Stonásobná miera vymierania - alebo ako spraviť z vedy náboženstvo

1. Kde je hranica medzi vedou a politikou?
Kedysi bolo trendy také nové slovo „aktivista.“ Malo mať význam niekto, kto aktivizuje spoločnosť alebo niekto, čo niečo robí aktívne. V podstate som s tým OK.
(Presnejšie znenie z Google: Niekto, kto sa aktívne, rázne a z presvedčenia zasadzuje za politické, sociálne, kultúrne alebo environmentálne zmeny).
Problémom je to, že toto slovo sa sprofanovalo. Zrazu všetci chceli aktivizovať všetko. Malá postihnutá žiačka zo Štokholmu chcela meniť planétu, lebo čo robíme je zlé. Lojzo zo štvrtej cenovej protestoval proti ťažbe ropy na okraji jeho dediny, pretože je to zlé. Potrhlý ľavičiar niekde na klimakonferencii protestuje proti fosílnym palivám, pretože sú zlé. Niekto nemá rád mäso, takže protestuje proti konzumácii mäsa ostatnými ľuďmi. Diaľnica sa nebude viesť takto, pretože tu je to zlé a inde, síce neviem kde ale inde, by to bolo lepšie.
Takto by som mohol pokračovať rok v kuse. Ako Zlaté stránky.
Zrazu aktivistom bol nie ten, čo niečo chcel dokázať, ale ten, čo nechcel niečo dokázať. Synonymum darebáka, rypálka, chronického kazisveta. Bohužiaľ ale je to tak. Keď som tesne pred koronou začal po rokoch dávať dokopy náš krásny židovský cintorín na Brezovej, skoro som vyletel z kože, keď ma miestny kameraman označil za miestneho aktivistu. Nie, len to nie. To slovo je tak škodlivé ako označenie sociálny demokrat alebo slovenský nacionalista.
Do vysokej školy som sa označoval za ekológa. Lenže niekedy vtedy som zistil, že označiť sa ekológa už takisto chytilo ten špinavý odtieň slova. Ekológ zrazu nebol ten, čo poukazoval na znečistené Ostravsko, zdevastované vody a pôdy Československa alebo environmentálnu záťaž okolo hutných podnikov a rafinérií – zrazu to bol človek, čo si vybudoval kariéru na tom, že sa pripútal reťazou o stĺp bez toho, aby mal alternatívu.
Raz som mal známeho. Bol členom jednej organizácie a bol medzi kolegami známy ako ten, ktorý bol vždy proti čomukoľvek. Či čierna alebo biela, posledná pripomienka musela byť z jeho strany a vždy pripomienkoval proti tomu, čo bol konsenzus, údajne opakovane aj proti sebe samému z minulého hlasovania. Taký dnešný aktivista.
Keď som kedysi videl článok so slovom ekológia v nadpise, srdce sa mi rozbúchalo vzrušením. Niečo sa dozviem! Dnes ho rozklikávam s obavou. Aká pavedecká „múdrosť“ tam zasa bude naliata? Ktorá dvadsaťročná študentka s fialovými vlasmi a vreckovým od rodičov bude poučovať osem miliárd obyvateľov Zeme, že ona má pravdu a že čierna je biela?
Výsledkom je sprznená ekológia, klimatológia, environmentalizmus. Tam, kde začína politika, končí veda. Kde sa napchá ľavicová háveď, vedecké argumenty nepochodia.
Jedným z týchto paškvilov (ale kedysi seriózna téma) bolo vymieranie druhov. Alebo ak chcete, ohrozenie biodiverzity. A tu tiež naskočila paveda.
Viď čerstvý článok na sme.sk (odkaz v tomto linku).
2. Živočíšne druhy miznú stonásobne rýchlejšie ako kedykoľvek predtým... Iba žeby nie.
