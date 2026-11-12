Večná pamiatka hrdinom, LOL!

1. Usť-Luga v plameňoch. A keby len to!
Novorossijsk a Usť-Luga boli najväčšími ropnými terminálmi Mordoru. Novorossijsk vzhľadom na blízkosť Ukrajiny dostal nášup opakovane a ani len neviem, koľko percent pôvodných kvót dosahuje teraz. Je dosť možné, že je odstavený úplne, podobne ako ostatné Čiernomorské terminály. Ostáva Pacifik, Baltik a niečo na severe, v Severnom ľadovom oceáne.
No a Usť-Luga neďaleko Petrohradu už síce pozdravy dostal, ale zjavne nepochopil. Až do včera. To ZSU poslalo niekoľko nových pozdravov a prístav zahorel láskou k Ukrajincom.
Z oblasti v panike kvôli gigantickým ohňom ušli tankery. Rusákom musí padnúť hrebienok, pretože každý deň bez prístavu značí mínus stovky miliónov USD. Podľa videí to vyzerá, že ako to terminál vôbec rozchodí, bude to o týždne. Takže veľký mínus pre ZZmrdov.
Ale týmto to nekončí. Podľa správ Ukrajina potopila alebo zasiahla Otrokom raketovú fregatu Bujan. Zatiaľ sa nevie, čo za škody a akým spôsobom do loď dostala, ale keďže bola schopná niesť strely Kaliber, tak asi to je pre Kyjev veľký plus.
No ale nešťastie nechodí po horách ale po Rusákoch: ešte nie je pointa.
Ukrajinci ruské a Rusáci ukrajinské drony zostreľujú často pomocou helikoptér. Letia podobne rýchlo, helikoptéra manévruje pomerne ostro a nesie guľometnú alebo kanónovú výzbroj. Je to lepšie a lacnejšie ako stíhanie pomocou MiGov alebo Sučiek.
Aktuálne pri nálete na Petrohrad a okolie samozrejme Rusáci takéto stroje nasadili. A nasadili aj PVO-systémy. Výsledok je kak zavše. Iste, aj Ukrajincom sa podarilo zostreliť si vlastné F-16, dokonca sa to udialo v samých prvých dňoch nasadenia týchto strojov. Ale to bolo pre neskúsenosť s týmito strojmi, kedy síce piloti vzlietli, ale obsluha PVO nebola integrovaná do rozoznávania svojich stíhačiek. Výsledkom bol jeden stroj dole a jeden mŕtvy pilot.
Teraz to bolo o čosi horšie. Teda lepšie. ZZmrdi si počas náletu dali dole až TRI stroje (!) naraz. Toto je niečo, čo podľa mňa svet nevidel od náletov na Britániu vo WWII. A je to ďalší z čriepkov toho, že Rusáci sú proste degeneráti bez štipky mozgu.
Tri stroje a údajne sedem členov posádky je strašné číslo na jeden nálet. Vyzerá to tak, že stratami PVO systémov niekde okolo frontu si Moskva vyčerpala aj zásoby skúsených obslúh a na obranu miest nechala druhotriednych vojakov, inak si to vysvetliť neviem. Alebo bola vodka v zľave, ešte aj to je možnosť. V každom prípade Rusko kvíli.
„Tri skúsené posádky, sedem členov, odišlo na nebeskú základňu (!). Toto je naše poslanie, aby sme umierali preto, aby ostatní žili. Nie je väčšej lásky ako padnúť namiesto kamaráta. (!!!) Večná pamiatka našim chlapcom!“ Uf, ja teda neviem.
Akože padnúť pri obrane manželky, detí a rodičov – OK. Padnúť pri tom, že ožratí kolegovci si moju helikoptéru za 50.000.000 USD pomýlili s dronom za 20.000, no neviem. A padnúť za kamaráta ako vrchol orgazmu? Fu, patetické aj na ruské pomery.
„Ivan, čím chceš byť a koľko sa chceš dožiť rokov?“
„To je jedno, ale hlavne nech ma zostrelí vlastná PVO.“
Update: dole šli dve helikoptéry (Mil a Kamov) a jeden MiG-31.
2. Rafinérie v pokračovaní
Ako som tipoval, do hľadáčika ZSU sa dostala aj rafinéria v Omsku. To je tá najväčšia v Mordore a v istej miere sa dá povedať, že absenciou jej produkcie sa z Latrinistanu stáva Bezbenzinistan. Omsk bol zasiahnutý predtým asi trikrát a vždy boli isté škody, dokonca sa hovorilo o tuším polovičnom výpadku produkcie. Ale rafka je obrovská, takže treba jej poškodenia opakovať zas a znova. Môj tip: ak Omsk dostane ešte niekoľko úspešných zásahov, zásobovanie za Uralom padne asi úplne a aj Európa bude bez.
