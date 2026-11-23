1. Čiernobiele spektrum, ktoré neexistuje
Myslím, že to bol Richard Dawkins, kto vo svojich knihách používal akúsi pomyselnú škálu triedenia ľudí na dobrých alebo zlých. Ako symbol si vybral Adolfa Hitlera a na opačný koniec spektra posadil Matku Terezu. Sám Dawkins ale upozornil, že to je len virtuálne prirovnanie, nie dôkaz toho, či bol Hitler absolútnym zlom a Matka Tereza absolútnym dobrom či anjelom. Dawkins si proste – a dokonale mu to v jeho knihe sadlo – pre lepšie pochopenie jeho téz vybral dve osoby ako príklad veľkého zla a veľkého dobra. Nebol to dôkaz. Nebola to vedecká metóda. Proste akési prirovnanie, ako keď poviete o niekom, že je obor, má Napoleonský syndróm (Napoleon nebol na svoju dobu nejako zásadne nižší ako priemerný Korzičan alebo Francúz) alebo že slope jak Andrej Danko. Symbol. Nie fakt.
Ak by sme mali zvoliť podobnú škálu dobra a zla na Slovensku, tak by som ja osobne vybral (pre nedostatok iných príležitostí) asi Jozefa Tisa a M.R. Štefánika.
No a tu sa rovnako pri Hitlerovi dostávame do problému, že ani Hitler, ani Matka Tereza, ani ich slovenské náprotivky neboli čiernobiele. Takže zasa je to len symbol, nie fakt.
Štefánik bol prelietavý kurevník, vetroplach, dlžil prachy vždy a všade a mal práve ten napoleonský syndróm, pretože bol skutočne zakrslý. Mal extrémne ego a sebavedomie, neskutočné ambície a predpokladám, že dožiť sa vyššieho veku, napríklad do konca predvojnového Československa, tak by bol niečím podobným ako dnes Matovič alebo Procházka. Niekto, s kým nik nechce spolupracovať, alebo maximálne spolupracuje, pretože musí. Ak som teda zvolil jeho ako príklad, tak je to zlý príklad na niekoho „bieleho.“ Predpokladám, že bývať v tom čase s mladou a krásnou manželkou vedľa neho, koledoval by som si o malého kopaničiarskeho parchanta (ehm,aj ja som z Kopaníc, sakra). Predpokladám, že MRŠ by po istej dobe vo vláde alebo dlžil strašné prachy, alebo by bol okolnosťami (ČSR v tom čase bolo kritizované za extrémnu korupciu a klientelizmus) by sa namočil do nejakej šlamastiky v štýle Fica alebo BMG Invest. Môžete so mnou nesúhlasiť, ale takto to vidím ja.
Ak by sme sa pozreli na Jozefa Tisa, pre mňa symbol tragickej stránky a zrkadla katolíckej konzervatívnej politiky až dodnes, tak akiste by sme zistili, že bol vedený svojimi „čistými“ pohnútkami. Chcel mravný svet a Slovensko, pretože jeho indoktrinácia starovekými poverami, čím rímsky katolicizmus bezpochyby je dodnes, mu inšie neumožňovali. Tak ako nejaký Abdulláh v Afganistane alebo prívrženec Módího v Indii, ktorý vidí to svoje, pretože inak to nepozná. Je to jeho chyba? Asi skôr nie. Je chyba, čo neskôr dopustil, resp. otvorene a vlastnoručne vytvoril? Jednoznačne. Bol Tiso človekom, ktorý niekedy niekomu pomohol v tom kresťanskom duchu? Asi hej, neviem. Ako farár asi musel. Takže nenájdeme na Tisovi výlučne čierny odtieň; tá jeho stredoveká sutana by mala prinajmenšom šedé záplaty.
2. Zelenskyj – mafián, bojovník, hrdina, symbol?
Volodymyr Zelenskyj sa vypracoval z jednoduchej rodiny cez mediálnu firmu na hviezdu ukrajinskej aj ruskej televízie. Bol to Žid v ZSSR, takže logicky to nemal ľahké. Dedo slúžil ako dôstojník v Červenej armáde a jeho otec a traja bratia zmizli počas holocaustu.