Počas existencie planéty došlo opakovane ku gigantickým vymieraniam. Je samozrejme ťažké určiť, koľko v nejakom bode v prehistórii žilo druhov, pretože s týmto určením máme problémy aj teraz (viď nižšie). Nikto nikdy neurčí, či niekde pri pobreží vtedajšieho mora Paratethys (na našom území pred pár desiatkami miliónmi rokmi) nebol nejaký izolovaný ostrovček, na ktorom žil motýľ alebo papraď, ktorá nežila nikde inde. Čím hlbšie do minulosti ideme, tým horšie sa vieme aspoň orientačne trafiť do počtu druhov (a úprimne, keď sa bavíme o nejakom období povedzme na konci éry dinosaurov, tak aj konkrétne nálezy vieme trafiť plus mínus stovky tisíc rokov. Ako sa zmení fauna za 100.000 rokov si najlepšie ukážeme na tom, aká fauna tu behala v dobe ľadovej a akí ľudia ju lovili).
Čo ale vieme porovnať je aspoň orientačný zánik organizmov. Veda pozná mnoho väčších udalostí, ale existuje 5 rozoznaných veľkých vymieraní, ktoré vymietli vyššie desiatky známych druhov živočíchov aj rastlín. V akom časovom období, to sa môžeme znova len domnievať, no je predpoklad, že to bol z geologického pohľadu veľmi krátky okamih. Skúsim teraz ukázať na tých 5 veľkých paleontologických čiernych dier.
Prvým je tzv. ordovické vymieranie. Ordovik bola epocha pred 486 až 443 miliónmi rokmi a bolo to druhé obdobie prvohôr, po kambriu. Vyšší život sa prakticky vymedzil na moria a sotva by sme našli nejaký organizmus väčší ako jazvečíka.
Na konci obdobia došlo k tzv. LOME, teda neskoroordovickému masovému vymieraniu. Za pomerne krátky čas vymrelo nadpolovičné množstvo rodov a až 85% druhov morských organizmov. Ak by sme rátali len pre ilustráciu so Slovenskom a jeho obyvateľmi ako vzorkou, tak by zalomilo vyše 4,6 milióna Slovákov z 5,5 milióna! Vymieranie, pravdepodobne spôsobené kombináciou nástupu doby ľadovej, nesmiernemu vulkanizmu, dopadu gigantického asteroidu do dnešnej východnej Austrálie a záblesku supernovy v blízkosti Slnečnej sústavy, postihlo plošne všetky rady organizmov, napríklad nám známe trilobity. Tým zaniklo za pomerne krátku dobu 70% rodov a každá druhá čeľaď. Z pomyselných vládcov kambrických morí sa stali niečím druhotriednym, sprievodným.
Podobné vymieranie nasledovalo o zhruba 70 miliónov rokov neskôr, v devóne. To už bolo obdobie, kedy sa zazelenala pevnina, hoci zatiaľ len skromne, a kedy prvé obojživelníky nemotorne dobýjali brehy riek a morí. Na konci devónu nasledovali tesne po sebe dokonca dve vymierania, ktoré si vyžiadali každú piatu čeľaď, každý druhý rod a takmer tri štvrtiny známych druhov. Aj tu bol dôvod asi kombinovaný, vedci napríklad špekulujú nad rozvojom siníc a rias v dôsledku oceánov presýtených živinami alebo vulkanizmu.
Tretie vymieranie bolo najhoršie a paradoxne v istej miere pomohlo nám, cicavcom. Na konci prvohôr, v závere obdobia zvaného perm, sa na Sibíri rozbehol jeden z najväčších vulkanických výronov v dejinách planéty. Milióny kilometrov štvorcových plochy sa pokrylo kilometrovými vrstvami lávy, čo samozrejme sprevádzal tak masívny únik plynov, že sa zmenila chémia atmosféry. Dopad bol zdrvujúci najmä pre morský život a aj tu sa uvažuje o tom, že vymieranie vlastne prišlo v dvoch vlnách po sebe.
