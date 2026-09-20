Zmenená situácia s dronmi/Zbierka na plienky pre pána Priemera

1. Situácia na poli s dronmi
Rusáci prešli z klasických Šáhidov (presnejšie Geranov) poháňaných piestovými motormi, ktoré terorizovali až do cca Veľkej noci Slavjansk, na prúdové s označením Geran 5. Niekoľko videí som nasnímal a dodal do blogov aj ja. Náletov som zažil odhadom okolo dvesto, ale problémom bolo, že drvivá väčšina Šáhidov nalietavala na potemnelé mesto v noci, takže vedel som zachytiť iba zlomok výbuchov a samotných úderov. Rýchlosť týchto starších typov bola nevalná, v podstate to bola rýchlejšia a hlučnejšia motorka.
Päťky Gerany sú ale podstatne rýchlejšie. Ich rýchlosť by mala dosahovať okolo 600 km/hod., teda niečo, čo sa dá porovnať s najrýchlejšími stíhačkami druhej svetovej. Doterajšie nástroje ukrajinskej PVO, napríklad P1Sun/Pisun, im už nestačia. Mimochodom, práve Pisuny boli dôvodom, prečo po denno-dennom ostreľovaní Slavjanska okolo Veľkej noci prestali nálety Šáhidmi a namiesto nich sa prešlo na KABy – PVO proste drvivú väčšinu z nich dokázali odchytiť a Rusáci po chvíli pochopili, že je to zbytočná robota.
Gerany 5 ale zamiešali kartami. Pisuny na nich nemajú. Ale ako sa dalo čakať, Ukrajina zareagovala extrémne rýchlo, až tak rýchlo, že EÚ a NATO sa môžu hanbiť.
O päťkách sa písalo vari v júli a isté škody spravili. No je druhá polovica septembra a ako sa dá vidieť, je tu riešenie. Kyjev zainvolvoval nepredstaviteľných 67 spoločností, ktoré sa na novom systéme PVO podieľali. Tipujem, že rovnakú cifru by sme sotva hľadali na celom Západe. V každom prípade, Pisun si odrobil svoju robotu a za pol roka zostrelil 5500 starých Šáhidov a teraz ho čaká upgrade alebo zaslúžený odpočinok.
Na druhej strane, existuje aj ruská PVO. Napríklad sa zjavili obrázky nalafetovaných guľometov na Žiguláku (!!!), ktoré obsluhujú zle vycvičené jednotky mobikov. Nevravím, že guľomet nemôže byť nalafetovaný na nejakej kraksni; starý podvozok jeho palebnú silu neznižuje. Ale keď druhá najsilnejšia armáda planéty nielenže nedokáže dobyť Ukrajinu, ale naopak Ukrajina denno-denne rozsekáva ruské ciele, tak je to memento. Ak navyše musí na zastavenie dronov (viac-menej neúspešne) používať Žiguláky, tak boh poteš.
Ukrajinci hlásia, že Rusáci majú patologický problém so zosúladením jednotlivých jednotiek. Takže ponad niektorý Žigulák preletí ukrajinský dron, Žiguli ho nezostrelí ale jednotka akosi zabudne nahlásiť trajektóriu a miesto preletu tej ďalšej jednotke AKA Žiguláku II.
Teraz mi napadla paródia na vtip. „Po opätovaní nepriateľskej paľby Žiguli odletelo domov...“
2. Drobnosti zo sveta
Európa si má problém s Hormúzom vyriešiť sama. Povedal Hegseth. Vyzerá to tak, že ak sa chcete pod Trumpom presadiť, podmienkou je senilita alebo demencia.
Južná Kórea odmietla Trumpov návrh namočiť sa v Perzskom zálive. Ide mu karta, ty vole...
Slovensko nepomôže nikomu v prípade vojny s Ruskom. Vyhlásil Fico. Ja byť vedením NATO, okamžite, OKAMŽITE pred stovkami kamier sťahujem zo Slovenska VŠETKY západné zbrane, OKAMŽITE vyhlasujem, že Slovensku nepomôžeme ani v prípade živelných pohrôm a okamžite zastavujeme VŠETKY príspevky na obranu.
A VŽDY by som hlasne povedal LEBO FICO. LEBO FICO. LEBO FICO.
Problém je v tom, že to malo prísť do pár hodín po Hranolových výgrckoch.
Vladimír Putin ako 5D šachista si odvolil. Aby bol za geroja, tak volil pred kamerou online. Akurát je prdel, že volil pomocou počítača, ktorý mal podľa odhadu cca 15 a viac rokov (slovami diskutujúcich na iDnes toľko mal monitor) a obrChujlo nevedel pracovať s myšou. Napokon, po úpornej námahe, sústredených grimasách a asi minúte dokázal náš 5D stratég odkliknúť správne políčko. Následne diváci zistili, že prezident superveľmoci nemá legálny Windows (!) a ja som napokon usúdil z jeho ksichtu, že to ani nebol originál Putin.