Mladý Volodymyr to nemal ľahké. Vyrastal v Mongolsku, kde bol otec inžinierom. Odluka od kamarátov a chudoba Mongolska asi nechá na decko v škôlke dopad.
Napriek tomu, že vyštudoval právo, pracoval z šoubiznise. A tu jeden fakt: napriek tomu, že bol spoluzakladateľom mimoriadne úspešnej skupiny Kvartal 95. To už bol víťazom celo-ex-sovietskej súťaže mladých komediálnych talentov, KVN.
Lenže Zelenskyj sa dostal do prestrelky s predstavenstvom KVN a nepodľahol tlaku zhora. Písal sa rok 2003, čo už Putin uťahoval stisk. Mladý ukrajinský Žid nielenže nechcel cenzúru a príkazy, čo má a čo nemá parodovať, a mocnému KVN ukázal fuckera. Vrátil sa na Ukrajinu a oželel vysoký Judášsky groš zo strany Moskvy.
Predstavte si väčšinu (alebo značnú časť) slovenských hviezdičiek. Dostanete istú robotu za strašné prachy, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Gučík, Mistrík, Šimkovičová, Kuli na smeráckych akciách, Belobrad (asi vám to nič nehovorí), repeťáci, Tublatanka na mítingoch SNS, zabudol som na niekoho? Trošku to zámerne preženiem, ale poviem bez zaváhania, že čo slovenská celebrita, tak Judášových tridsať strieborných by sme mohli ešte aj rozmeniť.
Zelenskyj toto odmietol. Vrátil sa na rodnú Ukrajinu, ktorá v tom čase prežívala všestrannú krízu, politickú, ekonomickú, krízu identity. Zelenskyj a jeho team mal asi talent, keď sa v tomto neľahkom období dokázal presadiť a stal sa spoluautorom najpopulárnejšej komediálne show Ukrajiny celej dekády – niečo ako u nás Uragán, ale asi to bolo aj vtipné.
Zelenskyj a Kvartal 95 vymyslel formát zábavy, ktorý bavil celý post-sovietsky zväz. Nielenže vystupoval pred mnohými celebritami a politikmi, ale navyše tento formát mal zjavne trade mark a Zelenskyj ho úspešne predal do mnohých krajín vrátane Číny a západnej Európy.
Z no name Žida sa stala celebrita sám o sebe. Tancovanie s hviezdami je pre mňa trápna forma showbiznisu, zhruba asi ako Slovensko má talent, ale pre plebs je to fajn zábava a asi aj jediný kontakt s umením. Volodymyr Zelenskyj vyhral prvý ročník, čo takisto je asi dosť pamätné pre milióny Ukrajincov a asi aj Rusov. Na Západe ocenili jeho sitcom Svati – predstavte si akýkoľvek slovenský seriál, ktorý by sa predal ďalej ako do Prahy.
Do roku 2014 bol komik a herec Zelenskyj známy a populárny aj v Rusku (Zelenskyj je originálne ruskojazyčným). Následne ale sa rozhodol z môjho pohľadu správne – po anexii Krymu zatvoril s teamom moskovskú pobočku Kvartal 95 (tipujem, že bola ziskovejšia ako tá ukrajinská). Sám prezident odhadol stratu jedinej vysielacej hodiny na desiatky až stovky tisíc USD. Napriek tomu, Moskve a Putinovi ukázal fuckera.
Poďme ďalej. Kvartal 95 nielenže začal podporovať vojakov na fronte počas prvej vojny morálne a umelecky, ale daroval zo svojich zdrojov milión vtedajších hrivien (tá mala v roku 2014/15 iný kurz a citeľne vyššiu kúpnu silu ako dnes, cca 5x). Zato bol na území Ruska zakázaný – čo mu ale nebránilo vystúpiť proti ukrajinskému plošnému zákazu ruských umelcov (čo by som asi schvaľoval dokonca aj ja).