Trilobity to zalomili úplne. Vtedy už len tieň svojej bývalej slávy, posledné druhy z tejto vetvy neprežili zmenenú chémiu a klímu morí, a to napriek tomu, že v tom čase žili prednostne vo väčších hĺbkach. 53% čeľadí, 84% rodov a 81% druhov ich nasledovali v mori; na suchu neprežilo „len“ 70% druhov. Ak by sme znova prirovnali počty druhov k Slovákom, tak z dnešnej populácie by prežila ani nie pätina, teda sotva jeden milión našincov.
Aj keby sme si zobrali holocaust na Židoch počas druhej svetovej vojny, tak i ten bol „ľahší.“
Toto vymieranie spôsobilo rozvoj dvoch nových vetiev živočíchov, dinosaurov, ktoré prebrali vládu nad planétou počas nasledujúcich takmer 200.000.000 rokov, a cicavcov. Tie čakali na svoju dobu v podraste lesov, triasli sa pred dravými dinosaurami... Nepredbiehať.
Päťdesiat miliónov rokov neskôr, na prelome triasu a jury, došlo k ďalšej, hoci nie tak extrémnej vlne vymierania. Štvrtina čeľadí, polovica rodov a takmer tri štvrtiny druhov živočíchov zmizlo zo záznamov, medzi nimi napríklad konodonty, nepatrné, červíkom alebo mihuliam podobné tvory blízke stavovcom, ktoré prežili 300 miliónov rokov.
Aj na súši nastal poprask. Dinosaury v tomto čase došli o konkurenciu zo strany archosaurov, svojich predkov, a veľkých mäsožravých obojživelníkov, Temnospondylov.
No a kým tretie vymieranie na konci permu nám dalo priestor na vznik, to posledné, piate, na konci druhohôr, z nás spravilo dominantnou skupinou. Na konci kriedy, pred 66 miliónmi rokmi, dopadol do priestoru dnešného Mexika obrí asteroid. Zem už predtým sužovala meniaca sa klíma, pravdepodobne v dôsledku enormnej vulkanickej aktivity v Indii (Dekanské trappy), a tzv. Chuxculubský asteroid tomu dopomohol.
S výnimkou moderných vtákov vymrelo všetko, čo bolo príbuzné s dinosaurami, vrátane primitívnych vtáčích radov. Vymreli amonity, tak hojné a dlhoveké, vymreli morské plazy, lietajúce pterosaury, ale napríklad prežili cicavce. Dnešné vtáky mali to šťastie, že ich predkovia neboli viazaní na lesné/stromové prostredie, takže zánik lesov po celej planéte sa ich až tak nedotkol. Pred vymieraním žili tvory dlhé vyše 30 metrov a vážiace desiatky ton; po impakte by náš čokel Dusty bol asi dominantným vládcom súše.
Znovu opakujem, že z fosílneho záznamu je ťažké vyčísliť presnejšiu mieru vymierania. Dokonca nevieme trafiť presnejšie ani dĺžku danej udalosti. V niektorých prípadoch to mohol byť dlhodobý proces, povedzme v miliónoch rokoch, v iných, napríklad pri dopade mexického asteroidu pred 66 miliónmi rokmi, udalosť v dĺžke možno jednotiek rokov.
Článok na sme.sk budí dojem, že dnes organizmy vymierajú stokrát rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Čo je úplne jasné, že nie je to presné. Dokonca je to otvorené klamstvo.
3. Ako rýchlo teda dnes vymiera život?
Keď chceme dostať rýchlosť vymierania, musíme poznať tri veličiny: čas, za aký proces sledujeme, počet druhov na začiatku obdobia a počet druhov na konci obdobia. Je to podobné ako keď si sledujeme napríklad výnos investície: pred rokom som mal 10.000 Eur, teraz 11.000. Za tento rok som zarobil plus desať percent.
Vrátim sa k nadpisu odseku: čo to je dnes? Aké obdobie vlastne sledujem?
Odpoveď znie: nevieme. Prvá veličina a neviem. Je to od nástupu človeka? Od konca doby ľadovej? Od priemyselnej revolúcie? Od škandálu Šimečkovej manky?
