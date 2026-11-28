1. Reakcie na reakcie
Keďže stále mám diskusné konto umŕtvené, k posledným blogom a diskusiám zareagujem s vysvetlivkami takto. Najprv téma Zelenskyj a korupcia na Ukrajine. Doplním k tomu aj postreh k aktuálnej správe z GB, ktorá mi nahrala na smeč.
Poprvé: každý politik, nehovoriac ten v tak vyhrotenej situácii ako Zelenskyj, má brutálnu batériu nepriateľov. Od bežného štvorzubca v štvrtej cenovej, ktorý nevie napísať jeho meno, cez politických oponentov, ktorí by sa radi videli na jeho mieste, až po politických oponentov vonku, ktorí s ním nesúhlasia, pretože sú na opačnom konci politického spektra.
Ak by som mal brať do úvahy názory, blogy, Youtube videá alebo rozhovory v pofidérnych médiách ako relevantný argument, tak Zelenskyj (Šimečka, Čaputová, Soros, Radičová, Sulík a dosaďte si koho chcete) boli narkomani, vrahovia, pedofili, LGBT a znova si dosaďte všetko možné. Utvoriť si názor dokážem pri prvom sekundovom pohľade do výstrihu servírky, pri prvom pohľade na jedlo, ktoré mi nesie, alebo aj pri prvom pohľade na špinavého človeka niekde na ulici (je to bezdomovec a potenciálny somrák prachov, čundrák po týždňovom pochode Karpatami alebo človek, ktorý práve ide z namáhavej práce?).
Takže v čase, kedy natočiť Youtube video vie mladá zbuchnutá kurvička s neonacistickým pozadím, pár infantilných puberiakov s kamerami od Smeru alebo slepá evolučná vetva typu Marek Šoun, neberiem desaťminutový pokec s nejakým ukrajinským ex-činiteľom ako vymenovávanie faktov. Je to jeho názor. Policajti v príčetnej krajine nezatvoria podozrivého do lochu len preto, že niekto na Youtube zavesil svoj názor. Ak z vás majú vybrať nádor, neurobia to na základe toho, že anonymné konto na nete alebo nejaký postihnutý Kotlár vám z televíznej obrazovky povedia, že oni si myslia, že to je XYZ diagnóza. Ak idete stavať rodinný dom, tak statik vám nepovie názor alebo jeho pohľad od siedmeho piva. Spraví prepočet.
Preto zoznam absolútne irelevantných odkazov v diskusii o Zelenskom je pre túto tému niečo podobné ako povestný Sulíkov prd vo vetre. Anonymný diskutujúci dokonca ani nedal nejaký citát alebo pokus o argument ale zbierku kanálov s videami. Ako keby som na mieste Kotlára namiesto dokladovania svojich tvrdení dal redaktorovi adresu knižnice, nie konkrétnu publikáciu a stranu, na ktorej mám nejaký dôkaz hľadať. Neviem, kto onen diskutujúci je, ale považujem jeho snahu o nasypanie na ukrajinského prezidenta na mimoriadne úbohý fail. Ja nevravím, že okolo Zelenského alebo aj priamo u neho nie je korupcia - celý môj blog presne o tom, že napriek gigantickej snahy celej armády nepriateľov, od FSB, cez ex-partnerov, ktorým stúpil na otlaky, cez opozíciu a retardov ako Fico, Orbán alebo Trump, sa nenašlo nič hmatateľné; dokonca v zúfalstve museli generovať série slaboduchých videí, kde akože našli nejaké zamurované dámske kabelky a kde Olena Zelenská si akože kúpila luxusné Bugatti.
Takže zoznam nejakých kanálov, kde no name persóna alebo politický oponent si pohonkáva pred kamerou a tvrdí, že Zelenskyj griluje malé deti, je argument NULA.
A teraz k tej správe z Británie, ktorá ma pobavila. Akiste ste ju zachytili.