Asi hlavným zlomom Zelenského bol jeho seriál Sluha národa (dnes kukám prvý diel). Virtuálny no-name učiteľ bez budúcnosti sa vlastne omylom stane prezidentom – a presne toto sa stalo o pár rokov neskôr. Podľa jeho slov sa jeho vplyv cez médiá stupňoval až tak, že prezident Janukovyč mu za „správny formát“ produkcie Kvartalu ponúkol 100 miliónov dolárov – čo Zelenskyj odmietol. Netreba hádať, odkiaľ sto mega bolo...
3. Sluha národa
Nech si hovorí kto chce čo chce, Ukrajina si nemohla vybrať lepšie. Mohla iba horšie – buď by mala kolaboranta a neskôr by mala takisto vojnu, akurát proti Poliakom alebo Moldavsku, alebo by mala tú istú vojnu, ale so zbabelým prezidentom. Pochabý prezident zo seriálu, ktorého Zelenskyj hral, sa stal reálnym prezidentom. Pritom kandidoval púhe štyri mesiace pred voľbami, takže na rozdiel od konkurencie nemal roky príprav a milióny USD od oligarchov, hoci sa diskutuje o podpore Igora Kolomojského, ďalšieho ukrajinského židovského podnikateľa a jeho mediálneho impéria. V každom prípade sa mi nepodarilo dopátrať po nejakej zásadnej informácii, že Kolomojskyj ho mal na špagátiku, ako sa proruské médiá snažili svojho času presadiť do éteru.
Tak ako tak, Volodymyr Zelenskyj vyhral nad Petrom Porošenkom brutálnym náskokom. Kým americké alebo české a slovenské voľby väčšinou vychádzajú systémom väčšia versus menšia polovica, Zelenskyj vyhral 73 versus 25% - to ani Trump nezažil pred dvomi týždňami.
Nový prezident sa snažil – a nedarilo sa mu to – presadiť antikorupčné zákony, zodpovednosť deputátov a sudcov s politikmi. Podarilo sa to až na jeseň 2019. Zelenskyj v čase problémov s prepadom HDP, prvou vojnou a biednou ekonomikou sa správne rozhodol nemrhať prachmi na šaškárne typu prehnané pochody na Deň nezávislosti a nastavil nový formát, menej ruský.
Zaujímavý je sledovať boj opozície s ním ako prezidentom. Zelenskyj spojil oficiálnu návštevu Ománu so svojou súkromnou dovolenkou – čo ja napríklad schvaľujem a byť prezidentom, asi takisto nerajzujem hore dole s famíliou, ale spojím dve udalosti. Zelenskyj navyše celý výlet zaplatil zo svojho – napriek tomu ho opozičné sily kritizovali za nedostatok transparentnosti. Ako keby fakt, že niekto štátu ušetrí majland zo svojich legálnych prachov (že, Fico?) bol nedostatok transparentnosti. Jeho návrh zákonov proti monopolizácii médií oligarchov sa stretol s odporom, pretože akože mal vnucovať cenzúru. Skvelým ťahom bolo vydanie zoznamu oligarchov a ich vylúčenie z privatizácie štátnych podnikov, ako aj ich príspevkov politikom. Zasa – zlé jazyky „logicky“ tvrdili, že chce centralizovať moc...
Napriek tomu, že Zelenskyj alebo Kvartal 95 mali nejaké účty v zahraničí vrátane daňových rajov, súdy vo vyšetrovaní nenašli konflikt záujmov. Či to tak bolo reálne alebo to bolo zametené pod koberec, nemám šajnu, len konštatujem stav veci.
Čo sa týka vzťahu s Ruskom a separatistami po roku 2014, Zelenskyj sa snažil s Putinom vyjednať mierové riešenie. Samozrejme, Putin riešenie nechcel, pretože jeho dlhodobejším cieľom bola anektovaná celá Ukrajina. Zelenskyj teda mier nepriniesol, pretože druhá strana ho nechcela. Čo ale Zelenskyj dal na pána, bolo vyriešenie situácie s nacionalistami. V predstihu s udalosťami neskôr sa odvážil navštíviť opakovane frontové zóny a stretol sa s nacionalistickými veliteľmi, ktorých spacifikoval. Pravdepodobne si ako inteligentný človek a podnikateľ zrátal, že niečo iné je nacionalizmus na papieri a niečo iné, keď máte dlhodobo podvyživenú armádu (AKA investičný dlh).