My teda nemáme zadefinované ani obdobie. Ale je tu jedna barlička. Akýsi konsenzus je, že sa sleduje počet druhov od roku 1500, teda orientačne pol tisícročia. Prečo práve to? Pretože v tomto čase sa akosi formálne začal dobývať svet a začali sa spoznávať odľahlé časti planéty. Inými slovami, konečne sme mali zápisky z rôznych kontinentov.
Takže pre zjednodušenie môžeme uzavrieť, že sledované obdobie je posledných 526 rokov, alebo pre ešte väčšie zjednodušenie 500 rokov. To by sme mali.
Ak teda chceme vedieť, aké vymieranie človek alebo prirodzené faktory za ten čas spôsobili, tak musíme zistiť jasné a merateľné čísla, bez konsenzu: koľko druhov bolo vtedy a teraz.
Ach jaj. Tu začína problém ako Brno. My totiž nič z toho nevieme.
4. Koľko je druhov na planéte?
Detičky, skúste hádať, koľko je na planéte druhov? Kto vyhrá, má cukrík!
Nebudem vás šponovať, detičky. Neviem to ani ja, posadiť sa!
Koľko druhov teda na planéte tu a teraz je? Keď som bol malý, hltal som každú jednu knihu o prírode, ktorá bola k dispozícii. Počet druhov sa v druhej polovici 20. storočia odhadoval na jeden až dva milióny. Rátajú sa tam nielen živočíchy a rastliny, ale aj baktérie, huby a pravdepodobne aj vírusy, hoci tie niektoré aspekty definície života nespĺňajú, čo je skôr problémom definície samotnej ako problémom vírusov.
Na prelome storočí si vágne spomínam, že som čítal odhady o niekoľkých miliónoch druhov až niekam k desiatke miliónov. Poviete si fajn, veď spoznávame pralesy alebo hlbokomorské prostredie, takže niečo sa medzitým našlo navyše, nie? No, áno, ale je tu ešte ďalší problém. Niektoré druhy totiž opisujeme na základe vonkajšej podobnosti. Vtáčik ma takýto zobák a sfarbenie, takže je iný ako iný druh. Tiger je iný ako lev alebo leopard, kôň od somára a zebry, atď. Tu je však problém. Druh sa v prvom rade odlišuje geneticky. Zjednodušenie technológie genetickej analýzy postupne priniesol mnoho šokujúcich zistení. Nemáme jeden druh žirafy s niekoľkými v princípe dosť podobnými kresbami na koži – je ich až sedem alebo dokonca osem. To isté platí pre kosatku, ktorá ako predchádzajúca menovaná mala inú kresbu a žila v rôznych častiach sveta – lenže nie ako iný poddruh alebo lokálna variácia ale ako samostatný druh (takisto tri alebo viac druhov, vedci sa ešte neustálili). Takisto tomuto faktu vďačíme za genetické sekvencovanie.
Podobné zamiešanie čerstvo zažila juhoamerická mačka tilkajo, teda pre Indiánov známy druh, len formálne popísaný nie ako poddruh ale samostatný druh.
Môj tip: podobných „geneticky“ popísaných druhov bude prudko pribúdať.
Výsledok? Z niekoľkých miliónov potenciálnych druhov sa stal 1,9 milióna formálne popísaných druhov, s opciou na X miliónov ďalších.
Alebo niekoľko X desiatok miliónov ďalších?
Alebo niekoľko X stoviek miliónov ďalších?
Vedci proste nevedia koľko je druhov, ale odhady sa líšia o mnoho rádov. Predstavte si situáciu, že nastupujete do práce a vy máte dostať tisíc, desaťtisíc, stotisíc alebo milión Eur mesačne. Trochu rozdiel, nie? Toto isté je aj v prípade druhov. Vedci dnes odhadujú biodiverzitu na čokoľvek medzi 11 miliónmi a jedným biliónom druhov na planéte Zem.
Skúste z tohto vypočítať rýchlosť vymierania. Veľa šťastia...
