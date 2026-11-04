Trumpheimerov pád, veľa Slnečníc a nafta z frontu von!

1. Niečo k frontu a stratám
Zdá sa – a všimli si to aj zahraniční milblogeri – že časy, kedy Rusáci mali denné straty pod tisíc kusov Slnečníc denne a numero nad tisíc bolo trochu šokom, sú dávno preč. Ako som písal neraz v posledných piatich mesiacoch, ich čísla dňa sa k tisícke zhora ani len nepriblížili. V posledné mesiace by som to skôr zaokrúhlil na 1500. Lenže od októbra sa zdá, že sa naplnila moja predpoveď a že toto číslo rastie stále nahor. Necháme Dušana na aktualizácii Koniarovej konštanty, no iba skonštatujem, že donedávna boli 2000+ čísla dňa snáď len tri a aj to pomerne bradaté údaje spred poldruha roka. Teraz to je prakticky denný štandard. Rekord bol prekonaný dvakrát v priebehu vari dvoch týždňov, z toho druhé prekonanie ani nebolo v nejakom Bubkovom štýle, teda o centimeter, ale prudký skok o 10%. Nová vizáž strát 2000+ vyzerá tak, že väčšina rekordných čísiel je práve z októbra alebo prvých novembrových dní. Ak by som si mal tipnúť, tak v novembri bude rekord prekonaný ešte raz a ak Boh, Putin a Zelenskyj doprajú, tak nie len jeden krát.
K dnešnému dňu píšeme 1.594.830 Slnečníc, teda dobrých Rusov. Za včerajšok je to plus 2060 ZZdochlín, teda zásah do top desiatky strát. Pri tomto tempe ešte do víkendu budeme mať krásny rekord 2.600.000 denacifikovaných Orkov a teda o 2.600.000 krôčikov bližšie k mieru a rozpadu Latrinistanu na prach. Ale počkajme si.
Analytici tvrdia, že ak ZSU budú takto pokračovať nejakú dobu ďalej, Rusákom zálohy dôjdu a potom budú môcť Ukrajinci zatlačiť na niektorú časť frontu ešte silnejšie. Inými slovami, keď sa ruské personálne zdroje AKA otroci preriedia ešte viac, o to menej budú môcť vybudovať úspešné línie schopné vzdorovať ukrajinským obrancom. Presne toto sa stávalo na východnom fronte počas WWII, kedy Nemci už nedokázali povedzme po roku 1943 postaviť na viacerých úsekoch frontu pevnú obranu a pod tlakom Sovietov rachli ihneď.
Niečo k frontu. Podľa čerstvých správ z oblasti Kosťachy sa ZSU-šnikom podarilo obkľúčiť v centrálnej časti mesta nejaké ruské sily. Vznikol tak teda kotol o rozlohe pár hektárov, predpokladám, že niekoľko bytoviek alebo nejaká hala, kde ZZmrdi sedia a na každú stranu na nich mieria ukrajinské zbrane. To trochu pomáha práve Ukrajincom, pretože nielen nafľusali Rusákom a Putinovi do ksichtu, ale kotlom za svojim chrbtom sa môžu vyhnúť tomu, aby ich ruské letectvo bombardovalo KABmi. Ak teda ruské velenie nie je natoľko retardované, že budú KABy kydať bez ohľadu na vlastných (čo pri ruskej patologickej mentálnej chorobe nie je úplne vylúčené). Tak ako tak sa Ukrajinci v Kosťache pohli a Ende.
Ešte zaujímavý postreh k logistike ZZmrdov. Posledné dni si všímam brutálne prepad strát na nákladiakoch a cisternách. Predtým, povedzme od júna vyššie, sme mali denné straty bežne nad štyristo a pomerne často dokonca nad šesťsto. Lenže teraz je už niekoľko týždňov prepad na dvojstovkové až trojstovkové úrovne. Značilo by to trend? Na fronte teraz nie je zásadne zlé počasie, takže nedá sa to odôvodniť tým, že nemáme možnosť pretlačiť Kamaz rasputicou. Skôr mám dojem, že podobne ako pri tankoch a BVP (prepad z priemeru povedzme 40 na jednotky kusov denne, resp. z vyšších desiatok na vyššie jednotky denne pri BVP) Rusko vyškriabalo disponibilný potenciál. Ak stratí tak veľká krajina ako Mordor tisíc cisterien, tak nájde tisíc ďalších doslova na rohu ulice. Ak stratí desaťtisíc, tak už musí vybudovať celú sieť ľudí, čo budú ďalších desaťtisíc zháňať. Ak stratíte 50.000, tak už beriete a zvárate všetko aj zo šrotovísk. Ak stratíte stotisíc, máte problém.
