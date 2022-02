História sa opakuje

Naši mali výborný úvod, v ktorom síce neskórovali, no viackrát nebezpečne pohrozili a po deviatich minútach prestrieľali súpera v pomere 12:6. Opäť sa zdalo, že sme konkurencieschopní a s takýmto výkonom dokonca môžeme vyhrať. Rovnako ako včera však nasledoval inkasovaný gól a hneď po ňom aj herný výpadok našich. Do konca prvej tretiny sme vystrelili už len dvakrát, spravili zbytočný faul v útočnom pásme, pozične chybovali v obrane a dostali ďalšie dva góly. Zvyšok zápasu už bol len v znamení márneho slovenského snaženia.

Rýchlosť, presnosť, bezchybnosť

Naša hra opticky opäť nevyzerala zle, trávili sme viac času v útočnom pásme, súpera sme opäť prestrieľali, tentokrát v pomere 41:29. Nezaujatý divák by mohol povedať, že sme dokonca lepším celkom a výsledok nezodpovedá hre. Obaja škandinávski súperi nám však dali lekciu z efektivity a návod na to ako dávať góly. Stačia dve-tri dobré nahrávky a pohotové zakončenie. Všetko však musí byť spravené v rýchlosti a s dokonalou presnosťou. A práve tieto dva atribúty nám stále chýbajú - rýchlosť (hlavne tá v myslení) a presnosť. Naši hráči vo väčšine prípadov až príliš dlho držia puk. To sú sekundičky, kedy prichádzame o moment prekvapenia a dávame šancu súperovi rozmiestniť sa. Potom môžeme mať za zápas aj 41 streleckých pokusov, no vo väčšine prípadov sú to strely, ku ktorým nás súper pustil, nie také, ktoré sme si pripravili a z ktorých je možné dať kvalitnému brankárovi gól.

Zároveň treba podotknúť, že Švédi hrali v obrane takmer bezchybne, čo je ďalším zo základných kameňov úspechu. Naši reprezentanti to však veľmi dobre vedia. Veď práve oni po viacerých chybách inkasovali. A nebyť Tomeka (chytil hlavne nebezpečnú tečovanú strelu) a neskôr Rybára (zlikvidoval viaceré šance po krížnej nahrávke v prečíslení), mohlo to byť ešte o pár gólov v našej sieti viac.

A ak som včera spomínal vhadzovania, dnes to v tejto dôležitej hernej činnosti nebolo lepšie, práve naopak. Opäť sme vyhrali len 38 percent. Ba čo viac, v našom obrannom pásme sme za celý zápas z 18 vhadzovaní vyhrali len 4!

Bezzubé presilovky

Ešte viac naša nemohúcnosť bije do očí v presilových hrách. V 11-tich sme nevyužili ani jednu. Rovnako ako včera, aj tu sa hráči neustále ponúkali nahrávkami, ktoré však vôbec neboli dobré. Snažíme sa hrať na strelu z prvej (väčšinou na Cehlárika alebo Hudáčka), no hráč s náprahom nedostáva nahrávku, ktorá by to umožnila. Ba čo je ešte väčší problém, takúto nahrávku súperi čakajú. Práve preto je oveľa nádejnejší spôsob posielať puk rovno pred bránu a tam bojovať o gól. Musíme totiž hrať štýlom, ktorý sú naši hráči schopní realizovať a nečakať na nahrávky a strely, ktoré nie sme schopní vyslať.

Profesor Slafkovský

Nemôžem si pomôcť a viem, že to tiež nie je najšťastnejšie vyjadrenie, no povedal by som, že všetci by sa mali učiť od Slafkovského a hrať ako on. Samozrejme, že trošku preháňam, no práve on robí to, čo sa ukazuje za najefektívnejšie. A jeho tri góly a status jediného strelca nášho tímu to len potvrdzujú. Netreba všetko robiť komplikovane a zložito. Keď má na hokejke puk, nešpekuluje s ním. Zároveň sa ho nezbavuje bezhlavo, no keď sú na ňom nalepení dvaja hráči súpera a má toho času na rozmýšľanie ešte menej, proste ho pošle na bránu. A hlavne sa ku nej tlačí. Nebojí sa robiť nečakané veci a predierať sa dopredu. Nezačne s pukom cúvať k mantinelu aby mal čas premýšľať (a dal ten čas aj súperovi). Proste sa hrá, skúša prekvapiť súpera a sústredí svoju hru priamo na bránu. A práve to sa ukazuje ako správna cesta.