5. Ani dĺžka obdobia, ani počet druhov...
Takže v rovnici určenia rýchlosti vymierania nevieme ani dĺžku (resp. ho odhadujeme konsenzom) ani počet dnešných druhov, o to menej počet druhov, ktorý žil za Krištofa Kolumba. Inými slovami, NEEXISTUJE spôsob určenia vymierania v posledných 500 rokov. Ktokoľvek vám povie, že rýchlosť vymierania sa 100-krát zvýšila, je bohapustý klamár.
Poďme si teda zobrať druhú barličku, nech sa dostaneme aspoň niekam.
Čo tak určiť rýchlosť vymierania viditeľných druhov? Nejakú baktériu, ktorá žila na jednom mieste niekde v pukline sopky a pri explózii zanikla ako druh niekoho až tak nezaujíma. Vzácny sladkovodný delfín alebo extrémne vzácny vakovlk, pozostatok celej jednej vetvy vačkovcov, už áno. Takže skúsme aspoň bajočko zistiť, koľko živočíšnych druhov zaniklo od doby, kedy Janovčan stúpil prvý krát na americký kontinent.
A pomôže mi v tom Wikipédia. Zistíme niekoľko zaujímavých faktov. A tie príliš s tvrdením, že druhy vymierajú stokrát rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, nekorešpondujú.
Wikipédia uvádza napríklad pri vtákoch cca 200 druhov za 526 rokov. Preto je tam to cca, pretože pri niektorých vedci pochybujú, či sa jednalo o druh alebo nejakú lokálnu formu, poddruh alebo farebnú varietu. Medzi nimi je niekoľko druhov nelietavých emu a kiwi z Austrálie a Oceánie, niekoľko druhov kačíc a husí, tri druhy kolibríkov a jednotky až desiatky druhov ostatných radov (napríklad pomerne veľa lysiek). Len pre info, máme tam dva sokoly, 8 sov alebo jedného až dvoch jastrabotvarých. Papagájov je požehnane, okolo 23, ale viaceré sú s otáznikom a buď sú to poddruhy alebo farebné variácie známe z nákresov moreplavcov.
A ešte jeden zaujímavý fakt sa dá vysledovať. Ale až o chvíľu.
Čo tak cicavce, nám tak blízke? Je ich menej. Za 500+ rokov vymrelo 80 druhov. Z toho takmer štvrtina patrí k vačkovcom, a z nich väčšina k bandikutom, malým, všežravým cicavcom trochu podobným piskorom skrížených s kengurami.
Ešte viac druhov patrilo hlodavcom. Jeden druh patril primátom, osem párnokopytníkom (vrátane nášho pratura, čo by sa ale dalo považovať ako za vyhynutá poddruh, keďže dnešný dobytok je potomok pratura). Sedem bolo šeliem.
A tu sa dostávame k tomu malému zisteniu, ktoré je takmer univerzálne pri vtákoch aj cicavcoch: drvivá väčšina vyhynutých druhov za posledných 500 rokov patrila k ostrovným endemitom. Dalo by sa povedať, že až na výnimky sa od renesancie stratili druhy extrémne obmedzené na malé plochy, so slabou životaschopnosťou, ktoré by – byť alebo nebyť človek – skôr či neskôr vymreli aj tak. Ostrovná evolúcia si ide svoje tempo a pri zániku ostrova (zvýšenie morskej hladiny, erupcia vulkánu alebo spojenie sa s pevninou) životaschopnejšie druhy z pevniny, ktoré dlhodobo podliehali konkurenčnému tlaku, zaniknú.
Toto neplatí len pre ostrov ako taký. Na konci druhohôr, kedy končili dinosaury, sa do vtedy oddeleného kontinenty Južnej Ameriky dostali malinké cicavce, placentálne aj vačkovité. Počas najbližších 60 miliónov rokov vytvorili tak bohatú biodiverzitu, že obsadili všetky priečinky ekosystému, snáď okrem primátov a netopierov. Našli by sme tu niečo ako kone, ťavy, hrochy, pancierované ankylosaury alebo dokonca šabľozubé tigre.