ZZmrdi prišli už o takmer 170.000 nákladiakov a cisterien. Aj tak obrovská krajina už má asi problém sťahovať podobné stroje kde-kade z Uralu a Sibíre.
V tomto kontexte mi napadá, že aktuálne čísla Slnečníc sú preto tak obrovské, pretože ruskí vojaci na fronte nedokážu byť dobre a včas zásobovaní. To vedie k tomu, že asi vo veľkej miere hladujú a sú ľahkou korisťou pre ZSU.
Ak sa tento trend zachová do Vianoc, dosť možno budú Rusáci dobrovoľne prechádzať do zajatia už len z toho titulu, že v mrazoch decembra nedostali najesť niekoľko týždňov. Kto čítal príbehy zo Stalingradu vie, že desiatky tisíc Nemcov nepadli v boji ale proste podľahli hladu, mrazu a inak ľahko prekonateľným chorobám. A aj tí, čo padli v boji, boli ako podvyživení alebo ťažko chorí ľahkou korisťou Sovietov.
Ak by Ukrajinci dostali tisícky Orkov mesačne ako bonus, proste dobrovoľne vyvesia bielu vlajku a vzdajú sa nepriateľovi, Rusáci by museli začať prerieďovať svoje koncentráky masovo. Ukrajinskí zajatci – sú ich stále tisíce – by išli domov. A asi by sa ruské slobodné légie pod tlakom plných hrncov a teplých postelí nafúkli nespokojnými protiPutinovskými veteránmi.
2. Niečo k rope
Pod mojimi blogmi sa zjavila správa, že 5D stratég Putin začal z frontu sťahovať palivo na Moskvu. Putin je pre mňa tak superextrémne retardovaný a neschopný typ človeka, že by ma takto debilné rozhodnutie ani neprekvapilo. Ako každý cár má na háku vývoj toho-ktorého úseku frontu ale patologicky sa bojí toho, či mu niekto neprotestuje pred palácom. Takže on je proste schopný okašľať frontové jednotky a presmerovať naftu a benzín do limuzín Moskvy a Píteru. Neviem, na koľko sa mu to podarí, pretože v Píteri zaznamenali drastický nedostatok PHM. Po týchto čerstvých úderoch ZSU na rafinérie a dokonca samarský logistický uzol pravdepodobne toto isté budeme vidieť do pár dní v Blatách.
Žeby toto bol ten dôvod, prečo sa prepadli straty ruskej logistiky???
V každom prípade toto rozhodnutie bude mať niekoľko následkov. Poprvé: ruský front bude trpieť ešte viac, takže ZSU bude mať viac sily. Easy.
Podruhé: ruskí vojaci, len čo sa to dozvedia, podľa mňa konečne sa naserú do štádia rebélie. Ak ja sedím medzi mŕtvolami v zákope, nejedol som týždeň a na lieky čakám mesiac, tak ma rozhodne takáto správa vytočí do biela. Ja tu mám čakať na suchý chlieb týždeň a Putin stiahol stovky tisíc barelov PHM niekde do Moskvy, aby si papaláši mali na čom vyvážať svoje 130-kilové bruchá? Stavím sa, že to frontu nepomôže aj v tomto zmysle.
Potretie: koncentrácia zvyškov PHM okolo Blata a Píteru umožní Ukrajine opakovane zasahovať vlaky a zásobníky s palivom. Vždy jednoduchšie ako stovky cisterien na dlhom fronte. Ako vravím, Putin je 5D šachista...
3. K Trumpovi a midterms
Vyzerá to tak, že nastal koniec éry Trumpizmu. Donald – ďalší to 5D stratég, akurát nevie narátať do 5 – postavil midterms ako referendum o spokojnosti s ním. Nuž, na prvý pohľad to bol aktivizačný krok, z druhej strany to dopadlo kak zavše, teda ešte väčším fiaskom. Pretože práve preto voliči rozhodli tak ako rozhodli a Trump to späť nezoberie.
Ak sa nemýlim, hlasy nie sú v tomto okamihu stopercentne zrátané. Na druhej strane už teraz to vyzerá tak, že Donald katastrofálne pohorel. Môžeme sa tešiť nato, ako sa bude teraz vykrúcať, obviňovať a tak ďalej. Pravdepodobne výsledky neuzná.
