Všetko naj, Vladimír Vladimírovič! (plač ruských blogerov)

1. Ruskí Z-milblogeri v panickom móde
Maxim Kalašnikov je stará známa tvár blogosféry v Mordore. Je starým známym fanúšikom Sovietskeho zväzu, jeho ekonomiky, politiky a sily. Čo je samo o sebe niečo, čo by mohlo byť zavedené do učebníc psychiatrie ako diagnóza nového typu. Kučerenko, čo je jeho pravé priezvisko, chváli Stalina a zaoberá sa vo svojich úvahách tým, čo by mohlo byť zo ZSSR nebyť takého Brežneva alebo Gorbačova (čo je tak jalová úvaha, ako čo by mohlo byť z ľudí nebyť neandertálcov alebo čo by bolo, keby niečia mama nebola čúza a on nemanželský).
Proste jeho publikácie sú tupým, nezmyselným lamentovaním a úvahám o nesmrteľnosti chrústa, nie serióznou historickou alebo politologickou prácou. Maxim má však jednu fantastickú vlastnosť – je nadržaným pro-Sovietom a teda celý život sa tešil na obnovenie slávy obrovského Sojuzu. Privítal inváziu na Ukrajinu a vo svojich dielach chcel anektovanie častí Gruzínska, Bieloruska a samozrejme Ukrajinu a Podnestrie, pretože „to Rusku patrí.“ No a s touto vlastnosťou, u neho konzistentnou celé dekády, sa spája niekoľko javov spojených s tou prvou. Poprvé: Kalašnikov je konzistentný dlhodobo, podruhé, svoje vlhké sny hlása verejne, potretie, vo svojom prístupe k aktuálnej trojdňovke je úprimný.
Inými slovami, na jeho videách za posledné
tri dni 4,5 roka je dokonale vidno evolúciu jeho emócií. Od nadšenia zo štartu vojny a očakávania rýchleho naplnenia jeho vlhkých snov cez neveriace čumenie na spackanú operáciu až po dokonalé zhnusenie nad Putinom a jeho generálmi a očakávaním skorého krachu celého Ruska.
Prinajmenšom od minulého roka Maxim Kalašnikov hlási koniec vojny. Nie ako víťazstvo ale ako formu ruského krachu. Čoraz viac sa dotýka ekonomických tém u nich doma a nikdy, nikdy nie je ani len za mak optimistický. Nechváli priebeh frontu, technologický stav armády, stavu výroby, stavu na civilnom trhu alebo ani stav s rafinériami alebo daňami. Proste vidí hovno, pomenuje to ako hovno, vidí ružu, povie, že je to ruža. Nikdy to nepletie. Akurát trapas je, že slovo ruža už dlho u neho nie je v slovníku.
Aktuálne sa otvorene vyjadruje, že Rusko musí z Ukrajiny vycúvať. To je pokrok. Žiadne „musíme vyhrať túto prehratú vojnu, preto pridajme,“ iba konštatovanie faktu, že Rusko na Ukrajine NEMÁ šancu vyhrať. No a čím dlhšie bude trvať agónia, tým hlbší pád bude nasledovať. Maxim síce povie, že ideálny by bolo S víťazstvom, ale to je ako keby ja som si povedal, že ideálne by bolo tú Táňu Pauhofovú škrtnúť, akurát som sedlák z Hornej Dolnej, čo sa neumýva, mám 16 zubov, 120 kilo a 73 rokov a naposledy sa mi postavil na prvého mája.
Teda prvého mája 2006. Takže Táňa, rád by som, ale sorry...
Maxim pokračuje vo svojich lamentoch ďalej. Správne hovorí, že pri pokračovaní vojny dostanú Rusáci čo, ruiny Slavjansku a Kramatorsku? Ukrajina podľa neho je nástrojom na zlomenie Ruska (toto je inak chronické abraka dabra každého dezoláta aj na Slovensku; Rusko by vyhralo, ale ono nie je neschopné, to len Ukrajina je vyzbrojená Západom, keby nebolo Západu, tak Rusko by vyhralo a bolo by znovu silné). Kalašnikov konštatuje, že cieľom je postavenie Malých Rusov proti tým Veľkým a to sa podarilo. Zasa, toto je mantra každého dezoláta a tragéda, čo si mýli históriu a hystériu. Ukrajinci s Rusákmi majú nevyriešené účty už vyše tristo rokov, čo je ďaleko predtým, ako bol nejaký Západ. Dokonca ani za Stalina a jeho Holodomoru nebol nejaký Západ, čo by bojoval s Rusmi. Bol fašistický, pre Rusákov spojenecký blok a Západné demokratické krajiny, čo sa proti nim bránili – mimochodom, gigantickým vyzbrojovaním ZSSR, mimo iné.
Z-Bloger pokračuje: Nikdy nedovolia, aby sa najbohatšie a najpriemyselnejšie oblasti Ukrajiny stali súčasťou Ruska. Tak, kde včera stáli závody a podniky, dnes trčia ruiny.
