sme.sk. Len pre info, starosta dediny mal znáborovať šiestich a dodal iba štyroch otrokov, takže vyfasoval 350 USD pokuty. Ja byť starostom, tak si predvolám štyroch ZZmrdov a poviem im, že potrebujem pokryť 4x100 USD pokuty, takže týpci sú za stovku v cajchu a ja ako starosta som ešte 50 Eur zarobil. Možno to tak aj riešia, ale s vyššou maržou.
Vtipnou je inak situácia z Bratsku na Sibíri. Z vyše 310 oslovených podpísal kontrakt iba jeden. Mať túto štatistiku, tak radšej narukujem ja sám. No ale Rusko...
Lukašenko znova dráždi hada bosou nohou. Pred pár mesiacom mu dal Zelenskyj ultimátum, že má prestať vďaka vlastným anténam navádzať ruské drony. Luky ucukol a sever Ukrajiny mal teda trochu pokoj. Ale teraz mu zjavne otrnulo a znova ich Bielorusi aktivovali.
Ak si pamätáte, pred štvrť rokom som písal blog o bieloruskej ekonomike. Krajina má ekonomiku extrémne fragilnú a závislú na pár veľkých podnikoch. Ak by Zelenskyj predsa len dal Maďarovi Brovdimu príkaz na útok, za 24 hodín by sa bieloruské národné hospodárstvo dostalo do štádia kolapsu a X0% nezamestnanosti. Čo by možno pomohlo Ukrajine, pretože bieloruský bastard by odvisol na čerpačke a Rusáci by došli o PHM z dvojice bieloruských rafinérií. Tie by podľa mňa stačilo vybombardovať, aby Minsk krachol sám o sebe.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Zbierka na dva EcoFlowy pre 60. Plus 28. Brigádu. Heslo: Izjum.