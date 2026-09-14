Mykonos za 3 dni: Reálne ceny, krásne pláže a prečo tu polnoc znamená len podvečer.

Mykonos často nesie nálepku gréckej Ibizy, ostrova nekonečných večierkov a luxusu. No pod touto modernou pozlátkou sa skrýva pravý kykladský klenot. Sú to snehobiele labyrinty uličiek mesta Chora, ikonické veterné mlyny, osviežujúci letný vietor a romantické Malé Benátky, kde morské vlny narážajú priamo do stien storočných domov. Či už hľadáš kozmopolitnú atmosféru, nádherné pláže alebo dotyk antickej mytológie na susednom Délose, „Ostrov vetrov“ ťa rýchlo očarí.
Ako sa sem však najjednoduchšie dostať a ako z neho vyťažiť to absolútne najlepšie, ak máš k dispozícii len predĺžený víkend? Tu je tvoj kompletný sprievodca a itinerár na dokonalé 3 dni na Mykonose.
Ako sa dostať na Mykonos?
Priletieť na tento grécky ostrov nebolo nikdy jednoduchšie. Z Bratislavy sa sem priamym letom dostaneš za necelé dve a pol hodiny. Ceny leteniek sa na prelome sezón (napríklad v septembri) pohybujú celkom priaznivo, približne od 60 do 100 eur za spiatočnú cestu. My sme však Mykonos navštívili v druhej polovici augusta, teda v plnej sezóne, kedy boli ceny leteniek, prirodzene, o niečo vyššie.
Ubytovanie: Priprav si peňaženku
Nájsť tu vhodné ubytovanie za rozumnú cenu je doslova boj o prežitie. Ceny čo i len priemerných hotelov či apartmánov siahajú v lete do nebies. Mnohí cestovatelia dokonca radia neubytovať sa priamo na Mykonose, ale zvoliť priľahlé ostrovy, kde ceny neatakujú dva mesačné platy. Najdrahšie ubytovanie je práve počas hlavnej letnej sezóny. Ak sem prídeš mimo nej, ceny sú aj trikrát (a občas dokonca päťkrát) nižšie. Počas leta však treba počítať s tým, že za tri noci zaplatíš pokojne 800 až 1 500 eur.
Odporúčanie na ubytovanie: Ak chceš pobehať viacero miest na ostrove a nechceš si požičiavať auto (čo je reálne peklo, keďže uličky sú veľmi úzke a doprava je tu občas ako Hunger Games), odporúčam ubytovať sa priamo v hlavnom meste Chora. Odtiaľto odchádzajú autobusy všade po Mykonose a nemusíš si robiť nervy a starosti s tým, aby si neoškrel požičané auto. Doprava je tu naozaj špičková. Autobusy chodia približne každú polhodinu. Lístok si kúpiš buď priamo u šoféra, alebo v malom stánku priamo pri autobusoch. Ceny sú viac ako prijateľné – do 5 eur spiatočne sa dostaneš prakticky kamkoľvek.
My sme bývali v Mykonos Beach Hotel, kde sme si užívali neskutočne krásne a romantické západy slnka. Tri dni, tri noci, ale zážitok navždy.
Nultý deň: Keď polnoc znamená podvečer
Na Mykonos sme prileteli v piatok neskoro večer. Kým sme sa presunuli na ubytovanie a zložili si veci, blížila sa polnoc. Rozhodli sme sa ísť aspoň na chvíľu nasať prvotnú atmosféru mesta, no to, čo nás čakalo, sme vôbec nepredpokladali. Mykonos o polnoci nespal – on sa ešte len prebúdzal.
V centre to žilo tak, akoby bolo ledva sedem hodín večer. Úzke uličky praskali vo švíkoch, reštaurácie boli otvorené dokorán a zovšadiaľ sa ozývala hlučná vrava ľudí, ktorí si vychutnávali neskorú večeru. Na každom kroku sme objavili nový nočný klub, kde si ľudia museli vystáť rad, aby sa tam vôbec dostali. A potom prišiel moment, nad ktorým mi trochu zostal stáť rozum: pomedzi ten neskutočný ruch sa prepletali rodičia s kočíkmi, v ktorých spali malé deti. Osobne mi zostáva záhadou, prečo toto rodičia robia svojim deťom len preto, že sa sami chcú ísť zabaviť.