Na druhej strane si za to plne môže sám. PHM, ktoré nakúpil od Rusov, podľa správ už čiastočne do USA dorazili, akurát ich nikto nechce. Nemám bližšie správy, ale vyzerá to tak, že nafty a benzínu proste na trhu je dosť, ale sú drahé. Toto nie je o nedostatku PHM v USA, toto je proste o vysokých nákladoch na produkciu, teda drahej surovine. A za tú môže tento oranžový Mongol s vyfúkanou mozgovňou, nie Zelenskyj.
Nepridal k tomu ani samotný Donnie svojimi poslednými výrokmi. Myslím, že už aj najväčší fanatici ako napríklad Jefim Fištejn už asi zistili, že vyhlásiť „Vojnu skončím za 24 hodín“ je jedna vec a reálne ju skončiť je druhá vec. Výsledkom je, že Irán Amíkom dáva na frak, Pentagon je zúfalý a Hegseth odvoláva po Stalinovom a Putinovom vzore každého schopného generála a admirála, aby ho nahradil polointeligentným Yesmenom.
To však Trumpovi nebránilo vyhlásiť, že štyria jeho predchodcovia boli slabí vojvodcovia vo Vietname a že on by vojnu vo Vietname (50 rokov nepretržite prebiehajúci konflikt) vyhral za jediný deň. A to aj vďaka tomu, že by vybombardoval Ho-či-minovo mesto. Čo je Saigon. Čo bolo mimochodom samotné veliteľstvo amerických a spojeneckých síl vo Vietname.
Takže podľa mňa touto hláškou už musel nasrať aj veteránov z Vietnamu.
Môj tip: Donald drvivo prehrá tak, ako neprehral v USA nikto, alebo možno pekne dlho nie. Výsledkom bude nejaká snaha o rebéliu, spochybňovanie a hádzanie viny na iných. Bude nasledovať vlna odvolávaní, koncentrácie moci u neho a hlavne, vlna nepokryte sebeckých rozhodnutí. Tohto sa bojím najviac. Trump sa už vykašle na verejnú mienku, zákony, pravidlá, spätná mechanizmy. Alfou a omegou bude len osobný prospech a prospech jeho rodiny a kamarátov. Rabovačka Ficovských rozmerov, kde najvyšší súd bude asi pracovať 24 hodín denne a blokovať prezidentské výnosy vedúce od Trumpa k jeho peňaženke.
Na druhej strane to ale vzbudí – IMHO – extrémnu vlnu odporu k Oranžutanovi. MAGA hnutie pravdepodobne až teraz dostane na frak, nie počas midterms. MAGA priaznivec sa po vzore voličov Republiky, kde väčšina sa hanbí k výberu priznať, stiahne a bude to človek, ktorého sa nemožno ani len dotknúť, aby ste si nezašpinili ruky. Dobre aj tak.
Takže očakávam Donaldove ťahy ako zlé a na druhej strane si ich aj želám. Čím viac bude tento dement tvrdší a bezohľadnejší, tým lepšie pre svet. Druhý Orbán, Bolsonaro a spol.
Ozval sa mi Kyrylo. Budú potrebovať termooblečenie pre celé dve roty, teda po jednom sete (cca 18 Eur, zaokrúhlene 20) na osobu. Pôvodný plán boli dva sety na vojaka, ale rátalo sa s nižšími desiatkami vojakov. Teraz je to okolo 120 ZSU-šnikov.
V priebehu najbližších dní mi Kyrylo dodá menný zoznam s pozevnymi, teda vojenskými prezývkami. Poprosil som ho, aby oznámil vojakov, že budeme „adoptovať“ bijcov, teda kto chce pomôcť jedným alebo viacerými kompletmi, budeme to robiť takto.
Niekde na cloude bude zavesená tabuľka Excelu so zoznamom a kto bude chcieť poslať nejaké to Euro, môže to poslať a dopísať sa online. Budem informovať.
Halahan je v poriadku, ale KAB pred jeho očami pozabíjal v Komyšuvache vyše tridsať civilistov v humanitárnom centre, ex-ZŠ. Včera som spravil odkup na cca 1200 Eur, budeme kupovať jeho topánky, dva EcoFlowy a trošku peňazí dáme do áut.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Land Rover (o týždeň ide Hoki s Land Roverom do Pavlohradu Serhijovi MacGyverovi a potrebujeme na palivo a prepis auta od sponzora na neho osobne).
Ďakujeme!