Kalašnikov priznáva, že Ukrajina je vo veľmi zlej situácii, ale na druhej strane hovorí, že Kyjev obdrží 37 miliárd USD do konca roka, kým ruský rozpočet stratilo finančný vankúš a dane sa nevyberajú v potrebnej výške. No a u blogera ide do tuhého:
„Namiesto prekonania následkov rozpadu ZSSR sme ich ešte zacementovali. Namiesto vyčlenenia obrovských prostriedkov na vyriešenie našich problémov, napríklad boja z demografickou krízou, rozvoja regiónov, nedostatku bývania a boju s chudobou, teraz nemáme nato. Vojna tie prostriedky odsala (dávam Maximovi jedničku).
Navyše priznáva, že vojna vytlačila Mordor zo svojej sféry a postavenia na okraj. Čuduje sa, že v Čiernom mori došli prakticky o kontrolu. Ešte priznáva, že Banderovci si sami sebe hovoria: „Musíme Rusov poraziť tak, že keď sa povie Spravíme to ešte raz, tak sa roztrasú a prežehnajú.“ Odeské a Kyjevské štvrte bez vykurovania nevedú k víťazstvu.
Pokiaľ sa nezničia nepriateľské elity ale tragédia sa prenesie na ruské spodné triedy, tak hrozí odveta. No a Kalašnikovov bonus: „Pamätáte sa, ako ex-sovietske mestá (myslí tým ukrajinské mestá) prežili vďaka bodom Nezlomnosti (Slavjansk mal takisto také)? My v Rusku také nemáme a nie sme na ne zvyknutí (AKA sme totálne neschopní a prostriedky, ak by nejaké boli, by sa rozkradli skôr, ako by sa preložili slamky).
Toľko k samotnému Kalašnikovovi/Kučerenkovi. Zdroje ale hovoria o všeobecnej panike medzi Z-milblogermi. A tá sa prehlbuje posledné týždne. Obzvlášť, pokiaľ sa v poslednej dobe ruská armáda okolo Lymanu – a nielen neho – dostala do ústupu.
Jeden z blogerov konštatoval jedno: „Pokiaľ klameme, nič nevyhráme“ (ale keď prestanete klamať, prestanete byť Rusákmi a prestanete potrebovať vojnu, pozn. JV). A ďalej: „Pokiaľ nedobyjeme 50 – 60 km2 teritória denne, žiadne víťazstvo nebude.“
V podstate pravdivé slová. Len pripomeniem, že Rusko okrem prvých dní vojny NIKDY nedobylo 50 – 60 km2 denne, o to menej na jednom úseku frontu. Takisto pripomeniem, že Rusko stráca teritóriá a od začiatku roka sa sotva front pohol. A samozrejme pripomeniem, že po 4,5 roku trojdňovej operácie má Mordor v rukách MENŠIE územie ako prvého marca 22.
Ďalší z milblogerov, Viktor Baranec, dôstojník vo výslužbe a bývalý poradca Putina sa vyjadril v živom vstupe na TV štúdio: „Toto je vojna vyčerpania. Tá sa môže skončiť alebo kapituláciou jednej zo strán alebo kompromisom.“ Pri slovnom spojení kapitulácia jednej zo strán sa ktorýsi z účastníkov diskusie nešťastne sklonil ako káraný žiačik. Vtipné.
Zhrnutie témy: Rusko stráca územie, Rusko stráca rekordne veľa Otrokov, Rusko nemá PHM, Rusko sa nevie brániť sankciám dlhého doletu, Rusko prišlo o Čiernomorský koridor, Rusko prišlo o časť výrobných kapacít vo všetkom, Rusko prišlo o export ropy, plynu a obilia, ruský maloobchod trpí, Rusi konečne vyšli do ulíc a Ukrajina čoskoro bude mať balistiky.
Prejav týchto Z-milblogerov, nie Skabajevy, Zacharovovej, Solovjova, ktorí sú priamo nasosnutý na štátnom cecku a Putinovom režime, ale títo vplyvní nezávislí milblogeri sú niečím ako lakmusovým papierikom. Ak oni unisono skučia, je to dobré. Moc dobré.
2. Drobnosti zo sveta
Trump prinútil krajiny G8 uvoľniť zásoby paliva. Nie ropy, paliva. Pretože nafta a benzín v USA sú rekordne drahé a midterms sa nezadržateľne blížia. Inak všetko podľa plánu a vyhral.
Ukrajina nanovo zapálila rafinériu v Kapotni v Moskve. Inak urobila tak v noci predtým, ako Vladimír Vladimírovič oslavoval ďalšie narodeniny. Všetko naj!
Tanker naložený ropou potopila Ukrajina tesne pred pobrežím Soči. Tanker zjavne zhorel na sračky, časť posádky je údajne mŕtva a luxusná destinácia Soči je v dyme.
Naopak, Latrinistan zasiahol dve nákladné lode s obilím patriace Turkom pri pobreží Bulharska. Takisto je časť posádky mŕtva a na reakciu Turecka som zvedavý.