Tento úvodný šok bol však len nočnou ochutnávkou, ktorú do nášho itinerára ani nepočítam. Pred nami boli tri plné dni zaliate slnkom (sobota, nedeľa a vďaka neskorému nočnému letu domov aj celý pondelok), počas ktorých sme Mykonos spoznali z úplne inej stránky.
Deň 1: Raňajky, "šmakocinky" a objavovanie pláží
Táto dovolenka mala byť prednostne o oddychu. Čo k nám síce vôbec nesedí, ale dali sme sa na to. Nakoniec sme aj tak z tých troch dní vytĺkli absolútne maximum.
Po raňajkách sme si zbalili veci. Stačí úplný základ – plavky, uterák, opaľovací krém a, samozrejme, „šmakocinky“, ktoré sme nakúpili po ceste na autobus. Autobusové spojenia sú perfektné, stačí sa rozhodnúť, kam ísť. My sme zvolili odchod zo stanice Fabrika (pozn. do niektorých lokalít odchádzajú autobusy aj z Old Port). Na väčšinu pláží na južnom pobreží sa však dostaneš práve z Fabriky.
Naše prvé kroky viedli na pláž priamo pod naším hotelom – Paralia Megali Ammos. Nie je piesková, tvoria ju drobné kamienky (s čím ja osobne nie som veľká kamarátka) a sú tu väčšie vlny. To pravdepodobne spôsobilo aj prítomnosť medúz a manžela jedna rovno popŕhlila. Ale aspoň nebol sám... hahaha.
Druhú pláž sme zvolili mimo Choru. Z Fabriky sme sa odviezli na slávnu Paradise Beach. Ležadlá so slnečníkom tu stoja okolo 70 – 80 eur, preto sme zvolili inú stratégiu. Iba uterák. A bolo to super.
Na Mykonose totiž existuje niečo ako vodný taxík. Celodenný lístok stojí 20 eur a lodička ťa odvezie pozdĺž celého južného pobrežia, pričom zastavuje na jednotlivých plážach. Chodí každú polhodinu jedným aj druhým smerom. Pláž Paradise je približne v strede tejto trasy. Prvý deň sme sa vybrali smerom na západ a navštívili sme pláže Paraga, Platis Gialos a nakoniec Ornos.
Každá z týchto pláží má niečo do seba. Voda je tu nádherne priezračná, s dokonalými tyrkysovými odtieňmi Egejského mora. Okolo skalnatých výbežkov pri plážach Paraga a Platis Gialos sú dokonca super podmienky na šnorchlovanie, takže ak si pribalíš okuliare, určite pod hladinou uvidíš kŕdle rýb. Stále však platí, že cena slnečníkov a ležadiel je extrémne vysoká. Na každej pláži sa ale dá nájsť voľný kúsok miesta na uterák. Ak však plánuješ byť celý deň len na jednej pláži, to ležadlo sa (relatívne) oplatí, pretože v určitom veku už skrátka potrebuješ – respektíve chceš – mať svoj kúsok pohodlia. :-D
Z pláže Ornos ide autobus priamo do Fabriky, cesta trvá 15-20 minút. Dá sa to zvládnuť aj pešo, keďže pláž je od centra vzdialená cca 3 km.
Večerný Mykonos a tip na jedlo Večer sme stavili na nočný Mykonos. Prechádzka uličkami má svojské čaro; aj keď je tam plno ľudí, hudba a vrava dodávajú tomuto miestu neuveriteľnú energiu. Cena za večeru pre jedného v reštaurácii sa tu pohybuje od 50 eur vyššie. Ale... sú tu aj miestne fastfoody, kde si vieš dať gyros v pite za 5 – 7 eur.
TIP na večeru: My sme našli jednu reštauráciu, kde sme sa z jednej porcie najedli dvaja – Extreme Gyros – a vyšlo nás to 25 eur aj s nápojmi. Bolo to naozaj chutné! Tento večer som proste musela mať Souvlaki s hranolkami a zeleninou.