4. Zelenskyj ako vojvoda
Vojvoda je v prvom rade manažér. Myslím si, že Volodymyr Zelenskyj sa v tomto osvedčil na jednotku. Dni pred inváziou, kedy sa zdala vojna už neodvratná, adresoval prejav ruskému ľudu, kde ho vyzýval k zdržanlivosti. V ranných hodinách 24. februára, kedy Putin pre zmenu adresoval svoj prejav krvilačného psychopata svojim otrokom, Zelenskyj vyhlásil, že radikálne obmedzuje diplomatické styky s Ruskom a vyhlásil stanné právo – presne to, čo by som od rozhodného veliteľa očakával ja. a podstatná vec: on ani jeho kabinet neušiel. Porovnajte si to s Eduardom Benešom, ktorý to vzal do zajačích dvakrát, alebo so Zelenského predchodcom Janukovyčom, ktorý zdrhol počas Majdanu bez toho, aby sa čo len pokúsil o nejaké zmierenie s ulicou. Zelenskyj odmietol výzvy na evakuáciu („Nepotrebujem lístok ale muníciu“) a dokonca s členmi kabinetu nahral na nočnej kyjevskej ulici video.
Stalo sa niečo nevídané. Niečo, čo by si mali naši politici, najmä opoziční, púšťať pred spaním zo záznamu. Podpora Zelenského v krajine, kde bolo 20% Rusov, narástla na 90%.
Politicky to dal Volodymyr na pána. Spravil presne to, čo by som spravil ja – postavil niektoré (opakujem: niektoré) opozičné strany mimo zákon. Nie preto, pretože boli opozičné ale preto, pretože boli proruské a teda škodlivé. Mužom vo veku 18 až 60 rokov zakázal vycestovať mimo krajinu – zasa, jednoduché, jasné, perfektné. Dezertérom navrhol zostriť tresty a rozhodil siete po zahraničí, aby vyjednal dodávky zbraní a financií.
A teraz prejdime ako diablov advokát k negatívam. Možno iba potenciálnym.
5. Mínusy Zelenského
Tu a teraz nemáme šancu posúdiť, či Kolomojskyj bol alebo nebol reálne za jeho chrbtom. Na Ukrajine prebiehal boj oligarchistických skupín a dá sa s trochou preháňania povedať, že dokonca aj každá upratovačka bola pod nejakou vlajkou. O to viac mediálne známy človek a podnikateľ so širokým dosahom. Vysielanie v médiách Kolomojského nebolo problémom samo o sebe. Každá skupina – Porošenkova nehovoriac – mala prachy, vysielací čas a kontakty na svoj podiel na verejnom vystúpení, letákoch, novinách atď.
Či si Zelenskyj/Kvartal zarobili všetko poctivo? Zasa: dnes to nemôžme posúdiť. Možno raz, po skončení vojny alebo po Zelenského smrti sa nájde niekde nejaký doklad, ktorý dokáže, že si pre seba ulial niekde X miliónov USD na daniach alebo prebral úplatok. Spoiler: Rusáci sa už 5 rokov zúfalo snažia niečo na neho nájsť. Nenašli nič a zdegenerovaným chujom ostalo iba produkovať amatérske videá, kde na Kryme nájdu zamurované luxusné kabelky pani Zelenskej. Ak by som si mal tipnúť nejaké zásadné porušenie zákona a nielen škandál na úrovni Šimečkovej manky – nie, nestavil by som sa na to.
Vzťahy s velením a armádou. Nuž, nebyť Zelenského, dnes by nebola armáda. Ani jej vedenie. Všetci by boli popravení, v gulagu alebo v ruských uniformách pri Varšave.
Jeho vzťahy s generálom Zalužným dopadli v istej miere zle. Ale je tu ale. Zalužnyj NEDODAL víťazstvo na juhu. nevravím, že to bola jeho chyba – ale bol to jeho výsledok. Zalužnyj NEBOL kandidátom na prezidenta alebo inú funkciu, navyše počas vojny ukrajinská ústava NEUMOŽŇUJE voľby – takže napriek rozšíreným báchorkám, Zalužnyj Zelenskému NEBOL konkurentom. Jeho „upratanie“ do Británie nebolo následkom tohto tu.