2. Gigantické straty Ukrajincov podľa krčmového analytika
Ukrajina má oveľa väčšie straty ako sú oficiálne čísla a dokonca by sa mali blížiť k osemsto tisíckam. Tvrdí to britský analytik Alexander Grable, doktorand z Katedry vojnových štúdií na King´s College v Londýne. Zaujímavým, extrémne zvláštnym spôsobom mu vyšiel výsledok, že Západ v prípade Ruska straty nadhodnotil a Ukrajine podcenil. A to výrazne.
Zopakujem, aby nedošlo k omylu. ZZmrdov je 3,6-násobne viac ako Ukrajincov, takže ak ZSU dosiahnu zaokrúhlený pomer strát 4:1, tak sa drží, ak trebárs ohlasovaných 8:1 a viac (čo je môj dlhodobý názor), tak v hre na výšku strát vyhráva.
V hre na civilné straty Rusko rozhodne vyhráva. Ukrajinských žien a detí zahynuli desiatky tisíc, kým pri náletoch na Mordor zo strany ZSU zahynuli pravdepodobne nižšie stovky Podľudí. Ale pre výhru je potrebné brať prednostne vojenské straty. Kým Ukrajina ukazuje ruské straty na úrovni 1.641.000 ZZdochlín, na ukrajinskej strane je to 115.000 plus o čosi menej nezvestných, z ktorých väčšina asi bude mŕtva. Takže aj keď tieto čísla zoberieme s istou rezervou a zaokrúhlime to na 200.000 padlých Ukrajincov a niekde OKOLO 1.500.000 ZZmrdov, pomer strát je veľmi orientačne na tých spomínaných 8:1, o ktorom ma Serhij Halahan a Vasja presviedčali ešte minulú jar v Družkyvke.
Naspäť k Alexandrovi Grableovi. Tento exot – skutočný Koltár britskej College – sa dopátral k počtu mŕtvych Ukrajincov v aktuálnej vojne – a teraz sa podržte – prostredníctvom porovnania záznamov amputácií vo vojne v Afganistane.
Áno, ak chcete zistiť, koľko detí sa narodí dnes na Slovensku, tak si prosím zoberte štatistiku pôrodnosti z druhého konca sveta spred päťdesiatich rokov. Ak vám nepukla žilka v mozgu, tak Grable má ešte bonusy. Podržte si klobúk.
Grable spochybňuje ukrajinské dostupné čísla ako zavádzajúce. Ale pri počtoch amputácií bez váhania použije presne tie isté zdroje, ktoré už nerozporuje. Zvláštny prístup, nie?
Ukrajina okamžite (a s asi veľkým úškrnom) upozorňuje nášho génia, že použil celoukrajinskú štatistiku amputácií. Celoukrajinskú, nie celoarmádnu. Takže ak niekto mal dopravnú nehodu, v práci ho niečo privalilo a museli mu orezať nohu alebo mal cukrovku )u nás na Brezovej poznám či poznal som pomerne veľa veľmi ťažkých cukrovkárov s amputovanými nohami), tak podľa tohto retarda treba jeho prípad prenásobiť nejakou bulharskou konštantou a vyjde vám ďalších niekoľko desiatok padlých zsušnikov. Logika, ta ňe? Ukrajinská strana navyše hovorí, že (v prípade cukrovky) sa môže stať, že jeden pacient má v jeden rok amputovanú jednu nohu a v druhý rok druhú. Grableovi z toho asi vyjde vyhladený batalión v Časiv Jare, ale čo už. Tu ale mentálny svet doktoranda z prestížnej univerzity nekončí.
V histórii vojenstva sa výška, typ strát (myslené z pohľadu spôsobenie úmrtia alebo zranenia) aj následok strát líši. Ak by sme porovnávali obrie vojny v staroveku, smiali by sme sa. Strata 4.000 vojakov v nejakej bitke často zruinovala celú ríšu. Dnes je to dvojdňová štatistika Mordoru na Ukrajine. Bitky ako Marna, Stalingrad, Imphál alebo čínske vojny po nástupe Maa so sebou niesli tak gigantické straty, že aj Putin by asi skončil na kandelábri. Také straty už dnes počas jednej bitky nie sú možno aj v ZZmrdistane.
