Zaujímavé čísla, ktorých význam ešte len pochopíme

1. Náborové bonusy a smrtné ako teplomer
Zaujímavé – a podľa mňa veľmi podstatné – čísla sa objavili z Mordoru.
Najprv ale malé intro do témy. Rusko sa obávalo masovej mobilizácie a stavilo to po vzore vdov po námorníkoch z Kursku na zalepenie huby bankovkami.
Namiesto vyhlásenia ročníkov, ktoré majú obliecť uniformy a narukovať na Ukrajinu, Kremeľ to vymyslel rafinovane. Zaviedol mobilizačné bonusy pre tých zúfalcov, ktorí chceli zarobiť v prachbiednom Rusku nejakú tú korunu alebo vyplatiť sa z dlhov, a zodpovednosť za ne preniesol na drzovku na jednotlivé regióny. Tým pádom Putin a jeho svorka mohla šafáriť na prakticky nenarušenom rozpočte a armáda dostala prísun Otrokov.
Regióny dokonca údajne dostali kvóty na počty Mobikov. Ak teda nejaká suma nezapracovala, guvernér servilne ošklbal napríklad cestárov alebo nemocnice o prachy a previedol ich na nové, vyššie mobilizačné bonusy. Výsledkom bolo, že každým navýšením síce došlo do uniforiem menej a menej vojakov, ale boli drahší. Regióny sa takto zbavili najprv prechľastaných alkoholikov, kriminálnikov a zadlžených nemakačenkov, ktorých ku kontraktom asi dohnali aj samotné manželky alebo decká, plus samozrejme sa vždy našla horúca krv, ktorá chcela ísť kántriť Ukrofašistov a Banderovcov.
Keď sa títo minuli, mobilizačný bonus sa zodvihol a znova táto suma zahrala niekomu inému. Ruku na srdce, že za milión USD by som asi uvažoval asi aj ja ;) Za Putina!!!
Lenže fanatici, lúzri a alkoholici proste došli. A došli aj prachy v regionálnych rozpočtoch. Keď sa retardi prestali hlásiť v požadovaných množstvách a budget bol vybielený, regióny a dostali – česky povedané – do svízelnej situácie. A tak došlo k nevyhnutnému.
Jednotlivé kraje mali voľnú ruku vo výške príspevku pre Otroka. Ale oni samotné neboli príliš vysoké. Napríklad sa jednalo podľa regiónu o tisícky až po nižšie desiatky tisícok Eur. Ak ste z ruskej Hornej Dolnej a máte na výber kolchoz alebo lesnú správu za tristo Eur mesačne, tak tie desaťtisíce Eur za podpis kontraktu je krajinou zasľúbenou (ak veríte, že to prežijete). Ale aj v biednom regióne je podpis kontraktu napríklad za 5.000 Eur (to vie šikovný majster na Slovensku počas sezóny zarobiť za odmakaný mesiac) je tragicky málo.
No a ešte aj toto začali ruské regióny prudko znižovať. Pár príkladov.
Uľjanovská oblasť: z desaťtisíc Eur na polovicu a teraz na púhych 500 Eur za podpis (menej ako slovenská minimálna mzda na dva týždne. Rusko je krásne, Rusko je vyspelé).
Saratovská oblasť: z 10.000 na tisíc Eur. Slovenská minimálka a čosi navyše.
Kemerovo: z 30.000 na 10.000 Eur. Čo mi je záhada, pretože ekonomicky patrí táto uhoľná oblasť Kuzbasu k najťažšie poškodeným v celom Mordore.
Baškortostan: z 20.000 na 1000 Eur za kontrakt. Brutus prepad.
Orenburg a Chakasia: kompletné pozastavenie platieb. NULA.
Toto platí nielen za podpis kontraktu Orkom ale aj ako smrtné pre vdovy alebo siroty. Takže ak ste poslali postaršieho, prechľastaného manžela na front, on dostal povedzme 10.000 Eur motivačného a pár mesiacov poberal žold, po pár mesiacoch chcípol, tak ste ako vdova sa ho nielen zbavila, ale mohla ste dostať povedzme 20.000 – 50.000 Eur všetkých platieb.
2. Prečo to je podstatné?
Z viacerých dôvodov. Poprvé: Rusko MUSÍ prejsť všeobecnou mobilizáciou. K čomu by to viedlo som sa vyjadril skôr. Nepokoje, prepad HDP, k brutálne zlému výcviku a skokovitému nárastu strát a nulovému progresu na fronte, mimo iné. Preto sa tomu Putin (zatiaľ) vyhýba ale pri dnešnom priemere strát k tomu musí siahnuť, chce alebo nechce.