Deň 2: Opačný smer, dokonalý piesok a nudapláž
Ak chceš mať jedinečné fotky z ostrova bez davov, tvoja šanca je ísť do mesta ráno. Pokojne aj o deviatej. Keďže mesto žije v noci, ráno sú ulice vyľudnené. Little Venice, Windmills of Mykonos, úzke uličky hrajúce bielymi a modrými farbami, červené balkóny... To všetko si pozrieš a odfotíš v úplnom pokoji.
Po rannom fotoshootingu sme sa znovu odviezli na Paradise Beach. Tentokrát sme však vodným taxíkom išli smerom na východ: Super Paradise Beach, Agrari a nakoniec Elia Beach.
Za mňa je absolútnym víťazom z týchto dvoch dní práve Elia Beach. Je celá piesková (čo ja uprednostňujem), voda tu má tú najkrajšiu azúrovú farbu a je taká čistá, že dovidíš na dno aj v hlbokej vode. Kúsok vedľa sa nachádza aj nudapláž. More je tu naozaj neskutočne krásne, ale to koniec koncov na celom Mykonose.
Keďže sme na pláže vyrazili hneď ráno, väčšinu dňa sme strávili práve tu na Elia Beach. Tu sme si už zakúpili slnečník s ležadlami. Vyšlo nás to 80 eur. Áno, je to veľa, ale pohodlie zvíťazilo nad šetrením. Cestou späť sme išli autobusom, ktorý z tejto pláže premáva do Old Port.
Náš hotel bol na západnej strane ostrova, takže sme tam zažili epické západy slnka. Čo môže byť dokonalejšie ako sedieť na terase a pozorovať slnko miznúce za horizontom mora?
Deň 3: Domov sladký domov... ale predtým ešte leňošenie v mori
Ráno sme mali debatu, ktorá pláž bola najlepšia a kde strávime náš posledný deň, kým pôjdeme na letisko. Za mňa bol favorit Elia Beach, ale keďže bola od centra najďalej, nechceli sme riskovať zdržanie. Preto sme zvolili druhú najlepšiu pláž – Ornos Beach.
Dopoludnia sme si užili ešte bazén v hoteli, ktorý bol mega neskutočne super, vystrihnutý ako z lifestylového časopisu alebo filmu. Následne sme sa autobusom presunuli na Ornos. Kúpili sme si ležadlá a slnečník (opäť 80 eur), ale za ten servis, ktorý tam majú, to rozhodne stojí. Obzvlášť, keď sme tam už boli celý deň aj so zbalenými batohmi.
V meste sme si stihli dať ešte poslednú rozlúčkovú večeru v našom obľúbenom Extreme Gyros a potom sme sa vydali na letisko.
Môj pocit z letiska na Mykonose: Aj keď je hlavná sezóna, úplne stačí prísť dve hodiny pred odletom. Letisko je naozaj veľmi malé. Nájdeš tam len jedno menšie duty free a jednu kaviareň. Ceny sú premrštené – obyčajná voda stojí 4,90 eur, Coca-Cola 5,90 eur a jedlo je tiež veľmi drahé. Ak máš čas, určite sa najedz ešte v meste, poprípade si zober nejaký snack do batohu so sebou.
Zhrnutie na záver: Oplatí sa Mykonos?
Ak by som to mala zhrnúť, Mykonos je nepochybne drahý špás. Ceny za ubytovanie, slnečníky či večere v sezóne ťa môžu na chvíľu zaskočiť. Zároveň je to však neskutočne krásne miesto. Tie snehobiele uličky, kryštálovo čisté more a epické západy slnka majú do seba niečo magické, čo sa oplatí aspoň raz zažiť.
Ak si chceš tento kykladský klenot užiť a zároveň nezruinovať svoj rodinný rozpočet, moje najväčšie odporúčanie znie: vycestuj sem mimo hlavnej sezóny. Koncom mája, v júni, alebo na prelome septembra a októbra tu nájdeš nielen zlomkové ceny ubytovania, ale aj oveľa viac pokoja na plážach a v uličkách.
A čo ty? Lákajú ťa skôr rušné ostrovy s kozmopolitnou atmosférou ako Mykonos, alebo uprednostňuješ absolútny pokoj v nejakom zapadnutom gréckom letovisku? Daj mi vedieť do komentárov, som zvedavá na tvoje tipy!