A presne toto platí aj pre zranenia. Ak Sovieti v Afganistane mali nejaké straty na začiatku 80. Rokov, tak medzitým išla technológia a spôsob evakuácie vpred. Dnes máme turnikety, ktoré amputáciám zabraňujú. Ranených evakuujú roboty, dokonca aj vzduchom. Retard Grable akosi v tomto tu zabúda na pokrok. Otázka, či náhodou alebo zámerne.
Následne ale porovnáva americké amputácie vo Vietname s tými ruskými na Ukrajine. Vychádza mu, že Rusi stratili 35.000 vojakov do konca roku 2024, takže prakticky za dva roky. Už tuto musí príčetnému človeku zasvietiť signálka, že ak by Rusáci mali za dva roky tak malé straty (teraz podľa ukrajinskej strany to majú za cca 3 týždne, nie za dva roky!), tak by už ruská čižma dupala prinajmenšom po Kyjeve, ak nie po Rige.
Samotní Briti aj Ukrajinci mu toto oplieskali o hlavu. Grable na jednej strane pracoval s ukrajinskými celonárodnými štatistikami (teda aj civilnými), na ruskej s absolútne neúplnými záznamami z výlučne vojenských nemocníc na území Ruska (bez okupovaných území a civilných špitálov). Je to podobné, ako keby som do spotreby alkoholu v hádke medzi mnou a alkoholickou ženou dával ja svoje prepité peniaze v krčme ale vychľastanú samohonku doma alebo spotrebu, ktorú mi zaplatia kamoši s mokrej štvrte, by som tam nezarátal. Samozrejme, potom mi vyjde spotreba len tých päť pív denne. Že mi kamoš zaplatil štyri borovičky a doma som sa dostrebal pollitrom slivovice a fľašou Alpy, to je vedľajšie.
Toto môže dokázať dezolát zo štvrtej cenovej, nie doktorand z King´s College v Londýne. Ak ale takéto niečo dal do éteru práve ten, tak je buď retard a na takejto ustanovizni nemá čo robiť, alebo je jeho bytostný záujem falošné štatistiky vypustiť. Poďme ďalej.
Grable následne použil prácu amerického analytika ruského pôvodu Vershinina. Ten pomocou satelitov porovnával rozširovanie hrobových miest na Ukrajine. Čo v istej miere dáva logiku, pretože z mojej skúsenosti sa padlí hrdinovia pochovávajú na čestné miesta spolu, nie napríklad dakam do rodinnej hrobky (ale neviem, nakoľko to je pravidlo, porovnávam iba z vlastných postrehov z niekoľkých cintorínov, ktoré sme navštívili a z desiatok cintorínov, ktoré sme na našich cestách míňali). Lenže druhá vec je, že Vershinin nerozlišuje civilné a vojenské sektory cintorínov a navyše si vybral „závratnú“ vzorku z desiatich miest.
Takže vlastne nevieme, ktoré mestá to sú, koľko miest sú padlí hrdinovia a koľké babičky. Ak sa vám zdá, že toto je retardovaný spôsob tvorenia štatistík, tak vitajte, sme na tom rovnako. Dokonca je zaujímavý postreh, že ak sa použili západné mestá na Ukrajine, tak je tam obrovský prílev často postarších ľudí. Takže aj vyššia úmrtnosť.
Navyše, aby bola hanba ešte vyššia, Vershinin udáva dve čísla, ktoré sa líšia. „Koľko je hodín?“ „Pol piatej. Teda šesť päťdesiat.“ Asi takto.