Lenže pred pár miliónmi rokmi sa Južná a Stredná Amerika spojili na mieste dnešnej Panamy. Severná Amerika už dávno nemala vačkovce, ale naopak v nej prosperovali vo vysoko konkurenčnej súťaži placentálne cicavce. Tie mostom vtrhli na juh a spôsobili holocaust. Takmer všetko zo starej, archaickej fauny na juhu vymrelo, len pár druhov sa dostalo na sever (obrie leňochody, vačice). Okrem vačíc neskôr zalomili aj tie. Dnes tie archaické kopytníky, mimochodom, prednedávnom vďaka objavu DNA priradené ako vzdialené príbuzné koní, nevidíme. Vidíme lamy, kapybary, psy a líšky, mačkovité jaguáre. To všetko prešlo zo severu.
Rovnaký scenár sa odohral pred 35 miliónmi rokmi. Vtedy bola Európa prakticky ostrovom, kde si evolúcia išla svojou cestou. Lenže more medzi Európou a Áziou zaniklo a konkurenčnejšie ázijské druhy, napríklad moderné hlodavce, modernejšie párnokopytníky alebo primitívne nosorožce, ktorých potomkovia vymreli na konci doby ľadovej.
6. Aká je prirodzená miera vymierania?
Nuž, z titulu faktu, že nevieme počet druhov ani len v jednom ráde, nemá otázka príliš zmysel. Keby som si mohol tipnúť od brucha, povedal by som, že máloktorý druh žijúci dnes je tu dlhšie ako milión rokov. Cicavce by sme asi takto dlho žijúce ani nenašli. Ak by sme si pre zjednodušenie povedali, že priemerný druh pobudne na tejto planéte 100.000 rokov (a buď vymrie alebo sa evolvuje do iného druhu), tak by nám vyšlo, že pri pesimistickom odhade 10.000.000 tu a teraz žijúcich druhov ročne vymrie tisícka z nich. Tisícka, to je tri denne. Z Ukrajiny sa máme vrátiť o týždeň, takže 21 druhov dolu.
Lenže nič také nesledujeme, o to menej niečo stokrát rýchlejšie.
7. Kedy bola hlavná vlna?
Takže ako píšem, väčšina druhov vymretých po roku 1500 vymrela na ostrovoch (ak rátame napríklad aj Austráliu za ostrov), a to z dôvodov malej konkurencieschopnosti miestnych „rozmaznaných druhov.“ Uznávam, trochu expresívny výraz. Stačil útek jedinej kotnej mačky z lode a o pár rokov neskôr boli nelietavé vtáky zredukované do zabudnutia. Detto lasice, potkany, hady... Miestne druhy nemali „protilátky“ na tento boj a často podľahli.
Ak si teda zoberieme sledované obdobie, vyjde nám prekvapivý fakt: len málo druhov vymrelo počas priemyselnej revolúcie AKA moderným človekom. Väčšina týchto druhov vyhynula počas prvej polovice sledovaného obdobia, resp. na prelome 18. a 19. storočia, a to presne preto, pretože vtedy moreplavci obsadzovali rôzne odľahlé kúty planéty.
Ak by teda ľudstvo dnes hubilo druhy stonásobne rýchlejšie ako kedysi, znamenalo by to, že z oných cca 900 – 950 potvrdených druhov, ktoré vymreli od roku 1500 súhrnne, z toho väčšina v prvých storočiach sledovaného obdobia, by sme museli dnes dostať rovnaké číslo raz za povedzme tri až päť rokov! Lenže to nepozorujeme a od začiatku storočia sme potvrdili doslova druhy na dve ruky, teda menej ako jeden druh za dva roky!
Medzi ne patrí napríklad netopier z Vianočného ostrova, madagaskarská potápka alebo baiji, spomínaný riečny delfín z Číny. Spoiler: ak za štvrť storočie zaznamenáte doslova hŕstku vymretých druhov, nemôže to byť stonásobný nárast oproti prirodzenej miere vymierania.