V každom prípade je to očividná fraška a hanba, a čo ma zaujalo, že onen kameraman alebo režisér alebo ktokoľvek túto frašku pustil do éteru, hoci sa to dalo pretočiť nanovo.
Súdim z toho, že už aj najbližšie okolie prezidenta ho chce potopiť.
Podľa všetkého ukrajinské sily okolo Lymanu postupujú ďalej. Nové zábery ukazujú skôr detaily, napríklad začisťovanie jednotlivých pozícií, no je tu istá hmla.
Dnes by mali končiť ruské voľby. Je to hrozne napínavé, tipujem na tesné víťazstvo Putina.
Elitná ruská dronová jednotka Rubikon utrpela v operácii Vivaldi ťažké straty. Detaily známe nie sú, ale malo by to byť takisto okolo Lymanu.
Inak predtým sa hovorilo, že v oblasti je okolo 1200 Rubikoňákov.
Od začiatku septembra ZSU zničili údajne 10% ruskej rafinačnej kapacity. To je fantastické číslo na to, že to je ani nie tri týždne, ale nepodarilo sa mi zistiť, či tá desatina sa rátala z nominálnej kapacity alebo z toho, čo medzitým v Mordore zostalo.
Spoločnosť Nestlé, ktorá odmietla odísť z Latrinistanu, sa dostala v Rusku do problémov. Ako by povedal klasik, karma je zdarma. Dúfam, že to isté sa stane aj Reiffeisenu a Pepsi Cole.
Mimochodom, Rajfka dokázateľne pomáhala ruskej vojenskej mašinérii. Vyplýva to zo šetrenia západných spoločností. Ja len dúfam, že po skončení vojny prejde celá banka takým šetrením a takými pokutami, že ich EÚ zožerie.
Podľa správ rafinérie Jaroslavľ a Syzraň sú úplne na prach.
El Niňo je hrozba pre planétu! Podobné žvásty čítame takmer denne, ale na druhej strane sa akosi nehovorí o tom, že vďaka El Niňo sa očakáva teplá zima.
Ja ako zimne-pozitívny človek som prvýkrát happy, že nás čaká plačkanica.
Včera dokázali ZSU zničiť až jedenásť ruských systémov PVO. Pokiaľ si pamätám dobre, je to dorovnanie rekordu, a ten sa odohral takisto nedávno, tuším v auguste alebo júli.
3. Ohľadom zbierok a humanitárky
Konečne sme spustili zbierku na Donio. Oficiálne schválená by mala byť asi do stredy. Samozrejme, okamžite dám echo. Zbierka bude takmer výlučne na autá, opravy a zimné oblečenie pre vojakov v Izjume, plus dva EcoFlowy. Keďže požiadavky vojakov sú samozrejme vyššie ako naše schopnosti vyzberať prostriedky, zastavil som „objednávky“ a budeme dorovnávať naše resty, teda jazdenky a opravy z leta. Aj tak je to dobre vyše 10.000 Eur.
A dobrá a vtipná správa: jeden z našich dobrovoľníkov vytvoril novú zbierku. Takisto čakáme na spracovanie a schválenie, ale nemalo by to trvať dlho. Pracovný názov má „Posratóza pána Priemera“ a jej cieľom bude vyzberať prostriedky na PLIENKY s potlačou Ficiaka. Plienky pôjdu väčšinou do frontovej zóny, ale pár kusov sa dodá prispievateľom na Donio.
Ak sa všetko podarí, plienková „posratózová“ zbierka bude k dispo budúci týždeň. Ak náhodou bude úspešnejšia ako sa chcelo, malá časť prostriedkov pôjde aj na vojakov.
Dám vám vedieť ihneď ako zistím detaily.
A ešte jedna správa k Ukrajine a humanitárke: priebežne sme stanovili termín ďalšieho odchodu na Ukrajinu na obdobie po treťom októbri. Keby som mal byť optimistický, vzali by sme niekoľko áut naplnených humanitárkou, najmä oblečením a dva Ecoflowy.
Čo nám chýba: stále znesieme jesenné a zimné oblečenie, nekamuflážované.
Podruhé: kým odídeme, potrebujeme vyzberať na termooblečenie pre Šoloma a dva EcoFlowy pre Vasju a Kyryla. Celkový obnos je cca 1200 Eur. Kyrylo mi dodal video, Šolom ešte nie. Okamžite ako budem mať na Twittery oba, dám vám echo.
Ďakujeme v mene chalanov!!!!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
P.S. Andrjucha už dostal peniaze na brokovnicu, síce je v zákope a prepustený bude o dva týždne, ale brokovnicu objednal online. Z frontu...
Líza sa mi niekoľko dní neozýva. Mám obavu...