Grable Vershinina citoval, hoci ten svoj „postreh,“ teda nonsens, publikoval na Telegrame. Predstavte si, že by sme sa riadili postrehmi na Facebooku (inak takých poznám). Alebo podľa toho, čo no name diskutér dá v diskusii o Zelenskom. Bravo... Grableho prácu založenú na Telegramovom výroku s dvojicou rozdielnych čísiel prebral Západ ako prácu experta z King´s College v Londýne. Príde mi to, ako keď by sa mala vyjadriť upratovačka z Harvardu na prognózu ekonomického rastu USA v ďalšej dekáde. Je z Harvardu? Je! Vyjadrila svoj názor? Vyjadrila! No tak čo ešte chcete viac?
Navyše nám Grable opakuje tradičnú dezolátsku chybu. Pomer výmeny tiel medzi Ukrajinou a Ruskou je v neprospech Ukrajiny. Lenže zasa: ak sa bojuje o nejakú dedinu mesiace a na poliach, zákopoch a pivniciach tam hnijú tisíce tiel, no a následne Rusáci dedinu predsa len dobyjú, štatisticky by ich straty mali byť 8:1. Lenže po dobytí mesta zavezú svoje mŕtvoly na svoje cintoríny a tie teda nepodliehajú – LOGICKY – výmene tiel. Ak Ukrajinci dobyjú nejakú dedinu, tak pomer je opačný. Rusáci začiatkom roka tlačili, takže výmena tiel je z mŕtvol zoberaných od začiatku roka. Pravdepodobne okolo Kupjanska a teraz Borovej by bol pomer opačný, takže uvidíme pri výmenách po Novom roku. Navyše je opakovaná správa, že Rusáci potrebujú pomer vymenených tiel „nafúknuť,“ aby boli čísla v extrémnom nepomere. Výsledkom je, že totálne zhnité alebo rozmlátené torzá svojich dávajú Ukrajincom – číselne sa im to nafúkne a zrazu bolo 500 ukrajinských a 100 ruských tiel. Reálne je to asi jedna ku jednej, ale ukrajinské márnice alebo provizórne pohrebiská sú plné ruských pozostatkov, ktoré nejdú identifikovať. Toto vedia snáď len Rusáci spraviť, ale je to verejne známa praktika, ktorú nemusí poznať dezolko zo štvrtej cenovej ale doktorand z Londýne musí byť alebo retardovaný a hluchý, alebo to ignoruje zámerne. K tomu neskôr.
Ale Grable ide ešte do väčšieho extrému. Porovnáva ruské opozičné štatistiky padlých oficierov a vojakov a vychádza mu, že čísla nesedia. Čo je v čase, kedy absolútne gross padlých ZZmrdov tvoria mobici a Otroci mobilizovaní pred mesiacom niekde v Baškirtistane. Na druhej strane, krajina, ktorá stratila takmer dve desiatky generálov a admirálov a bohviekoľko plukovníkov, asi zasa štatisticky nie je na tom tak „zle,“ čo poviete?
Samotný zdroj kuká na Grableho praktiky s troškou irónie. Grable si vymyslí pomer, ktorý by mal byť správny ale ktorý nemá samotný Grable ako zdokladovať. Na základe tohto nonsens čísla spraví prepočet, ktorý vydáva ako správnu metodiku.
Ešte jeden ultrabonus. Možno sa jedná o zlý preklad, ale v súvislosti s Grableom sa zjavila aj argument, že jeho práca má váhu, pretože ho citovali vo Fínsku. A keďže Fínsko má najdlhšiu hranicu s Ruskom, malo by to byť teda hodnoverné.
Ak vám hlava ešte neexplodovala, tak čakajte ďalej.
Grable použil dáta ruského Rosstatu, ktorý používal zasa ukrajinské dáta. Tie sa týkali celkovej ukrajinskej úmrtnosti za roky 2022 – 2026. Vyšli mu čísla, v ktorých zmiešal vojenské straty vojakov (asi tých 115.000 hore), civilné straty vojakov (nízke čísla), vojenské straty civilistov (asi rádovo nižšie desiatky tisíc) a – držte sa – civilné straty civilistov! Inými slovami, ak by vám počas trvania vojny umrela v Zakarpatí deväťdesiatročná babička Maruša na infarkt a dedo Vasyľ by sa uchľastal a umrel na cirhózu, šup to do štatistiky ukrajinských strát!
