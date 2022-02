Každý gól začína na buly

Na začiatku zápasu proti favoritom z Fínska to však vyzeralo úplne inak. Prvých desať minút sme Fínov k ničomu nepustili a dokonca sme dokázali skórovať zásluhou mladého Slafkovského. Následne sa však mierne zaskočený súper otriasol a začal predvádzať hru, ktorá ho zdobí desiatky rokov. Rýchly, priamočiary a efektívny hokej. Aj vďaka nemu Fíni v prvej tretine potreboval na 3 góly len 6 striel. A keď v druhej tretine zvýšili už na 4:1, šance Slovenska sa začali rozplývať. Aj keď Slafkovský druhýkrát v zápase rozvlnil Sateriho sieť, hráčov z krajiny tisícich jazier to nerozhodilo a dvomi gólmi v tretej tretine si pripísali presvedčivé víťazstvo v pomere 6:2.

Slabá efektivita na buly aj v zakončení

Hlavným aspektom hry, v ktorom sme boli niekoľko krokov za Fínmi, bola bezpochyby slabá efektivita. Či už to bola šanca Krištofa v oslabení (sám pred brankárom), Cehlárikova strela z prvej v presilovke (mimo brány), Gernátova príležitosť s pukom medzi kruhmi (kedy nepochopiteľne zvolil nahrávku), viacero pukov letiacich mimo brány či sľubných nahrávok, ktoré nenašli hokejku, vždy išlo o príležitosti, ktorých kópie boli na opačnej strane zrealizované gólovo. Vo všeobecnosti už mnoho rokov platí fakt, ktorý sa aj dnes potvrdil - na každý gól sa neskutočne nadrieme, a kým súperovi stačí na strelenie jedného len jedna vyložená šanca, my potrebujeme aspoň tri.

Alfou a omegou všetkého však je úplný počiatok každej časti hry - buly. To predchádzalo každému gólu, ktorý bol kedy v histórii vsietený. Tam začína každá akcia. Vďaka nemu sa získava alebo stráca energia. Ani to sa nám však nedarilo. Okrem Miloša Romana s 50-percnentnou úspešnosťou v tejto hernej činnosti, nedosiahol ani jeden z ďalších troch centrov úspešnosť nad 40 percent. Pri ešte bližšom pohľade zistíme, že z 50 buly v zápase sme vyhrali len 19 a Fíni 31. To znamená, že o 12-krát viac nastal moment, v ktorom sa naši hráči museli rozbehnúť a vynaložiť nemalú energiu aby súperovi ukradli puk alebo aspoň eliminovali jeho šance. Dokonca najhoršiu úspešnosť na buly sme mali v našom obrannom pásme (zo 17 buly len 6), čo vyššie spomenutý fakt ešte viac umocňuje.

Komplikovaná hra a nevyužité presilovky

Napriek pokynom trénera Ramseyho o jednoduchom hokeji s početnou streľbou si naši hráči aj naďalej komplikujú hru množstvom zbytočných nahrávok. Azda najviditeľnejšie to bolo v presilových hrách, ktoré boli aj naším najväčším kameňom úrazu. Napriek tomu, že trendom v modernom hokeji je tienenie brankárovi a na to nadväzujúce strelecké pokusy od modrej čiary, ktoré sa tečujú, dorážajú, prípadne si sami nájdu cestu za chrbát „slepého“ brankára, Slováci sa pokúšali skôr o krížne nahrávky na strelu z prvej. Tie však zachytili výborní obrancovia Fínska alebo boli natoľko nepresné, že ich hráč musel najskôr spracovať a následne už bolo na strelu neskoro. V rovine čísel môžeme povedať, že zo štyroch presiloviek (jednej z nich o dvoch hráčov), sme nevyužili ani jednu, pričom súperovi stačili tri na strelenie dvoch gólov.

Chyby v defenzívnej činnosti

Útočí celý tím - bráni celý tím. Dnes to však vždy na jednej alebo druhej strane škrípalo. Či už to bol zlý pohyb našich v obrannom pásme, zlé preberanie hráčov alebo chyby v rozohrávkach, vždy išlo o niečo, čo top súper akým Fínsko nepochybne je, využije na vsietenie gólu. Zostava Slovákov naznačuje, že ide o ofenzívne ladený tím. V tom prípade však musia začať dávať buď viac gólov alebo upustiť od bezhlavého útočenia a už pri hre v ofenzíve myslieť na možné dôsledky, ktoré z toho plynú na druhej strane klziska.

Konrád nesklamal, ani neočaril

Pri pohľade na výkon nášho brankára sme sa veľa nedozvedeli. Snáď len toľko, že disponuje mentálnou odolnosťou, ktorá mu pomohla nezložiť sa po prvej tretine a troch góloch zo šiestich striel. Zároveň treba zdôrazniť, že pri pohľade na celkovo šesť gólov, ktoré dostal, ani za jeden z nich nemohol. Podal teda štandardný výkon, ktorý možno zhodnotiť tvrdením, že chytil to čo mal a zároveň nič navyše.

Nádejných prvých 10 minút a dvojgólový Slafkovský

Každý zápas je iný, a preto ani tento ešte nemusí mať objektívnu výpovednú hodnotu. Pokojne mohlo ísť iba o jeden z tých smolných stretnutí, kedy vám (takmer) nič nevychádza a súperovi tam padne všetko. Ak sa nám v ďalšom priebehu turnaja podarí napodobniť hru, ktorú sme predvádzali v prvých desiatich minútach, kedy sme hrali rýchlo, rozdávali sme si presné nahrávky na čepeľ, tlačili sa do brány a tvorili hru, môžeme byť úspešní. Recept ukázal práve mladý a zdravo drzí Slafkovský. Oba jeho góly boli výsledkom využitia sily pred bránou a krásnej nekomplikovanosti. Nie sme tím, ktorý bude dávať krásne góly do odkrytej brány po piatich krížnych "biliardových" nahrávkach, nie sme tím, ktorý je taký rýchly, že bude mať v každom zápase dva brejky a štyri prečíslenia, sme tím, ktorý musí hrať jednoduchý hokej s tvrdou robotou pred bránou. A pred tú bránu posielať puky s rozumom, ideálne po vyhranom buly.