Podruhé: ruské regióny sú pred kolapsom. Ak vo firme máte problém, zastavíte príplatky, niektoré nepodstatné investície, trináste platy alebo zastavíte valorizáciu miezd. Ak sa tvárite, že firma šľape ale znížite mzdy o 90% (ak by to šlo), tak je jasné aj slepému alebo aj drbnutému voličovi Smeru, že ste pred krachom. Keď začali Rusáci takto prudko okresávať náborové bonusy ešte počas pol roku, nie tesne pred koncom, tak to značí, že oblasti sú v koncoch. Nie v problémoch, v koncoch. A to platí aj pre Petrohrad, kde náborové bonusy klesli z 55.000 na necelých 10.000 Eur za hlavu. Píter je bohaté mesto a nábory tu asi vzhľadom na ekonomickú situáciu nešli masovo, ale aj on zredukoval náklady na mobilizačné bonusy tak drasticky, že to o niečom svedčí. Je koniec. Regióny končia.
Správy navyše hovoria o ťažkom podfinancovaní škôl a nemocníc. Ide zima, bude nedostatok PHM a teda asi aj nedostatok uhlia a dreva vo vidieckych školách. Ak ZSU udrie na elektrárne a transformátory, školy a nemocnice sa budú zatvárať alebo pacienti budú umierať ako na bežiacom páse. Podľa mňa táto zima Rusákom podkúri viac ako Ukrajincom.
No a ešte jeden aspekt. Rusáci slovami alkoMedvedeva znáborovali 30 – 35.000 mobikov mesačne. To bolo pekné číslo dakedy do začiatku tohto roka, teda kedy Rusáci dobývali Pokrovsk a mali porovnateľné straty. Lenže Rusáci teraz strácajú zem a navyše strácajú citeľne viac ako 30 – 35.000 (zasa, večná diskusia: jedná sa o Slnečnice alebo mŕtvych, zranených, zajatých a dezertovaných? Ja sa prikláňam k Slnečniciam).
Ak náborujete menej ako je treba, nedobýjate nič a NAVYŠE nemáte ani prachy nato, aby ste podplatili náročnejšiu triedu Otrokov, tak je to zlé. Táto rovnica nesedí.
Ak máte príjem nižší, jedlo zdraželo, energie išli nahor, pivo stojí o 30 centov viac, tak je nemožné, aby som sa vo svojom živote pohol vpred. Proste to nejde.
Presne toto sa ale deje v Latrinistane. Aha, a ešte Putin stiahol z frontu PHM.
3. Drobnosti zo sveta
Ruský Suchoj 57 PAKFA, ktorý zhorel pred pár dňami pri štarte, doplatil na nekvalitný letecký benzín. Takisto to tipujem ako nedocenenú správu. Ak ZZmrdi nemajú dostatok PHM v dostatočnej kvalite nato, aby zasýtili stíhacie lietadlá, značí to, že čoskoro budeme asi svedkami toho, že lietadlá okolo frontu budú padať na závady pre nekvalitu PHM.
Len pre doplnenie: Rusko vyrobí podľa údajov štyri kusy PAKFA ročne. Tento rok im za desať mesiacov padli...štyri kusy. A ako bonus: ani jedno v akcii proti Ukrajincom.
Rusko dobylo Dobropiľiu a spravilo o tom video. Spoiler: jedna polovica vety nie je pravdivá.
Predaj automobilov v Mordore prepadol o ďalších dvadsať percent.
Prepadá aj ruský rybný priemysel. Ceny rýb išli trikrát nahor za púhy rok. Oneskorené faktúry a platby teraz tvoria polovicu ročného obratu sektora.
Ruský uhoľný priemysel prepadol o ďalších 20% za rok. Smejem sa, ako tesne pred vojnou, možno 2020, sa dezoláti vyhonkávali na internete, ako sa Mordoru úspešne podarilo otvoriť niekde na Kuzbase nové uhoľné ložisko s dvomi miliardami ton čierneho uhlia.
Mimochodom, Rusko sa prepadlo na štvrté miesto v rebríčku top exportérov uhlia na planéte. Ale – s enormným odstupom za dvojkou a jednotkou a štvrtinovou medzerou medzi treťou Južnou Afrikou a Bezbenzinistanom.
Rusko sa pochválilo videami zhodu deviatich KABov na Komyšuvachu. To je ten útok, ktorý len-len minul Halahana a inak zabil vyše 30 civilistov čakajúcich na pomoc.
Rusko zmenilo rétoriku ohľadom Ukrajiny. Už sa nevyhráža Európe, že dobyje Lisabon alebo zaplaví nukleárnym torpédom Londýn, ale že Ukrajinci vtrhnú so stovkami tisíc veteránov do EÚ a obsadia pohraničné oblasti susedov, napríklad Poľska.
Ako to povedal Procházka? Musí *ebať chalani.
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Heslo: Land Rover