No a teraz dôjde grande finále celého článku od Alexandra Grablea! Kdekoľvek som si ho pregooglil, vychrstlo na mňa fotografiu niekoho, koho by som pomenoval ako zjavne trošku liznutého blbečka. Študoval som na VŠ a stretol som sa niekoľkými doktorandami alebo docentami, ktorí boli takí dosť cez Košice. Poznáte to podľa pohľadu, hoci priznávam, že toto nie je príliš presné hodnotenie, skôr subjektívne. Ale istú nápovedu vám to dá.
Grable má na svojich profilovkách, čo by teda malo byť asi to najlepšie, čo človek nafotí, taký liznutý pohľad. Pravdepodobne to bude trochu univerzitný blbeček, taký ten Sheldon ale v zlom slova zmysle, akých napríklad kamarát mal na STU medzi matematikmi.
No a ten sľúbený bonus: Grable pôsobil na stáži kde? No predsa v Moskve, na veleznámom Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov AKA liahni agentov FSB!
Pre tých, ktorí nevedia, polovica slovenských oligarchov a korupčníkov okolo Smeru študovalo práve tu. Ak by ste sa vŕtali okolo Kremľa, MGIMO navštevovala polovica ľudí v Putinovom okolí. To je niečo ako Hitlerjugend za Hitlera.
Takže nie, Grable nie je relevantný zdroj a výsledky jeho „štúdií“ nie sú ničím iným ako utajený príkaz zo strany FSB. Môžeme nad tým polemizovať alebo nie, Grable s tým jeho pološialeným výrazom je len spojkou z Kremľa, ktorá má predať panickú správu o zanedbateľných stratách Mordoru a strašných na strane Ukrajiny.
Zhruba ako v diskusii na sme.sk dať linky na Youtube kanály opozičníkov voči Zelenskému.
3. Ešte niečo k ruským stratám
V rámci diskusie k chudákovi Grableovi sa objavilo niekoľko trollov, starých známych ruských účtov. Ako vždy, miera zavádzania a poloprávd bola enormná, ale ja som si uvedomil, že práve naratív zo strany trollov a ruských účtov bude ovládať diskusie aj inde. Takže skúsim zhrnúť niekoľko argumentov zo strany ZZmrdov a ich Otrokov.
„Ukrajina mobilizuje k pôvodnému miliónu vojakov na začiatku vojny mesačne 25.000 mobilizovaných. Keby nemala veľké straty, netreba to, takže kde sú tí vojaci?“
Poprvé: ak Ukrajina zmobilizuje 25.000 vojakov trebárs v júli 2026, neznačí to, že za 58 mesiacov vojny to robila takto nonstop, hej? Ak vám do škôl v septembri nastúpilo 530.000 žiačikov ZŠ, neznačí to, že do Silvestra ich takto nastúpi štvornásobok – logika.
Takže vycucať si jeden údaj a extrapolovať ho na celé obdobie vojny je – logika...
„Ukrajina má záznam (tuším) o 630.000 dezerciách. To značí, že má 630.000 dezertéroch, ktorí v armáde chýbajú.“ Môj ty bože. Logika level milión.
Ak ste vojak – komplikátor, tak môžete opustiť jednotku nedovolene. Angličania na toto majú skratku AWOL, absent without leave, neprítomný bez povolenia. Ale to NIE JE DEZERCIA. Dezercia je, keď utečiete z armády, nie keď opustíte stanovisko!!!!
Navyše každý vojak môže mať hypoteticky neobmedzene veľa AWOL-ov, takže ak mám byť na mieste X a ja ho opustím dnes kvôli prietrtom u frajerky, zajtra detto, pozajtra detto, tak síce som si trikrát zasunul do buchty, ale mám tri AWOL. Neznačí to, že ZSU je o troch vojakov chudobnejšia. Ak máme na Slovensku milión ženatých mužov a povedzme máme milión mimomanželských afér, tak to neznačí, že každý ženáč podviedol svoju manželku presne raz, ale že niekto ju nepodviedol vôbec a niekto svoju manželku podvádza 365x do roka, obrazne.