8. Lazarove taxóny
Naopak, vďaka technike sme zaznamenali krásny nárast lazarových taxónov. Lazar bol v Biblií mužom, ktorý umrel a ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. To sa týka aj druhov, ktoré sme nanovo zaznamenali po rokoch kategorizácie „vymretý druh.“
Dobré správy! Len pri cicavcoch sme našli vyše 60 druhov Lazarov. Medzi nimi bolo napríklad kvantum primátov z pralesov, ale na počudovanie aj tak bizarný druh ako alpský hlodavec príbuzný hrabošovi tatranskému, ktorý bol v knihách z môjho detstva považovaný za vymretý, aby ho prednedávnom znovuobjavili. Zajac z pobrežia Mexika bol naposledy pozorovaný pred prvou svetovou, aby ho vlani našli nanovo.
Tri druhy jeleníkov opísaných pred sto rokmi boli dlho nezvestné. Viac už nie.
Ak by som sa mal znova staviť, tipol by som si, že o desať rokov z kategórie vymreté presunieme mnohé položky do kategórie Lazar. Tým pádom sa tých necelých 900 druhov za 500 rokov zníži ešte viac. A iste, niečo pribudne žiaľ aj v tomto zozname.
9. Zhrnutie
Tvrdenie, že za moderného človeka máme 100, 1.000 ba dokonca 10.000 násobne rýchlejšie vymieranie druhov (áno, aj tento rozptyl sa dá nájsť) je očividné klamstvo a šírenie paniky. Z troch premenných sme si jednu zadefinovali ak barličku a dve nevieme ani len odhadnúť. Nevieme koľko je druhov na planéte, koľko bolo druhov, nevieme koľko vymrelo a koľko sa nám iba skrýva v hĺbkach džunglí. Navyše ani len nevieme určiť (z toho istého dôvodu), aká je prirodzená rýchlosť vymierania. Väčšina z druhov, ktoré dokázateľne vieme našiť modernému, v tomto prípade post-renesančnému človeku, vymreli počas hlavnej vlny objavovania kontinentov ako nechcený, bočný efekt vylodenia sa na izolovanej súši. Gross z týchto druhov boli neživotaschopné vtáky alebo cicavce, ktoré by z modelových 100.000 rokov priemerného času vytrvania druhu asi veľa nedali a vymreli by pri prvej príležitosti. Veľa z nich bolo navzájom príbuzných, takže ich zánikom svet ani neprišiel o veľkú diverzitu. Niekedy sme trafili skutočne vedľa a celú vetvu mäsožravých vačkovcov ako vakovlk naspäť asi nevrátime. To isté platí pre baiji, riečneho delfína. Ten svojim vymretím zakončil kapitolu celej čeľade, hoci riečne delfíny žijú v Južnej Amerike, ale v dvoch odlišných čeľadiach.
Ochrana životného prostredia v posledných rokoch naopak zvýšila šance na prežitie mnohým ohrozeným druhom. Pánd, ľadových medveďov, tatranských kamzíkov a tigrov je viac ako pred pár dekádami. Nosorožce sú chránené univerzálne a slony sa dostali do takého štádia, že v Botswane ich už povolili loviť. Zlepšením monitoringu sa podľa mňa v najbližších rokoch dosiahnu čísla, ktoré sme nemali od devätnásteho storočia; prinajmenšom pri ľadových medveďoch, ktorým klamatológovia prognózovali vymretie po roku 2015, bude čoskoro asi skôr problémom premnoženie ako ich ohrozenie ako druhu.
Môj blog neslúži nato, aby som spochybňoval ekológiu ako takú, ochranu prírody alebo závažnosť vymierania. Ako som však uviedol vyššie, problémom je, keď sa z témy spraví politika a fakty sú potlačené v prospech politických prehlásení. Tak sa stane z CO2 toxický plyn, z oteplenia hrozba a z Maledív zanikajúce ostrovy. Pritom fakty hovoria opak – ale panikársky, bulvárny článok asi „vydělá“ viac ako ten odborný. Robme vedu, nie aktivizmus.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa