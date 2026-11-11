Obliekam sa pre seba, nie pre druhých: Prečo som sa prestala báť nosiť to, čo sa páči mne

Niekde v hlave mám stále uloženú myšlienku na to, ako by som sa mala „správne“ obliekať. Ale čo vlastne znamená obliekať sa správne? Je to nejaký koncept uniformnosti? Naozaj sa všetci musíme obliekať podľa toho, čo je aktuálne trendy? Naozaj musíme riešiť každú farebnú škálu a odopierať si aj tú najmenšiu výstrednosť?
Nemusíme. A to je na tom to najkrajšie.
Spomienka na farebné bavlnky a stratu slobody
Všade, kam sa pozriem, vidím dokonale nastylované postavy ľudí, ktorí vždy presne vedia, čo si obliecť. Dokonalý styling, upravené vlasy a každý záhyb na správnom mieste. Niekedy mi zrazu začne chýbať čas, keď mi bolo úplne jedno,čo si o mojom outfite myslia druhí. Hlavne, že sa to páčilo mne.
Tento pocit slobody som zažila na základnej škole. Milovala som zapletať si do vlasov rôznofarebné bavlnky. Rodičia ani okolie neboli nadšení bez seba, no mne to bolo jedno. Cítila som sa kúzelne. Prečo by tento pocit nemohol pretrvávať aj v dospelosti?
Poviem vám tajomstvo: ten pocit sebalásky, sebaprijatia a sebavyjadrenia môže trvať presne tak dlho, ako vy sami uznáte za vhodné.
Keď vás dokonalosť začne dusiť
Celý svoj dospelý život som sa snažila na niekoho podobať. Hovoriť správne veci, obliecť si správne oblečenie, jesť dokonale vyváženú stravu. A čo mi to prinieslo? Iba stres, prehnané nároky sama na seba, pocit menejcennosti a sebaľútosť. Nechala som sa ovládať verejným mienením a to mi spôsobilo viac škody ako úžitku.
Neviem hovoriť správne veci v správnu chvíľu. Som impulzívna, často ma ovládnu pocity. Moje myšlienky sú hriešne a každý dvojzmysel mi v hlave exploduje do enormných ohňostrojov.
Milujem všakovaké sukne. Milujem rifle aj klasické nohavice. Zamatové sako, tmavá sukňa, masívne topánky a káva v ruke. Fascinujú ma štýly ako dark academia, librariancore, strega fashion, dark feminine či modern witchy style. Moje knihomoľské srdce miluje kombinovať tajomnosť, vrstvenie a štipku drámy. A že sa tie štýly občas prekombinujú? Absolútne mi to nevadí. Ak sa to páči mne, nemusí sa to ostatným. A ak sa to páči aj iným, dávam si malé plus do svojej skrinky sebavyjadrenia.
Nahlásiť sa k dokonalosti nie je povinnosť
Rovnako ako v móde, aj v živote som sa rozhodla poľaviť z prehnaných nárokov. Milujem fastfood a čerstvé pečivo. Kebab na večeru, mekáč na obed a pokojne to zalejem pollitrom koly. Že je to nezdravé? Viem. Ale nerobím to každý deň (aj keď moje srdce prahne po kebabe neustále...). Som kvôli tomu zlý človek? Nemyslím si.
Sme ľudia, nie figuríny vo výklade. Poďme normalizovať svoje vlastné, skutočné ja. Vystúpme z radu vynútenej normálnosti a poďme žiť svoje životy podľa seba – či už v masívnych čižmách, vytahanom svetri alebo s kebabom v ruke.