A ako bonus: vojak, ktorý dezertuje, sa môže do armády napokon vrátiť. Možno má výčitky svedomia, možno ho chytia, nasypú mu päsťami koľko do neho vôjde a vhodia ho naspäť do uniformy, možno ho pri manželke drbne, alebo mu padne kamarát a ide ho pomstiť. Ukrajina dala na tieto prípady vlny amnestií (asi ako u nás zbraňových), takže ak ste v nejakom časovom okne prišli sa nahlásiť, neboli ste stíhaní a skutok sa nejako vymazal. Podrobnosti neviem. Ak teda vám dezertuje hypoteticky pol milióna vojakov a VŠETCI sa vrátia do služby, tak Zbrojné sily Ukrajiny sú stratové presne NULA vojakov.
Samozrejme, toto je len bizarný príklad, ale presne to som chcel docieliť.
Poďalšie: „Ukrajina mala 1,XXX,XXX vojakov a plus 25.000 mesačne náborovala. Kde sú tí vojaci teraz? Ak by Ukrajina nemala obrie straty, tak dnes by musela mať 3.000.000 vojakov – a to nemá. Takže padli alebo boli ranení a vyradení.“
Hovno. V Ukrajine to platí napríklad tak, že mobilizovaní po istej službe môžu požiadať o návrat domov, prepustenie zo služba. V podstate ako keď ste niekde zamestnaní na jeden rok a potom sa rozhodujete, či idete ďalej alebo koniec. Detto napríklad otcovia troch detí sú vylúčení na ich žiadosť zo služby po narodení tretieho dieťaťa. Na Brezovej sme mali Aňu z Ivanofrakivsku, ktorá utiekla na samotnom začiatku vojny. Mala dve deti a po oslobodení Kyjevštiny sa vrátila k mužovi. Ten ako ZSUšnik ju znova zbuchol a o deväť mesiacov bol z neho civil. Nemám šajnu, koľko je takýchto prípadov, ale tipujem, že ich budú tisícky. Ja nemať rád vojnu a mať doma dve deti, tak ženu obšívam 24 hodín denne, aj keby už bola dvadsať rokov po menopauze (keby motyka vystrelila...).
Ďalšia vec: dôchodca. V Slavjansku sme mali ženistu Saša, ktorý mal v čase, kedy som s ním hovoril naposledy, hodne cez 59 rokov. Tešil sa, že na jeseň sa dá prepustiť a tahet z armády. (Práve som mu volal, je žeriavnikom v Kyjeve už asi od augusta. Dostal liečenie, odstupné a nepodpísal predĺženie kontraktu). Koľko mobilizovaných bolo v čase štartu vojny vo veku 5X rokov? Alebo dokonca cez 60 rokov? Koľko napríklad dostalo nejakú formu zdravotného postihu, trebárs cukrovku alebo infarkt, aby išli následne do civilu?
Takže nie, Ukrajine neprešlo X miliónov mobilizovaných a z toho značná časť skutočne nepadla. Realita je taká, že Ukrajina rotuje a rotovala značné objemy vojakov. Prepustenie, zdravotné uvoľnenie alebo výsluhový nie je pre armádu vojenská strata, retardi.
