MISSION IMPOSSIBLE: Keď sa snažíš zbaliť na 2 týždne do USA do 8-kilového kufra a nestratiť dôstojnosť

Americký sen. Vidíš to všade na Instagrame. Roadtrip, mestá, národné parky, hory aj oceán. Znie to super, až kým ti nedôjde, že tvoja letenka zahŕňa len úbohú 8-kilovú príručnú batožinu. Ako do nej napchať život na 14 dní do štyroch rôznych ročných období?
A presne takto nejako vyzerá balenie na poslednú chvíľu, keď sa snažíš oklamať fyziku, aerolinky aj vlastný zdravý rozum.
1. Vyhádzaná skriňa a nádej, že si zbalíš pol života
Začína to vždy rovnako. Ešte tri dni pred odletom naivne dúfaš v zázrak, že tvoje veci postretne nejaký molekulárny úkaz a ony do rána „schudnú“ o polovicu. Spoiler: Nikdy neschudnú. Nešťastná zo straty všetkej dôvery vo vesmír sa musíš pustiť do detailného triedenia.
Nie je to ľahké. Však čo ak by náhodou prišiel hurikán, saharské horúčavy alebo snehová víchrica? Chceš byť pripravená na všetko. S malou dušičkou a slzami v očiach za outfitmi z kufra vytriediš prvú várku oblečenia. S pocitom nesmiernej hrdosti ho odvážiš. Obleje ťa studený pot. Váha bezmála ukazuje 15 kg.
2. Slzy v očiach, skin care v zabudnutí a najväčšie klamstvo: „Však operiem“
Smútok vystrieda panika. Buď budeš pripravená na každú situáciu, alebo proste vyhádžeš polovicu vecí. Znova.
Rozlúčiš sa s dvomi pármi tenisiek, dvadsaťkrokovou skin care, sexi tričkami (popravde, načo by ti boli v národných parkoch medzi medveďmi?) a v neposlednom rade s nohavičkami a ponožkami. V hlave ti totiž dookola ide to najväčšie cestovateľské prikázanie: „Však si to tam operiem.“
Tvoj plán znie nepriestrelne. Predstavuješ si tú typickú americkú práčovňu na mince z filmov. Sadneš si, dáš si kávu, čítaš si knihu a veci sa samé perú. Realita? Prvé dni drhneš spodné prádlo v rukách v malom umývadle motela, sušíš to prevesené cez stoličku a modlíš sa, aby to do rána určite vyschlo. K tej slávnej filmovej práčovni sa dostaneš až v polovici výletu - na okraji národného parku, kde je široko-ďaleko 1 reštaurácia, 1 motel a 1 suvenírový obchod. Ale ten pocit, keď máš po týždni konečne čisté ponožky, je lepší ako výhľad na Grand Canyon!
Tvoje úsilie a kompromisy s hygienou sú odmenené – ešte ráno pred odletom z kufra vyhodíš posledné zbytočnosti a váha ukáže 7,6 kg. Hurá! Môže sa ísť.
3.Čo si reálne zobrať na 14-dňový road trip?
Nie je dôležité množstvo, ale funkčnosť a to, či ti nevadí, že na každej fotke vyzeráš, že nosíš to isté. Na chodenie po parkoch a presuny v aute reálne nepotrebuješ 20 tričiek. Tvoj zoznam sa scvrkne na minimum, no bohato to stačí:
· Funkčné tričká: 8ks (rôzne farby, nech aspoň na fotkách vyzeráš inak).
· Kraťasy: 3ks (reálne točíš dvoje).
· Legíny a športová podprsenka: po 2ks (v takom Bryce a Zion NP využité na maximum).
· Topánky: 1 pár na nohách (Chyba!!! Pribaľ si ešte jedny turistické, inak ti po týždni odpadnú nohy).
· Spodné prádlo a ponožky: po 10ks (lebo to umývadlo ťa aj tak dobehne).
· Šaty: 2ks (lebo Vegas, bejbe!).
· Mikina a bunda: Do kufra sa nezmestia, takže idú ruka v ruke s tebou na palubu ako tvoji najlepší kamaráti.
TIP: Pribaľ si plavky a rýchloschnúci uterák. Oceán v LA alebo bazén vo Vegas môžu byť veľmi lákavé.
1. A čo Skin Care? (Odkaz pre mileniálky)
A potom je tu ešte jedna kategória vecí, pri ktorej sa minimalistické balenie začína bolestivo komplikovať – kozmetika.
Tu máš miestami chuť priplatiť si za batožinu. Ale buďme úprimné, ženy. Boli sme odchované na jednej pleťovej vode a jednom make-upe, čo ani nebol make-up. Takže neexistuje, žeby sme na pár dní neoželeli nejakú mastičku a krémik.
Jediné, čo reálne potrebuješ: Vlhčené utierky na odličovanie, jedno cestovné balenie čistiaceho balzamu, jeden nočný krém a jeden s SPF. Je to malé, spratné a neváži to tonu. Nejdeš na Fashion Week, takže highlighter, líčka a kontúrovacia tyčinka môžu ostať plakať doma.
Všetko zlé je na niečo dobré
Je to náročné? Áno. Bude ti ľúto vecí, ktoré ostali doma? Absolútne nie.
Keď prežiješ toto, zistíš, že hoci si si doteraz vedela zbaliť XL kufor na víkend k rodičom na stredné Slovensko, zrazu sa vieš zbaliť do ruksaku aj na 10-dňový trip po Vietname (môj prípad spred dvoch rokov). Je to čisto o prioritách. A hlavne o tom, že radšej ušetríš 80 eur za podpalubnú batožinu a tie prachy potom minieš na drinky vo Vegas.
P.S.: Cestovanie ťa naučí, čo naozaj potrebuješ.
P.S. twist: Ak sa odviažeš s nákupmi v USA, tak už ti nič iné nebude ostávať ako kúpiť nový kufor a priplatiť si za batožinu do podpalubia ako ja. Well...
Balíš sa na výlety do kufra alebo ti stačí batoh?