Zelenskyj si namiesto Zalužného vybral Syrského, etnického Rusa, ktorého volali Mäsiar. Lenže mäsiar, ktorý ubránil Kyjev a vyhnal v brilantnej operácii ZZmrdov z Charkovskej oblasti. Čo bola mimochodom najhanebnejšia porážka Rusákov ako takých v tejto vojne. Syrskyj výsledky dodať vedel, hoci možno krvavé (ale aj tu sa dá polemizovať). Zalužnyj, oveľa vizuálne sympatickejší a usmievavý – nie. Kde je chyba? Ukáže budúcnosť. Ja toto nevidím ako zásadný problém, prečo by mal byť Zelenskyj hanený. Bol by Zalužnyj ostal na pozícii dodnes, keby operácia na juhu skončila inak? Asi hej.
Kauza Fedorov: neviem. Fedorov bol skvelý, ale podľa Andreja Žiarovského príliš chcel investovať do „modernej“ alebo „scifi“ armády na úkor konvenčnej. Na jednej strane chápem a držím palce. Na druhej strane aj Žiarovský hovorí, že dronmi stratené územie nevybojujete a teda Fedorov by investoval do vyčerpania nepriateľa ale nie do schopnosti oslobodiť Ukrajinu. Vyberte si. A aj Žiarovský aj ja a napríklad Halahan sa vyjadrili, že či prazvláštny ťah bývalého špičkového herca a manažéra nie je len divadlo pre Rusov, rovnako ako pojedanie melónu jedného z veliteľov pred kamerou a po otázke, kde bude ďalšia ofenzíva, neviedla k ofenzíve na Cherson ale na Charkov. Len pre info: Fedorov ako nositeľ scifi vojny odišiel/bol odídený. Za ten cca trištvrte rok aktivita ukrajinských dronov NARÁSTLA. Počty Slnečníc v dôsledku aktivity dronov sa takmer zdvojnásobili. ZSU začalo mrdať Rusákov pomocou dronov v celom Azovskom a Čiernom mori, teraz už aj Baltiku, Kaspiku a od tohto týždňa aj pri Líbyi v Stredozemnom mori. Ukrajinské dronové nálety sa znásobili a dokonca prekonali počty ruských dronov. Antidronová obrana sa zlepšila. Balistiky a strely s plochou dráhou letu sú na sklade. Budúci rok má Ukrajina strojnásobiť produkcie dronov.
A to všetko NAPRIEK záhadnému odvolaniu Fedorova. Bol to nefér ťah a snaha zafixovať korupčné aktivity, ako to šíria médiá, najmä tie ruské? Alebo to bol fantasticky napísaný scenár pre odrbanie ZZmrdov, aby očakávali nejakého ťažkopádneho generála sovietskeho typu, kým de facto sa trajektória nezmení? Po vojne uvidíme.
No a ešte jeden čierny puntík na Zelenského tvári: NABU a SAPO. Jeho podpora rekordne prepadla vtedy, kedy sa snažil siahnuť na tieto agentúry... Lenže to sa nesnažil on ale Verchovna rada. Presnejšie to popisujem v tomto blogu. Zelenskému bolo predložené niečo sporné, nie ale a priori zlé. Prezident to schválil. Pochopilo sa to nejako, nevravím že správne alebo nesprávne, a ľud vyšiel na Majdan. Zelenskyj ucukol a všetci boli spokojní.
Lenže opakujem, toto nebolo Zelenského maslo na hlave. On zákony môže posúdiť ako OK alebo nie OK a na základe toho podpísať alebo nie. Rozhodol sa ako sa rozhodol.
Trochu neskôr: NABU a SAPO fungujú a dokonca aj členovia SBU či HUR spred dvoch týždňov dostali po prstoch. Chyba na Zelenského strane? Preboha, bárs by Slovensko takto fungovalo! Ešte k tomu trest smrti a bolo by to dokonalé!
