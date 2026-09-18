Zbabelec na štyri svetové strany (Matýsek se znovu posral!)

1. Ako Fico (znova) na Ukrajinu neišiel
Až sa mi chce smiať. Alebo plakať. Len to proste nie je normálne.
Fico sa nám pred časom prsil na kameru, že na Ukrajine predsa už žiadna vojna nie je (myslel tým Kyjev a jeho okolie, od ktorého sa krátko predtým druhá najsilnejšia armáda sveta stiahla, nechajúc po sebe tisícky mŕtvych a zranených civilistov a zdevastované obce). Krátko nato hrdinsky vyrazil na rokovanie s ukrajinskými predstaviteľmi na Ukrajinu. Akurát hrdinsky NEŠIEL do mesta, kde žiadna vojna nie je, ale mal gule ísť iba dva kilometre od slovenských hraníc, do Užhorodu. Tak ťažké gule, že väčšie boli aj tie od Cintulu.
Fico je lúzer. Fico je zbabelec. Fico je hnida, z ktorej sa v slušnej spoločnosti smejú a chlapi mu dávajú najavo, že je to úbohá sračka. Ale ešte aj tu jeho retardovaní voliči AKA voliči Smeru-SSD zožerú jeho vyjadrenie, že Matýsek nebol posratý ale že vlastne ďalej nebolo treba ísť. Veď čo by to zmenilo, keby rokoval v Kyjeve oproti Užhorodu?
Nuž, jednalo sa o gesto, ty pseudoobeť pseudoatentátu. Opakovane to zvládli viacerí zahraniční politici. Zvládli to dokonca aj političky. Ešte aj žena má väčšie gule ako postrelenec z Handlovej. Prečo potom nemá rád LGBT, však? Ukazuje mu zrkadlo...
Aktuálne mala ísť táto paródia na chlapa znova na Ukrajinu. Niekde (nepodarilo sa mi zistiť kde) bude stretnutie predstaviteľov viacerých susedov aj nesusedov Ukrajiny. Preberať by sa mali rôzne aj pre nás potrebné témy, napríklad energetika. V rámci hroziacej mimoriadne náročnej ukrajinskej zimy je to aj pre nás – predpokladám – kľúčová téma.
Ale Matýsek sa nám znova posral! Znova nám topoľčiansky Don Corleone ucukol. Teraz sú to vraj zdravotné problémy. Keďže predtým to bolo jedna na jedna a vedel to zjednať na Užhorod (že to nezjednal na Sobrance, luzer) a teraz je to masovka a nezjedná to, tak náhle ochorel. Zhruba ako ja pred certifikáciou v NBS (ale to som mal reálne črevnú chrípku).
Ako hovorí klasik: náhoda? Nemyslím. Proste je to zbabelec. Každá sekunda, čo bude jednať o rusko-ukrajinskej vojne pre neho značí, že nemôže kradnúť. Preto tá choroba.
Neveril som mu bypass, neverím mu Cintulu a jeho x-násobný priestrel a postrelený prst. Neverím mu chorobu. Na poslednom videu bol v poriadku. Neverím mu to.
Namiesto seba poslal génia celého východného Slovenska, Šutaja Eštoka. Človeka tak primitívneho a neschopného, že mu Arpád Soltész vymyslel dokonalú prezývku „fekálny Midas.“ Midas, ak by niekto nevedel, bol mýtický kráľ, ktorý čohokoľvek sa dotkol, zmenil to na zlato. Eštok je dokonalý opak. Nechajte ho kopať v záhrade, kde je ropný prameň, a máte istotu, že táto paródia ne vyššieho primáta to buď zapáli, alebo mu to vytečie do rieky.
Čo by tam akože toto stelesnenie úbohosti malo vyjednať (medzitým som zistil, že stretnutie bude krížom cez Karpaty v Ivanofrankovskej oblasti) si neviem predstaviť.
Ibaže by si tam nastreľoval ďalšie vlasy. Ukrajinci sú v tom vraj dobrí.
Mimochodom, Fico ohľadom stretnutia klamal aj predtým. Údajne to malo byť vojenské stretnutie, čo aj usporiadatelia aj Zelenskyj osobne popierajú. Ruku na srdce: poslali by ste Šutaja Eštoka na meeting, kde sa má preberať obrana Slovenska???
Takže Matýsek sa posral a na tri dni – piatok až nedeľa – zalezie. Hanba.
Len parafrázujem jedného z diskutujúcich – Fico je zbabelec na štyri svetové strany.