Zaujímavý graf: HDP na hlavu Talianska, Nemecka a USA boli v roku 1980 takmer rovnaké. Ak by ste sa presťahovali z krajiny do krajiny, príliš by ste si to nevšimli na kvalite života. Americké HDP bolo dokonca nakrátko prekonané tým nemeckým, ale inak nonstop rastie a dnes, po vyše 40 rokoch, je vysoko nad všetkými spomínanými. Talianske dvadsať rokov stagnuje, čo bude asi následkom zadlženia a starnúcej populácie.
Paradoxne, ruské a čínske HDP v roku 1980 bolo takmer nebadateľné oproti spomínaným a ruské prudko narástlo za obdobia drahej ropy, dakedy okolo 2005 a od Krymu prepadalo alebo stagnovalo (sankcie tuším nefungujú). Čína aktuálne Rusákov dohnala a je viac ako isté, že prepadom HDP v najbližších mesiacoch Peking získa jasný náskok.
Mimochodom, otázkou je, kto z týchto dvoch čísla HDP per capita sfalšuje lepšie, však? ;)
V každom prípade je z grafu krásne viditeľné, že ani gigantické ložiská ropy a plynu a vláda 5D šachistu Vladimíra Putina nedokáže zabezpečiť HDP na hlavu v Mordore viac ako cca 10.000 USD. Kým zadlžené a stagnujúce Taliansko má cca 40.000, Nemecko 50.000 a USA okolo stovky.
Ukrajina má podľa zdrojov 100.000 vojenských fatálnych strát. Čo je v príkrom rozpore s tvrdením dezolátov, že Ukrajine došli muži. Inak toto presne korešponduje s mojim zdrojom ualosses, kde počet padlých je 103.000 Ukrajincov.
Civilných strát je viac ako 20.000, v tomto ale nie je rátaný Mariupoľ, kde sa hovorí o desiatkach tisíc povraždených Ukrajincoch a Rusoch počas pár týždňov.
V ankete, čo si želáte, sa pýtali Rusákov rôznych vekových skupín na ich sny. Silné Rusko si želalo pomerne málo respondentov, prednostne silné povojnové ročníky, ale ani tých nebolo moc. Tí si priali nadštandardne bezpečie zo strany štátu (čo im štát zjavne nevie splniť).
Paradoxne, deti narodené po roku 2000 mali prakticky nulovú túžbu po silnom Rusku. Nulovú. Inými slovami, mileniáli chápu silné Rusko ako nepriateľa!
Počet ruských miliardárov od roku 2022 narástol z 88 na 155. Prečo asi, však?
Taká úvaha: pri COVIDe sa Putin skrýval ako potkan a údajne mu to ostalo doteraz. čo za kartu bude, keď sa po MORdore rozšíri reálny mor? Len tak som sa zamyslel...
Druhýkrát za týždeň ZSU zapálili najväčší ropný sklad Mordoru pri Samare. Podľa správ mohol uskladniť až 1,6 milióna metrov kubických ropy z rôznych oblastí Bezbenzinistanu.
Posledná správa. V Slavjansku sme chodili nám aj vojakom kupovať uniformy alebo termo k trom rôznym predajkyniam na bazáre. Jednej meno si nepamätám, ale mala dobrý výber terma. Druhý stánok mali dve sestry, Táňa a Aňa. Obe už zo Slavjansku v lete ušli.
Treťou a najčastejšou bola Larissa, holka v mojom veku. Mala tam vždy veselo a vedľajšie stánky ju zbožňovali. Vždy mala nejakú pomocníčku, naposledy Natašu, ženičku cca 60 rokov, s problémami s nohami, ale vždy optimistickú (dal som jej kostihojovú masť na masáž, ktorú mi ktosi poslal v humanitárke k narodkám). U Larissy sa máme staviť o týždeň a vybaviť termo pre chalanov zo 60. brigády, už som jej volal. Potrebujem si dokúpiť zimné topánky a niekoľko drobností, napríklad panamu alebo zimné ponožky, nech má cash.
Včera nálet zabil Natašu. Bola to taká vždy veselá babička a zdá sa, že ju zabilo na ulici neďaleko nášho humanitárneho centra, možno na ceste do alebo z bazáru. Chcel som jej priniesť ešte nejaký kostihoj, no ale už netreba. RIP, Nataška.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Ďakujem všetkým za záujem. Ešte P.S.: Kvôli chorobe som mal toho v posledných dňoch veľa a úprimne a bez klamania, strácam sa, čo som s kým komunikoval. Zdá sa mi, že u niekoho z vás je ešte nevyzdvihnutá humanitárka nachystaná na vyskladnenie, ale nemôžem si spomenúť, komu som to sľúbil (som postarší mladý muž, majte strpenie).
Ak je ešte takáto sekera, napíšte mi prosím do správy, nech to nezabudneme. A ak sa podarí, v novembri pôjdeme ešte raz, takže sa to nestratí. Budeme zberať zimné veci.