6. Zhrnutie
Ešte som chcel písať o rozkrádaní humanitárky a podpory Ukrajiny, ale už sa mi oči krížia. Doplním to zajtra do zvlášť blogu. Teraz iba zhrniem a idem hajať.
Prezident Zelenskyj nemal vplyvné zázemie na štýl Trumpa, BejbyKaliňáka a BejbyFica. Vypracoval sa sám. Ako Žid v ZSSR to mal o to ťažšie.
Vypracoval sa extrémne dobre. Z no name herca a scenáristu sa stal ťahúňom svojej branže v ex-ZSSR a dokonca sa presadil aj na Západe.
Zelenskyj bol zásadový. Mohol v Rusku po invázii na Krym zarobiť majland – on ale Putinovi ukázal prst a stiahol sa z ruského trhu. Nie nadarmo ho v Rusku zakázali.
Napriek zložitej situácii sa aj po Majdane presadil. Jeho Kvartal podporoval vojakov priamo na fronte alebo aj finančne. Nájdi podobný príklad u nás medzi hercami...
Zo seriálu sa prepracoval za štyri mesiace na prezidenta Ukrajiny, a to s najväčším presahom medzi kandidátmi. A to bez dokázateľných nelegálnych pák zo strany oligarchie.
Okamžite začal reformovať a čistiť štát. nie vždy mu to vyšlo – ale ústava hovorí o nejakom rozdelení právomocí. Kde mu Verchovna rada nastavila nohu, tam zlyhal/dočasne zlyhal.
Snažil sa o zachovanie mieru – a dosiahol isté zmierenie s domácou nacionalistickou scénou. Podľa mňa už len toto je dosť nedoceneným výsledkom.
Po začiatku druhej vojny došla jeho (nechcená) hviezdna chvíľa. Z komedianta prezidentom, kým z ruského prezidenta tragikomický šašo. Budúcnosť to bude vidieť takto. Z no name postsovietskeho politika sa stal svetový politik Nr. 1. Podávajú si s ním ruky všetci politici planéty (okrem Fica a Orbána). Napriek vojne za ním cestujú do Kyjeva. Prezident navštevuje frontovú zónu, kým Putin, posratý až za ušami, nevychádza z bunkra a nasadzuje dvojníkov. V prilbe a neprestrelke sa promenáduje po oslobodených mestách, napríklad vlani po Slavjansku. Putinovi maskujú bunker, aby vyzeral pred kamerou ako niečo vojenské. Fico nedokáže ani len docestovať do centra Užhorodu.
Nikdy mu nebola dokázaná korupcia. Nikdy mu nebola dokázaná manipulácia. Možno tam niekde je. A možno je to skvele zohrané divadlo, scenár pre nepriateľa, kedy akože urobíš chybný krok, aby v druhom kole si udrel o to bolestivejšie. Charkov namiesto chersonských melónov, rotácia Fedorova a Syrského, NABU a SAPO... Nevieme. Ak mám povedať – a teraz nechcem vyzerať nekriticky ako volič Smeru alebo slovenský fanúšik Putina – že či vidím na tom alebo onom politikovi čierny alebo biely bod, tak vedel by som nájsť veľa čiernych. Fico, Orbán, Čarnogurský, Pelle, Danko, Slota, Putin, Trump, Lepenka... Našiel by som Dalmatíncov s rôznym rozsahom odtieňov. Klaus, Radičová, Merz, Biden, Obama, Bush sr. a jr...
Ale zvláštne je, že na Volodymyrovi Zelenskom (zatiaľ) čierny puntík nevidím. Neviem, proste každý zádrhel okolo neho vyšiel ako buď hoax, zanedbateľná vec alebo niečo, čo bol scenár na nepriateľa. Budúcnosť ukáže, či bol Žid z Krivého Rihu anjel alebo démon, Hitler alebo Matka Tereza. Ja mám zatiaľ jasno. Matka Tereza.
Až nato, že Matka Tereza vyzberala milióny dolárov, aby utýrala tisícky nevinných. Takže nie, možno Matka Tereza premrhala šancu byť Volodymyrom Zelenským.
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