Výhodou tohto zariadenia je to, že je ešte v rámci hraníc dostrelu ZSU.
Je ani nie polovica novembra. Ak by Kyjev držal túto antirafkovú kampaň zvyšok mesiaca, mohli by sme sa staviť, že na Vianoce skolabuje celoruská logistika en masse.
3. Drobnosti zo sveta
Zaujímavé video sa objavilo u Denysa Davidova. Ruský ešelón presúva staré ale zjavne už ani len neopravované tanky T-54. Predtým sa objavili videá, kde staré šunky remontovali, olejovali a natierali novou kamuflážou, prípadne z dvoch či troch zlepili jeden pojazdný.
T-54 je tank stvorený po WWII a vychádza z legendárnej T-34. Na fronte dneška nemá miesto, leda ak by lovila povstalcov niekde v Zaire. Na Ukrajine má životnosť po prvý dron. Keďže čísla dňa nám ukazujú brutálne poklesnutý trend v stratách tankov (z desiatok kusov denne na dnešné často nula až tri kusy od začiatku roka), tak si domyslime, v akej mizérii ZZmrdi sú.
Mimochodom, video ukazuje doslova šokujúci spôsob prepravy samotných posádok. Za vlakom s plošinovými vozňami na prepravu tankov sú zoradené dobytčie vozne (!), ktoré prepravujú posádku ako za druhej svetovej vojny. Dokonca sa zdá, že vozeň nemá ani bočnice, aby sa dobytok neudusil (v tomto prípade aby si zahúlil).
Rusáci sú vážne národ zdegenerovaných Podľudí. Niet o čom pochybovať.
Witkoff a Kushnir v Abú Zabí vyjednali mier. Koniec srandy.
Číslo dňa je 2.580. Začalo ma to baviť sledovať čísla ráno pri káve. Ak sa nemýlim, toto by bolo asi tretie najväčšie číslo a ešte pred cca týždňom absolútny rekord.
Zdá sa, že ZSU tlačia na východ od Slavjanska. Drobnosti neviem, ale milblogeri o tom hovoria pomerne nadšene, takže nejaké zisky asi tam budú. Slavjansk to potrebuje.
Ukrajinci vymysleli spôsob, ako pozemné roboty poslať potrubiami do tylu ZZmrdov.
Neviem, či som o tomto písal alebo nie. Zjavila sa správa, že Putin si nechal postaviť podzemnú kaplnku niekde v tajge Karélie a chodí sa tam modliť za víťazstvo na fronte.
Prečo podzemná? Je to jasné. Potkan je potkan a potrebuje bunker.
Prečo v Karélii? Nuž, je to pomerne ďaleko od frontu, ale podľa mňa to má nejaký hlbší, religiózny zmysel, zhruba taký ako keď sa Slovák ide vzdelávať do Ekvádoru, pretože tam všetkému miestni Indiáni, čo si nevedia umyť zuby, rozumejú lepšie.
A čo ohľadom Puťkovho mentálneho stavu? Nuž, niekto hovorí, že dostáva zlé správy z frontu a že nie je úplne v obraze. Môj tip: on v obraze je. Ak zaútočíte na pár dní na Ukrajinu a potom 4,5 roka ustupujete, musíte byť v obraze. Hitler nemusel byť v obraze ohľadom držania každej malej dedinky vo Východnom Prusku, ale jednoznačne vedel, že Rusáci namiesto prehry v prvý rok vojny sú so svojimi tankami po štyroch rokoch vo Východnom Prusku. Vedel, že vojna je prehratá, leda by veril v zázrak. Teda strata racionality.
Presne toto je podľa mňa problém Putina. Putin vie, že prehral. Akurát strata súdnosti ho nútia veriť, že nejakým spôsobom nasadí Wunderwaffe alebo voľačo také. Alebo že vyhrá Trump. Alebo Lepénka. Alebo AFD. V princípe to je jedno. Putin vie, že trojdňová operácia na dobytie Kyjeva nepokračuje 4,5 ročným dobývaním Časiv Jaru.
A práve v jeho nepríčetnosť sa obraciam. Hitler na konci vojny spravil strašné chyby práve tým, že bol vytrhnutý z reality a zo schopnosti posúdiť vlastné schopnosti.
Ak takto bude Chujlo pokračovať ďalej, bude to pre Ukrajinu skvelé.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Dnes dohadujeme ďalšie dve autá pre front. Patrik/Hoki ide asi pozajtra smer Dnipro s Land Roverom. Plus mínus by sme mali mať dosť prostriedkov na PHM, ale ak chcete dať chlapíkovi rezervu, môžete cez jeho účet dole v diskusii. Ďakujeme!
Pár dní budem cestovať, takže budem asi mimo blogy. Ak by som sa ale vrátil už v sobotu, mám tam dva kusy rozpísané, takže by som doplnil správy.