Posledný bod k tejto téme. „Ukrajina už nemá kde brať vojakov!“
Ty vole, ak armádou prešli čo len tri milióny vojakov a civilných zamestnancov, tak pri predvojnovej populácii je to cca 10 – 15.000.000 mužov, ktorí môžu narukovať alebo už bojujú. Navyše v dlhšom konflikte každým rokom dospievajú do odvodového veku stovky tisíc mladých mužov, prípadne aj žien, ktoré chcú slúžiť. Pekne to vysvetlil v jednej z diskusii komentátor: Ukrajine v tomto rozsahu strát NIKDY nedôjdu muži. V podstate má istú pravdu, aj keď by som to nebral doslovne. Ukrajina má v prípade vyššie spomenutých strát 115 + 105.000 (mŕtvi a asi mŕtvi) menej mŕtvych ako je jeden odvodový ročník krajiny. (Tu treba pre úplnosť poznamenať, že napríklad teraz sa čísla novorodených chlapcov odhadujú na 75 – 110.000, čo je pre potreby armády v tomto čase irelevantné. Školákov mužského pohlavia na stredných školách je okolo štvrť milióna, v tesne predodvodových ročníkov je okolo 200.000 mladých mužov. Ak by sme teda kompletne zmobilizovali bez výnimky jeden jediný ročník mladých mužov vo veku 24 rokov, pokryli by straty ZSU za 4,5+ roka (tu rátam fatálne straty, nie zranených, zajatých, nezvestných a dezertovaných vojakov).
„No ale Ukrajinci busifikujú na uliciach bežných civilistov!“
Ale hovno. TCKášniky, ekvivalent vojenskej polície na SK, busifikujú tých, ktorí sa vyhýbajú mobilizácii a teda uchyľantov. To je ale na základe napríklad udania alebo náhodnej kontroly dokladov. Ak som uchyľant a som vedený takto v databázach, tak LOGICKY ma zatknú a skončím v uniforme. Ak idem po ulici ako deaktivovaný muž alebo muž s výnimkou (chirurg, strategicky dôležitý úradník alebo požiarnik), tak ma skontrolujú ale pustia. Ruskí trolli busifikáciu mladých mužov berú ako príklad zúfalosti Ukrajiny – ale naopak, v Rusku busifikujú plošne, napríklad záťahom na diskotéke alebo pri vstupe do metra.
Dúfam, že som dobre zodpovedal na niektoré nedostatky.
Ešte bude jeden alebo dva blogy do zajtra večera. Jeden bude špeciálny:
Včera som sa na káve stretol s ukrajinským vojenským atašé. Pomáha nám s vybavovaním povolení na naše artefakty pre múzeum na Brezovej. Zároveň ma poprosil o pomoc z mojej strany. Ambasáda mi teda poskytla nejaké materiály, ktoré v ďalšom blogu hodím CtrlC a CtrlV do pléna. Je to mimo môj koncept doterajších blogov ale na druhej strane, je to pre mňa zároveň obrovská česť. Keď spracujeme správny formát, tak to sem dám pre vás!
P.S. Pre zdržanie exportných povolení pre autá pre ZSU sme museli rozdeliť našu Karavánu udatných. My pôjdeme už o týždeň v piatok na jedinej dodávke, aby sme doviezli zimné veci na front skôr ako k letným prázdninám. Takisto my, ale už snáď aj všetky vozidlá pre ZSU, pôjdeme nanovo v polovici mesiaca, smer Dnipro a Vinnyca, takže na obrátku.
Okrem povolení na prepravu áut je tu problém aj jedna časť humanitárky, ktorá je superdôležitá a ktorá nebude do budúceho týždňa. Navyše, ozval sa mi poddôstojník jednej z brigád, ktorá bránila Slavjansk v čase, keď som tam pobýval minulý rok (jeden z členov, Tatár Ruslan, ktorý nám chodil na humcentr, tam padol tesne po tom, čo sme s ním spoločne vykladali humanitárku). Potrebujú jeden EcoFlow a jeden generátor na aktuálny front, čo je Dobropylia. Zároveň prosia o príspevok na zimné ponožky – máte niekto doma jeden, dva alebo v kľude aj desať párov, aby vojakom nepoomŕzali nohy?
Ak chcete pomôcť s tým štvrtým EcoFlowom a tretím generátorom, môžete prispieť na coffee. Heslo: Dobropilia. Odhadujem potreby mimo ponožiek na cca 600 – 700 Eur a ešte to stíhame kúpiť aj doručiť. https://buymeacoffee.com/johny1981aa